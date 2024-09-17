CANLI | İsrail'den Hizbullah'a yeni saldırı! Nasrallah: Yara aldıysanız onlar da yara aldı
İki gündür İsrail, Hizbullah'a yönelik siber terör saldırısı düzenlerken çok sayıda çağrı cihazı aynı anda patlatıldı. Yapılan saldırı sonrasında Hizbullah'ın 32 üyesi hayatını kaybetti. Lübnan ordusu şüpheli çağrı cihazı ve telsizleri imha etmeye başlarken Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce İsrail, Hizbullah hedeflerini vurdu. Hizbullah lideri Nasrallah yaptığı açıklamada zor bir süreçten geçtiklerini belirtirken "Yara aldıysanız onlar da yara aldı" ifadelerini kullandı.
İsrail'in Lübnan'daki taşınabilir çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
ÇAĞRI CİHAZLARINA SIZIP PATLATTILAR
Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı. Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.
İSRAİL'DEN HİZBULLAH'A 2. DİJİTAL SALDIRI!
İsrail bugün de (18.09.2024) Lübnan ve Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ikinci saldırı düzenledi. Saldırıda Hizbullah üyelerine ait telsizlerin patlatıldığı öğrenildi. İsrail'in 2. siber saldırısında ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...
NASRALLAH: ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ
İSRAİL HİZBULLAH'I VURDU
"ŞÜPHELİ CİHAZLAR İMHA EDİLİYOR"
Lübnan'da, ordunun özel birimlerinin ülkenin çeşitli bölgelerinde şüpheli iletişim cihazlarını imha ettiği belirtildi.
Ülkede çağrı cihazları ile telsizlerinin patlatıldığı ve İsrail’in sorumlu tutulduğu saldırıların ardından Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, "Ordunun özel birimleri, çeşitli bölgelerde pager ve şüpheli iletişim cihazlarını patlatmaktadır." denildi.
Açıklamada, vatandaşların patlamaların olduğu yerlerden uzak durmaları ve herhangi bir şüpheli cihazı bildirmeleri de talep edildi.
YARALILAR İRAN'A GÖNDERİLİYOR
Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla yaralanan kişilerin bazıları, İran tarafından ülkede tedavi edilecek.İran Kızılayı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Lübnan'daki terör olayının mağdurlarının tedavi sürecinin devam etmesi için İran'a naklediliyor. Şunu söylemek gerekir ki; Kızılay'a bağlı gönüllü bir sağlık ve yardım ekibi, yaralıların durumlarının incelenmesi ve tedavi sürecinin devam etmesi için ülkeye nakledilmesi amacıyla bugün erken saatlerde dernek başkanının huzurunda Beyrut'a gönderildi" denildi.Görüntülerde, çok sayıda ambulansın yaralıları havalimanına taşıdığı ve yaralıların uçaklara götürüldüğü anlar yer aldı.
TELSİZLERİN AİT OLDUĞU FİRMADAN YENİ AÇIKLAMA
Patlatılan telsizlerin Japonya merkezli "ICOM" tarafından üretildiği belirtilirken, firmadan konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "IC-V82, 2004'ten Ekim 2014'e kadar Orta Doğu dahil olmak üzere üretilip ihraç edilen bir telsizidir. Yaklaşık 10 yıl önce üretimi durdurulmuş ve o tarihten bu yana şirketimizden sevkiyatı yapılmamıştır" ifadeleri kullanıldı. Lübnan'da "ICOM" logosunu taşıyan telsizlerin patladığına dair haberlerle ilgili gerçeğin araştırıldığı belirtildi.
ABD MEDYASI SİNSİ PLANI KALEME ALDI: MODERN ZAMANLARIN TRUVA ATI
İsrail saldırının ikinci dalgasını da üstlenmedi ancak konu hakkında bilgilendirilen, 12 mevcut ve eski savunma ve istihbarat yetkilisi New York Times gazetesine İsraillilerin saldırının arkasında olduğunu doğruladı.
3 KAT DAHA BÜYÜK VE AĞIRDI
New York Times'ın mevcut görsel kanıtlara dayanarak yaptığı analize göre, dün Lübnan'da patlayan telsizler, Salı günü ülke genelinde patlayan çağrı cihazlarından yaklaşık 3 kat daha büyük ve ağırdı. Patlayan cihazlardan bazıları yangınlara neden olurken NYT telsizlere konulan patlayıcı miktarının diğerlerinden daha fazla olabileceğini yazdı.
"MODERN ZAMANLARIN TRUVA ATI"
NYT İsrail'in ölümcül saldırılarını 'modern zamanların Truva Atı' olarak tanımladı ve operasyonun perde arkasın yazdı. Gazetenin iddiasına göre Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'in kullandığı yüksek teknolojinin aksine Hizbullah'ın yıllardır çağrı cihazlarını kullanmasını istiyordu çünkü bu cihazlar sınırlı kapasitelerine rağmen kullanıcının yerini ya da diğer riskli bilgileri ele vermeden veri alabiliyordu.
İSRAİL'İN PLANI ADIM ADIM İŞLEDİ
İsrail'in ajanlarının yerlerini tespit etmek için cep telefonu şebekelerini kullanmasından rahatsız olan Nasrallah Şubat ayında televizyonda yayınlanan bir konuşmasında takipçilerine “Bana ajanın nerede olduğunu soruyorsunuz. Size diyorum ki, sizin elinizdeki, eşinizin elindeki ve çocuklarınızın elindeki telefon ajandır" dedi ve bir ricada bulundu: "Onları gömün, Demir bir kutuya koyun ve kilitleyin.”
İsrail bu fırsatı kaçırmadı, Hizbullah'ı hedef almak için bir çağrı cihazı şirketi kurma planını zaten çok daha önceden devreye sokmuştu.
İKİ TANE SAHTE ŞİRKET KURULMUŞ
Dünden beri tartışmaların odağında olan BAC Consulting firması cihazları Tayvanlı bir şirket olan Gold Apollo adına üretmek üzere sözleşme imzalamış Macaristan merkezli bir şirketti. Operasyon hakkında bilgilendirilen üç istihbarat görevlisine göre bu da İsrail oyununun bir parçasıydı. Çağrı cihazlarını üreten kişilerin gerçek kimliklerini gizlemek için en az iki tane daha sahte şirket kurulmuştu. BAC bu sırada sıradan müşteriler aldı ve onlar için bir dizi çağrı cihazı üretti. Ancak gerçekten önemli olan tek müşteri Hizbullah'tı.
Üç istihbarat görevlisine göre, ayrı ayrı üretilen çağrı cihazlarında patlayıcı PETN içeren piller bulunuyordu. Çağrı cihazları Lübnan'a 2022 yazında az sayıda gönderilmeye başlandı ancak Nasrallah'ın cep telefonu çağrısından sonra kullanımları yaygınlaştı.
HİZBULLAH LİDERİ NASRALLAH'IN "ÇAĞRI CİHAZI" ÇAĞRISI
Gazeteye konuşan kaynaklara göre İsrail bu teknolojiyi geliştirmek için milyonlarca dolar yatırım yaptı ve Hizbullah ile müttefikleri arasında cep telefonu iletişiminin artık güvenli olmadığı söylentisini yaydı. Nasrallah bu söylentiler sonrası sadece cep telefonunu yasaklamakla kalmadı, Hizbullah subaylarının her zaman çağrı cihazı taşımalarını ve savaş durumunda çağrı cihazlarının kullanılmasını emretti.
İki Amerikalı istihbarat yetkilisine göre yaz boyunca Lübnan'a yapılan çağrı cihazı sevkiyatı arttı ve binlerce çağrı cihazı ülkeye ulaşarak Hizbullah subayları ve müttefikleri arasında dağıtıldı. Bunlar Hizbullah için güvenli iletişim araçları, İsrail istihbarat görevlileri için de zamanı geldiğinde basılabilecek “düğmelerdi"
Salı günü İsrail kan donduran talimatı verdi, çağrı cihazlarına Hizbullah'ın üst düzey liderlerinden geliyormuş gibi görünen Arapça bir mesaj gönderildi. Birkaç saniye sonra Lübnan kaosa sürüklenmişti.
ABD: HERHANGİ BİR ŞEKİLDE GERİLİMİN TIRMANDIĞINI GÖRMEK İSTEMİYORUZ
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Lübnan'da art arda gerçekleştirilen ve Hizbullah'ı hedef alan patlamalara yönelik, "Herhangi bir şekilde gerilimin tırmandığını görmek istemiyoruz" ifadelerini kullanarak, ABD'nin patlamalarla bir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Beyaz Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında konuştu. Kirby, Lübnan'da iki gündür devam eden ve İsrail'in sorumlu tutulduğu patlamaların ardından çatışmanın tüm taraflarını bölgesel gerilimin artmasına karşı uyardı. Kirby, "Herhangi bir şekilde gerilimin tırmandığını görmek istemiyoruz. Çözümün ek askeri operasyonlar olduğuna inanmıyoruz" dedi.
Kirby, ayrıca ABD'nin çağrı cihazı ve telsiz patlamalarıyla bir ilgisi olmadığını belirterek, "Dünkü olaylarda veya bugünkü olaylarda hiçbir şekilde yer almadık" şeklinde konuştu. Hizbullah'ı hedef alan patlamaların İsrail ile Hamas arasında devam eden ateşkes görüşmelerine zarar verip vermeyeceği sorulan Kirby, bunu söylemek için henüz erken olduğunu belirtti. Kirby, "Bir hafta öncesine göre (bir anlaşmaya) daha yakın değiliz" dedi. Orta Doğu'da topyekun bir çatışmanın kaçınılmaz olup olmadığı sorulan Kirby, "O bölge söz konusu olduğunda hiçbir şey kaçınılmaz değildir" ifadelerini kullandı.
LÜBNAN'DA TELSİZ PATLAMALARI SONUCU ÖLENLERİN SAYISI 20'YE YÜKSELDİ
Lübnan genelindeki telsiz patlamalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği, yaralı sayısının 450'yi aştığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Beyrut ve diğer bölgelerde telsiz patlamalarının yol açtığı can kayıplarıyla ilgili bilgi verildi.
Açıklamada, telsizlerin patlaması sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 450'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, patlamalar sonucu 14 kişinin öldüğü bildirilmişti. Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin ve başkent Beyrut'un güneyinde telsiz cihazlarında patlamalar meydana geldiğini aktarmıştı. Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü de Beyrut'un güneyi, Bekaa ve Cebel Lübnan bölgelerinde cihazların patlaması sonucu onlarca evlerde, araçlarda ve iş yerlerinde çıkan yangınları söndürmeye çalıştıklarını açıklamıştı.
LÜBNAN BAŞBAKANI MİKATİ: PATLAMALARDAKİ İKİNCİ DALGA SONA ERDİ
Necip Mikati, yaralıların tedavi sürecini takip etmek için Sağlık Bakanlığına yaptığı ziyarette açıklamada bulundu.
Başbakan Mikati açıklamasında "Lübnan'da olup bitenlerde Birleşmiş Milletler (BM) nerede?" diye sordu.
Başbakan, Lübnanlılara, 32 kişinin ölümüne ve 3 bin 250'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan saldırının ikinci dalgasının sona erdiği ve hastanelere yeni yaralıların gelmediği konusunda güvence verdi.
MOSSAD'IN PARAVAN ŞİRKETİ Mİ VAR?
Lübnan’da patlamaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Patlamada çağrı cihazlarını sattığı konuşulan BAC Consulting KFT (BAC Danışmanlık Ltd) firmasına ait dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
BAC Consulting KFT'nin Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki ofisine aylardır kimsenin gelmediği anlaşıldı. Gazeteci Gaffar Yakınca A Haber canlı yayınında firmanın mali verilerini paylaşarak önemli açıklamalarda bulundu.
Yakınca, firmanın 8 milyon Euro ciro, 670 bin Euro kar ettiğini belirterek Firmanın duran varlıklarının değerinin 5 bin Euro olduğunu söyledi. Yakınca, "5 bin Euro'ya 3 bilgisayar alırsınız, daha enteresan bir şey söyleyeceğim, bu firmanın çalışan sayısı bir. Belli ki bu MOSSAD'ın paravan şirketi. Bir paravan şirket kurulmuş sipariş onun üzerinden yönlendirilmiş ve bu şirkette elinde olduğundan içine patlayıcıları koymuş." şeklinde konuştu.
ABD'DEN AÇIKLAMA: İLGİMİZ YOK!
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde Lübnan'daki patlamalarla ilgili son durumu değerlendirdi. Kirby, dünden sonra bugün de devam eden ve Lübnan'da iletişim cihazlarının patlatıldığı saldırılara ilişkin ABD yönetiminin "yorum yapmama" yaklaşımını sürdürdü.
Kirby, "Tek söyleyebileceğim şu: Dünkü veya bugünkü olaylarla ilgili öyle ya da böyle bir ilgimiz yok. Bunun dışında paylaşabileceğim başka bir şey yok." dedi.
"Bunların arkasında İsrail'in olduğunu teyit eder misiniz?" şeklindeki soruya karşılık Kirby, "Paylaşabileceğim başka bir şey yok." diye konuştu.
Kirby, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın olaya ilişkin "Bu, savaşın yeni bir dönemi" şeklindeki yorumunun hatırlatılması üzerine de herhangi bir değerlendirme yapmayacağını yineledi.
Bu tür saldırıların bölgede tansiyonu daha da artırıp artırmadığı yönündeki soruları yanıtlayan Kirby, genel anlamda bölgede gerilimin artmasını istemediklerini ancak spesifik olarak bu olaylarla ilgili somut bir çıkarımda bulunmayacağını kaydetti.
Kirby, "Lübnan sınırından ikinci bir cephenin açılmasını önlemeye çalışmak için halen yoğun bir diplomasi içerisindeyiz. Bu krizde bulunduğumuz noktada sürecin çözümü, ilave askeri operasyonlar değildir." şeklinde konuştu.
PATLATILAN TELSİZLERDE JAPON MENŞEİLİ CİHAZ GÜNDEMDE
Lübnan'da çok sayıda telsizin aynı anda infilak etmesinin ardından, sosyal medyaya bu patlamalarda hasar gördüğü bildirilen ICOM marka cihazlara ait görüntüler paylaşıldı.
Japonya merkezli ICOM Inc. şirketi ise henüz patlamalara ilişkin açıklama yapmadı.
Şirket tarafından üretilen ICOM telsizleri, dünya çapında geniş bir kullanıcı yelpazesine sahip ve çeşitli alanlarda iletişim amacıyla kullanılıyor.
Amatör radyo operatörleri için tasarlanmış çok yüksek frekans aralığında çalışan IC-82 modeli, plastik maddeden oluşuyor ve 1650mAh pil kapasitesine sahip.
Tek bir frekans bandında kablosuz olarak iletişim kurmak için radyo dalgalarını kullanan el tipi taşınabilir "Walkie Talkie" tipi telsiz, 54x139x36.7 milimetre ebatlarında ve 390 gram ağırlığında.
207 kanal depolanabilen cihaz, istasyonu veya radyo amatörünü yasal olarak tanımlamak için kullanılan, dünya çapındaki amatör telsiz operatörlerine iletişim için tahsis edilmiş kişiye özel "çağrı işareti" özelliğine sahip.
IC-V82 cihazlarının, genellikle amatör radyo iletişimi, acil durum hizmetleri ve hobi amaçlı kullanım için tercih edildiği biliniyor.
Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ICOM ürünleri 80'den fazla ülkede satılıyor. Telsizler, "amatör radyo telsizleri, denizcilik alanına hitap eden deniz telsizleri, hava trafik kontrolü için havacılık telsizleri ve zorlu koşullara uygun olarak üretilen profesyonel mobil telsizler (PMR)" olarak kategorilere ayrılıyor.
Cihazlar ABD, Avustralya, Almanya, İspanya ve Çin'deki bağlı kuruluşlar da dahil olmak üzere dünya çapında uluslararası bir satış ve servis ağına sahip.
Bu telsiz ekipmanlarının bazen askeri veya yarı askeri gruplar tarafından da acil durumlar ve eğitim amaçlı kullanılabildiği bildiriliyor.
Şirketin internet sitesinde, kara mobil telsizlerinin ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Deniz Piyade Kolordusu tarafından kullanıldığı bilgisi yer alıyor.
ÖLÜ SAYISI ARTIYOR!
"GÜÇLERİMİZİ LÜBNAN SINIRINA KAYDIRIYORUZ"
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in odağını kuzeye (Lübnan) kaydırdığını, savaşta yeni bir aşamanın başlangıcında olduklarını ifade etti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ramat David Hava Üssü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri personeline hitap eden Gallant, "Ağırlık merkezi kuzeye (Lübnan'a) doğru kayıyor. Kuvvetlerimizi, kaynaklarımızı ve enerjimizi kuzeye doğru yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Gallant, "Bu savaşta yeni bir aşamanın başlangıcında olduğumuza inanıyorum ve buna uyum sağlamamız gerekiyor. Bu savaş büyük cesaret, kararlılık ve azim gerektirir" diye konuştu.
İsrail'in kuzeydeki savaş hedeflerinin açık ve basit olduğunu vurgulayan Gallant, "Kuzeydeki kasabalarda yaşayanların güvenli bir şekilde evlerine geri dönmesi" ifadelerini kullandı. Gallant, "Esirleri unutmadık, güneydeki görevlerimizi de unutmadık. Bu bizim görevimiz ve aynı zamanda onu da yerine getiriyoruz" dedi.
"HENÜZ KULLANMADIĞIMIZ ÇOK DAHA FAZLA YETENEĞE SAHİBİZ"
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise Kuzey Komutanlığı'na yaptığı ziyarette konuştu. Halevi, İsrail'in Hizbullah'a karşı henüz kullanılmamış "çok daha fazla yeteneğe" sahip olduğunu ifade etti. Halevi, "Kuzeydeki sakinleri evlerine, kasabalara yüksek düzeyde güvenlikle geri getirecek güvenlik şartlarını oluşturma konusunda çok kararlıyız ve bunu sağlamak için gereken her şeyi yapmaya hazırız. Henüz devreye almadığımız birçok yeteneğimiz var. Bunlardan bazılarını gördük, bana öyle geliyor ki iyi hazırlandık ve ileriye dönük bu planları hazırlıyoruz. Belirli bir aşamaya ulaştığımız her seferde, sonraki adımlarda güçlü bir şekilde ilerlemeye hazırlanıyoruz. Her aşamada Hizbullah için bedelin yüksek olması gerekiyor" şeklinde konuştu. Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri'nin 98. Tümeni, Gazze Şeridi'nde aylarca süren çatışmaların ardından bugün İsrail'in kuzeyine (Lübnan sınırı) konuşlandırıldı.
BM ACİL TOPLANIYOR!
Gelişmelere ilişkin yazılı açıklamasında Lübnan ve Suriye'de çok sayıda telsiz patlamaları meydana geldiğine ilişkin haberler sonrasında alarma geçtiklerini belirten Guterres, "Tüm taraflara gerginliğin daha fazla yayılmasını engellemek için itidal çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı. Guterres, tarafların BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına saygı duymalarını talep ederek, istikrarın sağlanması için çatışmalara son verilmesi gerektiğinin altını çizdi. BM Genel Sekreteri, BM'nin bölgede şiddeti sonlandırmayı amaçlayan her türlü diplomatik ve siyasi çabayı destekleyeceğini kaydetti. Guterres, New York'ta düzenlediği basın toplantısında ise sivil objelerin "silahlandırılmamasının" büyük önem taşıdığını belirterek, bunun tüm dünyadaki hükümetler için bir kural olması gerektiğini dile getirdi.
"ÜLKELER BU DURUMDA CİDDİ SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA KALACAK "
Lübnan’da yaşanan patlamaya ilişkin uzman isimler A Haber canlı yayınında analizde bulundu. Teknolojik savaşların yaklaştığına ve bu durumun milli güvenlik sorunu olacağına dikkat çektiler. İşte detaylar…
Dijital Medya Uzmanı Ali Murat Kırık: Ufak bir çağrı cihazının patlaması bu kadar etki yaratamaz. Dolayısıyla burada doğrudan insanlara bir kasıt söz konusu. Bundan sonraki süreçte teknolojik savaşları çok görmeye başlayacağız. Askeri alanda alınan her türlü cihaz şu an bir risk durumundadır, ciddi bir tehdittir. Ülkeler bu durumda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacak ve bunlar milli güvenlik sorunu olarak alınan her cihaz bir risk olarak karşımıza çıkacak.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: Bağımsız devletin egemenliğine toprak bütünlüğüne yapılan bir saldırı. Mutlaka bunun tahkikatı yapılmalı ve Lübnan’ın da harekete geçtiğini görüyoruz. İsrail kuruluşundan bugüne kadar hiçbir hukuk kuralına uymayan önce İngiltere’nin sonra AB’nin güçlü desteği ile hukuksuzluğu tescil eden bir devlet. Bu gibi durumlarda canlı canlı hukuksuzluklarına şahit oluyoruz.
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR! ÖLÜ SAYISI 9'A YÜKSELDİ!
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, telsizlerin patlaması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği 300'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
Açıklamada, patlamalarda yaralananların hastanelere nakledilme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi.
Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü de Beyrut'un güneyi, Bekaa ve Cebel Lübnan bölgelerinde cihazların patlaması sonucu evlerde, araçlarda ve iş yerlerinde çıkan yangınları söndürmeye çalıştıklarını bildirdi.
Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın üzerinde İsrail’e ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracının uçtuğu gözlemlendi.
NNA'daki haberde, İsrail'e ait keşif uçaklarının da ülkenin güneyinde yoğun uçuşlar yaptığı bilgisi paylaşıldı.
BM'DEN İTİDAL ÇAĞRISI!
TELSİZLERİN PATLAMA ANI A HABER'DE
İsrail'den Hizbullah'a 2. dijital saldırı gerçekleşti. Telsizlerin yanı sıra evlerdeki güneş enerjisi sistemlerinin patladığı iddia ediliyor. Öte yandan telszilerin patlama anı A Haber'de ekranlarına yansıdı. Görüntülerde etrafı toz bulutunun kapladığı görülüyor.
ÇEŞİTLİ TEKNOLOJİK CİHAZLARDA DA PATLAMALAR OLDU
İsrail'in 2. siber saldırısında telszilerin yanı sra bu kez patlayan cihazlar şöyle:
- Çağrı cihazları
- Kablosuz radyolar
- Parmak izi makineleri
- Güneş enerjisi sistemleri
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETİ
Lübnan Haber Ajansı NNA'ya göre, Lübnan'ın güneyinde ve başkent Beyrut'un güneyinde telsiz cihazlarında patlamalar meydana geldi.
İlk belirlemelere göre telsiz patlamalarında 3 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, telsiz cihazlarının patlaması sonucu onlarca kişinin yaralandığını söyledi.
Başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın üzerinde İsrail’e ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracının uçtuğu gözlemlendi.
NNA'daki haberde, İsrail'e ait keşif uçaklarının da ülkenin güneyinde yoğun uçuşlar yaptığı bilgisi paylaşıldı.
İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ!
İsrail bir siber saldırı daha düzenledi ve Hizbullah'ın iletişim cihazlarını hedef aldı. Saldırıda el telsizlerinin patlatıldığı kaydedildi. Olayla ilgili de görüntüler paylaşıldı.
İSRAİL'DEN 2. SİBER SALDIRI!
İsrail yine iletişim cihazlarını patlattı. Lübnan ve Beyrut'un Güneyi'nde Hizbullah'a ikinci saldırı düzenlendi.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın yakınlarında patlama sesi duyuldu. Cenaze törenine katılanlara telsizlerin kapatılması çağrısında bulunuldu.
Olay yerinde bulunan AA muhabirleri patlamanın sesini duyarken, görgü tanıkları, dünkü patlamada yer alan cihazlardan ya da başka çağrı cihazlarından patlamanın gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.
Patlamaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
İsrail devlet televizyonu KAN ise Lübnan’da çağrı cihazlarında yeni patlamalar olduğunu iddia etti. Yerel kaynaklar da olayda telsizlerin patladığını ileri sürdü.
BM: KABUL EDİLEMEZ
Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada "Lübnan ve Suriye'de eş zamanlı çağrı cihazı patlamaları şok edici ve bu patlamaların siviller üzerindeki etkileri kabul edilemez" denildi.
"ABD VE BATI'NIN UTANCI"
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatıldığı saldırının, başta ABD olmak üzere İsrail'i destekleyen Batılı ülkelerin "utancı" olduğunu söyledi.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MISIR'DA
LÜBNAN'DA CAN KAYBI 12'YE YÜKSELDİ
ERDOĞAN İLE LÜBNAN BAŞBAKANI GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini iletti. Başkan Erdoğan, Mikati ile görüşmesinde, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının tehlikeli olduğunu, İsrail'i durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.
EMRİ NETANYAHU VERMİŞ
İsrail'in çağrı cihazlarını Hizbullah'ın Tel Aviv yönetiminin bu cihazlardaki "gizli operasyonunu" fark edebileceği kaygısıyla patlattığı ileri sürüldü. ABD'nin "Axios" haber platformunda, Lübnan'da dün çağrı cihazları patlatılarak düzenlenen saldırılara ilişkin bazı detaylara yer verildi.
Adı açıklanmayan ABD'li kaynaklara dayandırılan haberde, çağrı cihazlarının patlatılmasının İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çekildi.
İsrail yönetiminin son günlerde Hizbullah'ın çağrı cihazlarındaki "gizli operasyonu" fark edebileceğinden kaygı duyduğu öne sürüldü.
ABD'li bir yetkili, Hizbullah'ın çağrı cihazlarındaki "tuzağı" fark edebileceği endişeyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra üst düzey askeri ve istihbarat yetkililerinin bu cihazların patlatılmasına karar verdiği iddia edildi.
İSRAİL ABD'YE HABER VERMEDİ
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'ın 16 Eylül'de İsrail'e yaptığı ziyaret sırasında Netanyahu'nun ordu ve istihbarat yetkilileriyle Lübnan'daki saldırının düzenlenip düzenlenmemesi konusunda güvenlik istişarelerinde bulunduğu belirtildi.
Netanyahu'nun Hochstein ile yaptığı görüşmede Lübnan'daki dünkü saldırı planına ilişkin ABD'li yetkiliye bilgi vermediği ifade edildi.
Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılmasından kısa süre önce İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda görüştüğü kaydedildi.
Görüşmede Gallant'ın Austin'e İsrail'in Lübnan'da bir "operasyon" düzenleyeceği bilgisini verdiği ancak saldırının detaylarını paylaşmadığı aktarıldı.
BM'DEN SALDIRIYA KINAMA
Lübnan'da kablosuz iletişim cihazları ve çağrı cihazlarında (pager) meydana gelen patlamada 1'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. BM Yetkilisi patlamaya ilişkin, “Tek bir sivil zayiat bile çok fazladır. Bugünkü gelişmeler, zaten kabul edilemez derecede endişe verici bir tırmanışa işaret ediyor” dedi.
İRAN PATLAMADA "BÜYÜKELÇİ GÖZLERİNİ KAYBETTİ" İDDİASINI YALANLADI
İran çağrı cihazının patlatılmasıyla yaralanan Lübnan Büyükelçisi'nin gözlerini kaybettiği iddiasını yalanladı. İran, çağrı cihazının patlatılması sonucu yaralanan Lübnan Büyükelçisi Mücteba Emani'nin gözlerini kaybettiği iddialarını yalanladı. İran'ın Beyrut Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.
Emani'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen açıklamada, medyada çıkan Büyükelçi Emani'nin görme durumu hakkındaki haberlerin doğru olmadığı ifade edildi. İranlı diplomatın eşi Nergis Kadiriyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, eşinin çağrı cihazının patlaması nedeniyle hafif şekilde yaralandığını duyurmuştu. Sosyal medyada yer alan bazı haberlerde ise İran'ın Beyrut Büyükelçisi Emani'nin gözlerini kaybettiği iddia edilmişti.
ÇAĞRI CİHAZLARININ PATLATILMASI
Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı. Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı. Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.
ABD'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: İLGİMİZ YOK
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ülkesinin Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılmasıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını bildirdi.
Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.ABD'nin patlamalarda dahlinin olup olmadığı sorusuna, Ryder, "Bildiğim kadarıyla, ABD'nin bunda hiçbir dahli yok. Tekrar ediyorum, bu takip ettiğimiz bir konu." dedi.
Ryder, patlamadan sonra ABD'nin bölgedeki askeri pozisyonunda değişiklik olup olmadığı sorusuna ise Orta Doğu'da "ABD güç pozisyonunda bir değişiklik yok." yanıtı verdi.
Ayrıca, Dışişleri Bakanı Lloyd Austin'in gerginliklerin geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşmemesini sağlamaya "çok odaklandığını" belirten Ryder, İsrail ile Hizbullah arasında devam eden çatışmaları azaltmanın en iyi yolunun diplomasi olduğuna inandıklarını ifade etti.
TAYVANLI ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: BİZ ÜRETMEDİK
Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi, Lübnan'da çok sayıdaki Hizbullah mensubunun üzerinde infilak ettirilen çağrı cihazlarını kendisinin üretmediğini açıklayarak, marka lisansı verdikleri "BAC" isimli firmayı işaret etti.
Gold Apollo şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "AR924" modeli çağrı cihazlarının üretiminde herhangi bir yetkilerinin olmadığı ifade edildi.
"Biz sadece marka yetkisi veriyoruz ve bu ürünün tasarımında veya üretiminde hiçbir dahlimiz yok." ifadeleri yer alan açıklamada bu cihazların üretiminin yalnızca marka lisansı kullanma yetkisi verdikleri "BAC" isimli şirkete ait olduğu belirtildi.
Tayvan basınında yer alan haberlere göre de Gold Apollo Yöneticisi Hsu Ching Kuang, düzenlediği basın toplantısında, bu cihazların Tayvan'da değil, yurt dışında üretildiğini anlattı.
Hsu, patlatılan cihazların Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan "BAC Consulting Ltd" isimli şirket tarafından üretildiğini ve bu firmayla 3 yıl önce yetkilendirme sözleşmesi imzaladıklarını ifade etti.
Patlamaların ardından Lübnanlı sosyal medya kullanıcılarının dolaşıma soktuğu görsellerde yer alan hasar görmüş çağrı cihazlarının marka ve modelinin "Gold Apollo Rugged Pager AR924" olduğu görülmüştü.
ÇAĞRI CİHAZLARININ PATLATILMASI
Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında dün eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 1'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.
BAKAN FİDAN LÜBNAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
İSRAİL’İN ABD’YE BİLGİ VERMEDİĞİ İDDİASI
ABD'nin "Axios" haber platformunun iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail'in Lübnan’daki çağrı cihazlarını patlatmadan önce Biden yönetimine bilgi vermediği iddia edildi.
Konuya ilişkin bilgi sahibi olduğu belirtilen bir kaynağa göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, üst düzey kabine üyeleri ve güvenlik kurumlarının başkanlarıyla hafta başında yaptığı güvenlik toplantısı sırasında söz konusu saldırı onaylandı.
LÜBNAN İSRAİL'İ SORUMLU TUTTU
Lübnan Hizbullahı, yaptığı yazılı açıklamada, "yürüttükleri araştırma ve ellerindeki bilgilerin ışığında ülke genelinde sivilleri de hedef alan çağrı cihazlarının patladığı saldırıdan tamamıyla İsrail'i sorumlu tuttuğunu" kaydetti.
Açıklamada, İsrail'in "bu günahkar saldırı için ister beklesin ister beklemesin hakkı olan cezayı alacağı" belirtildi. İsrail yönetiminden henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
CİHAZLAR SAHİPLERİN YANINDA İNFİLAK ETTİ
Lübnan’da bazı çağrı cihazları sahiplerinin üzerindeyken infilak etti. Görüntülerde, çağrı cihazlarının sahiplerinin ellerinde ya da ceplerinde infilak ettiği fark ediliyor. Yaralanan çok sayıda kişi hastanelere akın etti
CİHAZIN FOTOĞRAFI A HABER'DE!
HİZBULLAH: ÇAĞRI CİHAZLARININ PATLATILMASI SONUCU BİRİ ÇOCUK, 3 KİŞİ ÖLDÜ
Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, hareketin çeşitli birimlerinde çalışan bazı kişilerin kullandığı “pager” isimli çağrı cihazlarında henüz bilinmeyen bir nedenle eş zamanlı patlamalar yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Hizbullah'a bağlı “uzman birimlerin bu patlamaların nedenlerini güvenlik ve teknik açıdan kapsamlı şekilde soruşturduğu” ifade edilen açıklamada, yaralıların Lübnan’ın çeşitli bölgelerindeki hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.
Açıklama şunlar kaydedildi: "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Halkımızı, Siyonist düşman İsrail'in psikolojik savaşı lehine yürütülen asılsız haberler ve yanlış bilgi yayma girişimlerine karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu tür söylentiler, özellikle İsrail’in kuzeydeki durumu değiştirme tehditleriyle eş zamanlı olarak gündeme getirilmektedir. Direniş, tüm birimleri ve seviyeleri ile Lübnan'ı ve kararlı halkını savunmak için en yüksek hazırlık seviyesindedir.”
8 KİŞİ ÖLDÜ 2800 KİŞİ YARALANDI
Ebyad, Lübnan'da akşam saatlerinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını söyledi.
Bakan Ebyad, yaralanmaların çoğunun "el veya karın bölgesinde gerçekleştiğine" dikkati çeken Ebyad, yaralılardan 200'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.
Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşanmıştı.
"YÜZLERCE KİŞİ YARALANDI"
Anadolu Ajansı (AA) muhabirine konuşan Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, "Ülkenin farklı bölgelerinde çağrı cihazlarının patlaması sonucu yüzlerce kişi yaralandı." dedi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, acil servislere gelen yüksek sayıda yaralılarla ilgilenmek için tüm sağlık çalışanlarına görev yaptıkları sağlık merkezine gitmeleri talimatı verdi.
AMBULANSLARA ÖNCÜLÜK VERİN
Lübnanlılardan kan bağışı yapmalarını talep eden Sağlık Bakanlığı, yollarda ambulanslara öncelik verilmesi çağrısı yaptı. Sağlık Bakanlığı, personelinden ve vatandaşlardan çağrı cihazları kullanmamasını istedi. Başkent Beyrut sokaklarında onlarca ambulansın hareketliliği gözlemlenirken Lübnan askerleri de kentteki kaos ve trafikteki yoğunluğu ortadan kaldırmak için caddelerde konuşlandı.
LÜBNAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPTI
Lübnan Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık çalışanlarını, işyerlerine giderek yaralıları tedavi etmeye ve vatandaşları kan bağışında bulunmaya çağırdı.
Lübnan Kızıl Haçı da yaptığı açıklamada, 50 ambulans ve 300 acil tıp teknisyeninin toplu çağrı cihazı patlamasının ardından mağdurların tahliyesine yardımcı olmak için hazır beklediğini bildirdi.
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