CANLI | İsrail'den Hizbullah'a 2. siber terör saldırısı! Ölü sayısı toplam 32'ye yükseldi

20:06 18 Eylül 2024

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in odağını kuzeye (Lübnan) kaydırdığını, savaşta yeni bir aşamanın başlangıcında olduklarını ifade etti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ramat David Hava Üssü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri personeline hitap eden Gallant, "Ağırlık merkezi kuzeye (Lübnan'a) doğru kayıyor. Kuvvetlerimizi, kaynaklarımızı ve enerjimizi kuzeye doğru yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Gallant, "Bu savaşta yeni bir aşamanın başlangıcında olduğumuza inanıyorum ve buna uyum sağlamamız gerekiyor. Bu savaş büyük cesaret, kararlılık ve azim gerektirir" diye konuştu.



İsrail'in kuzeydeki savaş hedeflerinin açık ve basit olduğunu vurgulayan Gallant, "Kuzeydeki kasabalarda yaşayanların güvenli bir şekilde evlerine geri dönmesi" ifadelerini kullandı. Gallant, "Esirleri unutmadık, güneydeki görevlerimizi de unutmadık. Bu bizim görevimiz ve aynı zamanda onu da yerine getiriyoruz" dedi.



"HENÜZ KULLANMADIĞIMIZ ÇOK DAHA FAZLA YETENEĞE SAHİBİZ"

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise Kuzey Komutanlığı'na yaptığı ziyarette konuştu. Halevi, İsrail'in Hizbullah'a karşı henüz kullanılmamış "çok daha fazla yeteneğe" sahip olduğunu ifade etti. Halevi, "Kuzeydeki sakinleri evlerine, kasabalara yüksek düzeyde güvenlikle geri getirecek güvenlik şartlarını oluşturma konusunda çok kararlıyız ve bunu sağlamak için gereken her şeyi yapmaya hazırız. Henüz devreye almadığımız birçok yeteneğimiz var. Bunlardan bazılarını gördük, bana öyle geliyor ki iyi hazırlandık ve ileriye dönük bu planları hazırlıyoruz. Belirli bir aşamaya ulaştığımız her seferde, sonraki adımlarda güçlü bir şekilde ilerlemeye hazırlanıyoruz. Her aşamada Hizbullah için bedelin yüksek olması gerekiyor" şeklinde konuştu. Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri'nin 98. Tümeni, Gazze Şeridi'nde aylarca süren çatışmaların ardından bugün İsrail'in kuzeyine (Lübnan sınırı) konuşlandırıldı.