CANLI | İsrail'den ateşkese yeni ihlal! Gazze'nin iki ayrı noktasına hava saldırısı | Terör devletinden geri adım: Gazze'ye yardım girişleri devam edecek

21:16 19 Ekim 2025

Hamas liderlerinden Halil Hayye başkanlığındaki bir heyetin ateşkes sürecini takip için Mısır'a gittiği belirtildi.

Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasına rağmen akan kan durmadı. Hamas daha önce pek çok kez ateşkese bağlı olduğunu açıklarken İsrail ihlallerini sürdürdü. Sahada bu gelişmeler yaşanırken Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro üyesi Hayye başkanlığındaki heyetin arabulucular ve Filistinli gruplarla ateşkesin uygulanması sürecini görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği kaydedildi.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında karşılıklı olarak esir takası yapılmıştı. Bu aşamada ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması, sarı hatta çekilmesi ve insani yardım girişlerine de izin vermesi gerekiyordu.

Ancak İsrail defalarca ateşkesi ihlal etti ve düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ayrıca insani yardım girişlerini de bir sonraki emre kadar durdurma kararı aldı.