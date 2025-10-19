19 Ekim 2025, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Canlı Anlatım Dünya Haberleri

CANLI | İsrail'den ateşkese yeni ihlal! Gazze'nin iki ayrı noktasına hava saldırısı

CANLI ANLATIM DÜNYA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.10.2025 12:04 Güncelleme: 19.10.2025 16:19
ABONE OL
İsrail’den ateşkese yeni ihlal!

İsrail Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah'a ve Cibaliye'ye saldırı düzenledi. Katil Netanyahu "İsrail Hamas'ın saldırılarına şiddetle yanıt verecek" dedi. Hamas tarafından yapılan açıklamada ise "Ateşkese bağlıyız Refah'taki çatışmadan haberdar değiliz." denildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ateşkese rağmen İsrail işgal güçleri Gazze'nin güneyindeki Refah ve Cibaliye bölgesine hava saldırıları düzenledi.

İŞTE ANBEAN GELİŞMELER...

CANLI ANLATIM
16:18 19 Ekim 2025

İSRAİL'DEN SOYKIRIMINA İSİM

 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze dahil 2 senedir çok sayıda ülkede yaptıkları saldırılara resmi olarak "Diriliş Savaşı" adını verdiklerini duyurdu.

Kabine toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Netanyahu, savaşa resmi bir isim verilmesi önerisini hükümetin onayına sunduğunu belirtti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra yeniden ayağa kalkarak savaşa başladığını öne süren Netanyahu, "İran ekseninin varoluşsal tehdidini" ortadan kaldırdıklarını savundu.

Netanyahu, 2 senedir yürüttükleri saldırılarının bağımsızlık savaşının devamı olduğunu iddia ederek bu saldırılara "Diriliş Savaşı" adını verdiklerini açıkladı.

SURİYE, YEMEN, LÜBNAN...

İsrail, 8 Ekim 2023 itibariyle Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırıma varan saldırılar düzenlemiş, açlığı silah olarak kullanmış, 67 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olurken Gazze'de yaşayan 2 milyondan fazla Filistinliyi defalarca yerinden etmişti.

Bu süre zarfında Lübnan'a yönelik de şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail, Suriye'deki Baas rejimi unsurlarını ve Yemen'deki Husileri de hedef almıştı.

İsrail, Haziran 2025'te İran'a yönelik de geniş çaplı saldırılar düzenlemiş ve bu saldırılarda çok sayıda İranlı üst düzey yetkili hayatını kaybetmişti.

16:10 19 Ekim 2025

SİYONİST BAKANDAN HAMAS'A TEHDİT

 İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürerek "Hamas, ağır bedel ödeyecek" tehdidinde bulundu.

Katz yaptığı açıklamada, "Hamas'ın, İsrail'in askerlerini korumaya ve onlara zarar gelmesini önlemeye kararlı olduğunu zor yoldan öğreneceğini" savundu.

İsrail işgal güçlerine Gazze'deki "hedeflere" karşı "sert şekilde hareket etmesi" talimatı verdiklerini hatırlatan Katz, "Hamas, her ateş açma ve ateşkes ihlali için ağır bir bedel ödeyecek ve mesaj anlaşılmazsa, tepkilerin şiddeti artacaktır." dedi.

İsrail işgal güçlerinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrailli işgalcilere ateş açıldığı iddia edildi. İşgal güçlerinin buna karşılık bölgeye saldırılar başlattığı kaydedildi.

HAMAS: ATEŞKESE BAĞLIYIZ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

15:05 19 Ekim 2025

SON 24 SAATTE 8 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

15:00 19 Ekim 2025

KATİL NETANYAHU: ŞİDDETLE YANIT VERECEĞİZ

Katil Netanyahu "İsrail Hamas'ın saldırılarına şiddetle yanıt verecek" dedi. Hamas tarafından yapılan açıklamada ise "Ateşkese bağlıyız Refah'taki çatışmadan haberdar değiliz." denildi.

14:20 19 Ekim 2025

SOYKIRIMA BAHANE HAMAS

Aynı şekilde İsrail'de muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman da ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek "güç ve demir duvarla" karşılık verilmesi gerektiğini savundu.

A HABER GAZZE SINIRINDA

İsrail'in kamu yayıncısı, saldırının Hamas üyeleriyle yaşanan "çatışma" sonrasında gerçekleştiğini iddia etti.

13:15 19 Ekim 2025

SİYONİST BAKANLARDAN "SOYKIRIMA DEVAM" ÇAĞRISI

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Başbakan'a "orduya azami güçle Gazze'deki savaşa tamamen devam etmesi emri verme" çağrısı yaptı.

Ben-Gvir, Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiğini ve "İsrail'in güvenliği için bir tehlike olduğunu" ileri sürdü.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "savaş" ifadesinin yer aldığı tek kelimelik bir paylaşım yaptı.

12:05 19 Ekim 2025

İSRAİL'DEN ATEŞKES İHLALİ!

İsrail Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah'a ve Cibaliye'ye saldırı düzenledi.

İSRAİL'DEN ATEŞKESE YENİ İHLAL!

Daha Fazla Gör