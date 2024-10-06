CANLI | İsrail yine Beyrut'u hedef aldı! Bombalama anları A Haber kamerasında! Yasak bölge sayısı 6'ya çıkarıldı

15:38 06 Ekim 2024

Lübnan'ın Londra Büyükelçisi Rami Mortada, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmeden önce İsrail'le 21 günlük ateşkesi kabul ettiğini ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun New York ziyaretinden sonra bu planı reddettiğini kaydetti.



Mortada ve İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, İngiliz Sky News televizyonunda katıldıkları programda bölgedeki gelişmelere ilişkin

soruları yanıtladı.



Lübnan Büyükelçisi Mortada, Nasrallah'ın İsrail saldırısında öldürülmeden önce 21 günlük bir ateşkesi kabul ettiği ve bunun ABD tarafından da bilindiği iddialarına yanıt verdi.



Mortada, "Evet, ABD, İngiltere ve 15 ülkenin bildiği ateşkes teklifini onayladığımızı bildirmiştik. Ne yazık ki Netanyahu New York'a gittikten sonra ne olduysa bu barış planını reddetti ve hala reddediyor. Bu plan bizim için hala bağlayıcı. Başbakanımızın da yinelediği gibi 21 günlük ateşkes isteyen plana ve bu arada tüm endişelere yanıt verecek diplomatik düzenlemelere bağlıyız." dedi. İsrail'in endişelerini diplomatik yollarla çözmek yerine şiddeti seçtiğini öne süren Mortada, "Lübnan'da Hizbullah'ı, Gazze'de ise Hamas'ı günah keçisi olarak gösteriyorlar. Ama konu Hizbullah değil, konu Lübnan." diye konuştu.



"DİKKATLERİ BAŞKA YÖNE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Mortada, İsrail'in kendi hatalarını örtmek için başkalarını suçladığını belirterek, "İsrail, Lübnan topraklarını 22 yıl işgal etti. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı geldikten sonra da devam ettiler. Güvenlik ancak karşılıklı güvenliğe dayanabilir. Komşunuzu güvensiz kılarak onun size güvenlik sağlamasını bekleyemezsiniz." diye konuştu. BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı uyarınca İsrail ve Lübnan'ın sorumluluklarına dikkati çeken Mortada, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğine saygı duyması gerektiğini vurguladı.



Bölgedeki sorunların çözümünün basit olmadığını kaydeden Mortada, şunları söyledi:

"İsrail'in yaptığı gibi basite indirgeyemezsiniz. İsrail bunu bilinçli olarak yapıyor çünkü konu Hizbullah'ın çok daha ötesinde. Amaç Lübnan'da Hizbullah olmadığı gibi Gazze'de de Hamas değil. İsrail, sadece öldürmeyi bilen, barış getiremeyecek bir ülke. Sadece terörize etmek istiyorlar. Çevrelerindeki halklara gaddarca davranarak dikkatleri Filistinlilerle iki devletli çözümü sağlayamayacak olmalarından başka yöne çekmeye çalışıyorlar."



İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ: "SİVİLLERİ ÖLDÜRMEK GİBİ BİR AMACIMIZ YOK"

İsrail'in Londra Büyükelçisi Hotovely ise İsrail'in Gazze ve Lübnan'da kendi halkının güvenliğini sağlamaktan başka bir amacının bulunmadığını öne sürdü. Nasrallah'ın ateşkesi kabul ettiği iddialarına da yanıt veren Hotovely, "Hasan Nasrallah herhangi bir ateşkesi onaylamadı. Bu çok gülünç." dedi.



Hotovely, Lübnan ve Gazze'deki İsrail saldırılarında sivillerin hayatını kaybetmesine ilişkin de değerlendirme yaparak, "Sivilleri öldürmek gibi bir amacımız yok. Hiç yok. Gazze'de veya Lübnan'da bunu yapmıyoruz. Bu ölümlerin sorumlusu Hamas ve Hizbullah'tır. Kendi insanlarını, canlı kalkan olarak kullanıyorlar." diye konuştu.



İsrail'in hiçbir batı ordusunun yapmadığı kadar dikkatli operasyonlar yaptığını iddia eden Hotovely, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına da değindi.



Hotovely, İran'a karşı doğrudan bir saldırı planı olup olmadığına yönelik soruya, "Tüm seçenekler masada. Başbakanın da (Netanyahu) açıkça söylediği gibi bu tehdidin devam etmesine izin veremeyiz. İran'ın İsrail'i nasıl yok edeceğine dair stratejik bir planı var." ifadelerini kullandı.