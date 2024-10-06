CANLI | İsrail yine Beyrut'u hedef aldı! Bombalama anları A Haber kamerasında | Tel Aviv'de siren sesleri
İşgalci İsrail, Gazze'den sonra gözünü Lübnan'a çevirdi. 18 yıl aradan sonra yeniden Lübnan'ı işgal planını devreye alan İsrail, Hizbullah ve Hamas'ın lider kadrolarından birçok ismi de öldürdü. Katil İsrail, İran'ın düzenlediği füzeli yanıta da karşılık vermeyi planladığını duyuriken işgal ordusu yine Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alarak birçok noktada hedef aldı. Bombalama anları A Haber kamerasına yansıdı. Ayrıca Hizbullah'ın saldırısı sonrası Tel Aviv'de siren sesleri yükseldi. İşte bölgeden gelişmeler...
1 yıldır Gazze'de on binlerce sivili katleden İsrail, bu kez de Lübnan'a bomba yağdırıyor. Lübnan'ın güneyine işgal birliklerini göndererek karadan saldırı başlatan İsrail ordusu, İran'ın füzeli yanıtına da karşılık vereceğini açıkladı.
İsrail ordusu gece gündüz demeden Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alarak yoğun bombardıman düzenlerken, Hizbullah'ın lider kadrosundan birçok ismi de öldürdü.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ
İSRAİL BEYRUT'U BOMBALIYOR
İsrail saat 21.40'ta yaptığı uyarıdan tam 28 dakika sonra Beyrut'u vurmaya başladı. İşgalcilerin saldırıları anbean A Haber'de aktarılıyor.
İSRAİL: BİRAZDAN BEYRUT'U VURACAĞIZ
İŞGALCİLER LÜBNAN'DA KÖYÜ HEDEF ALDI
LÜBNAN'DAKİ İTFAİYE ÜSSÜNE SALDIRIDA 10 KİŞİ ÖLDÜ
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl Belediyesi'ne bağlı Biraşiyyet beldesindeki itfaiye istasyonunu hedef alması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, ölen itfaiyecilerin başka bir bölgeye düzenlenen saldırıda arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hazırlık yaptığı belirtildi.
Saldırı sonucu binanın tamamen yıkıldığı kaydedildi.
İSRAİL LÜBNAN HALKINI GÖÇE ZORLUYOR
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 25 köy ve yerleşim bölgesindeki halktan evlerini terk ederek göç etmelerini istedi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerin boşaltılmasını çağrısı yaptı.
Saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Adraee, Lübnan'ın güneyindeki 25 köy ve yerleşim bölgesindeki halktan evlerini terk ederek Eveli Nehri'nin kuzeyine geçmelerini talep etti. İsrail ordusu, kara saldırısının "sınırlı olacağını" iddia etse de sınır bölgelerinin yanı sıra Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyindeki birçok köyün ve beldenin boşaltılmasını istiyor.
İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN'IN GÜNEYİNE YENİ BİR HAVA SALDIRISI BAŞLATTI
Öte yandan Adraee, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yeni bir hava saldırısı başlattığını duyurdu. Andraee, saldırılarda "Hizbullah'a ait noktaların" hedef alındığını savundu. İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırıları, Lübnan'ın güneyinin yanı sıra doğusundaki Bekaa Vadisi ve başkent Beyrut'ta yoğunlaşıyor.
Hava saldırılarını yanı sıra İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
İSRAİL LÜBNAN'DA HASTANE VE SAĞLIK PERSONELİNİ HEDEF ALIYOR
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği bombardımanlarda uluslararası anlaşma ve sözleşmelerce korunan hastanelerin yanı sıra sağlık ve acil yardım ekiplerini de hedef alması sonucu şu ana kadar en az 97 sağlık ve kurtarma ekibi personeli hayatını kaybetti.
İsrail'in saldırıları neticesinde söz konusu ölümlerin yanı sıra 4 hastanenin de hizmet dışı kalması üzerine Lübnan Doktorlar Sendikası, İsrail'in Lübnan sağlık sistemine karşı işlediği "katliamın" durdurulması için Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletlere "acil" çağrıda bulundu.
Aynı bağlamda Lübnan Hemşireler Sendikası da bir açıklama yaparak İsrail'in şiddetli saldırılarında uluslararası yasalar ve sözleşmelere "apaçık şekilde meydan okuyarak" doktorları ve sağlık çalışanlarını hedef aldığını vurguladı.
Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, 3 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 23 Eylül'den bu yana düzenlediği hava saldırılarında 97 sağlık ve acil durum personelini öldürdüğünü ve 10'dan fazla hastaneye zarar verdiğini belirterek, İsrail'in ihlallerinin durdurulması için uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısında bulundu.
Cenevre Sözleşmesi'nin 1949 tarihli 18. maddesine göre, yaralı ve hastaların bakımı için kurulmuş sivil hastanelere saldırılması yasak olup, savaşan tarafların bu mekanlara saygı duyup bu yerleri koruması gerekiyor.
İSRAİL SALDIRILARI, SAĞLIK EKİPLERİNİN ÇALIŞMASINI ENGELLİYOR
Lübnan'da sağlık sektörüne yönelik tehditler İsrail ordusunun geçen hafta Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde "Hizbullah'ın merkezi istihbarat karargahını" hedef aldığını açıklamasının ardından ciddi bir artış gösterdi.
İsrail basını, şiddetli saldırıların hedefinde Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından Hizbullah'ın muhtemel lideri Haşim Safiyyuddin'in olduğunu yazarken, İsrail ordusu konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.
Yerel ve uluslararası medyada çıkan haberlerde, İsrail'in Dahiye'ye yoğun saldırılarının ve bölgede çalışan ekiplere yönelik tehditlerinin bombalanan mevkilere kurtarma timlerinin ulaşmasını engellediği ifade edildi.
İsrail ordusunun ilk hedefi Hizbullah'a bağlı İslam Sağlık Kurumu oldu ve savaş uçakları kurumun Beyrut'taki merkezini bombalayarak 7 sağlık çalışanını öldürdü.
Ayrıca, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde de İslami Sağlık Kurumu çalışanları hedef alındı. Halkın zor zamanlardan geçtiği Lübnan iç savaşı sırasında 1984'te kurulan İslam Sağlık Kurumu, o dönem ilk yardım ve sivil savunma faaliyetleri yürütüyordu. Kurum daha sonra genişleyerek Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde hastaneler, sağlık merkezleri ve klinikler açtı. Kurum, yoksul ve ihmal edilmiş bölgelerdeki halka sağlık ve sosyal konularda yardımcı olmayı, sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor. İslam Sağlık Kurumu, çoğunlukla Beyrut'un batısında, ülkenin güneyinde ve Bekaa bölgesinde faaliyet gösteriyor ve bu bölgeler Hizbullah ile Emel Hareketi'ne yakın bölgeler olarak biliniyor.
İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI İLE CENTCOM KOMUTANI ARASINDA "DEĞERLENDİRME" TOPLANTISI
İsrail'in İran'a muhtemel saldırısı tartışılırken ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin "değerlendirme toplantısı" yaptığı bildirildi.
Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'i ziyaret eden Kurilla'nın dün Halevi ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede, Halevi ve Kurilla'nın "değerlendirme yaptığı" ve İran ile kuzey cephesi (Lübnan) dahil "güvenlik sorunlarının" ele alındığı ifade edildi. CENTCOM Komutanı'nın İsrail ziyaretinin "Tel Aviv'in İran'ın füze saldırısına karşılık vermeye hazırlandığı" söylenen bir süreçte gelmesi dikkati çekti. Kurilla, dün İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile de görüşmüştü.
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A BİR TÜMEN DAHA
İsrail ordusu, "sınırlı olduğunu" iddia ettiği kara saldırıları kapsamında bir tümeni daha Lübnan'a gönderdi. Ordudan yapılan açıklamada, 91. tümenin dün Lübnan'ın güneyine gönderildiği belirtildi.
Bu, İsrail'in 30 Eylül'de karadan işgal sürecini başlattığı Lübnan'a gönderdiği üçüncü tümen oldu. İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
Her ne kadar İsrail kara saldırısının "sınırlı olduğunu" iddia etse de Tel Aviv yönetimi Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyinde çok sayıda yerleşim bölgelesinin boşaltılmasını istemişti.
BAE'DEN GÖÇ EDEN LÜBNANLILARA 30 MİLYON DOLAR
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail saldırılarından kaçarak Suriye'ye göç eden Lübnanlılara 30 milyon dolar değerinde insani yardım yapacağını duyurdu.
Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle Suriye'ye göç eden siviller için acil yardım talimatı verdiği belirtildi.
Bin Zayid'in, Suriye'ye göç eden Lübnanlılar için 30 milyon dolar değerinde acil yardım talimatı verdiği ve bu adımın BAE'nin zor günler geçiren Lübnan'a destekleri kapsamında atıldığı ifade edildi.
Ayrıca Bin Zayid'in söz konusu yardımların yanı sıra Lübnan'a yardım taşıyacak 6 ek uçak seferi emri verdiği aktarıldı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınır hattında çatışmalar sürüyor.
Hizbullah, füze ve insansız hava araçları ile İsrail'in kuzeyindeki askeri mevkileri hedef alırken, İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut'taki Dahiye bölgesine şiddetli hava saldırıları düzenliyor. Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye de 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.
İSRAİL'İN BEYRUT'UN DAHİYE BÖLGESİNE SALDIRILARI NEDENİYLE 2 HASTANE HİZMET DIŞI KALDI
YASAK BÖLGE SAYISI 6'YA ÇIKARILDI
İSRAİL ORDUSU LÜBNAN SINIRINDA BİR ASKERİNİN ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU
İsrail ordusu, Lübnan sınırında bir askerinin öldüğünü, 2'sinin ağır yaralandığını açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 5515 Birimi'nden yedek asker Başçavuş Etay Azulay'ın (25) Lübnan sınırında öldüğü belirtildi. Azulay'ın öldüğü olayda aynı birimden 2 İsrail askerinin de ağır yaralandığı aktarıldı. Böylece, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 347'si karadan işgal sürecinde olmak üzere ölen askerlerinin sayısı 728'e çıktı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınır hattında çatışmalar sürüyor. Hizbullah, füze ve insansız hava araçları ile İsrail'in kuzeyindeki askeri mevkileri hedef alırken, İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut'taki Dahiye bölgesine şiddetli hava saldırıları düzenliyor.
LÜBNAN'DA CAN KAYBI ARTIYOR! 12 KİŞİ ÖLDÜ
İsrail'in Filistin'in ardından Lübnan'a saldırması Orta Doğu'daki güvenlik endişelerini artırırken, Lübnan hükümetinden yaşanan son can kayıplarına ilişkin açıklama geldi.
12 ÖLÜ 20 YARALI
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Qmatiyeh ve Kayfoun kasabalarına yönelik saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu en az 12 kişinin öldüğü bildirildi. En az 20 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
HİZBULLAH İSRAİL'İN KUZEYİNE SALDIRDI! 11 YARALI
İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah'tan İsrail'e bir misilleme daha geldi. Hizbullah, internet uygulaması Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Hayfa şehrinin güneyindeki bir askeri üssün İHA'lar ile vurulduğunu duyurdu.
Ma'alot Tarshiha ve Safed şehirlerindeki İsrail askerlerinin roket saldırıları ile hedef alındığı bildirilirken, İsrail ordusu ise Tiberya kentine de saldırı düzenlendiğini açıkladı. İsrail basınında yer alan haberlere göre Hayfa'da 10, Tiberya'da 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
A HABER İSRAİL'İN VURDUĞU BEYRUT’TA
A Haber ekipleri, İsrail’in vurduğu Beyrut’ta sıcak görüntüleri saniye saniye aktardı.
Konuya ilişkin konuşan Ata Gündüz Kurşun: Yeni bir saldırı dalgası şu anda, inanılmaz bir patlama A Haber canlı yayınında, çok büyük gerçekten. Savaş uçakları tarafından gerçekleştirildi. Öyle bir ses duyduk ki çok büyük bir saldırı gerçekleşti.
"FOSFOR BOMBASI GİBİYDİ"
"Nasıl bir saldırıydı? Nasıl bir mühimmat kulanıldı bilmiyorum ama fosfor bombası gibi böyle dalgalı dalgalı bir mühimmat patlaması gibi görüldü. O noktada ne var bilemiyoruz çünkü o nokta önümüzde 500-600 metrede hemen, İsrail'in hedefinde saatlerdir. O alevlerin dışında beyaz bir ışık da çıktı, adeta şimşek çakması gibi bir görüntü oluştu. Çok farklı bir saldırı türü olduğunu paylaşalım. İsrail Hizbullah'ın kalbi Dahiye'yi vuruyor. Yoğun kapsamlı bir saldırıydı bu."
İSRAİL'İN KUZEYİNE BOMBA YAĞMURU
İsrail devlet televizyonu KAN'ın, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan aktardığı haberinde İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'ın merkezindeki Carmel ve körfez bölgelerine düşen füzeler sebebiyle 6 kişinin orta ve hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Yaralıların tedavi için kentteki Rambam Hastanesi'ne nakledildiği ifade edildi.
"DÜŞMAN FÜZELERİNE KARŞI KOYULDU"
Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline saldırı düzenlediğini öne sürdü. Rejimin haber ajansı SANA'nın haberinde, Suriye'nin orta bölgesinde patlama sesleri duyulduğu belirtildi.
"DÜŞMAN FÜZELERİNE KARŞI KOYULDU"
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelere karşı koydu." ifadesi kullanıldı. Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesaplarında da Suriye'nin Humus ilinde patlama sesleri duyulduğu ifade edildi.
Diğer yandan, konuya ilişkin İsrail tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.
BOMBALAMA ANLARI A HABER KAMERASINDA
İşgalci İsrail, A Haber canlı yayınında Beyrut’u vurdu.
"BU GECENİN EN BÜYÜK SALDIRISIYDI"
Konu hakkında konuşan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, “Yine bu saldırılar başladı. Çok büyük bir saldırıydı. Bakın hemen karşımızda yine şuanda yoğun dumanlar yükseliyor. A Haber canlı yayınından görüntüler ekranlara geliyor. Bölgeden çok da yakın bir noktadan saldırılar devam ediyor. Gazze’de alışık olduğumuz görüntüler belki de bir fosfor bombası olduğunu bilemiyoruz. Hemen ön tarafımızda saniyeler önce çok büyük bir patlama oldu. Tabii saldırının ne ile yapıldığını henüz bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi A Haber canlı yayınında yeni bir saldırı daha yapıldı. İsrail’in bombardımanı devam ediyor. Belki de bu gecenin en büyük saldırısıydı diyebiliriz. Aşağı taraftan da bir yangın çıkmış durumda. Şuan da ise alevleri görüyoruz.” ifadelerini kullandı.
İSRAİL BEYRUT'U BOMBALIYOR
HAMAS'TAN SOYKIRIM 1. YILINDA ÖNEMLİ MESAJ
Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Filistin halkı haklarını tam olarak almadıkça bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağını söyledi.
Hayye, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım savaşının birinci yılı dolayısıyla görüntülü mesaj yayımladı.
"ORTA DOĞU'DA İSRAİL KÖTÜLÜĞÜN MERKEZİ"
İsrail'in Orta Doğu'da "kötülüğün ve yıkımın merkezi" olduğunu belirten Hayye, "Filistin halkı haklarını tam olarak almadıkça bölgede güvenlik ve istikrar sağlanamaz. İşgal, kötülüğün ve istikrarsızlığın kaynağıdır." dedi.
Hayye, "Topraklarımızı ve kutsal mekanlarımızı kurtarmak, tam egemenliğe sahip ve başkenti Kudüs olan bağımsız devletimizi kurmak, mültecilerin vatanlarına dönmesini sağlamak ve kendi kaderini tayin hakkını elde etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Hayye, "Halkımız ve Filistin davası düşman (İsrail) tarafından hedef alınıyor. Ulusal birliğimiz, direniş seçeneği temelinde kurtuluşun tek yoludur." şeklinde konuştu.
"BİRAZDAN BEYRUT'U VURACAĞIZ"
BM'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA LÜBNAN ÇAĞRISI
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, uluslararası toplumun Lübnan'daki ihtiyaç sahipleri için insani desteği artırması gerektiğini bildirdi.
Grandi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a yönelik ziyaretine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu. İlk olarak saldırılar nedeniyle yerinden edilmiş ailelerle bir araya geldiğini belirten Grandi, Beyrut'taki okullarda kalan yerinden edilmiş ailelerin, en çok hava saldırılarının durması ve evlerine güvenli şekilde dönebilmeyi istediğini kaydetti.
"İNSANİ DESTEK ARTIRILMALI"
Grandi, "Lübnan'da acilen ateşkese ihtiyaç var. Bu arada uluslararası toplum, ihtiyaç sahiplerine insani desteğini artırmalı." ifadesini kullandı. Daha sonra Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüşmesine dair paylaşım yapan Grandi, Mikati ile BMMYK'nin dayanışmasını ifade etmek ve Lübnan'daki çatışmadan etkilenenlere nasıl destek verileceğini görüşmek üzere bir araya geldiğini belirtti.
Grandi, "Lübnan hükümeti yerinden edilmiş kişiler için toplu barınaklar kurdu. Ancak ihtiyaçların ölçeği çok büyük, acilen daha fazla desteğe ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu. BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada, Grandi'nin Lübnan ziyaretinin ardından Suriye'ye geçerek yetkililerin yanı sıra saldırılar nedeniyle Lübnan'dan bu ülkeye geçiş yapan Suriye ve Lübnanlılarla görüşeceği ifade edildi.
İSRAİL HUMUS'U VURUYOR
İRAN'DA UÇUŞLAR YARINA KADAR İPTAL
İran ve İsrail arasındaki gerilim devam ederken, İran'da tüm uçuşlar yarına kadar iptal edildi. İran basınının İran Sivil Havacılık Örgütü sözcüsüne dayandırdığı haberlerde, İran'daki tüm havalimanlarında uçuşların yerel saatle 21.00'dan yarın yerel saatle 06.00'a kadar iptal edildiği bildirildi.
Haberlerde, sözcünün daha fazla ayrıntı vermediği ve operasyonel kısıtlamalar nedeniyle uçuşların iptal edildiğini söylediği aktarıldı.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARINDA 23 KİŞİ ÖLDÜ, 93 KİŞİ YARALANDI
İsrail'in Lübnan'a dün düzenlediği hava saldırılarında 23 kişinin öldüğü, 93 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyonlar Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamaya göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Bekaa, Baalbek Hirmil, Cebel Lübnan'a dün düzenlediği hava saldırıları sonucu 23 kişi hayatını kaybetti, 93 kişi yaralandı. İsrail'in Lübnan'a 23 Eylül'de başlattığı saldırılarda şu ana kadar 1204 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 411 kişi yaralandı. Lübnan resmi kaynaklarına göre İsrail'in saldırıları nedeniyle 1 milyon 200 binden fazla kişi yerinden oldu.
LÜBNAN'IN LONDRA BÜYÜKELÇİSİ, 21 GÜNLÜK ATEŞKES PLANINI İSRAİL'İN REDDETTİĞİNİ SÖYLEDİ
Lübnan'ın Londra Büyükelçisi Rami Mortada, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmeden önce İsrail'le 21 günlük ateşkesi kabul ettiğini ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun New York ziyaretinden sonra bu planı reddettiğini kaydetti.
Mortada ve İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, İngiliz Sky News televizyonunda katıldıkları programda bölgedeki gelişmelere ilişkin
soruları yanıtladı.
Lübnan Büyükelçisi Mortada, Nasrallah'ın İsrail saldırısında öldürülmeden önce 21 günlük bir ateşkesi kabul ettiği ve bunun ABD tarafından da bilindiği iddialarına yanıt verdi.
Mortada, "Evet, ABD, İngiltere ve 15 ülkenin bildiği ateşkes teklifini onayladığımızı bildirmiştik. Ne yazık ki Netanyahu New York'a gittikten sonra ne olduysa bu barış planını reddetti ve hala reddediyor. Bu plan bizim için hala bağlayıcı. Başbakanımızın da yinelediği gibi 21 günlük ateşkes isteyen plana ve bu arada tüm endişelere yanıt verecek diplomatik düzenlemelere bağlıyız." dedi. İsrail'in endişelerini diplomatik yollarla çözmek yerine şiddeti seçtiğini öne süren Mortada, "Lübnan'da Hizbullah'ı, Gazze'de ise Hamas'ı günah keçisi olarak gösteriyorlar. Ama konu Hizbullah değil, konu Lübnan." diye konuştu.
"DİKKATLERİ BAŞKA YÖNE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"
Mortada, İsrail'in kendi hatalarını örtmek için başkalarını suçladığını belirterek, "İsrail, Lübnan topraklarını 22 yıl işgal etti. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı geldikten sonra da devam ettiler. Güvenlik ancak karşılıklı güvenliğe dayanabilir. Komşunuzu güvensiz kılarak onun size güvenlik sağlamasını bekleyemezsiniz." diye konuştu. BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı uyarınca İsrail ve Lübnan'ın sorumluluklarına dikkati çeken Mortada, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğine saygı duyması gerektiğini vurguladı.
Bölgedeki sorunların çözümünün basit olmadığını kaydeden Mortada, şunları söyledi:
"İsrail'in yaptığı gibi basite indirgeyemezsiniz. İsrail bunu bilinçli olarak yapıyor çünkü konu Hizbullah'ın çok daha ötesinde. Amaç Lübnan'da Hizbullah olmadığı gibi Gazze'de de Hamas değil. İsrail, sadece öldürmeyi bilen, barış getiremeyecek bir ülke. Sadece terörize etmek istiyorlar. Çevrelerindeki halklara gaddarca davranarak dikkatleri Filistinlilerle iki devletli çözümü sağlayamayacak olmalarından başka yöne çekmeye çalışıyorlar."
İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ: "SİVİLLERİ ÖLDÜRMEK GİBİ BİR AMACIMIZ YOK"
İsrail'in Londra Büyükelçisi Hotovely ise İsrail'in Gazze ve Lübnan'da kendi halkının güvenliğini sağlamaktan başka bir amacının bulunmadığını öne sürdü. Nasrallah'ın ateşkesi kabul ettiği iddialarına da yanıt veren Hotovely, "Hasan Nasrallah herhangi bir ateşkesi onaylamadı. Bu çok gülünç." dedi.
Hotovely, Lübnan ve Gazze'deki İsrail saldırılarında sivillerin hayatını kaybetmesine ilişkin de değerlendirme yaparak, "Sivilleri öldürmek gibi bir amacımız yok. Hiç yok. Gazze'de veya Lübnan'da bunu yapmıyoruz. Bu ölümlerin sorumlusu Hamas ve Hizbullah'tır. Kendi insanlarını, canlı kalkan olarak kullanıyorlar." diye konuştu.
İsrail'in hiçbir batı ordusunun yapmadığı kadar dikkatli operasyonlar yaptığını iddia eden Hotovely, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına da değindi.
Hotovely, İran'a karşı doğrudan bir saldırı planı olup olmadığına yönelik soruya, "Tüm seçenekler masada. Başbakanın da (Netanyahu) açıkça söylediği gibi bu tehdidin devam etmesine izin veremeyiz. İran'ın İsrail'i nasıl yok edeceğine dair stratejik bir planı var." ifadelerini kullandı.
BEYRUT'U BOMBALAYAN İŞGALCİ İSRAİL GAZZE'YE YENİDEN KARA SALDIRISI BAŞLATTI
Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yoğun bombardımana tutan İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine gece boyunca düzenlediği saldırıların yanı sıra yeniden başlattığı kara saldırılarıyla Filistinlilere yeniden zorla "sürgün emirleri" gönderdi.
İsrail ordusu, 162. Tümen'e bağlı güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na kara saldırısına başladığını duyurdu. Hamas'ın bölgede varlık gösterdiğini öne süren İsrail, bölgeyi kuşattığını ve hava kuvvetlerinin desteğiyle saldırıların sürdüğünü açıkladı.
İSRAİL ORDUSU GÖZÜNÜ YENİDEN GAZZE'NİN KUZEYİNE ÇEVİRDİ
İsrail Ordu Sözcülüğü, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kenti için yeni bir sürgün haritası yayımladı. İsrail ordusunun geçmişte Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutmak için kullandığı yeni haritada daha küçük bloklara bölünmüş alanları çok daha geniş kümeler halinde bölgeler olarak işaretlemesi dikkati çekti.
Gazze'nin kuzeyini Hamas'a karşı "savaş alanı" şeklinde niteleyen İsrail ordusu, Beyt Hanun'un batısındaki bölgelere saldıracağını, Gazze'nin güneyindeki "insani bölge" olarak belirlenen alanı da genişlettiğini öne sürdü. Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesindeki Selahaddin Yolu ve Reşid Caddesi de "tahliye rotası" olarak yeniden açıldı.
İSRAİLLİ SİYASİLERDEN GAZZE ŞERİDİ'NİN KUZEYİNİN "ASKERİ BÖLGE" İLAN EDİLMESİ ÇAĞRISI
İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve İran'a vereceği muhtemel karşılık beklenirken Gazze'nin kuzeyinde yeni bir şiddet ve göç dalgası başlatması dikkati çekti. Uluslararası toplum, İsrail'in şiddetinin yayıldığı diğer alanları tartışırken Gazze'nin kuzeyindeki bu yeni hamle, İsrail'de bazı milletvekilleri ve bakanların, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Gazze Şeridi'nin kuzeyini "sivilden arındırılmış kapalı askeri bölge" ilan etmesi çağrısının ardından geldi.
"Israel Hayom" gazetesi, koalisyon hükümetindeki bakanların da içinde bulunduğu 27 kişinin, 18 Eylül'de Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden tehciri için hazırlanan planı uygulaması için Netanyahu'ya mektup yazdığını bildirmişti.
Hangi milletvekili ve bakanların imzaladığı belirtilmeyen mektupta, Gazze Şeridi'ne tüm yardımların kesilmesi, kuzeyinin "Filistinlilerden arındırılarak kapalı askeri bölge" ilan edilmesini içeren "Generaller Planı"nı kabul etmesi için güvenlik kabinesine toplanma talebinde bulunulduğu belirtilmişti.
İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da yer alan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezine gece şiddetli saldırı düzenlemişti. Ayrıca İsrail ordusunun kuzeydeki Beyt Hanun ve Cibaliya bölgelerinde de gece boyunca saldırıları sürmüştü.
LÜBNAN ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI! 1 GECEDE 23 ÖLÜ 93 YARALI
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 93 kişinin ise yaralandığını aktardı.
İsrail, Lübnan'da saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde dün düzenlediği saldırılarda 23 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, saldırıların Nataba, Bekaa, Baalbek-Hermel, Lübnan Dağı ve kuzeyindeki köylere düzenlendiği kaydedildi.
Öte yandan Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'e ateşkes için baskı yapılması çağrısında bulundu. Mikati, ABD ve Fransa'nın ateşkes için gösterdikleri çabaları desteklediğini belirtti.
HAMAS'TAN İSRAİL'İN SUİKAST TEHDİDİNE KARŞI ÖNLEM
Hamas Lideri Yahya Sinwar'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın suikast sonucu öldürülmesinin ardından yeni önlemler aldığı iddia edildi. İsrail medyasının haberine göre, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması görüşmelerine arabuluculuk eden Katarlı yetkililer, Sinwar'ın İsrail tarafından düzenlenecek herhangi bir suikast girişimine önlem olarak telefonla değil sadece yazarak iletişim kurduğunu bildirdi. Hamas liderinin kendilerini artık aramadığını aktaran yetkililer, bu durumun anlaşma çabalarını zora soktuğunu ifade etti.
Haberde Katarlı yetkililerin esir ailelerine, "İsrail anlaşmayla bağdaşmayan bir suikast politikası benimsedi. Geçmişte eski Hamas Lideri İsmail Haniye vardı ve ortadan kaldırıldı. Şimdi Halid Meşal var ve o Haniye'den çok daha zor biri" dediği kaydedildi.
LÜBNAN'DA SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKÜŞÜN EŞİĞİNDE
Dünya Sağlık Örgütü, Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da en az 77 sağlık çalışanının görevi başında öldürüldüğünü duyurdu.
Lübnan'daki insani kriz, İsrail'in hava saldırılarının coğrafi olarak genişlemesi ve sivil altyapıyı giderek daha fazla hedef almasıyla her geçen gün artıyor. Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ekim 2023'ten bu yana en az 77 sağlık çalışanının görev başında öldürüldüğünü açıkladı.
BM Lübnan İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı İmran Rıza, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarda endişe verici bir artış olduğunu söyledi. En ağır bedeli sağlık çalışanlarının canlarıyla ödediğini belirten Rıza, "Sağlık sistemi çöküşün eşiğinde" dedi.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 3 Ekim itibarıyla krizin başlangıcından bu yana ülke içinde yerinden edilmiş kişi sayısının 541 bin 527 olduğunu kaydetti.
Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nin 3 Ekim'deki açıklamasında ise 163 binden fazla kişiyi barındıran yaklaşık 892 toplu barınak olduğu ifade edildi.
BM BARIŞ GÜCÜ İSRAİL'İN TALEBİNE RAĞMEN LÜBNAN'DA KALACAK
BİRLEŞMİŞ Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail'in talebine rağmen Lübnan'da kalacağını açıkladı.
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), faaliyetlerini düzenli olarak planladıklarını, Lübnan'daki mevzilerinde kalmaya devam edeceklerini ve gerektiğinde devreye sokmak üzere hazır bir 'acil durum' planları olduğunu duyurdu.
Açıklamada, 30 Eylül'de İsrail ordusunun Lübnan'a 'sınırlı kara saldırıları' düzenleme niyetini BM'ye bildirdiği ve bazı mevzilerin yerini değiştirmelerinin talep edildiği bilgisi paylaşıldı.
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından yayınlanan açıklamada, "Lübnan ve İsrail'i, sadece sözde değil, eylemde de bölgede istikrarı getirecek tek geçerli çözüm olan 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına bağlı kalmaya çağırıyoruz" denildi.
DAHİYE'YE GECE SAATLERİNDE 30 HAVA SALDIRISI
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını genişletildiği 23 Eylül'den bu yana "en şiddetli saldırılarından" birinin yaşandığı gece saatlerinde İsrail savaş uçakları başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki çeşitli alanlara 30'dan fazla hava saldırısı düzenledi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 30'dan fazla hava saldırısı düzenlediği ve İsrail'in gece saatlerinde bu bölgeye yönelik en şiddetli saldırılarını gerçekleştirdiği belirtildi.
Beyrut'un Dahiye bölgesinden patlama seslerinin duyulduğu ve bölgeyi siyah dumanların kapladığı aktarıldı.
İsrail'in Es-Safir ve Burc el-Baracine bölgelerini, havalimanı yolu üzerindeki bir benzin istasyonunu, Amerikan Mahallesi ve Gubeyri bölgesindeki bazı binaları ve birçok noktayı hedef aldığı kaydedildi.
Öte yandan İsrail ordu sözcüsü Avichai Adraee, X platformundan yaptığı açıklamada, "gece saatlerinde İsrail savaş uçaklarının, hassas istihbarat rehberliği altında Beyrut bölgesine birçok saldırı düzenleyerek çok sayıda silah deposunu ve yapıyı hedef aldığını" ifade etti.
Adraee, "Hizbullah'ın savaş araçlarını ve üretim tesislerini Beyrut'un kalbindeki konutların altına yerleştirerek, bölge sakinlerini tehlikeye attığı" iddiasında bulundu.
İsrail ordu sözcüsünün iddialarına ilişkin Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı ancak daha önce ordunun benzer iddialarını reddetmişti.
İSRAİL SALDIRILARINDA 2 LÜBNANLI DAHA ÖLDÜ
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Hizbullah ise İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekâtının başlamasından bu yana en az 25 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'a 20 km uzaklıktaki Jiyeh'i bombalaması sonucu 2 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. 18 kişinin ise yaralandığı kaydedilirken, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise İsrail'in bu hafta başında Güney Lübnan'a kara harekâtı başlatmasından bu yana en az 25 İsrail askerininin öldürüldüğü belirtildi. İsrail ordusu şu ana kadar 9 askerinin öldürüldüğünü doğrularken, 250 Hizbullah savaşçısının öldürüldüğü iddia edildi.
HİZBULLAH İSRAİL ÜSSÜNÜ VURDUĞUNU AÇIKLADI
İsrail'in Taberiye Gölü yakınlarındaki Samson askeri üssüne insansız hava araçları ile saldırı düzenlendiğini açıklayan Hizbullah, Samson üssünü "komuta merkezi ve bölgesel teçhizat birimi" olarak tanımladı. Saldırıda İsrail askerlerinin bulunduğu birimlerin hedef alındığı kaydedilirken, insansız hava araçlarının hedeflerini "isabetle" vurduğu belirtildi. İsrail ordusu ise Kiryat Shmona bölgesine Lübnan topraklarından yaklaşık 30 füze fırlatıldığını belirterek, füzelerin bazılarının engellendiğini duyurdu.
BEYRUT'TA ŞİDDETLİ PATLAMALAR
İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail'in hedef gösterdiği noktalarda şiddetli patlamalar meydana geldi. Şehrin güneyindeki farklı noktalarda gerçekleşen biri şiddetli çok sayıda patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı.
Patlamalardan kısa süre önce İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından bazı bölgeleri içeren bir harita yayımlayarak haritada işaretli olan bölge sakinlerinden bulundukları yerleri acilen tahliye etmelerini istemişti.
Adraee, saldırıların ardından yaptığı açıklamada ise Beyrut'ta Hizbullah hedeflerine saldırılar düzenlediklerini açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü, Beyrut'un güneyindeki başka noktalara da Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla saldırı tehdidinde bulundu.
Öte yandan Lübnan'da yayın yapan özel MTV kanalı ise Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'a ait Al Manar televizyonuna ait stüdyolarda yangın çıktığını bildirdi.
HİZBULLAH: EN AZ 25 İSRAİLLİ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ
Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik karadan işgal saldırılarının başladığı 30 Eylül'den bu yana 25 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Hizbullah tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
"SAKLADIKLARI ŞEYLER ORTAYA ÇIKACAK"
İsrail ordusunun en az 25 subay ve askerinin yapılan saldırılarda hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 130 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, İsrail'in, kayıplarının bir kısmını itiraf ettiği belirtilerek, "Önümüzdeki günlerde halkından sakladığı şeyler ortaya çıkacak" ifadesi kullanıldı.
İSRAİL BEYRUT'U YİNE BOMBALADI
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Vurulan bölgeden dumanlar yükseldi.
LÜBNAN ORDUSUNDAN "CASUSLUK" UYARISI
Lübnan ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik barbarca saldırılarının devam ettiği bir ortamda bazı sosyal medya platformlarında video, bağlantı ve uygulamalar yayınladığı ifade edildi.
"CASUS SİTELERE GİRMEYİN"
Bunun, vatandaşları casusluk ve bilgi toplamak için tasarlanmış sitelere çekme amacı taşıdığı kaydedilen açıklamada, Lübnanlılar, ülke ve toplum için güvenlik riski oluşturduğu için bu sitelere girmemeye çağrıldı. Lübnan'da, İsrail'in yerel casus ağları aracılığıyla güvenlik ihlallerinde bulunmasından endişe ediliyor.
İRAN'IN BATISINDA HAVA SAHASI KAPATILDI
İran ülkenin batısında hava sahasının kapatıldığını açıkladı. Hava sahasının her gece 17.00 - 01.30 saatleri aralarından askeri tatbikat nedeniyle kapatıldığı belirtildi.
İNGİLTERE'NİN İSRAİL RAHATSIZLIĞI
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, X'ten yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Lübnan'da sağlık tesislerini ve destek personelini vurduğuna ilişkin haberler derinden rahatsız edici." ifadelerini kullandı.
Tüm tarafları uluslararası insancıl hukuka uygun davranmaya çağıran Lammy, "Önceliğimiz iki tarafta da acil ateşkes sağlanması, böylece İsrailli ve Lübnanlı sivillerin evine dönebilmesidir." değerlendirmesini yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pastırma sıcakları nedir, kaç gün sürer? Pastırma yazı ne zaman?
- Şehir şehir Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesi 2024 | Hangi gıdalarda hile yapıldı?
- Cem Garipoğlu'nun DNA sonuçları çıktı mı, ne zaman belli olacak?
- Memura 45.796 TL formülü çıktı! Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat… İşte yani ücretler!
- JGK 9.690 sözleşmeli erbaş alımı | 2025 Jandarma alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? Sıhhiyeci, muhabere, havacılık...
- 1 milyonluk sorunun cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster geçmişten günümüze tüm milyonluk sorular ve cevapları...
- Dünyanın en ölümcül 10 böceği sıralandı: Isırığıyla 619 bin insanın...
- Ödemelere ekim ayarı: Emekliye maaşa ek 20.000-24.000 TL arası promosyon yatacak!
- Saniyeler içinde doğal lavabo açıcınızı yapın! Tek gerekenler: Limon, su, tuz, deterjan
- Tarım Kredi'de Ekim indirimleri başladı! Dana kıyma 147.60 TL'den başlayan fiyatlarla...
- Bugün toplu taşıma bedava mı? 6 Ekim İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay ücretsiz mi?
- Meteorolojiden tahmin haritası! Yaz geri geliyor