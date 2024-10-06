CANLI | İsrail yine Beyrut'u hedef aldı! Bombalama anları A Haber kamerasında
İşgalci İsrail, Gazze'den sonra gözünü Lübnan'a çevirdi. 18 yıl aradan sonra yeniden Lübnan'ı işgal planını devreye alan İsrail, Hizbullah ve Hamas'ın lider kadrolarından birçok ismi de öldürdü. Katil İsrail, İran'ın düzenlediği füzeli yanıta da karşılık vermeyi planladığını duyurdu. Ayrıca işgal ordusu yine Lübnan'ın başkenti Beyrut'un birçok noktasını hedef aldı. Bombalama anları A Haber kamerasına yansıdı. İşte bölgeden gelişmeler...
1 yıldır Gazze'de on binlerce sivili katleden İsrail, bu kez de Lübnan'a bomba yağdırıyor. Lübnan'ın güneyine işgal birliklerini göndererek karadan saldırı başlatan İsrail ordusu, İran'ın füzeli yanıtına da karşılık vereceğini açıkladı.
İsrail ordusu gece gündüz demeden Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alarak yoğun bombardıman düzenlerken, Hizbullah'ın lider kadrosundan birçok ismi de öldürdü.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
"DÜŞMAN FÜZELERİNE KARŞI KOYULDU"
Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline saldırı düzenlediğini öne sürdü. Rejimin haber ajansı SANA'nın haberinde, Suriye'nin orta bölgesinde patlama sesleri duyulduğu belirtildi.
"DÜŞMAN FÜZELERİNE KARŞI KOYULDU"
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelere karşı koydu." ifadesi kullanıldı. Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesaplarında da Suriye'nin Humus ilinde patlama sesleri duyulduğu ifade edildi.
Diğer yandan, konuya ilişkin İsrail tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.
BOMBALAMA ANLARI A HABER KAMERASINDA
İşgalci İsrail, A Haber canlı yayınında Beyrut’u vurdu.
"BU GECENİN EN BÜYÜK SALDIRISIYDI"
Konu hakkında konuşan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, “Yine bu saldırılar başladı. Çok büyük bir saldırıydı. Bakın hemen karşımızda yine şuanda yoğun dumanlar yükseliyor. A Haber canlı yayınından görüntüler ekranlara geliyor. Bölgeden çok da yakın bir noktadan saldırılar devam ediyor. Gazze’de alışık olduğumuz görüntüler belki de bir fosfor bombası olduğunu bilemiyoruz. Hemen ön tarafımızda saniyeler önce çok büyük bir patlama oldu. Tabii saldırının ne ile yapıldığını henüz bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi A Haber canlı yayınında yeni bir saldırı daha yapıldı. İsrail’in bombardımanı devam ediyor. Belki de bu gecenin en büyük saldırısıydı diyebiliriz. Aşağı taraftan da bir yangın çıkmış durumda. Şuan da ise alevleri görüyoruz.” ifadelerini kullandı.
İSRAİL BEYRUT'U BOMBALIYOR
HAMAS'TAN SOYKIRIM 1. YILINDA ÖNEMLİ MESAJ
Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Filistin halkı haklarını tam olarak almadıkça bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağını söyledi.
Hayye, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım savaşının birinci yılı dolayısıyla görüntülü mesaj yayımladı.
"ORTA DOĞU'DA İSRAİL KÖTÜLÜĞÜN MERKEZİ"
İsrail'in Orta Doğu'da "kötülüğün ve yıkımın merkezi" olduğunu belirten Hayye, "Filistin halkı haklarını tam olarak almadıkça bölgede güvenlik ve istikrar sağlanamaz. İşgal, kötülüğün ve istikrarsızlığın kaynağıdır." dedi.
Hayye, "Topraklarımızı ve kutsal mekanlarımızı kurtarmak, tam egemenliğe sahip ve başkenti Kudüs olan bağımsız devletimizi kurmak, mültecilerin vatanlarına dönmesini sağlamak ve kendi kaderini tayin hakkını elde etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Hayye, "Halkımız ve Filistin davası düşman (İsrail) tarafından hedef alınıyor. Ulusal birliğimiz, direniş seçeneği temelinde kurtuluşun tek yoludur." şeklinde konuştu.
"BİRAZDAN BEYRUT'U VURACAĞIZ"
BM'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA LÜBNAN ÇAĞRISI
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, uluslararası toplumun Lübnan'daki ihtiyaç sahipleri için insani desteği artırması gerektiğini bildirdi.
Grandi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a yönelik ziyaretine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu. İlk olarak saldırılar nedeniyle yerinden edilmiş ailelerle bir araya geldiğini belirten Grandi, Beyrut'taki okullarda kalan yerinden edilmiş ailelerin, en çok hava saldırılarının durması ve evlerine güvenli şekilde dönebilmeyi istediğini kaydetti.
"İNSANİ DESTEK ARTIRILMALI"
Grandi, "Lübnan'da acilen ateşkese ihtiyaç var. Bu arada uluslararası toplum, ihtiyaç sahiplerine insani desteğini artırmalı." ifadesini kullandı. Daha sonra Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüşmesine dair paylaşım yapan Grandi, Mikati ile BMMYK'nin dayanışmasını ifade etmek ve Lübnan'daki çatışmadan etkilenenlere nasıl destek verileceğini görüşmek üzere bir araya geldiğini belirtti.
Grandi, "Lübnan hükümeti yerinden edilmiş kişiler için toplu barınaklar kurdu. Ancak ihtiyaçların ölçeği çok büyük, acilen daha fazla desteğe ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu. BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada, Grandi'nin Lübnan ziyaretinin ardından Suriye'ye geçerek yetkililerin yanı sıra saldırılar nedeniyle Lübnan'dan bu ülkeye geçiş yapan Suriye ve Lübnanlılarla görüşeceği ifade edildi.
İSRAİL HUMUS'U VURUYOR
İRAN'DA UÇUŞLAR YARINA KADAR İPTAL
İran ve İsrail arasındaki gerilim devam ederken, İran'da tüm uçuşlar yarına kadar iptal edildi. İran basınının İran Sivil Havacılık Örgütü sözcüsüne dayandırdığı haberlerde, İran'daki tüm havalimanlarında uçuşların yerel saatle 21.00'dan yarın yerel saatle 06.00'a kadar iptal edildiği bildirildi.
Haberlerde, sözcünün daha fazla ayrıntı vermediği ve operasyonel kısıtlamalar nedeniyle uçuşların iptal edildiğini söylediği aktarıldı.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARINDA 23 KİŞİ ÖLDÜ, 93 KİŞİ YARALANDI
İsrail'in Lübnan'a dün düzenlediği hava saldırılarında 23 kişinin öldüğü, 93 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyonlar Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamaya göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Bekaa, Baalbek Hirmil, Cebel Lübnan'a dün düzenlediği hava saldırıları sonucu 23 kişi hayatını kaybetti, 93 kişi yaralandı. İsrail'in Lübnan'a 23 Eylül'de başlattığı saldırılarda şu ana kadar 1204 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 411 kişi yaralandı. Lübnan resmi kaynaklarına göre İsrail'in saldırıları nedeniyle 1 milyon 200 binden fazla kişi yerinden oldu.
LÜBNAN'IN LONDRA BÜYÜKELÇİSİ, 21 GÜNLÜK ATEŞKES PLANINI İSRAİL'İN REDDETTİĞİNİ SÖYLEDİ
Lübnan'ın Londra Büyükelçisi Rami Mortada, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmeden önce İsrail'le 21 günlük ateşkesi kabul ettiğini ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun New York ziyaretinden sonra bu planı reddettiğini kaydetti.
Mortada ve İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, İngiliz Sky News televizyonunda katıldıkları programda bölgedeki gelişmelere ilişkin
soruları yanıtladı.
Lübnan Büyükelçisi Mortada, Nasrallah'ın İsrail saldırısında öldürülmeden önce 21 günlük bir ateşkesi kabul ettiği ve bunun ABD tarafından da bilindiği iddialarına yanıt verdi.
Mortada, "Evet, ABD, İngiltere ve 15 ülkenin bildiği ateşkes teklifini onayladığımızı bildirmiştik. Ne yazık ki Netanyahu New York'a gittikten sonra ne olduysa bu barış planını reddetti ve hala reddediyor. Bu plan bizim için hala bağlayıcı. Başbakanımızın da yinelediği gibi 21 günlük ateşkes isteyen plana ve bu arada tüm endişelere yanıt verecek diplomatik düzenlemelere bağlıyız." dedi. İsrail'in endişelerini diplomatik yollarla çözmek yerine şiddeti seçtiğini öne süren Mortada, "Lübnan'da Hizbullah'ı, Gazze'de ise Hamas'ı günah keçisi olarak gösteriyorlar. Ama konu Hizbullah değil, konu Lübnan." diye konuştu.
"DİKKATLERİ BAŞKA YÖNE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"
Mortada, İsrail'in kendi hatalarını örtmek için başkalarını suçladığını belirterek, "İsrail, Lübnan topraklarını 22 yıl işgal etti. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı geldikten sonra da devam ettiler. Güvenlik ancak karşılıklı güvenliğe dayanabilir. Komşunuzu güvensiz kılarak onun size güvenlik sağlamasını bekleyemezsiniz." diye konuştu. BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı uyarınca İsrail ve Lübnan'ın sorumluluklarına dikkati çeken Mortada, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğine saygı duyması gerektiğini vurguladı.
Bölgedeki sorunların çözümünün basit olmadığını kaydeden Mortada, şunları söyledi:
"İsrail'in yaptığı gibi basite indirgeyemezsiniz. İsrail bunu bilinçli olarak yapıyor çünkü konu Hizbullah'ın çok daha ötesinde. Amaç Lübnan'da Hizbullah olmadığı gibi Gazze'de de Hamas değil. İsrail, sadece öldürmeyi bilen, barış getiremeyecek bir ülke. Sadece terörize etmek istiyorlar. Çevrelerindeki halklara gaddarca davranarak dikkatleri Filistinlilerle iki devletli çözümü sağlayamayacak olmalarından başka yöne çekmeye çalışıyorlar."
İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ: "SİVİLLERİ ÖLDÜRMEK GİBİ BİR AMACIMIZ YOK"
İsrail'in Londra Büyükelçisi Hotovely ise İsrail'in Gazze ve Lübnan'da kendi halkının güvenliğini sağlamaktan başka bir amacının bulunmadığını öne sürdü. Nasrallah'ın ateşkesi kabul ettiği iddialarına da yanıt veren Hotovely, "Hasan Nasrallah herhangi bir ateşkesi onaylamadı. Bu çok gülünç." dedi.
Hotovely, Lübnan ve Gazze'deki İsrail saldırılarında sivillerin hayatını kaybetmesine ilişkin de değerlendirme yaparak, "Sivilleri öldürmek gibi bir amacımız yok. Hiç yok. Gazze'de veya Lübnan'da bunu yapmıyoruz. Bu ölümlerin sorumlusu Hamas ve Hizbullah'tır. Kendi insanlarını, canlı kalkan olarak kullanıyorlar." diye konuştu.
İsrail'in hiçbir batı ordusunun yapmadığı kadar dikkatli operasyonlar yaptığını iddia eden Hotovely, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına da değindi.
Hotovely, İran'a karşı doğrudan bir saldırı planı olup olmadığına yönelik soruya, "Tüm seçenekler masada. Başbakanın da (Netanyahu) açıkça söylediği gibi bu tehdidin devam etmesine izin veremeyiz. İran'ın İsrail'i nasıl yok edeceğine dair stratejik bir planı var." ifadelerini kullandı.
BEYRUT'U BOMBALAYAN İŞGALCİ İSRAİL GAZZE'YE YENİDEN KARA SALDIRISI BAŞLATTI
Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yoğun bombardımana tutan İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine gece boyunca düzenlediği saldırıların yanı sıra yeniden başlattığı kara saldırılarıyla Filistinlilere yeniden zorla "sürgün emirleri" gönderdi.
İsrail ordusu, 162. Tümen'e bağlı güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na kara saldırısına başladığını duyurdu. Hamas'ın bölgede varlık gösterdiğini öne süren İsrail, bölgeyi kuşattığını ve hava kuvvetlerinin desteğiyle saldırıların sürdüğünü açıkladı.
İSRAİL ORDUSU GÖZÜNÜ YENİDEN GAZZE'NİN KUZEYİNE ÇEVİRDİ
İsrail Ordu Sözcülüğü, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kenti için yeni bir sürgün haritası yayımladı. İsrail ordusunun geçmişte Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutmak için kullandığı yeni haritada daha küçük bloklara bölünmüş alanları çok daha geniş kümeler halinde bölgeler olarak işaretlemesi dikkati çekti.
Gazze'nin kuzeyini Hamas'a karşı "savaş alanı" şeklinde niteleyen İsrail ordusu, Beyt Hanun'un batısındaki bölgelere saldıracağını, Gazze'nin güneyindeki "insani bölge" olarak belirlenen alanı da genişlettiğini öne sürdü. Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesindeki Selahaddin Yolu ve Reşid Caddesi de "tahliye rotası" olarak yeniden açıldı.
İSRAİLLİ SİYASİLERDEN GAZZE ŞERİDİ'NİN KUZEYİNİN "ASKERİ BÖLGE" İLAN EDİLMESİ ÇAĞRISI
İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve İran'a vereceği muhtemel karşılık beklenirken Gazze'nin kuzeyinde yeni bir şiddet ve göç dalgası başlatması dikkati çekti. Uluslararası toplum, İsrail'in şiddetinin yayıldığı diğer alanları tartışırken Gazze'nin kuzeyindeki bu yeni hamle, İsrail'de bazı milletvekilleri ve bakanların, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Gazze Şeridi'nin kuzeyini "sivilden arındırılmış kapalı askeri bölge" ilan etmesi çağrısının ardından geldi.
"Israel Hayom" gazetesi, koalisyon hükümetindeki bakanların da içinde bulunduğu 27 kişinin, 18 Eylül'de Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden tehciri için hazırlanan planı uygulaması için Netanyahu'ya mektup yazdığını bildirmişti.
Hangi milletvekili ve bakanların imzaladığı belirtilmeyen mektupta, Gazze Şeridi'ne tüm yardımların kesilmesi, kuzeyinin "Filistinlilerden arındırılarak kapalı askeri bölge" ilan edilmesini içeren "Generaller Planı"nı kabul etmesi için güvenlik kabinesine toplanma talebinde bulunulduğu belirtilmişti.
İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da yer alan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezine gece şiddetli saldırı düzenlemişti. Ayrıca İsrail ordusunun kuzeydeki Beyt Hanun ve Cibaliya bölgelerinde de gece boyunca saldırıları sürmüştü.
LÜBNAN ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI! 1 GECEDE 23 ÖLÜ 93 YARALI
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 93 kişinin ise yaralandığını aktardı.
İsrail, Lübnan'da saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde dün düzenlediği saldırılarda 23 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, saldırıların Nataba, Bekaa, Baalbek-Hermel, Lübnan Dağı ve kuzeyindeki köylere düzenlendiği kaydedildi.
Öte yandan Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'e ateşkes için baskı yapılması çağrısında bulundu. Mikati, ABD ve Fransa'nın ateşkes için gösterdikleri çabaları desteklediğini belirtti.
HAMAS'TAN İSRAİL'İN SUİKAST TEHDİDİNE KARŞI ÖNLEM
Hamas Lideri Yahya Sinwar'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın suikast sonucu öldürülmesinin ardından yeni önlemler aldığı iddia edildi. İsrail medyasının haberine göre, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması görüşmelerine arabuluculuk eden Katarlı yetkililer, Sinwar'ın İsrail tarafından düzenlenecek herhangi bir suikast girişimine önlem olarak telefonla değil sadece yazarak iletişim kurduğunu bildirdi. Hamas liderinin kendilerini artık aramadığını aktaran yetkililer, bu durumun anlaşma çabalarını zora soktuğunu ifade etti.
Haberde Katarlı yetkililerin esir ailelerine, "İsrail anlaşmayla bağdaşmayan bir suikast politikası benimsedi. Geçmişte eski Hamas Lideri İsmail Haniye vardı ve ortadan kaldırıldı. Şimdi Halid Meşal var ve o Haniye'den çok daha zor biri" dediği kaydedildi.
LÜBNAN'DA SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKÜŞÜN EŞİĞİNDE
Dünya Sağlık Örgütü, Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da en az 77 sağlık çalışanının görevi başında öldürüldüğünü duyurdu.
Lübnan'daki insani kriz, İsrail'in hava saldırılarının coğrafi olarak genişlemesi ve sivil altyapıyı giderek daha fazla hedef almasıyla her geçen gün artıyor. Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ekim 2023'ten bu yana en az 77 sağlık çalışanının görev başında öldürüldüğünü açıkladı.
BM Lübnan İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı İmran Rıza, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarda endişe verici bir artış olduğunu söyledi. En ağır bedeli sağlık çalışanlarının canlarıyla ödediğini belirten Rıza, "Sağlık sistemi çöküşün eşiğinde" dedi.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 3 Ekim itibarıyla krizin başlangıcından bu yana ülke içinde yerinden edilmiş kişi sayısının 541 bin 527 olduğunu kaydetti.
Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nin 3 Ekim'deki açıklamasında ise 163 binden fazla kişiyi barındıran yaklaşık 892 toplu barınak olduğu ifade edildi.
BM BARIŞ GÜCÜ İSRAİL'İN TALEBİNE RAĞMEN LÜBNAN'DA KALACAK
BİRLEŞMİŞ Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail'in talebine rağmen Lübnan'da kalacağını açıkladı.
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), faaliyetlerini düzenli olarak planladıklarını, Lübnan'daki mevzilerinde kalmaya devam edeceklerini ve gerektiğinde devreye sokmak üzere hazır bir 'acil durum' planları olduğunu duyurdu.
Açıklamada, 30 Eylül'de İsrail ordusunun Lübnan'a 'sınırlı kara saldırıları' düzenleme niyetini BM'ye bildirdiği ve bazı mevzilerin yerini değiştirmelerinin talep edildiği bilgisi paylaşıldı.
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından yayınlanan açıklamada, "Lübnan ve İsrail'i, sadece sözde değil, eylemde de bölgede istikrarı getirecek tek geçerli çözüm olan 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına bağlı kalmaya çağırıyoruz" denildi.
DAHİYE'YE GECE SAATLERİNDE 30 HAVA SALDIRISI
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını genişletildiği 23 Eylül'den bu yana "en şiddetli saldırılarından" birinin yaşandığı gece saatlerinde İsrail savaş uçakları başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki çeşitli alanlara 30'dan fazla hava saldırısı düzenledi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 30'dan fazla hava saldırısı düzenlediği ve İsrail'in gece saatlerinde bu bölgeye yönelik en şiddetli saldırılarını gerçekleştirdiği belirtildi.
Beyrut'un Dahiye bölgesinden patlama seslerinin duyulduğu ve bölgeyi siyah dumanların kapladığı aktarıldı.
İsrail'in Es-Safir ve Burc el-Baracine bölgelerini, havalimanı yolu üzerindeki bir benzin istasyonunu, Amerikan Mahallesi ve Gubeyri bölgesindeki bazı binaları ve birçok noktayı hedef aldığı kaydedildi.
Öte yandan İsrail ordu sözcüsü Avichai Adraee, X platformundan yaptığı açıklamada, "gece saatlerinde İsrail savaş uçaklarının, hassas istihbarat rehberliği altında Beyrut bölgesine birçok saldırı düzenleyerek çok sayıda silah deposunu ve yapıyı hedef aldığını" ifade etti.
Adraee, "Hizbullah'ın savaş araçlarını ve üretim tesislerini Beyrut'un kalbindeki konutların altına yerleştirerek, bölge sakinlerini tehlikeye attığı" iddiasında bulundu.
İsrail ordu sözcüsünün iddialarına ilişkin Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı ancak daha önce ordunun benzer iddialarını reddetmişti.
İSRAİL SALDIRILARINDA 2 LÜBNANLI DAHA ÖLDÜ
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Hizbullah ise İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekâtının başlamasından bu yana en az 25 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'a 20 km uzaklıktaki Jiyeh'i bombalaması sonucu 2 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. 18 kişinin ise yaralandığı kaydedilirken, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise İsrail'in bu hafta başında Güney Lübnan'a kara harekâtı başlatmasından bu yana en az 25 İsrail askerininin öldürüldüğü belirtildi. İsrail ordusu şu ana kadar 9 askerinin öldürüldüğünü doğrularken, 250 Hizbullah savaşçısının öldürüldüğü iddia edildi.
HİZBULLAH İSRAİL ÜSSÜNÜ VURDUĞUNU AÇIKLADI
İsrail'in Taberiye Gölü yakınlarındaki Samson askeri üssüne insansız hava araçları ile saldırı düzenlendiğini açıklayan Hizbullah, Samson üssünü "komuta merkezi ve bölgesel teçhizat birimi" olarak tanımladı. Saldırıda İsrail askerlerinin bulunduğu birimlerin hedef alındığı kaydedilirken, insansız hava araçlarının hedeflerini "isabetle" vurduğu belirtildi. İsrail ordusu ise Kiryat Shmona bölgesine Lübnan topraklarından yaklaşık 30 füze fırlatıldığını belirterek, füzelerin bazılarının engellendiğini duyurdu.
BEYRUT'TA ŞİDDETLİ PATLAMALAR
İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail'in hedef gösterdiği noktalarda şiddetli patlamalar meydana geldi. Şehrin güneyindeki farklı noktalarda gerçekleşen biri şiddetli çok sayıda patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı.
Patlamalardan kısa süre önce İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından bazı bölgeleri içeren bir harita yayımlayarak haritada işaretli olan bölge sakinlerinden bulundukları yerleri acilen tahliye etmelerini istemişti.
Adraee, saldırıların ardından yaptığı açıklamada ise Beyrut'ta Hizbullah hedeflerine saldırılar düzenlediklerini açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü, Beyrut'un güneyindeki başka noktalara da Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla saldırı tehdidinde bulundu.
Öte yandan Lübnan'da yayın yapan özel MTV kanalı ise Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'a ait Al Manar televizyonuna ait stüdyolarda yangın çıktığını bildirdi.
HİZBULLAH: EN AZ 25 İSRAİLLİ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ
Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik karadan işgal saldırılarının başladığı 30 Eylül'den bu yana 25 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Hizbullah tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
"SAKLADIKLARI ŞEYLER ORTAYA ÇIKACAK"
İsrail ordusunun en az 25 subay ve askerinin yapılan saldırılarda hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 130 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, İsrail'in, kayıplarının bir kısmını itiraf ettiği belirtilerek, "Önümüzdeki günlerde halkından sakladığı şeyler ortaya çıkacak" ifadesi kullanıldı.
İSRAİL BEYRUT'U YİNE BOMBALADI
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Vurulan bölgeden dumanlar yükseldi.
LÜBNAN ORDUSUNDAN "CASUSLUK" UYARISI
Lübnan ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik barbarca saldırılarının devam ettiği bir ortamda bazı sosyal medya platformlarında video, bağlantı ve uygulamalar yayınladığı ifade edildi.
"CASUS SİTELERE GİRMEYİN"
Bunun, vatandaşları casusluk ve bilgi toplamak için tasarlanmış sitelere çekme amacı taşıdığı kaydedilen açıklamada, Lübnanlılar, ülke ve toplum için güvenlik riski oluşturduğu için bu sitelere girmemeye çağrıldı. Lübnan'da, İsrail'in yerel casus ağları aracılığıyla güvenlik ihlallerinde bulunmasından endişe ediliyor.
İRAN'IN BATISINDA HAVA SAHASI KAPATILDI
İran ülkenin batısında hava sahasının kapatıldığını açıkladı. Hava sahasının her gece 17.00 - 01.30 saatleri aralarından askeri tatbikat nedeniyle kapatıldığı belirtildi.
İNGİLTERE'NİN İSRAİL RAHATSIZLIĞI
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, X'ten yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Lübnan'da sağlık tesislerini ve destek personelini vurduğuna ilişkin haberler derinden rahatsız edici." ifadelerini kullandı.
Tüm tarafları uluslararası insancıl hukuka uygun davranmaya çağıran Lammy, "Önceliğimiz iki tarafta da acil ateşkes sağlanması, böylece İsrailli ve Lübnanlı sivillerin evine dönebilmesidir." değerlendirmesini yaptı.
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