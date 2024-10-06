CANLI | İsrail yine Beyrut'u hedef aldı! Bölgeye yoğun bombardıman
İşgalci İsrail, Gazze'den sonra gözünü Lübnan'a çevirdi. 18 yıl aradan sonra yeniden Lübnan'ı işgal planını devreye alan İsrail, Hizbullah ve Hamas'ın lider kadrolarından birçok ismi de öldürdü. Katil İsrail, İran'ın düzenlediği füzeli yanıta da karşılık vermeyi planladığını duyururken, gece saatlerinde yine Beyrut'un birçok noktası hedef alındı. İşte bölgeden gelişmeler...
1 yıldır Gazze'de on binlerce sivili katleden İsrail, bu kez de Lübnan'a bomba yağdırıyor. Lübnan'ın güneyine işgal birliklerini göndererek karadan saldırı başlatan İsrail ordusu, İran'ın füzeli yanıtına da karşılık vereceğini açıkladı. İsrail ordusu gece gündüz demeden Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alarak yoğun bombardıman düzenlerken, Hizbullah'ın lider kadrosundan birçok ismi de öldürdü.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
BEYRUT'TA ŞİDDETLİ PATLAMALAR
İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail'in hedef gösterdiği noktalarda şiddetli patlamalar meydana geldi. Şehrin güneyindeki farklı noktalarda gerçekleşen biri şiddetli çok sayıda patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı.
Patlamalardan kısa süre önce İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından bazı bölgeleri içeren bir harita yayımlayarak haritada işaretli olan bölge sakinlerinden bulundukları yerleri acilen tahliye etmelerini istemişti.
Adraee, saldırıların ardından yaptığı açıklamada ise Beyrut'ta Hizbullah hedeflerine saldırılar düzenlediklerini açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü, Beyrut'un güneyindeki başka noktalara da Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla saldırı tehdidinde bulundu.
Öte yandan Lübnan'da yayın yapan özel MTV kanalı ise Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'a ait Al Manar televizyonuna ait stüdyolarda yangın çıktığını bildirdi.
HİZBULLAH: EN AZ 25 İSRAİLLİ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ
Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik karadan işgal saldırılarının başladığı 30 Eylül'den bu yana 25 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Hizbullah tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
"SAKLADIKLARI ŞEYLER ORTAYA ÇIKACAK"
İsrail ordusunun en az 25 subay ve askerinin yapılan saldırılarda hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 130 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, İsrail'in, kayıplarının bir kısmını itiraf ettiği belirtilerek, "Önümüzdeki günlerde halkından sakladığı şeyler ortaya çıkacak" ifadesi kullanıldı.
İSRAİL BEYRUT'U YİNE BOMBALADI
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Vurulan bölgeden dumanlar yükseldi.
LÜBNAN ORDUSUNDAN "CASUSLUK" UYARISI
Lübnan ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik barbarca saldırılarının devam ettiği bir ortamda bazı sosyal medya platformlarında video, bağlantı ve uygulamalar yayınladığı ifade edildi.
"CASUS SİTELERE GİRMEYİN"
Bunun, vatandaşları casusluk ve bilgi toplamak için tasarlanmış sitelere çekme amacı taşıdığı kaydedilen açıklamada, Lübnanlılar, ülke ve toplum için güvenlik riski oluşturduğu için bu sitelere girmemeye çağrıldı. Lübnan'da, İsrail'in yerel casus ağları aracılığıyla güvenlik ihlallerinde bulunmasından endişe ediliyor.
İRAN'IN BATISINDA HAVA SAHASI KAPATILDI
İran ülkenin batısında hava sahasının kapatıldığını açıkladı. Hava sahasının her gece 17.00 - 01.30 saatleri aralarından askeri tatbikat nedeniyle kapatıldığı belirtildi.
İNGİLTERE'NİN İSRAİL RAHATSIZLIĞI
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, X'ten yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Lübnan'da sağlık tesislerini ve destek personelini vurduğuna ilişkin haberler derinden rahatsız edici." ifadelerini kullandı.
Tüm tarafları uluslararası insancıl hukuka uygun davranmaya çağıran Lammy, "Önceliğimiz iki tarafta da acil ateşkes sağlanması, böylece İsrailli ve Lübnanlı sivillerin evine dönebilmesidir." değerlendirmesini yaptı.
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