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CANLI | İsrail Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdi! Katil yine sivilleri hedef aldı

CANLI ANLATIM DÜNYA
Damla Karasu
Giriş: 29.10.2024 09:58 Güncelleme: 29.10.2024 09:58
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ABD’nin desteğini arkasına alarak Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren katil İsrail katliamlarına devam ediyor. Gazze ve Lübnan'da soykırım gerçekleştiren terör ordusu geçtiğimiz günlerde İran’a da saldırı gerçekleştirdi. İran'ın siyonistlere vereceği cevap merakla beklenirken, katil İsrail gece saatlerinde yine sivilleri hedef aldı. İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...

Terör ordusu İsrail, Gazze ve Lübnan'ın ardından İran'a da saldırdı. İsrail ordusu İran'daki askeri bölgelere nokta atışı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Katil İsrail, gece Lübnan'ın doğusundaki Beka ve Baalbek'in ardından sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'ya saldırı düzenledi. Alçakların saldırısında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR

CANLI ANLATIM
09:53 29 Ekim 2024

"SONUÇLARINA KATLANACAKLAR"

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, BM Güvenlik Konseyi’nde gerçekleştirilen acil toplantıda ABD’yi İsrail’in İran’a yönelik saldırısına ortak olmakla suçladı. İrevani, “Amerikan hükümeti, İsrail’in saldırısının suç ortağıdır ve bunun sonuçlarına katlanacaktır” dedi.

 

09:27 29 Ekim 2024

KATİL KANA DOYMUYOR!

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da beş katlı bir binaya düzenlediği saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.

09:05 29 Ekim 2024

SİYONİST İSRAİL UNRWA'NIN FAALİYETİNİ YASAKLADI

İşgalci İsrail Parlamentosu, BM'nin Filistin Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini yasakladı.

İsrail Parlamentosu, UNWRA'nın İsrail 'egemenliğindeki topraklarda' faaliyet göstermesinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini karar ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu, UNRWA'yı itibarsızlaştırmaya ve Filistinli Mültecilere insani kalkınma yardımı ve hizmetleri sağlama rolünü gayrimeşrulaştırmaya yönelik devam eden kampanyanın sonuncusudur. Bu tasarılar Filistinlilerin, özellikle de insanların bir yılı aşkın süredir tam bir cehennem yaşadığı Gazze 'deki acılarını daha da derinleştirecektir. Orada 650 binden fazla kız ve erkek çocuğunu eğitimden mahrum bırakacak ve bütün bir nesli riske atacaktır. UNRWA ve hizmetlerine son verilmesi Filistinlileri mülteci statüsünden çıkarmayacaktır. Bu statü, Filistinlilerin içinde bulunduğu kötü duruma adil ve kalıcı bir çözüm bulunana kadar başka bir BM Genel Kurul kararı ile korunmaktadır" dedi.

07:30 29 Ekim 2024

CIA BAŞKANI'NDAN YENİ ATEŞKES ÖNERİSİ

Axios'un İsrailli 3 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, CIA Direktörü Bill Burns, Gazze'de 28 günlük ateşkes için yeni bir öneri ortaya attı. Burns'ün teklifine göre ateşkes anlaşması kapsamında Hamas'ın elindeki 8 rehineye karşılık onlarca Filistinli tutuklunun serbest bırakılması planlanıyor. Hamas'ın serbest bırakacağı rehinelerin kadınlar ve 50 yaş üstü erkekler olması isteniyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrail geçici bir araya sıcak bakıyor.

 

05:25 29 Ekim 2024

ÜRDÜN'DEN İSRAİL'E TEPKİ!

Ürdün, İsrail Meclisinin onayladığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) ülkedeki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısının, İsrail'in Ajansa yönelik siyasi suikast çılgınlığının uzantısı olduğunu bildirdi.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisinin yasa tasarısını onaylamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Tasarının onaylanmasının en güçlü ifadelerle kınandığı açıklamada, bunun, uluslararası hukukun ve işgalci güç olarak İsrail'in yükümlülüklerinin açık ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada, tasarının, Ajansı sistematik hedef alma kampanyasının parçası ve İsrail'in Ajansa siyasi suikast düzenlemeye yönelik çılgınca çabaları ile Filistin halkına karşı saldırgan savaşının uzantısı olduğu vurgulandı.
05:16 29 Ekim 2024

1 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 10 gün önce ağır yaralanan bir askerinin öldüğünü bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 19 Ekim'de yaralanan 52'nci Tabur, 401'inci Tugay Bölük Komutanı Guy Yaacov Nezri'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylelikle İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen asker sayısı 368'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 772'ye yükseldi.

05:04 29 Ekim 2024

GUTERRES: KABUL EDİLEN YASADAN DERİN ENDİŞE DUYUYORUM

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail Meclisinin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) ülkedeki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasını derin endişeyle karşıladığını bildirdi.

Guterres, yazılı açıklamasında yasaların uygulanması halinde BM Genel Kurulu tarafından yetkilendirilen UNRWA'nın Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında görevini yerine getiremeyeceğine işaret etti.

Guterres, "UNRWA, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Filistinli mültecilere yardım sağlamanın en temel yolu, UNRWA'nın alternatifi yok. İsrail Meclisinde bugün UNRWA'yla ilgili kabul edilen iki yasadan derin endişe duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Yasaların uygulanmasının Filistinli mülteciler için korkunç sonuçlarının olacağı ve bunun kabul edilemeyeceği uyarısında bulunan Guterres, "İsrail'e BM Şartı ve uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuyorum." mesajını verdi.

Guterres, ulusal yasaların söz konusu yükümlülüklerde değişikliğe yol açamayacağını belirterek, UNRWA'ya ilişkin yasaların uygulanmasının aynı zamanda İsrail-Filistin meselesi ve bölgedeki barış ve güvenlik için de yıkıcı sonuçları olacağının altını çizdi.

Konuyu BM Genel Kurulunun gündemine taşıyacağına dikkati çeken Guterres, aynı zamanda Genel Kurulu da yakından bilgilendirmeye devam edeceğini vurguladı.

02:25 29 Ekim 2024

LÜBNAN'DA ÖLÜ SAYISI 60'A YÜKSELDİ

Lübnan'ın doğusundaki Beka ve Baalbek'te İsrail'in yoğun hava bombardımanı sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in ülkenin doğusundaki Baalbek ve Beka'ya düzenlediği saldırılar sonucu 60 kişi yaşamını yitirdi, 58 kişi yaralandı.

İsrail, Baalbek ve Beka'daki 12 bölgeye art arda saldırılar düzenledi.

Bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Baalbek'e düzenlenen saldırılarda daha önce 22 kişinin hayatını kaybettiği, en az 16 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
01:16 29 Ekim 2024

İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER'DEN İSRAİL'E TEPKİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail'deki faaliyetlerine yasal olarak son verilmesine tepki göstererek, yasanın Gazze'ye tüm uluslararası insani müdahaleyi ve Batı Şeria'daki temel sağlık ve eğitim hizmetlerini tehlikeye atma riski taşıdığını bildirdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Starmer, İsrail Meclisinin (Knesset), UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasına tepki gösterdi.

Starmer, yasanın Knesset'te kabul edilmesinden dolayı endişe duyduklarını belirterek, "Bu yasa, UNRWA'nın Filistinliler için temel çalışmalarını imkansız hale getirme, Gazze'ye tüm uluslararası insani müdahaleyi ve Batı Şeria'daki temel sağlık ve eğitim hizmetlerinin sağlanmasını tehlikeye atma riski taşıyor." ifadesini kullandı.

01:01 29 Ekim 2024

AB VE BELÇİKA'DAN İSRAİL'E

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden AB adına yapılan açıklamada, yasayla ilgili ciddi endişe duyulduğu bildirildi.

Açıklamada "Bu yasalar, UNRWA'nın Gazze'deki hayati operasyonlarını fiilen imkansız hale getirecek, UNRWA'nın işgal altındaki Batı Şeria'da sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler sağlamasını ciddi şekilde engelleyecek ve UNRWA'nın İsrail'deki diplomatik dokunulmazlıklarını iptal edecek geniş kapsamlı sonuçlara sahip olacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca "Bu mevzuat, uluslararası hukuka ve temel insani ilke olan insanlığa açıkça aykırıdır. Halihazırda ciddi olan insani krizi daha da kötüleştirecek, bu bölgelerdeki milyonlarca Filistinli mülteci için gıda, barınma, eğitim ve sağlık hizmeti gibi temel hizmetleri potansiyel olarak durduracaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada İsrail'e UNRWA'nın çalışmalarını sürdürebilmesini sağlama çağrısı yapıldı.

BELÇİKA'DAN İŞGALCİ GÜÇ OLAN İSRAİL'E ÇAĞRI

Belçika Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Uluslararası toplumun güçlü çağrılarının bir kez daha görmezden gelinmesinden dolayı üzüntü duyuyoruz." denildi.

Bu yasaların İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini doğrudan ihlal ettiğinin vurgulandığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İşgalci bir güç olarak İsrail hükümetine uluslararası yükümlülüklerine uyması, UNRWA'nın dokunulmazlıklarını muhafaza etmesi ve sivil nüfusa acilen ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin yanı sıra tam, hızlı, güvenli ve engelsiz insani yardım ulaştırılması sorumluluğunu yerine getirmesi çağrımızı yineliyoruz. Dahası, Gazze'de ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da küresel insani müdahalenin ve tüm bölgenin istikrarının etkilenmesinden derinden endişe duyuyoruz. "

00:27 29 Ekim 2024

BMGK İRAN İÇİN ACİL OTURUMLA TOPLANDI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), acil oturumda toplanarak İsrail'in 26 Ekim'de İran'a düzenlediği saldırıları görüştü.

Acil oturum, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani'nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK üyelerine gönderdiği mektubun ardından Rusya, Cezayir ve Çin'in talebiyle yapıldı. 

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Orta Doğu, Asya ve Pasifikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "her türlü gerginlik artışını kınadığını" anımsatarak, bu faaliyetlere son verilmesi gerektiğini belirtti.

Khiari, "İki taraf da birbirinin sınırını test etmeyi bırakmalı." diyerek, bunun bölgenin barış ve istikrarı için gerekli olduğunu söyledi.

Guterres'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin durumu hakkında da dün açıklama yaptığını ve korkunç düzeydeki ölüm ile yıkıma dikkati çektiğini hatırlatan Khiari, buradaki yaşam koşularının dayanılmaz olduğunun altını çizdi.

"BMGK SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELİDİR"

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama ise birçok BMGK üyesinin İsrail'in Gazze'deki saldırganlığının Orta Doğu'da yayılma riskine karşı uyardığını anımsatarak, "Bugün bu risk maalesef gerçeğe dönüşmüştür. Bugün sonuçları öngörülemez bir bölgesel çatışmayla karşı karşıyayız." dedi.

Buna rağmen bazı BMGK üyelerinin bu durumu uluslararası barışa karşı tehdit olarak görmediğini belirten Bendjama, "İsrail'in saldırıları inkar edilemez bir şekilde uluslararası barışın ihlalidir ve bu Konsey tekrar uluslararası barış ve güvenliği muhafaza etmek için harekete geçmelidir." ifadesini kullandı.

Bendajama, BMGK'nın sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altını çizerek, Gazze ve Lübnan'da acilen ateşkes sağlaması, bağımsız Filistin devletinin kurulması ve İsrail'in Arap topraklarındaki işgalinin sonlandırılması için çaba sarf etmesi gerektiğini vurguladı.

23:58 28 Ekim 2024

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI

İşgalci İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek el-Hirmil iline düzenlediği hava saldırıları sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği, en az 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Baalbek iline bağlı 5 bölgeye saldırılar düzenlediği belirtildi.

İsrail güçlerinin Baalbek'in Brital beldesinde bir binayı bombaladığı kaydedilirken, 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin yaralandığı aktarıldı. Saldırıda yaralanan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

BAZI ARAÇ VE BİNALAR HASAR GÖRDÜ

Saldırı sonucu yakın binalarda ve bazı araçlarda hasar oluştuğu bilgisinin paylaşıldığı haberde, İsrail'in silahlı insansız hava aracıyla Baalbek'in Tareyya beldesinde bir motosikleti hedef aldığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'in Tareyya beldesine yönelik diğer bir saldırısında da 3 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verilirken, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Baalbek'in Er-Ram beldesine İsrail savaş uçaklarının saldırısında 7 can kaybı olduğu ve enkazdan çıkanlara ulaşmaya çalışıldığı duyuruldu. Baalbek'in Buday beldesine düzenlenen saldırıda ise Asaf ailesinden 6 kişinin öldüğü, Yunin beldesine yapılan saldırıda da 2 kişinin öldüğü ve 6'sının yaralandığı ifade edildi.

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