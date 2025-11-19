CANLI | İsrail Lübnan'a bombardıman!
İsrail ordusu, ateşkese rağmen kana doymuyor. Terör devleti, Lübnan'ın güneyindeki 2 ayrı beldeye saldırı tehdidinde bulunarak noktaların yakınında ikamet eden halktan bölgeden ayrılmalarını istemesinin ardından saldırılarını başlattı.
İsrail, varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırıyor. Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki iki beldeye saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu ardından ise saldırılarına başladı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A BOMBARDIMAN
İsrail ordusu, varılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 2 ayrı beldeye saldırı tehdidinde bulunarak hedef alınacak noktaların yakınında ikamet eden halktan bölgeden ayrılmalarını istemesinin ardından saldırılara başladı.
2 BELDEDE OKULLAR BOŞALTILDI
Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Şuhur ve Güney Sıreyfe beldelerindeki okullar boşaltıldı.
Şuhur ve Deyr Kifa beldelerine yapılan saldırı uyarısı bölge halkını korkuya sevk ederken, Sur kentinde bir bina tahliye edildi.
Bölgede İsrail'e ait İHA'ların uçuş yaptığı belirtildi.
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI TEHDİDİ!
İsrail, varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırıyor.
Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki iki beldeye saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr ve Şuhur beldesindeki bazı noktalara saldırı düzenleyeceklerini bildirdi.
Adraee, Deyr Kanun en-Nehr ve Şuhur beldesindeki "Hizbullah'a ait askeri yapılara" hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtti.
Saldırılarda vurulacak yerin haritasını paylaşan Adraee, söz konusu noktalara yakın yerlerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istedi.
İsrail ordusu, 6 Kasım'da Lübnan'ın güneyindeki 5 ayrı beldeye benzer bir duyuru yaptıktan sonra hava saldırıları düzenlemişti.
Ateşkese rağmen saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, dün de Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'nı bombalamış, saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetmiş çok sayıda kişi yaralanmıştı.
ATEŞKES ANLAŞMASI
İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.
Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.
İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.
