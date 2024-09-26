CANLI | İsrail-Lübnan hattında gerilim tavan! Acil ateşkes çağrısı
Katil İsrail ordusu Gazze'de yaptığı katliamların ardından Lübnan'a da havadan ve karadan saldırı başlattı. İsrail'in saldırılarına Hizbullah da karşılık verirken, İsrail Bekaa bölgesine kapsamlı bir saldırı düzenlendi. Yaşanan saldırılarda çok sayıda can kaybı yaşanırken ABD, Fransa ve ortaklarının İsrail-Lübnan sınırında 21 sürecek acil ateşkes çağrısı yaptığı belirtildi. İşte dakika dakika yaşananlar...
İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 23 Eylül Pazartesi gününden bu yana ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 650 kişi öldü.
BİNLERCE İNSAN YERİNDEN OLDU
Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
İSRAİL'DEN YENİ SALDIRI
LÜBNAN: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısında bulunan uluslararası açıklamayı memnuniyetle karşılayarak, en önemli şeyin Tel Aviv'in çağrıya vereceği yanıt ve bu çağrıya olan bağlılığı olduğunu vurguladı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Başbakan Mikati, Lübnan'da geçici ateşkes sağlanması yönündeki ortak çağrıyı memnuniyetle karşıladı.
Mikati, önemli olan şeyin, İsrail'in uluslararası kararları uygulamaya bağlı kalması olduğunu dile getirdi.
21 GÜNLÜK ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI
ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği (AB) ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapıldı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Fransa'nın, İsrail-Lübnan sınırında bir ateşkes çağrısı konusunda mutabık kaldığı ve bu yöndeki ortak açıklamaya AB, Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) katıldığı bildirildi.
Ortak açıklamada, "Lübnan ile İsrail arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden durum tolere edilemez ve kabul edilemez daha büyük bir bölgesel gerilim riski teşkil ediyor. Bu durum kimsenin çıkarına değildir, ne İsrail ne de Lübnan halkının." ifadesine yer verildi.
Sınırın her iki tarafındaki sivillerin kendi evlerine dönebilmelerini mümkün kılacak diplomatik bir anlaşmanın zamanının geldiği kaydedilen açıklamada, "Diplomasi, bu çatışmada tansiyon yüksekken başarılı olamaz. Bu sebeple, diplomasiye alan açmak için İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
BM: CEHENNEME DÖNÜŞEBİLİR
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırıları sonucu bir günde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Lübnan'ın "cehenneme dönüşme" riskini vurguladı.
Guterres, "Orta Doğu'daki Durum" başlığıyla düzenlenen BM Güvenlik Konseyi'nde, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların Lübnanı "cehenneme dönüştürebileceği" uyarısında bulundu.
Genel Sekreter, "Lübnan'da cehennemin kapıları aralanıyor. Dün Genel Kurul'a söylediğim gibi, hepimiz bundan endişe duymalıyız. Lübnan uçurumun kenarında." ifadelerine yer verdi.
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 14 EKİM'E ERTELENDİ
Lübnan, Hizbullah ile İsrail arasındaki gerilimin artması nedeniyle devlet okullarında eğitim-öğretim yılının başlaması 14 Ekim'e ertelendi. Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi, ülkedeki eğitim sektöründen yetkililerle katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.
Bakan Halebi, Lübnan'daki devlet okullarında eğitim-öğretim yılının başlamasının 14 Ekim'e ertelenmesine ve idari işlerin bu tarihe kadar durdurulmasına karar verdiklerini belirtti.
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