CANLI | İsrail-Lübnan ateş hattı! Roketler peş peşe atıldı | A Haber bölgede

14:00 23 Eylül 2024

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefe" hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.



İŞGALCİ İSRAİL ORDUSU YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Lübnan'da "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırılar düzenlemesini onayladığı belirtildi.



300 HEDEF VURULDU

Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefin" vurulduğu ifade edildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyi ve doğusunda çok sayıda bölgeden dumanlar yükseldiği görülüyor.



LÜBNAN TARAFINDAN AÇIKLAMA

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin bilgiye yer verildi.

Habere göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısı 182'e yükseldi, 727 kişi yaralandı.

Gün içerisinde yapılan açıklamada İsrail saldırısında 50 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.





A HABER SALDIRILARIN OLDUĞU NOKTADA

A Haber muhabiri İslim İstanbullu, "Bir hava saldırısı gerçekleşmiş durumda. Dumanların yükseldiğini paylaşıyoruz. 300'den fazla nokta hedef alındı. Öldürülenlerin sayısı 182'ye ulaştı." ifadelerini kullandı.

A HABER'İ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

İstanbullu, "Basın kartlarını sordular. Bizler bu kartlarımızın fotoğrafını çektiler. Sert bir dille görüntü alınmaması konusunda uyarıda bulundular." dedi.