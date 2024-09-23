CANLI | İsrail-Lübnan ateş hattı! Roketler peş peşe atıldı | A Haber bölgede
İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Beyrut'un güney banliyösüne düzenlenen hava saldırısında Hizbullah komutanı Ali Karki hedef alındı. İsrail'in saldırıları sonrası Hizbullah, Hayfa'yı hedef aldı. İsrail hükümeti, 30 Eylül 2024'e kadar geçerli olmak üzere ülke genelinde "OHAL" ilan edildiğini açıkladı. A Haber muhabiri İslim İstanbullu Tel Aviv'den, Ata Gündüz Kurşun ise Beyrut'tan sıcak görüntüleri aktardı.
İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırı, Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik gerçekleştirildi.
İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.
Saldırının hedefinde Hizbullah'ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü.
Saldırıda can kaybı ya da yaralı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. A Haber muhabiri İslim İstanbullu Tel Aviv'den, Ata Gündüz Kurşun ise Beyrut'tan sıcak görüntüleri aktardı.
BM'DEN ÇAĞRI: ÇÖZÜM ASKERİ ÇÖZÜM DEĞİL
HİZBULLAH’TAN GERİYE İKİ ÜST DÜZEY İSİM KALDI!
İsrail Ordu Radyosu’nun yaptığı açıklamaya göre Beyrut'un güney banliyösüne düzenlenen hava saldırısında Hizbullah komutanı Ali Karki hedef alındığı bildirildi. A Haber ekibi Beyrut’ta hedef alınan noktadan son durumu aktardı. Ata Gündüz Kurşun yaptığı açıklamalarda;
“Dahiye bölgesi Hizbullah’ın kontörlü altında olan bir nokta. Buraya kontrol noktalarından geçerek girebiliyorsunuz devlet içerisinde bir devlet mevcut. İsrail Gazze’yi vurmaya başladığından bu yana dördüncü saldırı gerçekleşti Hizbullah’ın yönetimine karşı. Muhammed Nasr, Fuat Şükür ve İbrahim Akil yine Dahiye bölgesinde hedef alındı. İsrail bu olaylardan sonra bir fotoğraf yayınlamıştı ve Hizbullah’tan sadece 3 kişinin kaldığın duyurmuştu. Burada da şu an hedef alınan Ali Karaki’ydi.” ifadelerini kullandı.
A HABER CANLI YAYININDA ALARM SESLERİ
A Haber canlı yayınında alarm sesleri yükseldi.
İSRAİL OHAL İLAN ETTİ
İsrail hükümeti, 30 Eylül 2024'e kadar geçerli olmak üzere ülke genelinde "OHAL" ilan edildiğini açıkladı.
BİR DİZİ ROKET ATILDI!
Lübnan'ın güneyinden İsrail'in Hayfa kenti çevresine bir dizi roket atıldı. Atılan roketler, İsrail hava savunma sistemi "demir kubbe" tarafından imha edildi.
BU KARELER SADECE A HABER'DE
İsrail'in vurduğu Beyrut'tan ilk kareler A Haber ekranlarında yansıdı.
BU GÖRÜNTÜLER İLK KEZ VE SADECE A HABER'DE
İsrail Ordu Radyosu: Beyrut'un güney banliyösüne düzenlenen hava saldırısında Hizbullah komutanı Ali Karki hedef alındı
A HABER'E ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefe" hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.
İŞGALCİ İSRAİL ORDUSU YAZILI AÇIKLAMA YAPTI
Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Lübnan'da "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırılar düzenlemesini onayladığı belirtildi.
300 HEDEF VURULDU
Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefin" vurulduğu ifade edildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyi ve doğusunda çok sayıda bölgeden dumanlar yükseldiği görülüyor.
LÜBNAN TARAFINDAN AÇIKLAMA
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin bilgiye yer verildi.
Habere göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısı 182'e yükseldi, 727 kişi yaralandı.
Gün içerisinde yapılan açıklamada İsrail saldırısında 50 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
A HABER SALDIRILARIN OLDUĞU NOKTADA
A Haber muhabiri İslim İstanbullu, "Bir hava saldırısı gerçekleşmiş durumda. Dumanların yükseldiğini paylaşıyoruz. 300'den fazla nokta hedef alındı. Öldürülenlerin sayısı 182'ye ulaştı." ifadelerini kullandı.
A HABER'İ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR
İstanbullu, "Basın kartlarını sordular. Bizler bu kartlarımızın fotoğrafını çektiler. Sert bir dille görüntü alınmaması konusunda uyarıda bulundular." dedi.
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