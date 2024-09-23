CANLI | İsrail-Lübnan ateş hattı! BMGK Lübnan için toplanıyor | Savaş bölgesinde tek canlı yayın A Haber'de
Katil İsrail ordusu, bir yandan Gazze'ye yönelik bombardımanı sürdürürken, bir yandan da kuzeyindeki Lübnan'a kapsamlı hava saldırısı düzenledi. İsrail'in saldırıları sonrası Hizbullah, Hayfa'yı hedef alırken, İsrail ise Beyrut'un güneyini vurdu. İsrail'in saldırısı sonrası Lübnan Sağlık Bakanlığı sahadaki bilançoyu açıkladı. İsrail saldırılarında 569 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. BM Güvenlik Konseyi çarşamba günü Lübnan için toplanacak. İşte detaylar...
İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırı, Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik gerçekleştirildi. Saldırının hedefinde Hizbullah'ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü. A Haber muhabiri İslim İstanbullu Hayfa'dan, Ata Gündüz Kurşun ise Beyrut'tan sıcak görüntüleri aktardı.
BM LÜBNAN İÇİN TOPLANIYOR
İSRAİL'DEN SURİYE/TARTUS'A BOMBARDIMAN
İsrai' Orta Doğu'daki saldırıları boyut atladı. Lübnan'ın ardından hedef şimdi de Suriye...
Suriye hava savunma sistemleri İsrail füzelerine müdahale ediyor.
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2 BİNDEN FAZLA BOMBA ATILDI
İsrail ordusu, Lübnan'a salı sabahından itibaren üçüncü defa hava saldırıları düzenlediğini açıklarken, pazartesi sabahından bu yana ise bu ülkeye 2 binden fazla bomba attığını itiraf etti.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, gün içinde Lübnan'ın güneyi ve Bekaa bölgesine üçüncü defa hava saldırıları düzenlediği duyuruldu.
Savaş uçaklarının Lübnan içinde Hizbullah'a ait olduğu ileri sürülen 1500 noktayı, insansız hava araçlarının da yüzlerce noktayı vurduğu belirtildi.
İsrail ordusu, Lübnan'a pazartesi sabahından bu yana 2 binden fazla bomba attığını ilan etti.
Aynı şekilde İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırılacaklarını belirterek "Hizbullah'a nefes aldırmayacaklarını, saldırılarını hızlandırmaya devam edeceklerini" söyledi.
HİZBULLAH İSRAİL ASKERİ ÜSSÜNÜ YENİ AÇIKLADIĞI FADİ-3 FÜZESİYLE HEDEF ALDIĞINI DUYURDU
Öte yandan, Hizbullah da yaptığı yazılı açıklamalarla "Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma göstermek, Lübnan'ı ve halkını korumak için" İsrail'deki askeri noktalara saldırılar düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah'ın son açıklamalarında "Lübnan'ı ve halkını korumak" ifadesini kullanması dikkati çekti.
Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusunun kuzey komutanlığına bağlı Nimra üssünü roketlerle, Hayfa'nın güneyindeki Eliakim üssünü de "Fadi-2" tipi füzeyle hedef aldığını açıkladı. Ayrıca Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Nasıra kenti yakınlarında bulunan Shimshon askeri üssünü envanterinden ilk defa kullandığı "Fadi-3" füzesiyle hedef aldığını duyurdu.
Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle sahil kenti Hayfa çevresindeki yerleşimlerde saldırı alarmları çaldı. İsrail hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerin havada infilak etmesi üzerine patlama sesleri duyuldu, gökyüzünde dumanlar görüldü.
İsrail polis sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, havada imha edilen roketlerin bazı parçalarının Hayfa yakınlarındaki Krayot yerleşimi ile kuzeydeki sahil kenti Akka ve Batı Celile bölgesine düştüğünü, Akka yakınlarında bazı araçlarda hasar oluştuğunu bildirdi.
Sosyal medyada, Lübnan'dan atılan roketlerin kuzeyde bazı noktalarda açık alanlara isabet ettiği görüntüler paylaşıldı.İsrail basını, Lübnan'dan son bir saat içinde yaklaşık 60, gün içinde ise toplam 160 kadar roket atıldığını belirtti. Öte yandan, Hayfa'da savaş uçaklarının sesleri duyuluyor, askeri botlar devriye geziyor, bölgede askeri hareketlilik devam ediyor.
ÖLDÜĞÜ DOĞRULANDI
HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ
"YENİ BİR GAZZE OLMASIN"
BM 79. Genel Kurulu'nda konuşan Genel Sekreter Guterres, "Lübnan, İsrail ve dünya halkı, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasını kaldıramaz." uyarısında bulundu.
LÜBNAN'DA EN AZ İKİ AY YETECEK BUĞDAY STOKUNUN BULUNDUĞU AÇIKLANDI
Lübnan, İsrail ile Hizbullah arasında tansiyonun yükseldiği dönemde yerel piyasadaki buğday stokunun en az iki ay için yeterli olduğunu bildirdi. Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız vatandaşlarımıza yerel pazardaki buğday stokunun en az iki ay yeterli olduğu konusunda güvence veriyor." ifadeleri kullanıldı.
Piyasa istikrarını sağlamak için buğday tedarikinin düzenli olarak sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, Lübnan halkının büyük miktarlarda ekmek veya un satın alma konusunda acele etmekten kaçınması gerektiği belirtildi. Açıklamada, Bakanlığın, söz konusu temel malzemelerin düzenli ve kesintisiz olarak sağlanması için ilgili makamlarla koordinasyonu sürdürdüğü ve ek sevkiyatların yakında yapılacağı kaydedildi. - İsrail'in Lübnan'a dünden itibaren düzenlediği saldırılarda 558 kişi öldü İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor. Lübnan Eğitim Bakanlığı ise ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu. İsrail'in Hayfa bölgesindeki en büyük sağlık kompleksi Rambam Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan 22-23 Eylül'de atılan roketler nedeniyle paniğe kapılan veya vücuduna şarapnel parçaları isabet eden 11 hafif yaralı hastaneye getirildi. İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kentinde 9 kişi hafif yaralandı. Haaretz gazetesinin haberine göre ise 22 Eylül'de Aşağı Celile bölgesinde saldırı sirenleri çalarken panik nedeniyle gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
İSRAİL'DEN YENİ HAVA SALDIRISI: 6 ÖLÜ
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut’un güneyinde bir binaya hava saldırısı düzenledi.
Söz konusu saldırı Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki Gubeyri Mahallesi'nde gerçekleşti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre bir binanın 4 ve 5. katları hedef alındı. Yaşnan saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
KORKUNÇ BİLANÇO: 558 KİŞİ CAN VERDİ
İSRAİL ORDUSU LÜBNAN'IN GÜNEYİNE YENİDEN SALDIRMAYA BAŞLADIĞINI DUYURDU
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeniden hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, dün Lübnan'da yaklaşık 1300 hedefe düzenlenen saldırının ardından bugün de savaş uçaklarının Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen hedefleri bombaladığı belirtildi. Açıklamada, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa bölgesinde Hizbullah'a ait silah depoları, komuta merkezleri ve bölgedeki askeri altyapının hedef alındığı kaydedildi. Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda yerleşim yerinde bu sabah saatlerinden itibaren saldırı alarmları çaldı.
İsrail ordusunun hava saldırıları devam ederken Lübnan'dan İsrail'e sabah itibarıyla yaklaşık 100 roket atıldı. Lübnan sınırına yakın Kiryat Shimona yerleşiminde belediyenin deposuna isabet eden bir roket nedeniyle yangın çıktı. Yerleşimin açık alanlarına düşen bazı roketler nedeniyle bölgeden dumanlar yükseldi. İsrail itfaiyesi 6 ekiple çıkan yangını söndürmeye çalıştıklarını bildirdi. İsrail hava savunma sistemlerinin Lübnan'dan atılan roketleri imha etmesi nedeniyle gökyüzünde patlama sesleri duyuldu. İsrail'in kuzeyinde bazı noktalarda açık alanlara, yol kenarlarına roketler düştüğü bildirildi. Öte yandan, İsrail'in kuzeyindeki stratejik Hayfa kenti semalarında da İsrail savaş uçaklarının sesleri duyuluyor.
İSRAİL’İN LÜBNAN’A SALDIRILARINDA 492 KİŞİ ÖLDÜ
İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35’i çocuk, 58’i kadın 492 kişinin öldüğünü, 1645 kişinin yaralandığını açıkladı. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor. Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.
İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini "savaşın hedefleri" arasında gösteriyor. Buna karşın Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor.
KATİL İSRAİL KANA DOYMUYOR!
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 285 kişi hayatını kaybetti, 641 kişi yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 354 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 43 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Buna göre, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 285 kişi hayatını kaybetti, 641 kişi de yaralandı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 467'ye, yaralı sayısı da 95 bin 921'e yükseldi.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İSRAİL'İN SALDIRILARINDA ÇOK SAYIDA AİLE YOK OLDU
İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentindeki köy ve ilçelere gece boyu düzenlediği saldırılarda birçok ailenin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu, gece ve sabah saatlerinde Lübnan'ı vurmaya devam etti. Söz konusu saldırılarda hedef Baalbek'in köy ve kasabaları oldu. Binalar ile yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılarda pek çok aile enkaz altında kalarak yok oldu.
Yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı ancak sayılarına ilişkin bilgi verilmedi. Saldırılar nedeniyle bölgeden civar köy ve kasabalara yoğun göç dalgası yaşandı. Göç edenlerin misafir edilmesi için camilere bağlı salonlar kullanıma açıldı. İsrail ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Kefr Dunin, Es-Sultaniyye ile Tayr Filsey ve El-Humeyri kasabaları arasındaki bölgelere de saldırı düzenledi.
İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, pek çok noktada Hizbullah'a ait mevzi, fırlatma rampaları ile askeri bina ve karargahlara yönelik saldırıların sürdüğü ifade edildi. İsrail savaş uçaklarının, "Kuzeyin Okları" ismi verilen "operasyon" kapsamında dün Lübnan'ın güneyi ile Bekaa bölgesinde Hizbullah'a ait yaklaşık 1600 hedefe saldırı düzenlediği aktarıldı.
HİZBULLAH "KARAKİ'NİN" ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASINI YALANLADI
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Dahiye'ye düzenlenen saldırıda Karaki'nin öldürüldüğüne dair İsrail'den gelen haberlerin doğru olmadığı belirtildi.
Karaki'nin sağlığının yerinde olduğu ve güvenli bir yerde bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, Siyonist düşmanın Karaki'nin suikasta uğradığı yönündeki iddialarının tümüyle yalan olduğu vurgulandı.
İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya hava saldırısı düzenlemişti. Saldırının hedefinde Hizbullah'ın 3 numaralı adamı Ali Karaki olduğu iddia edilmişti.
BEYRUT'A SEFERLER İPTAL
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının arttırması nedeniyle uçuş güvenliğinde aksaklıklar yaşanmasına neden oldu.
Hava saldırılarının artmasından dolayı bazı havayolu şirketleri Beyrut uçuşlarını askıya almak zorunda kaldı.
Uçuş güvenliğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Pegasus, yarın bu ülkeye yapacağı seferleri iptal ettiğini açıkladı. Havayolu şirketi uzun zamandır bu ülkeye sadece gündüz uçuşları gerçekleştiriyordu.
ÜRDÜN DE UÇUŞLARI ASKIYA ALDI
Ürdün, bölgede artan bölgesel gerginlikler nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşların "bir sonraki duyuruya kadar" askıya alındığını duyurdu.
Ürdün Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan yazılı açıklamada, Ürdün hava yollarının Beyrut'taki operasyonlarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı belirtildi.
Açıklamada, bu kararın "bölgede artan bölgesel gerilimlerin gölgesinde sivil havacılığın güvenlik ve emniyetinin korunması amacıyla" alındığı ifade edildi.
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 24'ü çocuk olmak üzere 356'ya, yaralananların sayısının ise 1246'ya yükseldiğini duyurdu
"TÜRK TELEVİZYONLARINDA İLK KEZ A HABER FARKIYLA BU GÖRÜNTÜLERİ İLE PAYLAŞIYORUZ"
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Hizbullah komutanının vurulduğu bölgeden detayları aktardı. Kurşun açıklamalarında, “Tüm gözler sınırın sıfır noktasında Lübnan-İsrail sınırına çevrilmişken akşam saatlerinde burası Dahiye semti hedef alındı. Hizbullah’ın kontrol altında tuttuğu Hizbullah üyelerinin yoğun olarak yaşadığı bir nokta burası. Az önceye kadar dışarda görüntü çekmemize izin veriliyordu ancak İsrail’in medya ofisi artık enkazın başına da gelebileceğimizi söyledi. Yerli yabancı çok sayıda medya mensubu var ama Türk televizyonlarında ilk kez A Haber farkıyla bu görüntüleri kameraman arkadaşım Niyazi Kurt’un özel görüntüleri ile sizlerle paylaşıyoruz. Bakın o roketin düştüğü nokta burası. Şunu anlıyoruz. Etrafta binalar görüyorsunuz ama muhtemeldir ki silahsız insansız hava aracı tarafından hedef alındı. Çünkü en az bizim bölgeden gözlemlediğimiz bundan önceki süreçte de savaş uçağından atılan bir bomba değil. Bu muhtemel ki silahsız insansız aracı tarafından nokta atışı şeklinde atıldı. Bakın bombanın girdiği nokta. Orada bir delik açılmış durumda. Şurada da bombanın düştüğü başka bir nokta. Anladığım kadarıyla birkaç atış yapılmış. Burada bir ağaç hurda yığına dönmüş. Beton bloklar aracın zerine düşmüş. Burada işte farklı bir çukur var. 1 metre genişliğinde. Hemen aşağıda el feneri ile dolaşan birilerini görüyoruz. Burası ikamet binası. Burada araçlar hasar görmüş” İfadelerini kullandı.
"BÖLGEYİ KAOSA SÜRÜKLEME ÇABASININ YENİ BİR AŞAMASI"
Dışişleri'nden İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama: İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırıları, İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır. İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin alması şarttır.
BM'DEN ÇAĞRI: ÇÖZÜM ASKERİ ÇÖZÜM DEĞİL
HİZBULLAH’TAN GERİYE İKİ ÜST DÜZEY İSİM KALDI!
İsrail Ordu Radyosu’nun yaptığı açıklamaya göre Beyrut'un güney banliyösüne düzenlenen hava saldırısında Hizbullah komutanı Ali Karki hedef alındığı bildirildi. A Haber ekibi Beyrut’ta hedef alınan noktadan son durumu aktardı. Ata Gündüz Kurşun yaptığı açıklamalarda;
“Dahiye bölgesi Hizbullah’ın kontörlü altında olan bir nokta. Buraya kontrol noktalarından geçerek girebiliyorsunuz devlet içerisinde bir devlet mevcut. İsrail Gazze’yi vurmaya başladığından bu yana dördüncü saldırı gerçekleşti Hizbullah’ın yönetimine karşı. Muhammed Nasr, Fuat Şükür ve İbrahim Akil yine Dahiye bölgesinde hedef alındı. İsrail bu olaylardan sonra bir fotoğraf yayınlamıştı ve Hizbullah’tan sadece 3 kişinin kaldığın duyurmuştu. Burada da şu an hedef alınan Ali Karaki’ydi.” ifadelerini kullandı.
A HABER CANLI YAYININDA ALARM SESLERİ
A Haber canlı yayınında alarm sesleri yükseldi. Hizbullah vurdu o anları A Haber kameramanı Ertan Tuna görüntüledi..
İSRAİL OHAL İLAN ETTİ
İsrail hükümeti, 30 Eylül 2024'e kadar geçerli olmak üzere ülke genelinde "OHAL" ilan edildiğini açıkladı.
BİR DİZİ ROKET ATILDI!
Lübnan'ın güneyinden İsrail'in Hayfa kenti çevresine bir dizi roket atıldı. Atılan roketler, İsrail hava savunma sistemi "demir kubbe" tarafından imha edildi.
BU KARELER SADECE A HABER'DE
İsrail'in vurduğu Beyrut'tan ilk kareler A Haber ekranlarında yansıdı.
BU GÖRÜNTÜLER İLK KEZ VE SADECE A HABER'DE
İsrail Ordu Radyosu: Beyrut'un güney banliyösüne düzenlenen hava saldırısında Hizbullah komutanı Ali Karki hedef alındı
LÜBNAN'DAN 165 ROKET ATILDI
Lübnan'a şiddetli hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Lübnan'dan 165 roket atıldığını duyurdu.İsrail ordu sözcülüğü yaptığı açıklamada, Lübnan'dan akşam saatlerinde 80 roket, sabah saatlerinden itibaren bu yana ise toplamda 165 kadar roket atıldığını bildirdi.Golan Tepeleri'nin kuzeyine doğru 25 kadar roket atıldığı, Hayfa çevresinin ise 15 kadar roketle hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin gelen roketlerin çoğunu imha ettiği, bazı roketlerin açık alanlara düştüğü kaydedildi.Lübnan'dan atılan 10 kadar roketin işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'da sınıra yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta açık alana düştüğüne işaret edilerek, Aşağı Celile bölgesine de 30 kadar daha roket atıldığı ifade edildi.
A HABER'E ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefe" hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.
İŞGALCİ İSRAİL ORDUSU YAZILI AÇIKLAMA YAPTI
Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Lübnan'da "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırılar düzenlemesini onayladığı belirtildi.
300 HEDEF VURULDU
Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefin" vurulduğu ifade edildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyi ve doğusunda çok sayıda bölgeden dumanlar yükseldiği görülüyor.
LÜBNAN TARAFINDAN AÇIKLAMA
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin bilgiye yer verildi.
Habere göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısı 182'e yükseldi, 727 kişi yaralandı.
Gün içerisinde yapılan açıklamada İsrail saldırısında 50 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
A HABER SALDIRILARIN OLDUĞU NOKTADA
A Haber muhabiri İslim İstanbullu, "Bir hava saldırısı gerçekleşmiş durumda. Dumanların yükseldiğini paylaşıyoruz. 300'den fazla nokta hedef alındı. Öldürülenlerin sayısı 182'ye ulaştı." ifadelerini kullandı.
A HABER'İ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR
İstanbullu, "Basın kartlarını sordular. Bizler bu kartlarımızın fotoğrafını çektiler. Sert bir dille görüntü alınmaması konusunda uyarıda bulundular." dedi.
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