CANLI | İsrail-Hamas müzakerelerinde son durum! Gazze'ye barış gelecek mi? | Katar'dan açıklama

00:06 06 Ekim 2025

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Filistin'in başkenti Kudüs'ten bölgedeki son gelişmeleri aktardı.

Kurşun'un açıklamalarından satır başları...

Ata Gündüz Kurşun: Ateşkes masası Mısır'da kurulacak. Gün içerisinde, geride bıraktığımız saatler içerisinde son açıklamalar da yapıldı aslında. Hani "son kozlar oynandı" denilir ya, tıpkı da öyle oldu. En üst perdeden açıklama, hatta tehdit gibi açıklama Amerikan Başkanı Trump'tan geldi. Trump dedi ki, "Hamas dedi bu ateşkese onaylayacak. Eğer Gazze'de yönetimde kalmayı seçerse Hamas, tam şekilde yok edilecek" dedi. Netanyahu, "Bombalamayı durdurmaya hazır" ifadelerini kullandı Amerikan Başkanı. Ama bu açıklamaların çok da fazla sahaya yansımadığını gördük geride bıraktığımız gün içerisinde. İsrail savaş uçakları yine Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam etti.

Yine Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio'nun açıklamaları da geride bıraktığımız güne damgasını vurdu. Dedi ki, "Umarım bu işin lojistik kısmı hızlı bir şekilde sonuçlanır" dedi. "Prensip olarak anlaşıldığını" söyledi. Savaştan sonra ne olacağını ama önceliğimiz dedi rehineleri kurtarmak dedi. Aslında şöyle, bir haftalık sürece baktığımız zaman herkesin birinci öncelik maddesi, daha doğrusu Amerika ve İsrail'in öncelik maddesi rehinelerin kurtarılması. Çünkü artık iki yılın içerisindeyiz İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamında. Bu iki yıllık süreç içerisinde yaklaşık 50 civarında da halen rehine Hamas'ın elinde bulunuyor. Netanyahu da zaten kamuoyu baskısıyla karşı karşıya. Çünkü her gün neredeyse Batı Kudüs'te Netanyahu'nun ofisinin, evinin etrafında, Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı'nın etrafında rehine yakınları protesto gösterisi düzenliyor. İşte o nedenle de bu baskılar gitgide artmış durumda. Öncelikli hedef olarak rehinelerin serbest bırakılması var.

HAMAS HEYETİ MISIR'A ULAŞTI

İkinci aşama ne olacak? İkinci aşama da ise Hamas'ın silah bırakması konusu var. Hamas silah bırakacak mı, bırakmayacak mı ki yapılan açıklamalar oldukça diplomatik Hamas tarafından. Hatta hemen şunu da belirtelim son dakika gelişmesi olarak, Hamas heyeti de yine Hamas'tan yapılan açıklama, Mısır'a ulaştı geride bıraktığımız saat dilimi içerisinde. Ve bir taraftan da artık Hamas'sız bir Gazze ne olacak, kim yönetecek, nasıl yönetecek? Malum Tony Blair seçeneği gündemde, Irak'ta 1 milyon kişinin katili malum. Gazze ise, Hamas yönetimi ise böyle bir şey istemiyor. "Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı vardır" diyor. Dolayısıyla da içerisinde Filistinlilerin de olduğu bir yönetim talep ediyor. Ama dediğimiz gibi bunların hepsi birer başlık ama ilk başlık rehinelerin serbest bırakılması.

BÜTÜN GÖZLER MISIR'A ÇEVRİLDİ

Ama Genelkurmay Başkanı'yla birlikte İsrail Hükümet Sözcüsü yine kışkırtıcı açıklamalar yaptı: "Çekilmemiz herhangi söz konusu değildir" dedi. "Evet" dedi, "bombalamayı durdurduk ama" dedi, "bu dedi bir operasyonun bir parçası" dedi. "Şayet" dedi, "anlaşma olmazsa yine" dedi, "askeri müdahalemiz devam edecek Gazze'ye" dedi. Her bir taraftan açıklamalar bu şekilde. Dediğim gibi artık bütün gözler Mısır'a çevrilmiş durumda. O müzakere masasında neler konuşulacak, ne gibi kararlar alınacak? Hep söylediğimiz bir şey var: Burası Orta Doğu coğrafyası. 30 saniye sonra ne olacağını bilmediğimiz bir coğrafyada yaşıyoruz. Bekleyip göreceğiz. Takip ediyoruz. Yeni sıcak gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.