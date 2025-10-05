CANLI | İsrail-Hamas müzakereleri bugün başladı! Gazze'ye barış gelecek mi? | Trump'tan tehdit gibi mesaj
ABD Başkanı Donald Trump'ın 21 maddelik Gazze planını kısmen kabul eden Filistin direniş örgütü Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler bugün Mısır'da başladı. İsrail Gazze Şeridi'ne yoğun bombardıman düzenlerken ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan peş peşe açıklamalar geldi.
İsrail ve Hamas arasında müzakere görüşmeleri bugün Mısır'da başladı.
İşte Trump'ın planının masaya yatırıldığı müzakerelerden anbean gelişmeler...
TRUMP'TAN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki çatışmaları sona erdirmeye yönelik planını hayata geçirmek isterken, Filistinli direniş grubu Hamas’ın iktidarı ve Gazze üzerindeki kontrolü bırakmaması halinde “tam bir imhayla” karşı karşıya kalacağını söyledi.
Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’deki bombardımanların sona erdirilmesi ve ABD’nin bölgeye dair geniş kapsamlı vizyonunu destekleme konusunda hemfikir olup olmadığı yönündeki soruya CNN’e verdiği demeçte, “Evet, Bibi de bu konuda aynı noktada.” yanıtını verdi.
Pazar günü yayımlanan röportajda Trump ayrıca, Hamas’ın barışa gerçekten bağlı olup olmadığını yakında anlayacaklarını ifade etti.
Netanyahu hükümetinin saldırı durdurmaya hazır olduğunu öne sürdü.
RUBIO: PRENSİPTE HAMAS'LA ANLAŞTIK
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze müzakerelerinde Filistin direniş örgütü Hamas ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail ile Hamas arasında yürütülen görüşmelerin "ikinci aşamasına" geçildiğini belirterek, bu aşamanın silahsızlanma ve demobilizasyon sürecini kapsadığını söyledi. Rubio, bu sürecin "kolay olmayacağını" ancak ilerleme sağlandığını vurguladı.
Rubio, Hamas'ın savaş sonrası dönemde atılacak adımlar konusunda prensipte anlaşma sağladığını belirtti. "Bu henüz savaşın sonu değil, hâlâ yapılması gereken işler var," diyen Rubio, görüşmelerin ayrıntılarının ve lojistik düzenlemelerin kısa süre içinde tamamlanmasının umulduğunu ifade etti.
Rubio, ayrıca, İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya yönelik toplantıların devam ettiğini doğruladı.
İSRAİL'İN KATLİAMLARINI GÖRMEZDEN GELDİ
Rubio, Gazze'de savaş sonrası döneme ilişkin açıklamasında, "Hamas'sız bir yönetim yapısını üç günde kurmak mümkün değil." dedi.
Rehinelerin bu hafta serbest bırakılıp bırakılmayacağı sorusuna Rubio, "Rehinelerin mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını istiyorum" yanıtını verdi.
Rubio ayrıca, İsrail'in geceden bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarını ve 65 Filistinliyi katletmesini görmezden gelerek, Hamas'ın anlaşmaya gerçekten ciddi şekilde yaklaşıp yaklaşmadığının çok kısa sürede belli olacağını söyledi.
