CANLI | İlk aşama başladı! Katil İsrail açıkladı: Gazze'nin dışında büyük bir operasyon yapılıyor

İsrail ordusu, Gazze'ye yapılacak saldırının ilk aşamasının başladığını duyurdu. İşgalci İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'ye yönelik ön operasyonlar ve saldırının ilk aşamaları başlatıldı. Gazze'nin dış mahallelerinde tüm gücümüzle operasyonlar yürütüyoruz" ifadelerine yer verildi.

CANLI ANLATIM

13:07 29 Ağustos 2025 KATİL İSRAİL: GAZZE SALDIRILARINDA İLK AŞAMA BAŞLADI "GAZZE SALDIRISINDA İLK AŞAMA BAŞLADI" İsrail ordusu, Gazze'ye yapılacak saldırının ilk aşamasının başladığını duyurdu. İşgalci İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'ye yönelik ön operasyonlar ve saldırının ilk aşamaları başlatıldı. Gazze'nin dış mahallelerinde tüm gücümüzle operasyonlar yürütüyoruz" ifadelerine yer verildi. TERÖR DEVLETİNDEN "TEHLİKELİ SAVAŞ BÖLGESİ" İLANI

İsrail ordusu, işgal etmeyi planladığı ve 1 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Gazze kentinde sözde "insani arayı" sonlandırdığını bildirerek, "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti.



