CANLI | Hindistan- Pakistan savaşı başladı! Savaş uçakları arka arkaya havalanıyor
Hindistan-Pakistan geriliminde sıcak dakikalar yaşanıyor. Pakistan ordusu, Hindistan’ın 3 bölgeden füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu. Pakistan'dan yapılan açıklamada "Saldırımız her an gerçekleşebilir." ifadelerine yer verdi. Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre ise 9 nokta hedef alındı.
Dünya, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimine odaklanırken beklenen savaş resmen başladı. Pakistan Ordu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan füzelerle Pakistan'ı hedef aldı. Pakistan, saldırıya yanıt verileceğini duyurdu. Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre, 9 nokta hedef alındı.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR MI?
"KARŞILIK VERECEĞİZ"
HİNDİSTAN ORDUSU KEŞMİR'DEKİ "HEDEFLERE" ASKERİ OPERASYON BAŞLATTI
Hindistan Basın Bilgi Bürosundan (PIB) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ordunun, Pakistan ve ülkenin kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığı ifade edildi.
9 bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Pakistan askeri tesislerinin hedef alınmadığı" savunuldu.
Açıklamada, Pahalgam'daki saldırı sonrasında bu adımların atıldığı ve "sorumlulardan hesap sorulacağı" ifade edildi.
HİNDİSTAN'DAN AÇIKLAMA
Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre, Pakistan'da bulunan terör altyapısı hedef alınırken, Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik bir saldırı düzenlenmedi.
Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre, 9 nokta hedef alındı.
HİNDİSTAN'DAN PAKİSTAN'A SALDIRI!
Hindistan-Pakistan geriliminde yeni gelişme yaşandı. Pakistan ordusu, Hindistan’ın 3 bölgeden füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu. Pakistan'dan yapılan açıklamada 'Pakistan ise yaptığı açıklamada, "Hindistan şu an bize saldırıyor. Saldırımız her an gerçekleşebilir. Misillemeye hazırlanıyoruz." ifadelerine yer verdi.
PAHALGAM'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.
Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.
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