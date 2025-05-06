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CANLI | Hindistan- Pakistan savaşı başladı! Savaş uçakları arka arkaya havalanıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.05.2025 23:06 Güncelleme: 07.05.2025 00:09
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Hindistan’dan Pakistan’a saldırı!

Hindistan-Pakistan geriliminde sıcak dakikalar yaşanıyor. Pakistan ordusu, Hindistan’ın 3 bölgeden füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu. Pakistan'dan yapılan açıklamada "Saldırımız her an gerçekleşebilir." ifadelerine yer verdi. Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre ise 9 nokta hedef alındı.

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Dünya, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimine odaklanırken beklenen savaş resmen başladı. Pakistan Ordu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan füzelerle Pakistan'ı hedef aldı. Pakistan, saldırıya yanıt verileceğini duyurdu. Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre, 9 nokta hedef alındı.

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00:07 07 Mayıs 2025

ÖLÜ VE YARALILAR VAR MI?

Pakistan'da yaşanan saldırıya ilişkin henüz ölü ve yaralı sayısında resmi bir açıklama yapılmadı. 
00:04 07 Mayıs 2025

"KARŞILIK VERECEĞİZ"

   Pakistan ordu sözcüsü, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı
23:51 06 Mayıs 2025

HİNDİSTAN ORDUSU KEŞMİR'DEKİ "HEDEFLERE" ASKERİ OPERASYON BAŞLATTI

Hindistan Basın Bilgi Bürosundan (PIB) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ordunun, Pakistan ve ülkenin kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığı ifade edildi.

9 bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Pakistan askeri tesislerinin hedef alınmadığı" savunuldu.

Açıklamada, Pahalgam'daki saldırı sonrasında bu adımların atıldığı ve "sorumlulardan hesap sorulacağı" ifade edildi.

23:34 06 Mayıs 2025

UÇAKLAR BÖLGEDEN AYRILIYOR

Pakistan hava sahasına giren uçaklar geri dönüyor. 

UÇAKLAR BÖLGEDEN AYRILIYOR
23:19 06 Mayıs 2025

HİNDİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre, Pakistan'da bulunan terör altyapısı hedef alınırken, Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik bir saldırı düzenlenmedi.

Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre, 9 nokta hedef alındı.

 

 

23:07 06 Mayıs 2025

HİNDİSTAN'DAN PAKİSTAN'A SALDIRI!

HİNDİSTAN'DAN PAKİSTAN'A ÜÇ KOLDAN ASKERİ SALDIRI!

Hindistan-Pakistan geriliminde yeni gelişme yaşandı. Pakistan ordusu, Hindistan’ın 3 bölgeden füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu. Pakistan'dan yapılan açıklamada 'Pakistan ise yaptığı açıklamada, "Hindistan şu an bize saldırıyor. Saldırımız her an gerçekleşebilir. Misillemeye hazırlanıyoruz." ifadelerine yer verdi. 

PAHALGAM'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

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