CANLI | Gece yarısı Beyrut'a bombardıman! Hizbullah'ın finans merkezi vuruldu
Orta Doğu'yu yangın yerine çeviren İsrail, Gazze'nin ardından Lübnan'a da saldırarak yüzlerce masumun hayatını kaybetmesine neden oldu. Lübnan'dan da İsrail'in saldırılarına yanıt gelirken bölgeye gönderilen İHA Netanyahu'nun evinin yakınlarına düştü. Bu gelişme sonrası "Büyük hata yaptılar" diyen Netanyahu, Lübnan'a yeni saldırı talimatı verdi. İşgal ordusu gece boyu Beyrut'a bomba yağdırdı.
İsrail, Gazze'nin ardından gözünü Lübnan'a çevirirken Orta Doğu'da her geçen gün yeni can kayıpları yaşanıyor. Son olarak İsrail, Lübnan'a yeni bir hava saldırısı düzenlerken hastane bölgelerindeki ambulanslar vuruldu.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
İSRAİL AMBULANSLARI VURDU
İsrail’in Beyrut'un farklı bölgelerine 12 hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırılarda Hizbullah’a ait finansal kurumların hedef alındığı açıklandı.
Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail Beyrut'ta Hizbullah’a ait finansal kurumları hedef aldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah’ın İsrail'e karşı yürüttüğü faaliyetleri finanse ettiği iddia edilen “Karz-ı Hasen” (Faizsiz Dayanışma) kurumu şubelerine yönelik hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. Resmi Lübnan basını ise İsrail savaş uçaklarının Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarının sayısının 12’ye ulaştığını duyurdu. Uluslararası Refik Hariri Havalimanı yakınlarındaki bir noktanın da hedef alındığı belirtilirken, Sur kentinde ise ambulansın vurulması sonucu bazı sağlık çalışanlarının yaralandığı ifade edildi.
İSRAİL İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ
Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu. Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait "Elbit Hermes 900" tipi İHA'yı düşürdükleri bilgisine yer verildi.
Açıklamada, İsrail'in Lübnan sınırına yakın askeri bölgelerin yanı sıra Hayfa kentine yönelik füzeli saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.
GECE YARISI BEYRUT'U VURDULAR
İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 11 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının bu akşam başkent Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı sayısının 11'e ulaştığı belirtildi.
Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen kurumu (faizsiz dayanışma) şubelerinin hedef alındığına işaret edilen haberde, İsrail hava saldırılarından birinin de Uluslararası Refik Hariri Havalimanı yakınlarındaki Karz-ı Hasen şubesine yapıldığı aktarıldı.
İsrail savaş uçaklarının güneydeki Nebatiye vilayeti ve doğudaki Bekaa bölgesindeki Karz-ı Hasen kurumu şubelerini de hedef aldığı vurgulanan haberde, İsrail'in güneydeki Sur kentinde bir ambulansı hedef alması sonucu bazı sağlık çalışanlarının yaralandığı ifade edildi.
İSRAİL BASINI: İRAN'A BÜYÜK SALDIRI HAZIRLIĞI VAR
Tel Aviv yönetiminin, 1 Ekim'deki füze saldırısına karşılık İran'a büyük bir saldırıya hazırlandığı iddia edildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini açıklamadığı İsrailli yetkiliden naklettiği haberde, İsrail'in İran'a karşı büyük bir saldırıya hazırlandığı öne sürüldü.
Hazırlıkların, İran'dan gelmesi muhtemel cevaba göre savunma sistemlerinin tahkimini de içerdiği belirtildi.
İsrail'de bu akşam toplanacak güvenlik kabinesinde büyük olasılıkla Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a bu saldırının ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin karar alma yetkisi verileceği kaydedildi.
ENKAZ ALTINDAN ÇIKARMAYA İZİN YOK
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) Gazze Medya Ofisi Direktör Vekili İnas Hamdan, İsrail'in katliamlar yaptığı Gazze'nin kuzeyinde enkaz altında kalanların çıkarılması yönündeki taleplerinin reddedildiğini açıkladı.
UNRWA Gazze Medya Ofisi Direktör Vekili İnas Hamdan, AA muhabirine, Gazze'nin kuzeyinde İsrail'in saldırıları sebebiyle kötüye giden insani durumu anlattı.
Hamdan, "Son iki hafta boyunca, Gazze'nin kuzeyinde ve Cebaliya Mülteci Kampı'nda kuşatmanın sıkılaşmasına karşı uyarıda bulunduk. Durum daha da vahim hale geliyor. İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde devam eden askeri saldırıları onbinlerce sivili büyük tehlike altında bırakıyor." dedi.
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