CANLI | Gece yarısı Beyrut'a bombardıman! Hizbullah'ın finans merkezi vuruldu

05:48 21 Ekim 2024

İsrail’in Beyrut'un farklı bölgelerine 12 hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırılarda Hizbullah’a ait finansal kurumların hedef alındığı açıklandı.

Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail Beyrut'ta Hizbullah’a ait finansal kurumları hedef aldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah’ın İsrail'e karşı yürüttüğü faaliyetleri finanse ettiği iddia edilen “Karz-ı Hasen” (Faizsiz Dayanışma) kurumu şubelerine yönelik hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. Resmi Lübnan basını ise İsrail savaş uçaklarının Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarının sayısının 12’ye ulaştığını duyurdu. Uluslararası Refik Hariri Havalimanı yakınlarındaki bir noktanın da hedef alındığı belirtilirken, Sur kentinde ise ambulansın vurulması sonucu bazı sağlık çalışanlarının yaralandığı ifade edildi.