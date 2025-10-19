CANLI | Gazze'de ateşkes yeniden başladı: Terör devletinden geri adım: Yardım girişleri devam edecek | Gvir'den skandal açıklama: Rehinleri geri aldık yeniden savaşabiliriz
Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kenti ile Cibaliye bölgesine hava saldırıları düzenledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İsrail, Hamas’ın saldırılarına sert şekilde karşılık verecek” dedi. Hamas’tan yapılan açıklamada ise, “Ateşkese bağlıyız, Refah’taki çatışmalardan haberimiz yok” ifadeleri yer aldı. Saldırıların ardından tarafların ateşkesi yeniden uygulamaya başladığı bildirildi. Öte yandan daha önce insani yardım girişlerini yasakladığını duyuran İsrail, gelen tepkiler üzerine bu kararından vazgeçerek yardım geçişlerinin süreceğini açıkladı. Siyonst Bakan Ben Gvir, Hamas'ın ateşkes çerçevesinde esirleri teslim etmesine ilişkin skandal açıklamalarda bulunarak "Rehinelerimizi geri aldık, yeniden savaşabiliriz" dedi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ateşkese rağmen İsrail işgal güçleri Gazze'nin güneyindeki Refah ve Cibaliye bölgesine hava saldırıları düzenledi.
İŞTE ANBEAN GELİŞMELER...
BEN GVİR'DEN SKANDAL SÖZLER: REHİNELERİ ALDIK YENİDEN SAVAŞMALIYIZ
İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir, ateşkes sürecini ihlal edilmesinin ardından skandal ifadeler kullandı. Gvir açıklamalarında "Hamas'tan rehineleri geri aldık, artık yeniden savaşmalıyız" dedi.
İSRAİL 130 NOKTAYI VURDU
İSRAİL: ATEŞKES YENİDEN UYGULANMAYA BAŞLADI
Terör devleti İsrail'in ordusu, Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu.
Katil ordusundan yapılan açıklamada, Hamas tarafından ihlal edildiği ileri sürülen ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığı bildirildi. Açıklamada, ateşkes anlaşmasının uygulanmaya devam edeceği ancak anlaşmanın ihlaline güçlü şekilde yanıt verileceği aktarıldı.
HAMAS HEYETİ, MISIR'A GİTTİ
Hamas liderlerinden Halil Hayye başkanlığındaki bir heyetin ateşkes sürecini takip için Mısır'a gittiği kaydedildi. Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro üyesi Hayye başkanlığındaki heyetin ara bulucular ve Filistinli gruplarla ateşkesin uygulanması sürecini görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği ifade edildi.
TERÖR DEVLETİNDEN GERİ ADIM: GAZZE'YE YARDIM GİRİŞLERİ DEVAM EDECEK
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hükümetinin Gazze'ye yardımların girmesini engelleme kararından geri adım attığını duyurdu.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yardımların girişini engelleme kararından sadece birkaç saat sonra İsrail hükümetinin geri adım attığını belirterek, bunun İsrail için ‘utanç verici’ olduğunu savundu. Ben-Gvir, İsrail'in yapması gerekenin, savaşa geri dönmek ve Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesini sağlamak olduğunu iddia etti.
İŞGAL ORDUSU: ATEŞKES ANLAŞMASI UYGULANMAYA DEVAM EDECEK
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını uygulamaya devam edecek" denildi.
İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlemesinin ardından açıklama yaptı.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiği iddia edilerek, "Siyasi makamların talimatına uygun olarak ve bir dizi önemli saldırının ardından İsrail ordusu, Hamas tarafından ihlal edilen ateşkesi yeniden uygulamaya başladı. İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını uygulamaya devam edecek ve anlaşmanın her türlü ihlaline sert bir şekilde karşılık verecektir" denildi.
İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti.
HAMAS ATEŞKES MÜZAKERELERİ İÇİN MISIR'DA
Hamas liderlerinden Halil Hayye başkanlığındaki bir heyetin ateşkes sürecini takip için Mısır'a gittiği belirtildi.
Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasına rağmen akan kan durmadı. Hamas daha önce pek çok kez ateşkese bağlı olduğunu açıklarken İsrail ihlallerini sürdürdü. Sahada bu gelişmeler yaşanırken Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro üyesi Hayye başkanlığındaki heyetin arabulucular ve Filistinli gruplarla ateşkesin uygulanması sürecini görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği kaydedildi.
Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında karşılıklı olarak esir takası yapılmıştı. Bu aşamada ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması, sarı hatta çekilmesi ve insani yardım girişlerine de izin vermesi gerekiyordu.
Ancak İsrail defalarca ateşkesi ihlal etti ve düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ayrıca insani yardım girişlerini de bir sonraki emre kadar durdurma kararı aldı.
İSRAİL GAZZE'YE İNSANİ YARDIM GİRİŞİNİ ASKIYA ALDI
İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığı bildirildi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde birçok noktaya düzenlediği hava saldırılarında ise can kaybı 17'ye yükseldi.
İSRAİL GAZZE'YE İNSANİ YARDIM GİRİŞİNİ ASKIYA ALDI
İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmesinin ardından insani yardımları da askıya aldı. İsrail basınının adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberlerde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığı bildirildi. Haberde yetkilinin, "Siyasi kademenin talimatı doğrultusunda bir sonraki duyuruya kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım sevkiyatı durdurulmuştur" dediği aktarıldı.
İSRAİL SALDIRILARINDA 17 KİŞİ ÖLDÜ
Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia eden İsrail'in Gazze Şeridi'nde birçok noktaya düzenlediği hava saldırılarında ise 17 kişi hayatını kaybetti.
ABD ATEŞKESİN BOZULMAMASI İÇİN DEVREDE
ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'ın İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin bozulmaması için diplomatik temaslarda bulunduğu belirtilerek, Witkoff ve Kushner'in İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile görüştüğü ifade edildi.
HAMAS: ATEŞKESTEN BU YANA 46 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 46 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 132 kişinin yaralandığını açıkladı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, sivilleri kasten hedef aldığı, hareket serbestliği olan bölgelerde üzerlerine ateş açtığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde ateşkesten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 46 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 132 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Ölü ve yaralıların yarısının kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu kaydedilen açıklamada, ayrıca saldırılarda Filistinli Ebu Şaban ailesinin 7'si çocuk 2'si kadın olmak üzere 11 ferdinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.
Hamas bu saldırıları, "anlaşmayı başarısızlığa uğratma ve baltalama girişimi ile saldırganlık politikasının devamı" şeklinde nitelendirdi.
Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun, "sarı hat" olarak bilinen çekilme hattı boyunca ateş açarak kontrol sağlamaya çalıştığı, kontrol bölgesinin Gazze Şeridi'nin güney, doğu ve kuzey kesimlerinden iç kesimlere doğru 600 ila 1500 metre arasında değiştiği kaydedildi.
İsrail ordusunun, topçu atışlarıyla düzenlediği saldırılarla Filistinlilerin evlerine dönmelerini engellediği vurgulanan açıklamada, saldırılarda insansız hava araçları ve sivil görünümlü kamyonlara monte edilmiş gözetleme ekipmanları kullanıldığı ve kişilerin üzerine doğrudan ateş açıldığı belirtildi.
İSRAİL: SALDIRI DALGASI BAŞLATTIK
KASSAM TUGAYLARI'NDAN ESİR CESEDİ AÇIKLAMASI: 1 NAAŞ DAHA BULUNDU
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli bir esirin cesedini bulduğunu ancak teslim işleminin sahadaki şartlara bağlı olduğunu belirtti.
Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında canlı esirleri teslim eden Hamas, ölen esirlerin cesetlerini arama çalışmalarını da sürdürüyor.
Ancak İsrail, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Bu durum da arama çalışmalarını sekteye uğratıyor.
ŞARTLAR UYGUN OLURSA BUGÜN TESLİM EDİLECEK
Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, bir cesedin daha bulunduğu ve şartların uygun olması durumunda bugün teslim edileceği kaydedildi.
İsrail tarafından düzenlenecek herhangi bir saldırının, cesetleri arama, enkaz altından çıkarma ve teslim çalışmalarını sekteye uğratacağı ifade edildi.
13 CESET TESLİM EDİLDİLMİŞTİ
Hamas, daha önce İsrail'e 13 ceset teslim etmişti.
Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.
İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etmişti.
İSRAİL'İN KATLETTİĞİ FİLİSTİNLİ SAYISI 11 OLDU
Gazze’deki sivil savunma kurumu, Pazar günü gerçekleştirilen İsrail hava saldırılarında en az 11 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Hamas yönetimi altında faaliyet gösteren kurtarma teşkilatının sözcüsü Mahmud Bassal, ölenlerden altısının Gazze’nin kuzeyinde “sivil bir grubun” hedef alındığı bir İsrail hava saldırısında hayatını kaybettiğini belirtti.
İŞGAL SÖZCÜSÜNDEN TEHDİTLER | GAZZE'DE İŞ BİRLİKÇİLERİNİ İTİRAF ETTİ
İsrail işgal güçleri, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan, Gazze Şeridi'ndeki "sarı hat" diye isimlendirilen bölgenin İsrail kontrolünde olan kısmının kırmızıya boyandığı bir harita paylaşarak açıklama yaptı.
Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini ileri süren Adraee, İsrail işgal güçlerinin Hamas altyapısına ve unsurlarına karşı güç kullanarak karşılık vereceğini duyurdu.
Adraee, Filistinlilere "sarı hattın batısında kalın" uyarısında bulunarak kırmızı işaretlenen bölgenin tehlikeli bir savaş bölgesi olduğu ve hala bu bölgede bulunan Filistinlilerin batıya doğru hareket etmesi gerektiğini belirtip tehdit etti.
İSRAİLLİ İŞGALCİLER NUSAYRAT'A SALDIRI HAZIRLIĞINDA
Öte yandan İsrail işgal güçlerinin, daha önce esirlerin orada tutulduğu düşüncesiyle şiddetli saldırı düzenlemekten kaçındığı Nusayrat bölgesine sağ esirler teslim edildikten sonra saldırı hazırlığında olduğu bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli güvenlik kaynağına haberine göre İsrail işgal güçleri, daha önce esirlerin orada olabileceği endişesiyle saldırı düzenlemediği bölgeleri hedef alacak.
İsrailli güvenlik kaynağı, "Esirlerin sağ serbest bırakılmasının ardından Hamas'a karşı güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.
GAZZE’DE İSRAİL'E ÇALIŞAN İŞ BİRLİKÇİLER
Başka bir İsrail işgal yetkilisine yöneltilen, “Gazze’de bazı grupların İsrail tarafından silahlandırıldığı” yönündeki iddialar da gündeme geldi. REUTERS'ın aktardığına göre bir siyonist yetkili, Hamas’ın yerine alternatif yapılar oluşturulmasına yönelik bir fikir olduğunu kabul ederken, bu konuda daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.
İSRAİL'DEN SOYKIRIMINA İSİM
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze dahil 2 senedir çok sayıda ülkede yaptıkları saldırılara resmi olarak "Diriliş Savaşı" adını verdiklerini duyurdu.
Kabine toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Netanyahu, savaşa resmi bir isim verilmesi önerisini hükümetin onayına sunduğunu belirtti.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra yeniden ayağa kalkarak savaşa başladığını öne süren Netanyahu, "İran ekseninin varoluşsal tehdidini" ortadan kaldırdıklarını savundu.
Netanyahu, 2 senedir yürüttükleri saldırılarının bağımsızlık savaşının devamı olduğunu iddia ederek bu saldırılara "Diriliş Savaşı" adını verdiklerini açıkladı.
SURİYE, YEMEN, LÜBNAN...
İsrail, 8 Ekim 2023 itibariyle Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırıma varan saldırılar düzenlemiş, açlığı silah olarak kullanmış, 67 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olurken Gazze'de yaşayan 2 milyondan fazla Filistinliyi defalarca yerinden etmişti.
Bu süre zarfında Lübnan'a yönelik de şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail, Suriye'deki Baas rejimi unsurlarını ve Yemen'deki Husileri de hedef almıştı.
İsrail, Haziran 2025'te İran'a yönelik de geniş çaplı saldırılar düzenlemiş ve bu saldırılarda çok sayıda İranlı üst düzey yetkili hayatını kaybetmişti.
SİYONİST BAKANDAN HAMAS'A TEHDİT
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürerek "Hamas, ağır bedel ödeyecek" tehdidinde bulundu.
Katz yaptığı açıklamada, "Hamas'ın, İsrail'in askerlerini korumaya ve onlara zarar gelmesini önlemeye kararlı olduğunu zor yoldan öğreneceğini" savundu.
İsrail işgal güçlerine Gazze'deki "hedeflere" karşı "sert şekilde hareket etmesi" talimatı verdiklerini hatırlatan Katz, "Hamas, her ateş açma ve ateşkes ihlali için ağır bir bedel ödeyecek ve mesaj anlaşılmazsa, tepkilerin şiddeti artacaktır." dedi.
İsrail işgal güçlerinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrailli işgalcilere ateş açıldığı iddia edildi. İşgal güçlerinin buna karşılık bölgeye saldırılar başlattığı kaydedildi.
HAMAS: ATEŞKESE BAĞLIYIZ
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.
SON 24 SAATTE 8 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
KATİL NETANYAHU: ŞİDDETLE YANIT VERECEĞİZ
Katil Netanyahu "İsrail Hamas'ın saldırılarına şiddetle yanıt verecek" dedi. Hamas tarafından yapılan açıklamada ise "Ateşkese bağlıyız Refah'taki çatışmadan haberdar değiliz." denildi.
SOYKIRIMA BAHANE HAMAS
Aynı şekilde İsrail'de muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman da ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek "güç ve demir duvarla" karşılık verilmesi gerektiğini savundu.
İsrail'in kamu yayıncısı, saldırının Hamas üyeleriyle yaşanan "çatışma" sonrasında gerçekleştiğini iddia etti.
SİYONİST BAKANLARDAN "SOYKIRIMA DEVAM" ÇAĞRISI
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Başbakan'a "orduya azami güçle Gazze'deki savaşa tamamen devam etmesi emri verme" çağrısı yaptı.
Ben-Gvir, Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiğini ve "İsrail'in güvenliği için bir tehlike olduğunu" ileri sürdü.
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "savaş" ifadesinin yer aldığı tek kelimelik bir paylaşım yaptı.
İSRAİL'DEN ATEŞKES İHLALİ!
İsrail Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah'a ve Cibaliye'ye saldırı düzenledi.
