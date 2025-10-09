CANLI | Gazze'de ateşkes resmen başladı! Trump: Rehineler pazartesi günü dönecek
Hamas ile İsrail arasında yürütülen müzakerelerin ardından ateşkes anlaşmasına varıldı. İsrail, 10 Ekim saat 12.00 itibarıyla Gazze'de ateşkesin resmen başladığını açıkladı. Öte yandan İsrail, 11 Hamas tutuklusu esirin de serbest bırakılacağını duyurdu. Gazze'de sabah saatlerinden bu yana katil İsrail'e ait tankların çekilmeye başladığı da görüldü. Öte yandan ABD basını, Trump'ın 'Gazze Liderler Zirvesi' düzenleyeceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin pazartesi Mısır'da düzenlenecek törene birçok ülke liderinin katılacağını belirterek, "Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum, herkes savaştan yoruldu." dedi. Trump, öte yandan cenazelerin pazartesi günü döneceğini belirterek 28 cenazenin teslim alınacağını da söyledi.
İsrail ve Hamas arasında müzakerelerde 4. gününde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldı. İsrail ve Mısır basını imzalandığını duyurdu.
İşte imzalanan ateşkes anlaşması ile anbean yaşanan gelişmeler...
TRUMP'IN NETANYAHU'DAN KURTULMA POLİTİKASI
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı'na ilişkin yaptığı son açıklamada, ateşkesin devam edeceğine inandığını söylerek herkesin savaştan yorulduğunu belirtmişti. Bölgeden canlı yayına bağlanan A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, önemli açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu:
"Donald Trump'ın Netanyahu'yu bir köşeye sıkıştırma politikası, Netanyahu'dan kurtulma politikası. Evet, gönlünde yatan Nobel ödülüydü ama esas Donald Trump'ın amacını çok küçümsemek olur eğer sadece bunu Nobel ödülüne bağlarsak Sinan. O açıdan Netanyahu'yu kesinlikle saf dışı etmek için çok önemli bir koz geçti eline Donald Trump'ın. Dikkat edersen işte dünkü yayınlarımızda, hatta bugünkü yayınlarımızda da ben bu işin perde arkasını biraz daha aktarmıştım. Yani perde arkasında Donald Trump'ın, bir sahnede sadece şu anda tek başına Donald Trump'ı görüyoruz ama Beyaz Saray ekibi, Dışişleri ekibi, Temsilciler Meclisi ve Kongre'den çok ciddi bir heyet Netanyahu'yu nasıl saf dışı ederiz'in plan ve programları üzerinde çalışıyordu. O açıdan bu Gazze meselesinde çok köşeye sıkıştırdılar Netanyahu'yu. Dikkat edersen Netanyahu hiç memnun değil bu anlaşmadan. O açıdan Donald Trump bu tarihi fırsatı kaçırmak istemez."
"ATEŞKESİN DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin pazartesi Mısır'da düzenlenecek törene birçok ülke liderinin katılacağını belirterek, "Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum, herkes savaştan yoruldu." dedi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ilaç fiyatlarının düşürülmesine ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından Gazze gündemine ilişkin soruları yanıtladı.
Trump, "Sanırım (pazartesi) erken saatlerde Knesset'te konuşma yapacağım, sonra da Mısır'a gideceğim. Ayrıca dünyanın dört bir yanından birçok lider davet edildi." diye konuştu.
Gazze'de uygulanmaya başlayan ateşkesin sadece İsrail ve Filistin için değil tüm bölge ülkeleri ve dünya için "iyi bir şey" olduğunu vurgulayan Trump, "Bu, Gazze'nin ötesinde bir şey. Gazze çok önemli ama bu Gazze'nin ötesinde bir şey. Bu Orta Doğu'da barış demek, bu çok güzel bir şey." şeklinde konuştu.
Trump, ateşkesin devam edeceğinden emin olup olmadığı yönündeki soruya yanıt vererek, "Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum. Herkes savaştan yoruldu. Unutmayın, 7 Ekim korkunç bir gündü, 1200 kişi öldü ama Hamas da 58 bin kişi kaybetti. Bu büyük bir intikamdı. İnsanlar bunu anlıyor. Bence herkes savaştan yoruldu." ifadelerini kullandı.
İran ve Rusya gibi ülkelerin de Hamas-İsrail ateşkes sürecine pozitif katkı verdiklerini görmekten çok mutlu olduğunu dile getiren Trump, bu durumdan dolayı bölge barışı için umutlu olduklarını aktardı.
Trump, Gazze'nin yeniden inşa sürecinde bölgedeki bazı Arap ülkelerini işaret ederek, isim vermeden bu ülkelerin Gazze'nin inşa sürecinde sorumluluk almaya hazır olduklarını ima etti.
"HER TÜRLÜ YABANCI VESAYETİ REDDEDİYORUZ"
Hamas, "Gazze'nin yönetimi Filistin'in iç meselesidir. Her türlü yabancı vesayeti reddediyoruz" açıklamasında bulundu.
ABD ASKERLERİ İSRAİL'E GİTTİ
TRUMP'TAN GAZZE LİDERLER ZİRVESİ!
ABD basını, Trump'ın 'Gazze Liderler Zirvesi' düzenleyeceğini açıkladı. Gerçekleşecek olan zirveye Netanyahu katılmayacak.
ABD merkezli Axios'un haberinde şu ifadelere yer verildi: "Trump salı günü Mısır'da "Gazze Liderler Zirvesi" düzenleyecek. Zirveye Katar, BAE, Türkiye'den de katılım olacak. Toplantıya İsrail katılmayacak. "
KRİTİK 72 SAAT BAŞLADI
GAZZE'YE GERİ DÖNÜŞ!
Gazze Şeridi'nde ateşkesin devreye girmesiyle beraber binlerce Filistinli Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye başladı.
İsrail ordusunun ateşkesin yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini duyurmasının ardından Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmek zorunda kalan Filistinliler, Gazze kentindeki evlerine dönüyor.
Filistinliler dönüş yolunda Gazze’nin orta ve güney bölgelerinden kuzeyine geçişi sağlayan Reşid Caddesi'ni kullanıyor.
İsrail ordusu, Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini duyurmuştu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.
İSRAİL RESMEN DUYURDU
"TAM ATEŞKES KISMİ ÇEKİLME SONRASI"
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kısmi çekilmesinin yerel saatle 12.00'de tamamlanmasının ardından ateşkesin resmi olarak devreye gireceği bildirildi.
İsrail ordusu, Gazze'de işgal edilen bölgelerdeki askerlerinin kısmi çekilmesine dair görüntüleri paylaştı.
Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan haberde de İsrail askerlerinin "sarı hat olarak" adlandırılan noktalarda kısmi çekilmesinin yerel saatle 12.00'de tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.
Gazze'de ateşkesin kısmi çekilme tamamlandıktan sonra resmi olarak yürürlüğe gireceği aktarılan haberde, İsrailli esirlerin de 13 Ekim Pazartesi günü serbest bırakılmasının beklendiği ifade edildi.
Ateşkes anlaşması kapsamında, kısmi çekilme tamamlandıktan sonra Gazze'deki İsrailli esirlerin 72 saat içinde teslim edilmesi öngörülüyor.
İsrail Güvenlik Kabinesi'nin varılan ateşkes anlaşmasını dün akşam onaylamasının ardından İsrail ordusu Gazze'de işgal ettiği bazı bölgelerden kısmi olarak çekilmeye başlamıştı.
İSRAİL BASINI ÇEKİLMEYİ DUYURDU!
İsrail Güvenlik Kabinesi'nin varılan ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bazı bölgelerden kısmi olarak çekilmeye başladığı bildirildi.
Güvenlik Kabinesi, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını onaylamak için dün Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde toplandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in de katıldığı toplantıda 5 aşırı sağcı bakan anlaşmaya "hayır" oyu verdi.
Aşırı sağcı bakanların "hayır" oyuna rağmen Hamas ile varılan Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması Güvenlik Kabinesi'nde kabul edildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberlere göre, anlaşmanın kabul edilmesi sonrası İsrail askerleri Gazze'de işgal edilen bazı bölgelerden "ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekilmeye başladı.
İsrail Ordu Radyosu ise anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından bazı tugayların Gazze'den çekildiğini yazdı.
Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde, kısmi çekilmenin ardından Gazze sınırında yaşanan askeri hareketlilik dikkati çekiyor. İsrail ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı aracın Gazze'den ayrıldığı görülüyor.
GAZZE'YE DÖNÜŞ!
İsrail ile Hamas arasında varılan barış anlaşmasının ardından, savaş sırasında Gazze’nin güneyine göç etmek zorunda kalan Filistinliler kuzeye doğru geri dönmeye başladı. Reuters objektifine yansıyan bir karede, eşyaların üzerine oturmuş bir çocuğun yüzündeki gülümseme dikkatlerden kaçmadı.
KATİL ORDUSU GAZZE'DEN ÇEKİLİYOR!
İsrail ve Hamas arasında tarihi barış anlaşmasına varılmasının ardından katil İsrail ordusuna ait tanklar Gazze’den TIR’larla çekilmeye başlandı. O anlar kameralara yansıdı.
ABD İSRAİL'DE GAZZE PLANI İÇİN MERKEZ KURACAK
ABD’nin, Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını izlemek için İsrail'e 200 asker göndereceği öne sürüldü.
ABD’li yetkililer, adının açıklanmaması koşuluyla Associated Press'e (AP) konuya ilişkin açıklamada bulundu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) İsrail'de "sivil-askeri koordinasyon merkezi" kuracağını belirten yetkililer, bu yapının "insani yardım akışının yanı sıra lojistik ve güvenlik desteğini kolaylaştıracağını" aktardı.
Yetkililer, ABD’nin Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını desteklemek ve izlemek için, ortak ülkeler ve sivil toplum kuruluşlarının da dahil olduğu bir ekip kapsamında yaklaşık 200 askeri İsrail’e göndereceğini söyledi.
Yetkililerden biri, yeni ekibin "ateşkes anlaşmasının uygulanmasını ve Gazze'de sivil bir hükümete geçişi izlemeye yardımcı olacağını" savundu.
Gazze'ye hiçbir ABD askerinin gönderilmeyeceğine işaret eden yetkililer, askerlerin bir kısmının vardığını ve hafta sonu boyunca merkezin kurulması için çalışmalara başlamak üzere bölgeye seyahat etmeye devam edeceklerini kaydetti. Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.
İSRAİL-HAMAS ANLAŞMASININ METNİ YAYINLANDI
İsrail hükümeti Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşamasını onayladı. Anlaşmaya ilişkin ilk görüntüler de yayınladı.
İsrail hükümeti, Hamas ile üzerinde mutabakata varılan ve Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşamasını onayladığını duyurdu.
İsrail ile Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşaması konusunda mutabakata varmasının ardından, İsrail kabinesi anlaşmayı resmi olarak onaylamak üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabine üyelerinin yanı sıra Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner da katıldı. Toplantının başında bir konuşma yapan Netanyahu, "rehineleri geri getirme" hedefine ulaşmak üzere olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz 2 yıl boyunca savaş hedeflerimize ulaşmak için mücadele ettik. Bu hedeflerin en önemlilerinden biri sağ ya da ölü tüm rehineleri geri getirmekti ve bu hedefimize ulaşmak üzereyiz" dedi. Trump ve ekibinin yardımı olmadan bunun başarılamayacağını belirten Netanyahu, "Bu ve askerlerimizin Gazze'ye girme cesareti ile Hamas'ı izole eden askeri ve diplomatik baskıyı birleştirme çabaları bizi bu noktaya getirdi" ifadelerini kullandı. Toplantıda yanında oturan Witkoff ve Kushner’a kişisel çabalarından dolayı teşekkür eden Netanyahu, "Bence bu işe hem zihninizi hem de kalbinizi koydunuz" şeklinde konuştu. Varılan anlaşmanın İsrail ve ABD’nin yararına olduğunu söyleyen Netanyahu, " (Anlaşmanın) Dünyanın iyi insanlarının yararına olduğunu biliyoruz. Ve sonunda sevdikleriyle bir araya gelebilecek olan ailelerin yararına olduğunu biliyoruz" diye konuştu.
Trump'ın damadı Jared Kushner ise toplantıda Netanyahu ve İsrail ordusunun son iki yıldaki performansını överek, "Rehinelerin eve dönmesi, çok uzun zamandır Başkan Trump'ın önceliği olmuştur ve hepimiz bunun için yorulmadan çalıştık" değerlendirmesinde bulundu.
Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da, Netanyahu’ya ithafen "Onun görevi bu ülkeyi korumaktı. Hamas'a karşı ne kadar sert davranılacağı, ne zaman esnek olunacağı, ne zaman esnek olunmayacağı konusunda zor kararlar almak zorundaydı" dedi. İsrail'in daha esnek olması gerektiğini düşündüğü zamanların olduğunu ifade eden Witkoff, "Ama gerçek şu ki, geriye dönüp baktığımda, Başbakan Netanyahu olmasaydı bu noktaya gelemezdik diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
ANLAŞMA RESMİ OLARAK ONAYLANDI
Toplantının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Donald Trump’ın Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşamasının hükümet tarafından onaylandığı belirtilerek, "Hükümet az önce sağ veya ölü tüm rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı onayladı" denildi. Anlaşma uyarınca İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze Şeridi içindeki belirlenen hatlara çekilmesi, Hamas'ın ise tüm rehineleri 72 saat içinde serbest bırakması bekleniyor.
HAMAS YETKİLİLERİ A HABER'E KONUŞTU!
A Haber'e konuşan Hamas yetkilileri ateşkesin imza töreninden sonra olduğunu belirtti. Konuya dair A Haber Koordinatörü Metin Algül Hamas'ın açıklamalarını şu ifadelerle aktardı:
İsrail'e değil garantörlere güveniyoruz. Gazze'de enkaz altında 10 bin cenaze var.
İSRAİL ATEŞKESİ ONAYLADI!
İsrail hükümeti, Hamas ile üzerinde mutabakata varılan Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşamasını onayladığını duyurdu.
İSRAİL GAZZE'DE BİNAYI VURDU: 70 KİŞİ ENKAZDA
İşgalci İsrail ateşkese rağmen "Hamas" bahanesi ile Gazze'de bir binayı vurdu ve 70 kişininm enkazda kaldığı öğrenildi. Alçak saldırıda en az 4 kişinin öldüğü belirtiliyor.
ABD HEYETİ, NETANYAHU İLE GÖRÜŞÜYOR
TOPLANTI SONA ERDİ! BEN GVIR VE SMOTRICH ATEŞKESE "HAYIR" OYU KULLANACAK
İsrail'de Güvenlik Kabinesi'nin toplantısı sona erdi. İlerleyen saatler kabinenin tamamının bir araya gelerek, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını oylaması ve onaylaması bekleniyor. Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, oylama öncesi yaptıkları açıklamada, ateşkes anlaşmasına dair oylamada "hayır" oyu vereceklerini belirtti.
İsrailli esirlerin serbest bırakılacağı için mutlu olduğunu fakat Filistinli mahkumların serbest bırakılmasına karşı çıktığını ifade eden Ben Gvir, bu nedenle ateşkes anlaşmasını desteklemeyeceklerini aktardı.
Ben Gvir'den Netanyahu'ya hükümeti düşürme tehdidi
Ben Gvir, "Son günlerde Başbakan ile yaptığım görüşmelerde, hiçbir koşulda Gazze'de Hamas yönetiminin devam etmesine izin verecek bir hükümetin parçası olmayacağımı açıkça belirttim. Bu, kesin bir kırmızı çizgidir. Başbakan, bana bunun böyle olacağını taahhüt etti. Başbakan'a söyledim, sizlere de söylüyorum, İsrail vatandaşları: Hiçbir şekilde aldatılmanıza izin vermeyeceğim. Hamas yönetimi ortadan kaldırılmazsa veya bize ortadan kaldırıldığı söylenir ama aslında başka bir kisve altında varlığını sürdürürse, Otzma Yehudit hükümeti feshedecektir" dedi.
TRUMP: KİMSE GAZZE'DE YERİNDEN EDİLMEYECEK
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin yeniden inşası sürecinde buradaki Filistinlilerin zorla yerlerinden çıkarılmayacağını bildirdi.
ABD Başkanı Trump, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Beyaz Saray'da bir araya geldi, Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
"GAZZE'DE KİMSE ZORLA YERİNDEN EDİLMEYECEK"
Trump, Gazze'de ateşkes sürecinin iyi bir şekilde işleyeceğini ve bölgedeki tüm ülkelerin bu planı desteklediğini vurguladı.
Gazze'nin yeniden inşa sürecinde Filistinlilerin zorla yerlerinden çıkarılmayacağını teyit edip etmediği yönündeki bir soruya, Trump, "Hayır, tam tersi, kimse zorla yerinden edilmeyecek. Biz böyle bir şey yapmayı hiç düşünmüyoruz. Bu harika bir plan, bu bir barış planı ve herkesin desteklediği bir plan" yanıtını verdi.
"PAZAR GÜNÜ YOLA ÇIKMAYI PLANLIYORUZ"
Trump, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına göre esirlerin pazartesi veya salı günü serbest bırakılacağını belirterek, "Bence harika olacak. Muhtemelen ben de o gün orada olacağım. Pazar günü yola çıkmayı planlıyoruz. İsrail'de ve gördüğüm birçok ülkede herkes kutlama yapıyor." ifadesini kullandı.
"Orta Doğu'da barış, herkes bunun için bir araya geldi." diyen Trump, bu anlaşma ile bölgede barışın sağlanacağına inandığını vurguladı.
İki devletli çözüm konusunda hangi koşulların gerekli olduğu ve bunun mümkün olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Trump, bu konuya "zamanı geldiğinde" bakabileceklerini, öncelikle o aşamaya gelmeleri gerektiğini belirtti.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb da Gazze'de ateşkes anlaşması sürecindeki rolü nedeniyle ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.
Stubb, "Son 24 saatte Gazze'de gördüklerimizden dolayı sizi tebrik etmek istiyorum. Bu gerçekten tarihi bir anlaşma." diye konuştu.
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ
Diğer yandan Trump, kendisine Nobel Barış Ödülü'nün verilip verilmeyeceği ile ilgili sorulara da yanıt verirken, bugüne kadar 7 savaşı sona erdirdiği ve İsrail ile Hamas arasındaki "savaşı" da bitirdiği değerlendirmesini yaptı.
Daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da Nobel Barış Ödülü aldığını anımsatan Trump, Obama'nın kötü bir başkan olmasına ve hiçbir şey yapmamasına rağmen bu ödülü aldığını savundu.
SAVUNMA HARCAMALARINDA İSPANYA NATO TEHDİDİ
Başkan Trump, NATO üyesi ülkeler içinde İspanya hariç diğer tüm ülkelerin savunma harcamalarını artırdığını ancak İspanya'nın bu konuda "ayak dirediğini" savundu.
Trump, Madrid yönetimini eleştirdiği açıklamasında, "Belki de onları NATO'dan çıkarmalısınız." ifadesini kullandı.
HAMAS: ATEŞKES BAŞLADI
Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayya da anlaşmaya dair açıklamada bulundu. el-Hayya "Bugün savaşın bitişini ve kalıcı ateşkesin başlangıcını ilan ediyoruz. Anlaşma, Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı olarak açılışını içeriyor." dedi.
Hayya savaşın sona erdiğini ifade ederken "ABD yönetiminden ve arabuluculardan garantiler aldık. Hepsi, savaşın tamamen sona erdiğini teyit etti." dedi. Öte yandan Hayya ateşkese katkı sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti
"HİÇBİR FİLİSTİNLİ SİLAHSIZLANMAYI KABUL ETMEZ"
Hamas üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, silah bırakma meselesine dair açıklamada bulundu.
Hamdan, hiçbir Filistinlinin silah bırakmayı kabul etmeyeceğini ifade ederken "Filistinlilerin silahlara ve direnişe ihtiyacı var." diye konuştu.
HAMAS SÖZCÜSÜNDEN İSRAİL AÇIKLAMASI
Hamas Hareketi Sözcüsü Hazim Kasım, İsrail’in her zaman olduğu gibi “anlaşmada yer alan tarihleri, listeleri ve prosedürleri manipüle etmeye çalıştığını" söyledi.
Hamas Hareketi Sözcüsü Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze’de gelinen ateşkes süreci ve son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kasım, İsrail’in her zamanki gibi “anlaşmada yer alan tarihleri, listeleri ve prosedürleri manipüle etmeye çalıştığını” belirterek, bunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “süreci kontrol eden lider” imajını vermeyi amaçladığını ifade etti.
Arabulucularla sürekli temas halinde olduklarını vurgulayan Kasım, İsrail’in anlaşmayı uygulamaya zorlanması için yoğun çaba gösterildiğini kaydetti.
Hamas’ın tüm müzakere turlarındaki temel hedefinin savaşın sona erdirilmesi olduğunu vurgulayan Kasım, “Hiçbir esir takası aşaması, saldırıların ve savaşın durdurulacağına dair açık bir taahhüt olmadan görüşülmedi,” ifadesini kullandı.
Kasım, anlaşmanın “Gazze’ye yönelik iki yılı aşkın süredir devam eden savaşın sonunu temsil ettiğini” belirterek, bu süreçte İsrail ordusunun yüz binlerce şehit ve yaralıya yol açan bir “soykırım” işlediğini, ancak Filistin halkının tüm yıkım ve acılara rağmen direndiğini söyledi.
Ayrıca, üzerinde mutabakata varılan zaman çizelgeleri ve esir listeleri bulunduğunu kaydeden Kasım, arabuluculara ve garantör ülkelere “İsrail’i bunları uygulamaya zorlamaları” çağrısında bulundu.
Hamas Sözcüsü Kasım, “Esir değişimi dosyası, İsrail’in Hamas’ın sunduğu listeleri onaylamasının ardından önümüzdeki günlerde başlayacak.” dedi.
Kasım, İsrail’in hâlâ “Gazze’den çekilme ve Filistinli esir listeleri konusunda oyalama taktikleri” kullandığını belirterek, bunların “Filistin halkının moralini bozmayı amaçlayan son manevralar” olduğunu vurguladı.
Arabulucuların anlaşmadaki rolüne değinen Kasım, “ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığındaki Amerikan yönetiminin de katılımıyla anlaşmaya varılmasında, Türkiye, Katar ve Mısır önemli bir rol oynadı,” ifadelerini kullandı.
TRUMP: ERDOĞAN KİŞİSEL OLARAK İLGİLENDİ
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sürecindeki büyük katkısına dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Hamas ve diğer bazı gruplar konusunda bizzat ilgilendi ve harika bir iş çıkardı." dedi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.
Gazze'de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının Orta Doğu barışı için tarihi olduğunu kaydeden Trump, bu anlaşmayla bölgeye barışın geleceğine inandığını ifade etti.
Başta Türkiye, Katar ve Mısır olmak üzere sürece ciddi katkı veren ülkelere ayrı ayrı teşekkür eden Trump, "Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine bu inanılmaz sonuca ulaşmamıza yardım ettikleri ve yanımızda oldukları için büyük minnettarlığımı ifade etmek istiyorum." dedi.
Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ve diğer bazı gruplar konusunda bizzat ilgilendi ve harika bir iş çıkardı." diye konuştu.
Gazze'de "savaşı" sona erdirdiklerini savunan ve geniş ölçekte barışın önünün açıldığına dikkati çeken Trump, "Bence bu barış kalıcı olacak, umarım sonsuza kadar sürer." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, resmi anlaşma imzalamak üzere Mısır'a gideceğini ve esirlerin pazartesi veya salı günü serbest bırakılacağını sözlerine ekledi.
ATEŞKESİN İLK AŞAMASI 5 GÜN SÜRECEK! İŞTE DETAYLAR...
Mısır basını Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanması 5 gün sürecek ilk aşamasının ayrıntılarını yazdı. Anlaşmanın ilk aşamasında İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve İsrail ordusunun ilk etapta geri çekilmesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.
İşte planın detayları: Arabulucu ülkeler Katar, Mısır ve ABD'nin henüz resmi olarak doğrulamadığı taslakta, Perşembe günü (9 Ekim) anlaşmanın gün içinde resmiyet kazanması, İsrail hükümetinin anlaşmayı onaylaması ve esir değişimindeki isimler ile ilk aşamada İsrail ordusunun çekilmesine ilişkin haritaların yayımlanması bekleniyor.Tel Aviv yönetimi Gazze Şeridi'nde hayatta kalan 20 İsrailli esir ile 28 İsrailli esirin cenazesinin tutulduğunu öngörüyor. İsrail hapishanelerinde ise işkence, tıbbi ihmal ve aç bırakma gibi zorlu şartlar altında 11 bin 100'den fazla Filistinli bulunuyor.10 Ekim Cuma günü, İsrail yargısı önünde resmi itirazların yapılmasına izin verilecek ve İsrail ordusunun sahadaki çekilmesi başlayacak.11 Ekim Cumartesi günü, İsrail ordusu yerleşim bölgelerinden çekilmeyi sürdürecek, Filistinli gruplar da hayatta kalan İsrailli esirler ile yerleri bilinen İsrailli esirlerin cenazelerinin teslim edilmesi için hazırlıklar yapacak.12 Ekim Pazar günü, ABD Başkanı Trump Orta Doğu'ya gelerek anlaşmanın uygulanmasını takip edecek ve "Gazze'deki savaşın resmen sonlandırıldığı" duyurulacak.13 Ekim Pazartesi günü, esir takası süreci Türkiye, Mısır, Katar ve ABD'nin gözetiminde başlayacak. İsrail alıkoyduğu Filistinliler ile çok sayıda Filistinlinin cenazesini teslim edecek. Gazze Şeridi'nin sınır kapıları tamamen açılacak ve günlük 400 yardım tırının bölgeye girişine izin verilecek. Takip eden günlerde yardım tırlarının sayısı 600 veya daha fazlaya çıkarılacak.İsrail ordusunun çekilmesinin tamamlanması ve savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesinin garanti altına alınması için anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin müzakereler başlatılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ORTAK GÖREV GÜCÜ AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan, Gazze için kurulacak ortak görev gücünde Türkiye'nin de yer alacağını duyurdu.
İSRAİL'DEN YÜRÜRLÜĞE KABİNE ONAYI ŞARTI
İsrail ile Hamas arasında ABD, Türkiye, Mısır ve Katar arabuluculuğunda yapılan ateşkes müzakereleri anlaşmaya varılırken, gözler bölgeye çevrildi. Anlaşma dünya genelinde memnuniyetle karşılanırken, ateşkesin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin açıklamalar geliyor. Mısır'ın devlet yayın kuruluşu Al-Qahera News, ateşkesin yerel saatle 12.00'de yürürlüğe girdiğini bildirdi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Hamas ile anlaşmaya varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının bugün 18.00'de yapılacak kabine toplantısındaki oylamanın ardından başlayacağı belirtildi.
İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada da, İsrail ve Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının ilk aşamasını imzaladıkları aktarıldı.
İSRAİL İMZALADIĞI ANLAŞMAYA RAĞMEN SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR
İsrail'in Gazze Şeridi'nde sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına rağmen düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaralandı.
Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçu birlikleri, bölgenin çeşitli noktalarına saldırılarına devam etti.
İSRAİL GAZZE'Yİ BOMBALIYOR
İsrail işgal güçleri, ABD Başkanı Donlad Trump'ın 20 maddelik Gazze planının ilk aşamasını onaylamalarına rağmen Gazze Şeridi'ne yoğun bombardırma gerçekleştiriyor.
İsrail'in 12:00'de imzalanması beklenen ateşkesten metnin ardından da bombalayama devam edecek mi, belirsiz.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GAZZE'DE ATEŞKES AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Hamas arasında imzalanan Gazze planına ilişkin X üzerinden ilk açıklamada bulundu.
Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, Türkiye'nin de görüşmelere katkı sağladığını vurguladı. Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:
"İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır’a hassaten teşekkür ediyorum.
Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz.
Aynı şekilde Filistin’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.
Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren; evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum.
Rabb’im Filistinli kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun; Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."
HAMAS'TAN TÜRKİYE'YE'YE TEŞEKKÜR
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gruplarla yürütülen ciddi müzakerelerin ardından Gazze'de anlaşmaya varıldığı doğrulandı.
Açıklamada, "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur." ifadeleri yer aldı.
"BÜYÜK TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"
Arabuluculara teşekkür edilen açıklamada, "Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Trump, anlaşmaya garantör devletler, çeşitli Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası çevrelere seslenilen açıklamada, İsrail hükümetinin anlaşmanın sorumluluklarını yerine getirmeye zorlanması, uzlaşılan konuların uygulanmasından kaçınmasına izin verilmemesi çağrısında bulunuldu.
"İSRAİL'İ BAŞARISIZLIĞA UĞRATTI"
Gazze, Kudüs, Batı Şeria ve tüm Filistin topraklarında İsrail'in planlarına karşı onurlu duruş sergileyen Filistinlilerin selamlandığı açıklamada, "Bu büyük fedakarlıklar ve dik duruş işgalci İsrail'in boyun eğdirme ve yerinden etme planlarını başarısızlığa uğrattı." denildi.
"Halkımızın fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini, verdiğimiz söze sadık kalacağımızı ve halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin etme hakkı gibi ulusal haklarından vazgeçmeyeceğimizi vurguluyoruz."
TRUMP PLANIN DETAYLARINI AÇIKLADI
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasının ardından, "Esirler muhtemelen 13 Ekim'de serbest bırakılacak." dedi.
Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmasının ardından, planın detaylarına ilişkin Fox News'a konuştu.
Ateşkes planı için tüm dünyanın bir araya geldiğini ve bu olmadan planın başarılı olmayacağını belirten Trump, "Bu Gazze'den daha fazlası. Bu Orta Doğu'da barış." değerlendirmesini yaptı.
Esirlerin serbest bırakılmasının "çok önemli" bir gelişme olduğunu vurgulayan Trump, "Esirler muhtemelen 13 Ekim'de serbest bırakılacak." bilgisini verdi.
Kısa süre önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisini aradığını ve buna "inanamadığını" söylediğini aktaran Trump, "(Netanyahu'ya) İsrail'in tüm dünyayla savaşamayacağını söyledim. O da bunu çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.
"BARIŞ KONSEYİ"
Ateşkes planının geleceğine ilişkin konuşan Trump, "Bence insanların birbirleriyle iyi geçindiğini ve Gazze'nin yeniden inşa edildiğini göreceksiniz. Çoğunlukla Gazze'nin ele alınması için 'Barış Konseyi' adıyla bir konsey oluşturuldu. İnsanlar gözetilecek, bambaşka bir dünya olacak." diye konuştu.
Trump ayrıca, Gazze'nin "çok daha güvenli" bir yer olacağını, diğer ülkelerin de bu "yeniden inşa" sürecine destek vereceğini kaydetti.
.
KATİL ORDUSU GAZZE’DEN ÇEKİLİYOR!
İsrail devlet televizyonu KAN’a dayandırılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi’nde bulunan İsrail ordusuna ait 3 tümen bölgedeki ormanlardan ve mülteci kamplarından güçlerini çekmeye başladı. Güçler sarı hatta geçiş yapacak. Soykırım kabinesinin gün içerisinde vereceği karar bağlı olarak Gazze şehir sakinleri yarından itibaren Gazze şehir merkezine dönebilecekler.
GAZZE'DE PATLAMALAR
GAZZELİLER ATEŞKESİ SEVİNÇLE KARŞILADI .
Gazze halkı imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından sokaklara çıkarak süreci sevinçle karşıladı.
NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA: ESİRLERİMİZİ GERİ ALACAĞIZ
Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'de ateşkese ilişkin devam eden müzakerelerde anlaşmanın sağlanmasının ardından ilk kez yazılı açıklama yaptı.
Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ilişkin, "İsrail için harika bir gün. Yarın anlaşmayı onaylamak ve tüm sevgili esirlerimizi evlerine getirmek için hükümeti toplayacağım. Esirlerimizi özgürleştirme görevine adanmışlıkları için Başkan Trump ve ekibine içtenlikle teşekkür ederim. Tanrı'nın yardımıyla, birlikte tüm hedeflerimize ulaşmaya ve komşularımızla barışı genişletmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.
KABİNEYİ TOPLAYACAK
Netanyahu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamad0230a yarın kabinenin toplanacağını ve Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için Mısır'da varılan ateşkes anlaşmasının burada onaylanacağını belirtti.
Gazze'de uygulanan soykırımla suçlanan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a çabalarından dolayı teşekkür ederek, "komşu ülkelerle barışı genişletmeye devam edeceklerini" savundu.
HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA!
Gazze'de ateşkes planının açıklanmasının ardından Hamas'tan açıklama geldi.
Hamas: "Gazze’deki savaşı sona erdirme, işgal güçlerinin bölgeden çekilmesi, insani yardımların girişine izin verilmesi ve mahkûm takası yapılması konusunda anlaşmaya vardığımızı duyuruyoruz. Türkiye ve diğer ülkelerle birlikte Başkan Trum'ın çabalarını takdir ediyoruz " ifadelerini kullandı.
Hamas öte yandan "Halkımızın fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini, sözümüzde kalacağımızı ve halkımızın ulusal haklarından, özgürlük, bağımsızlık ve kaderini tayin hakkından vazgeçmeyeceğiz." dedi.
GAZZE BARIŞ PLANI ONAYLANDI! TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin önemli bir duyuru yaptı.
"İsrail ve Hamas'ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmayla tüm esirlerin çok yakında serbest bırakılacağını vurguladı.
Trump, şöyle devam etti:
"Bu, İsrail'in güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru atılan ilk adım olarak askerlerini üzerinde anlaşmaya varılan hatta çekeceği anlamına geliyor."
TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Ateşkes sürecine katkı yapan taraflara ve ülkelere de teşekkür eden Trump, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verdi.
Trump, söz konusu anlaşmanın Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, ABD ve bölge ülkeleri için çok önemli olduğuna vurgu yaptı
"HAMAS ANLAŞMAYI KABUL ETTİ, ATEŞKES İÇİN İMZALAR BUGÜN MISIR'DA ATILACAK"
MISIR MÜZAKERELERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER!
Mısır'daki ateşkes müzakerelerine ilişkin ilk görüntüler yayınlandı.
