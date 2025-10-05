CANLI | Gazze müzakerelerinde kritik gün! Masada MİT var! Trump'ın yahudi damadı da katılacak

09:55 08 Ekim 2025

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve Hamas’ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen kritik müzakerelere katılmak üzere Mısır’a ulaştı.

İki yılı aşan Gazze savaşını bitirmek amacıyla ABD, Hamas, Katar, Türkiye ve Mısır arasında yürütülen dolaylı görüşmeler Şarm el-Şeyh’te devam ediyor. Trump yönetimi, İsrail üzerinde baskı kurarak önümüzdeki günlerde somut bir anlaşma sağlanmasını hedefliyor.

TRUMP EKİBİ DEVREDE: “ANLAŞMA ZAMANI GELDİ”

Trump’ın Özel Elçisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, Çarşamba sabahı Şarm el-Şeyh’e ulaştı. ABD’li yetkililere göre bu gelişme, müzakerelerde “karar anına” gelindiği anlamına geliyor. Witkoff ve Kushner’ın Mısır’a varışı, süreci hızlandırmak için planlandı.

Görüşmeler, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Türkiye ve Mısır istihbarat başkanları ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun üst düzey danışmanı Ron Dermer’in de katılımıyla sürüyor.

ABD HEYETİ ANLAŞMADAN DÖNMEYECEK

Üst düzey bir ABD’li yetkili, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bibi (Netanyahu) mükemmel bir iş çıkardı. Askerî baskı Hamas’ı daha pragmatik hale getirdi. Ancak artık Bibi’nin anlaması gereken şu: Bir anlaşma zamanı geldi.”

ABD kaynakları, Kushner ve Witkoff’un Mısır’dan bir anlaşma imzalanmadan ayrılmayacağını vurguluyor.

TRUMP’TAN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Trump, Witkoff ve Kushner’ın Mısır’a hareketinden hemen önce ulusal güvenlik ekibiyle bir toplantı düzenleyerek Gazze görüşmelerinin ilerleyişini değerlendirdi.

Aynı gün Trump, Hamas tarafından kaçırıldıktan sonra serbest bırakılan ABD-İsrail vatandaşı Edan Alexander ile görüştü. Ayrıca, 7 Ekim 2023’te öldürülen ve cenazesi Gazze’ye götürülen Omer Neutra’nın ailesiyle de bir araya geldi.

Toplantılara katılan iki kaynak, Trump’ın ailelere “önümüzdeki 48 saatin anlaşmaya varılması açısından belirleyici olacağını” söylediğini aktardı.

ZORLU MÜZAKERELER: ÇEKİLME HARİTALARI VE GÜVENCE KRİZİ

BBC’ye konuşan üst düzey bir Filistinli yetkili, Salı günü yapılan sabah oturumunda “ciddi ilerleme sağlanamadığını” belirtti. Akşam oturumunun yerel saatle 19.00’da başladığını kaydeden yetkili, anlaşmazlıkların özellikle iki noktada yoğunlaştığını açıkladı:

İsrail’in Gazze’den çekilmesine ilişkin sunduğu haritalar,

Hamas’ın, İsrail’in anlaşmanın ilk aşamasından sonra yeniden saldırıya geçmeyeceğine dair güvence talebi.

Yetkili, “Görüşmeler zorlu geçiyor ve henüz gerçek bir ilerleme sağlanmadı. Ancak arabulucular iki taraf arasındaki farkı azaltmak için yoğun çaba harcıyor.” dedi.

HAMAS: “GERÇEK GÜVENCELER İSTİYORUZ”

Hamas’ın baş müzakerecisi Halil el-Hayye, Mısır devlet televizyonu El Kahire News’e yaptığı açıklamada, hareketin “ciddi ve sorumlu bir şekilde” görüşmelere katıldığını söyledi.

Hayye, Hamas’ın anlaşmaya varmaya hazır olduğunu belirterek, “Savaşın gerçekten sona ereceğine ve yeniden başlamayacağına dair Trump ve uluslararası toplumdan gerçek güvenceler istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Hamas’ın üst düzey isimlerinden Fevzi Berhum da, “Halkımızın beklentilerini karşılayacak bir anlaşmanın önündeki tüm engelleri kaldırmak için çalışıyoruz,” dedi.

GÖRÜŞMELERİN ODAK NOKTASI: BEŞ MADDELİK PLAN

Filistinli yetkililere göre müzakereler beş ana başlıkta yürütülüyor:

Kalıcı ateşkes,

Rehinelerin serbest bırakılması ve Filistinli tutuklularla takas,

İsrail güçlerinin Gazze’den çekilmesi,

İnsani yardımların kesintisiz geçişi,

Savaş sonrası Gazze’nin yönetimi.

Katar Başbakanı Al Sani’nin katılımının amacı da bu planı “ilerletmek ve rehine takasını hızlandırmak” olarak açıklandı.

TRUMP’TAN MESAJ: “ORTADOĞU’DA BARIŞ MÜMKÜN”

Trump, yaptığı açıklamada, “Ortadoğu’da barış sağlama ihtimalimiz var,” dedi. Ayrıca, “Barış umutları sadece Gazze’yle sınırlı değil. Rehinelerin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres de Trump’ın barış planını “tarihi bir fırsat” olarak nitelendirerek, “Bu trajik çatışmayı sona erdirme zamanı geldi,” çağrısında bulundu.

Kamuoyu yoklamalarına göre, İsraillilerin yaklaşık yüzde 70’i, rehinelerin serbest bırakılması karşılığında savaşın sona erdirilmesini istiyor.

GAZZE’DE İNSANİ TABLO AĞIRLAŞIYOR

Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in hava saldırılarında en az 67.173 kişi öldü, bunların 20.179’u çocuk.

Ayrıca, savaşın başlamasından bu yana 460 kişi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. BM destekli Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu, Gazze’de yarım milyondan fazla insanın “açlık, yoksunluk ve ölümle” tanımlanan felaket koşullarda yaşadığını bildirdi.

Netanyahu ise defalarca “Gazze’de açlık yaşandığı” iddialarını reddetti.

Geçtiğimiz ay BM Soruşturma Komisyonu, yayımladığı raporda İsrail’in Gazze’de Filistinlilere karşı soykırım işlediğini belirtti. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise raporu “çarpıtılmış ve asılsız” diyerek reddetti.