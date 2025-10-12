CANLI | Gazze ateşkesinde kritik aşama! Esirler ne zaman serbest bırakılacak?
ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planı kapsamında Hamas'ın 20 esiri, İsrail'in bin 700 rehineyi serbest bırakması bekleniyor. Katil Netanyahu, esirleri almaya derhal hazır olduklarını duyuruken İsrail hükümet sözcüsü, 20 İsrailli esirin tek seferde serbest bırakılacağını beklediklerini bildirdi.
Gazze ateşkesinde kritik gün... Esir takasının bugün gerçekleşmesi bekleniyor.
İŞTE GAZZE ŞERİDİ'NDEN ANBEAN GELİŞMELER...
MISIR ŞARM EŞ-ŞEYH BARIŞ ZİRVESİ'NE KATILACAK LİDERLERİN LİSTESİNİ AÇIKLADI
Mısır makamları, Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacak liderlerin listesini açıkladı.
Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katılacak.
Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne cumhurbaşkanı, kral ve emir düzeyinde şu isimler katılacak:
"Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides."
Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in zirveye başbakan düzeyinde katılım sağlaması bekleniyor.
Zirveye ayrıca, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai'nin de katılacağı açıklandı.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında ve 20'den fazla ülkeden liderlerin katılımıyla yarın "Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi" düzenleneceği bildirilmişti.
TRUMP'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER: ATEŞKES SÜRECİNDE ÇOK YARDIMCI OLDU
Trump Mısır'da gerçekleşecek Barış Zirvesi için yola çıktığı sırada uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese yardımcı olan ülkeler arasında Türkiye'nin önemine vurgu yaparak, "Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var." dedi.
Trump, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin bugün toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a giderken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.
Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes konusunda Türkiye, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere çok değişik Müslüman ülkelerin büyük katkısı bulunduğunu belirten Trump, "Bu arada, Türkiye de harikaydı. Recep Tayyip Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var." ifadelerini kullandı.
Trump, gazetecilerin mutabakata varılan ateşkesin sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusundaki sorularına da "Savaş bitti, savaş bitti, anlıyor musunuz?" cevabını verdi.
Ateşkesin sürdürülmesinin birçok nedeni olduğunu vurgulayan Trump, "İnsanlar bıktı. Sadece yakın zamanda değil, yüzyıllardır insanlar bıktı. Bence herkes yerini biliyor. İsrail için, etrafındaki Müslüman ülkeler için, herkes için harika olacak. O şekilde kalacağını düşünüyorum." dedi.
Gazze'de uluslararası güce de ihtiyaç olmayacağını düşündüğünü kaydeden Trump, "Gazze riviera ne zaman olacak?" sorusu üzerine "Bilmiyorum, önce oradaki insanları gözetmemiz gerekiyor. Orası şu anda tamamen bir yıkıntı halinde." ifadelerini kullandı.
Trump, Gazze'yi ziyaret edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruya da "Çok isterim, bununla da gurur duyarım. Orayı ziyaret etmeden görüyorum ama ayak basmak isterim. Gazze, gelecek on yıllarda muhteşem bir mucize olacak." karşılığını verdi.
TRUMP MISIR İÇİN YOLA ÇIKTI
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin yarın toplanacak "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Beyaz Saray’dan ayrıldı.
Trump, uçağa binmeden önce gazetecilere açıklama yaptı.
Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes için herkesin çok heyecanlı olduğunu belirten Trump, İsrail’in yanı sıra Müslüman ve Arap ülkelerinde de sevinç olduğunu söyledi.
Trump, “Genellikle, biri tezahürat ederken diğeri etmez, diğeri tam tersi olur. Bu, herkesin ilk kez şaşırdığı ve heyecanlandığı bir an ve buna dahil olmak bir onur. Harika vakit geçireceğiz ve daha önce hiç görülmemiş bir şey olacak.” ifadelerini kullandı.
İRAN MISIR’DAKİ GAZZE ZİRVESİ’NE DAVET EDİLDİ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın Mısır’da düzenlenecek olan ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmak üzere davet aldıklarını açıkladı.
İran, yarın Mısır’da düzenlenecek olan ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne davet edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Bakanlar Kurulu toplantısında, Mısır’ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ı "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmak üzere davet ettiğini ve olumsuz yanıt verdiklerini belirtti.
Arakçi, Mısır’dan daha sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde söz konusu zirveye katılım üzerine davet aldıklarını aktardı. İran’ın zirveye katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın eş başkanlığında gerçekleştirilecek zirveye aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yer aldığı 20'den fazla ülke lideri katılacak.
ABD BAŞKAN YARDIMCISI VANCE: 24 SAAT İÇERİSİNDE İSRAİLLİ ESİRLER BIRAKILACAK
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin 24 saat içinde serbest bırakılabileceğini ve ABD'nin Gazze'ye asker göndermeyeceğini bildirdi.Vance, ABD medyasına açıklamalarda bulundu.
ABC'de This Week adlı programda konuşan Vance, Gazze'de tutulan 20 İsrailli esirin 24 saat içinde, büyük ihtimalle de ABD saati ile yarın sabah serbest bırakılabileceğini söyledi.
Vance, "Orta Doğu'da gerçek barışın eşiğindeyiz." ifadesini kullanarak, Gazze'de yürürlüğe giren "barış konusundaki çabaları" nedeniyle ABD'nin diplomatlarıyla gurur duyması gerektiğini belirtti.
Gazze'de ateşkes kapsamında ABD'nin İsrail'e 200 asker göndereceği haberleri konusunda da Vance, bölgede ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) bağlı birliklerin bulunduğunu söyledi.
Vance, "Niyetimiz veya planımız Gazze'de veya İsrail'de asker bulundurmak değil. Orada biraz yanlış haberler oldu ancak bu barışın kalıcı olmasını sağlamak için izleme yapacağız." şeklinde konuştu.
NBC'ye verdiği mülakatta da Vance, ABD'nin Gazze'de veya İsrail'de sahaya asker koymayacağını, CENTCOM üzerinden, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin, İsrail askerlerinin belirtilen sınırda durmasının ve insani yardımların geçişinin izleneceğini tekrarladı.
Vance, birçok İslam ülkesinin Gazze'de güvenlik için asker göndermeyi teklif ettiğini hatırlatarak, sahada ABD askerlerine ihtiyaç olmadığını belirtti ve Gazze'de ateşkesin kalıcı olması için yapılacak daha çok iş bulunduğunu ifade etti.
NETANYAHU'DAN SKANDAL AÇIKLAMA: BAZI DÜŞMANLAR TEKRAR SALDIRMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in saldırılarının bitmediğini" ima ederek, "bazı düşmanlarının tekrar saldırmak için toparlanmaya çalıştığını" savundu.
Netanyahu, yayımladığı görüntülü mesajda, İsrail toplumundaki iç tartışma ve ayrışmanın farkında olduğunu, bunu geride bırakmak gerektiğini savunarak "ulusal birlik" çağrısı yaptı.
Netanyahu, İsrail ordusunun işinin ve saldırıların bitmediğini savunarak, "Önümüzde hala büyük güvenlik sorunları var. Bazı düşmanlarımız bize tekrar saldırmak için toparlanmaya çalışıyor." iddiasında bulundu.
Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına işaret ederek tarihi zaferler elde ettiklerini öne süren Netanyahu, "bunların bir sonucu olarak büyük fırsatların ortaya çıktığını ve bunlardan yararlanacaklarını" belirtti.
AFAD: GAZZE'YE 17 TIR GIDA, 3 TIR BATTANİYE YARDIMI GEÇİŞİ PLANLANMAKTADIR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Gazze'ye yönelik yardımlara ilişkin, 27 Temmuz 2025'ten bu yana 333 tır malzemenin Gazze'ye geçişinin sağlandığı belirtilerek, "13 Ekim 2025 tarihinde ülkemize ait 17 tır gıda, 3 tır battaniye yardımı ile ayrıca ülkemize ait çadırların geçiş yapması planlanmaktadır." bilgisi paylaşıldı.
AFAD'ın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gazze'de yaşanan mezalime karşı sessiz kalmayan Türkiye'nin, AFAD koordinasyonunda ilgili bütün kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla bölgedeki insani yardım faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 16 gemi, 14 uçak ile toplam 101 bin 725 ton insani yardım malzemesinin sevk edildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda, 27 Temmuz 2025 tarihinden beri 333 tır malzemenin Gazze'ye geçişi sağlanmıştır. 8 Ekim 2025 tarihinde Gazze'de sağlanan ateşkes sonrasında insani yardım faaliyetleri hız kazanmıştır. Bu çerçevede, 100 tır malzeme, AFAD koordinasyonu, Türk Kızılayı ve ülkemizdeki diğer sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gönderilen insani yardımların da bulunduğu sevkiyat kapsamında Mısır Kızılayı işbirliğiyle Mısır'ın El Ariş şehrinden Karem Ebu Salem sınır kapısına ulaştırılmıştır.
13 Ekim 2025 tarihinde ülkemize ait 17 tır gıda, 3 tır battaniye yardımı ile ayrıca ülkemize ait çadırların geçiş yapması planlanmaktadır. AFAD olarak, bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması için tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon içerisinde çalışmaya devam ediyoruz."
İŞGALCİ İSRAİL'DEN ESİRLERİ SERBEST BIRAKMA ŞARTI!
İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Shosh Bedrosian, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakıldığı doğrulandıktan sonra Filistinli esirleri salıvereceklerini açıkladı.
Bedrosian, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, İsrailli esirlerin pazartesi sabahı serbest bırakılmasını beklediklerini söyledi.
İsrailli sağ ve ölü esirlerin serbest bırakılarak sınırı geçmesinin ardından esirlerin bırakıldığına ilişkin onayın bekleneceğini belirten Bedrosian, ardından Filistinli esirlerin serbest bırakılma işlemine başlanacağını kaydetti.
ÖLEN İSRAİLLİ ESİRLER NE OLACAK?
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise ölen İsrailli esirlerin tamamının teslim edilemeyeceğinin bilindiği belirtildi.
Ayrıca İsrailli esirleri teslim alacak Kızılhaç araçlarının güney Gazze sınırına doğru hareket ettiği görüntüler paylaşıldı.
İSRAİL BİLDİĞİMİZ GİBİ: LİSTEDEN CAYMA
Öte yandan İsrail basınına yansıyan haberlere göre Tel Aviv yönetimi, anlaşma kapsamında serbest bırakılacak esirlerin isimlerinde değişiklikler yapmayı sürdürüyor.
Anlaşma kapsamında serbest bırakılması gereken bir Filistinli esirin, dün İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nde gardiyana saldırdığı iddiasıyla listeden çıkarıldığı aktarıldı.
SİYONİST BEN-GVIR'DEN LİSTEYE MÜDAHALE
Bunun, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in baskısıyla gerçekleştirildiği, söz konusu Filistinli esirin işgal altındaki Batı Şeria'ya girişine izin verilmesi beklenirken serbest bırakma işleminin durdurulduğu kaydedildi.
Ben-Gvir'in söz konusu Filistinli esirin dışında birkaç Filistinlinin daha serbest bırakılmasına itiraz ettiği belirtildi.
İLK YARDIM TIRLARI GAZZE'DE
Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin ardından Gazze Şeridi'ne yardım tırlarının girmeye başladığı belirtildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, güneyde İsrail kontrolündeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan çok sayıda yardım tırı giriş yaptı.
GÜNLÜK 600 TIRIN GİRİŞ YAPMASI BEKLENİYOR
Tırların içindeki insani yardım malzemelerine ilişkin ise bilgi verilmedi.
İsrail'in 2 yıl boyunca saldırdığı ve insani krizin "felaket" boyutuna ulaştığı Gazze'ye günlük 600 tırın giriş yapması gerekiyor.
JD VANCE: ESİR TAKASI HER AN GERÇEKLEŞEBİLİR
İsrailli esirlerin serbest bırakılması, İsrail ile Hamas arasındaki barış planının ilk aşamasının bir parçası. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze’de tutulan kalan İsrailli esirlerin “her an” serbest bırakılabileceğini söyledi. Bu adım, iki taraf arasındaki barış planının ilk aşamasında yer alıyor.
Vance, NBC News kanalının “Meet the Press” programında, serbest bırakılmanın zamanlamasına ilişkin bir soruya, “Gerçekten de artık her an olabilir.” diye yanıt verdi.
TRUMP MISIR YOLCUSU
Başkan Yardımcısı, ayrıca şu ifadeleri kullandı:
“Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Pazartesi sabahı (Orta Doğu saatiyle) esirleri karşılamak üzere Orta Doğu’ya gitmeyi planlıyor. Bu, ABD saatiyle Pazar gecesi ya da Pazartesi sabahının erken saatlerine denk geliyor.”
Vance, serbest bırakılmanın tam zamanının belli olmadığını, ancak bunun çok yakında gerçekleşmesini beklediklerini vurguladı:
“Tam olarak hangi anda serbest bırakılacaklarını söyleyemezsiniz, ancak bütün beklentimiz bu yönde. Başkan da bu yüzden gidiyor — esirleri haftanın başında karşılamak için.”
ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazar günü ilerleyen saatlerde Orta Doğu’ya — İsrail ve Mısır’a — kısa süreli bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu ziyaret, Trump yönetiminin arabuluculuk yaptığı İsrail-Hamas barış anlaşmasının ilk aşamasının başlangıcına tanıklık etmek amacıyla düzenleniyor.
"BEKLENENDEN DAHA ERKEN SERBEST BIRAKILABİLİR"
Cuma günü barış planının bir parçası olarak ilan edilen ateşkesin ardından, İsrail kalan esirlerin 72 saat içinde serbest bırakılmasına hazırlanmıştı. Bu sürenin Pazartesi günü öğle saatlerinde (yerel saatle) dolması bekleniyor.
Gazze’de halen 48 rehine bulunduğu, bunlardan 20’sinin hayatta olduğuna inanıldığı bildiriliyor.
İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharren Haskel de Pazar günü Sky News’e verdiği röportajda, esirlerin beklenenden daha erken serbest bırakılabileceğini söyledi:
“Bence [Hamas] onları bu gece bile serbest bırakmaya başlayabilir. Yani, beklenenden daha erken.”
dedi ve ekledi:
Onları en kısa zamanda görebilmeyi umuyoruz.”
ABD ASKERİ GAZZE'YE GİDECEK Mİ?
Vance, ABD ordusunun ne İsrail’e ne de Gazze’ye asker göndermeyi planlamadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Sahaya asker göndermeyi planlamıyoruz. Zaten bölgede ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’na (CENTCOM) bağlı personelimiz var. Onlar ateşkesin koşullarını izleyecek ve insani yardımın akışının devam ettiğinden emin olacaklar.”
ATEŞKESİN GÖLGESİNDE GAZZE'DE SOYKIRIM: 124 NAAŞA ULAŞILDI
İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 67 bin 806'ya yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ilan edilen ateşkes sağlanıncaya kadar sürdürdüğü saldırılarında, yaşanan can kayıpları, yaralanmalar ve enkazdan çıkarılanlara ilişkin son veriler paylaşıldı.
124 NAAŞA ULAŞILDI
Gazze'deki hastanelere son 24 saatte 117'si yıkılan evlerin enkazından çıkarılan, 7'si ise önceki saldırılarda aldıkları yaralar sonucu yaşamını yitiren 124 kişinin naaşının ulaştığı belirtildi.
Ayrıca İsrail'in engellemeleri nedeniyle ulaşılamayan 33 yaralının da hastanelere getirildiği aktarıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 806'ya, yaralıların sayısının 170 bin 66'ya yükseldiği belirtildi.
ULAŞILAMAYAN BİNLERCE ÖLÜ VE YARALI
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu, henüz hastanelere ulaşamayan binlerce yaralı belirtiliyor.
İSRAİL: ESİRLER PAZARTESİ SABAH BIRAKILACAK
İsrail hükümeti, Hamas’ın elinde bulunan 20 canlı esirin pazartesi sabahı erken saatlerde serbest bırakılmasının beklendiğini açıkladı.
İsrail hükümeti sözcüsü yaptığı açıklamada, “Tüm 20 canlı esirin aynı anda serbest bırakılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Sözcü, esirlerin teslim edilmesi sürecinin pazartesi sabahı başlayacağını belirtti.
Ayrıca İsrail tarafı, canlı esirlerin teslim edilmesinin ardından hayatını kaybeden 28 rehinenin cenazelerini teslim almaya hazır olduğunu duyurdu.
Serbest bırakma süreci, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda sağlanan anlaşmanın bir parçası olarak yürütülüyor.
KATİL NETANYAHU: DERHAL TESLİM ALMAYA HAZIRIZ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrailli esirlerin derhal teslim alınmasına hazır olduklarını duyurdu.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch ile görüşme yaptı.
Görüşmenin ardından konuşan Netanyahu, "İsrail, tüm esirleri derhal almaya hazırdır." ifadesini kullandı.
Gazze'de ateşkesin 10 Ekim saat 12.00'de devreye girmesinin ardından Hamas'ın en geç 13 Ekim Pazartesi saat 12.00'de (72 saat içerisinde) İsrailli esirleri serbest bırakması gerekiyor.
İsrail basını, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin bugün serbest bırakılabileceğini kaydetmiş, Hamas'ın esirleri bırakmak için hazır olduğu aktarılmıştı.
WALL STREET JOURNAL: REHİNE TAKASI BUGÜN
Wall Street Journal’ın özel haberine göre, Filistin direniş örgütü Hamas, elinde bulunan 20 canlı İsrailli esiri serbest bırakmaya hazır olduğunu bildirdi. Habere göre Hamas, bu mesajı Arap arabulucular aracılığıyla Siyonist işgal güçlerine iletti. Bu, Hamas’ın elinde kaç esirin hayatta olduğunu ilk kez resmen teyit etmesi anlamına geliyor.
Gazete, Hamas’ın mesajının, ağır bombardımanlar nedeniyle büyük oranda parçalanmış durumda olan örgütün esirleri bir araya getirmekte yaşadığı zorlukları da ortaya koyduğunu belirtti. Ancak aynı zamanda bu açıklama, esir takası sürecinin hızlanabileceğine işaret ediyor.
Siyonist rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar günü yaptığı açıklamada, “İsrail, tüm esirlerimizin derhal teslim alınması için hazırdır” dedi.
TRUMP’IN ARABULUCULUĞUNDA ANLAŞMA
Wall Street Journal’a göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda hafta sonu öncesinde varılan anlaşma kapsamında Hamas’ın elindeki tüm İsrailli esirleri serbest bırakması öngörülüyor.
İsrail istihbaratı, Gazze’de yaklaşık 20 kişinin hayatta olduğunu, 28 kadar esirin ise hayatını kaybettiğini değerlendiriyor. Hamas ise arabuluculara ve İsrail’e, bazı ölü esirlerin yerlerini bilmediğini ve bu nedenle Trump planında yer alan 72 saatlik teslim süresine tam olarak uyamayabileceğini bildirdi.
Siyonist işgal güçleri de Hamas’ın tüm cesetlerin yerini bilmediğini kabul etti. Haberde, kayıp esirlerin cesetlerini bulmak üzere çok uluslu bir ortak görev gücü kurulacağı; bu ekibin Türkiye, ABD, Katar ve Mısır’dan temsilciler içereceği aktarıldı.
GAZZE’YE DEV İNSANİ YARDIM KONVOYU
Wall Street Journal, aynı gün Gazze’ye büyük ölçekli bir insani yardım sevkiyatının da hazırlandığını yazdı. Mısır Kızılayı, 400 tırdan oluşan ve 9 bin tondan fazla insani yardım taşıyan konvoyun Pazar günü Gazze’ye geçeceğini duyurdu. Yardımlar arasında gıda paketleri, un, yakıt, tıbbi malzemeler, çadırlar, battaniyeler ve seyyar tuvaletler bulunuyor.
SİYONİST REJİMİN YENİ PLANI: TÜNELLERİ YOK ETME OPERASYONU
Siyonist işgal güçlerinin Savunma Bakanı İsrael Katz, esirlerin serbest bırakılmasının ardından ordunun Gazze’nin altındaki geniş tünel ağını tamamen imha etmekte kararlı olduğunu söyledi. Katz, bunun “esirlerin dönüşünden sonraki en büyük zorluk” olacağını belirterek, bu sürecin ABD öncülüğünde kurulacak uluslararası yeniden inşa mekanizmasıyla koordineli yürütüleceğini ifade etti.
Wall Street Journal’a göre İsrail ordusu bugüne kadar Gazze altındaki yüzlerce kilometrelik tünel ağının yalnızca yüzde 30 ila 40’ını imha edebildi. Kalan tünellerin hedef alınması ise Gazze’deki yıkımı daha da artıracağı için uluslararası arenada büyük tartışmalara yol açması bekleniyor.
