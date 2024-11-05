🔴CANLI | Donald Trump mı? Kamala Harris mi? Beyaz Saray'ın kapıları kime açılacak? A Haber tarihi seçimi takip ediyor
Dünyada nefesler tutuldu. ABD 60. kez başkanlık seçimi için sandık başına gidiyor. Yeni başkan Donald Trump mı, Kamala Harris mi olacak? Son anketler ne diyor? Trump kaybederse sokak çağırısı yapar mı? Uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Washington’dan son durumu aktardı.
Donald Trump mı? Kamala Harris mi? Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil dünya bu seçimin galibini merak ediyor.
A Haber de özel canlı yayınlarla seçimin nabzını tutuyor. Trump ya da Harris'in gelmesi küresel dengeleri nasıl etkiler? Salıncak eyaletlerde son durum ne? Trump kaybederse sokak çağrısı yapar mı?
İşte uzman isimlerden çarpıcı değerlendirmeler;
RUSYA KİMİ DESTEKLİYOR?
FBI'dan seçimlere ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya seçim merkezlerini arayıp sahte bomba ihbarı yapıyor seçime müdahale ediyor." denildi. Konuya ilişkin Gazeteci Mete Sohtaoğlu, “Dün geceden itibaren seçim sistemine müdahaleden ziyade psikolojik olarak sandığa gitmeye çalışan ABD seçmeninin üzerinde bir baskı kuruldu. Çünkü, Irak’tan havalanan kamikaze İHA’ları insanlara İsrail’e saldırmaya başladı haberlerinden ziyade ABD seçimlerine ilişkin rüşvet alındığına ilişkin bir kampanya var. ABD seçimlerini Trump lehine Harris aleyhine çeşitli mesajlar paylaşılıyor. Kısacası Rusya, Donald Trump’ı destekliyor.”
BEYAZ SARAY ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu: Güvenlik önlemleri en üst seviyede fakat genel bir hareketlilik söz konusu değil. Türkiye’de ki seçimlerde alışık olduğumuz durumların tam tersi söz konusu. Beyaz Saray’ın etrafı tamamen parmaklıkla kapatılmış vaziyette. Bu seçimlerde salıncak eyaletlerin yanı sıra kadınların da oyları çok önemli. Seçimin sonucunu değiştirecek durumda.
SEÇİM SONUÇLARINA HOLLYWOOD YILDIZLARI ETKİ EDİYOR MU?
SETA Washington D.C Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat: ABD’de ünlülerin kampanyaya destek olması seçime etkilerinin olup olmadığı çok tartışmalı bir konu. 2016 yılında Hillary Clinton’dan Trump’a karşı Hollywood desteği almıştı. Hatta sonra mitinglerinden birinde Katy Perry’de bir konser vermişti. Bu ünlülerin kendilerini dinleyen ve destekleyen kişileri sandığa götürmesi ABD’de çok tartışılan bir durum. Bunun pozitif bir etkisi var tabii. Geçtiğimiz hafta Kamala Harris en büyük mitingini Beyonce’nin katıldığı Teksas’da yaptı. Aynı şekilde Obama en büyük mitingini Eminem ile gerçekleştirdi. Anketlere baktığımızda bu bir noktada mobilizasyon bir noktada risk faktörü taşıyor. Risk faktörü de Demokrat Parti adayını fazlasıyla elitist görmesinden ciddi sorun yaratabiliyor. Hollywood desteği seçmenin Kamala Harris’i, Obama olarak görmesini sağladı.
A HABER TARİHİ SEÇİMİ TAKİP EDİYOR
NEDEN "SALINCAK EYALET"?
ABD medyasına göre Michigan ve Pensilvanya bir savaş alanı. İki lider de dün o bölgelerde mitinglerini gerçekleştirdiler. Seçimin sonucunu belirleyecek olan salıncak eyaletler. Türkçeleştirirsek biraz kararsızlar diyebiliriz. İki adayın da bölgelerde oldukça şansı yüksek ya da tam tersinden bakacak olursak şansları düşük. Halkın o noktalarda kime oy vereceği belli değil. Zaman zaman gidip geliyor. Bu sebeple de salıncak eyaletler olarak adlandırılıyor. 7 salıncak eyalet var.
Bu seçim çok önemli. Dünyanın gözü kulağı ABD’de. Bir bakıma ABD’deki bu seçim Orta Doğu’nun da kaderini değiştirebilecek bir seçim olarak değerlendiriliyor. ABD seçimi sadece ABD’yi ilgilendirmiyor.
SANDIKLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Türkiye saati ile ilk olarak 02.00'da yani yerel saatle 18’de sandıklar kapanmaya başlayacak. Pensilvanya’da ise saatler Türkiye saati ile 03’ü gösterdiğinde sandıklar kapanmaya başlayacak. Yavaş yavaş da sonuçların bir nebze de olsa gelecek olduğunu söyleyelim. Salıncak eyaletlerdeki son durum çok önemli olacak.
SALINCAK EYALETLER KRİTİK
Orta Doğu Uzmanı Dr. Hazar Vural Jane: Söz konusu 7 salıncak eyalet. Aslında 50 eyalet var ABD’de fakat 43 eyalet zaten az çok ne olacakları belli. Texas Cumhuriyetçiler’in kalesi, California Demokratlar’ın kalesi gibi. Söz konusu eyaletlerin büyüklüğü de sistem üzerindeki etkilerine de yansıyor.
ABD'DE DENGE-FREN MEKANİZMASI
Başkanı sürekli konuşuyoruz elinde birçok düğme var. Başkan önemli bir aktör politikalarıyla ABD siyasetini belirlerken. ABD de her ne kadar gücü küresel anlamda ya da Orta Doğu’da artık bir azalma ivmesine girmiş olsa da nihayetinde hala büyük bir devlet. ABD başkanlarını konuşurken ABD sisteminde şu noktayı vurgulamak gerekiyor.
Denge – fren mekanizması dediğimiz bir mekanizma var. Bir liderin diyelim ki Trump olsun. Trump’ın dört senesini gördük biz ve diplomasiden ne kadar uzak bir aktördü. Denge – fren mekanizmaları ABD sisteminde böyle sıra dışı bir lider geldiği zaman bak burada bir devlet var devletin kurumları var diyor.
"NASIL BİR YAPIYLA ÇALIŞACAĞINA ETKİ EDECEK"
Seçmenler bugün bir pusulada başkanı oylarken diğer pusulada da söz konusu temsilcilerin seçimini oylayacaklar. Dolayısıyla başkanın nasıl bir yapıyla çalışacağına da etki edecek bu.
Seçimlerin sonuçlarının ne zaman ve nasıl belli olacağı noktası var. Geçmiş örneklere bakıyoruz geçmiş dörtlü yıllarda baktığımızda itiraz noktasında hukuki sürecin başlaması, boru patlamasıyla farklı bir noktaya girilmesini görüyoruz.
“TRUMP’I ALAŞAĞI ETTİLER”
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: Bir önceki seçimde birlikteydik. Trump demiştim. Kazanır ama bir şekilde bunu müesses nizam elinden alır. Dolayısıyla yine bu yarışı bırakmak istemezler. Eğer Trump ikinci turu yapsaydı şu an ABD, dünya başka şeyleri konuşuyordu. Trump uzak ara öndeydi. Dijital oylara geçildiğinde kapanmaz denilen farklar balya balya kapanmaya başladı. Burada bir hile olduğu Trump tarafından dillendirildi ben o iddiaya inanıyorum. Trump’ı benim tahmin ettiğim gibi alaşağı ettiler.
Kazanırsa ne olur dendiğinde bir Kennedy vakasına hazır olsun ABD demiştim. Daha sonra bunu yaşadı. Bu badireyi atlattı.
"HİLE OLMA İHTİMALİ ÇOK KUVVETLİ"
Daha dün ABD’de yakılan oy sandıkları görüntüleri var. Ben inanamadım. Doğruymuş.
Ben bu seçimde de aynı şeyi söylüyorum. Hile olma ihtimali çok kuvvetli. Kazandığı taktirde Trump’ın çok devrim niteliğinde yapacakları var. Trump şunu söyledi kaybedersem hile ile alırlar dedi. Bu seçimde de ben yine benzer hilenin döneceği kanaatindeyim. Trump’ın tespitine katılıyorum. Sahnelerin tekrar yaşanma ihtimali var. Zaten o korkuyu aldığı için küresel çete Beyaz Saray’ın etrafında, Washington’da aldığı güvenlik tedbirleri tarihte ilk. İlk defa seçim öncesi bu tür şeyler yaşanıyor. Beyaz Saray’ın etrafı çelik bariyerlerle kapatıldı.
"ABD’DE SOKAKLAR KARIŞACAK"
Uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın: Hangi aday kazanırsa kazansın ABD’de sokaklar karışacak. Amerika seçmenleri yüzde 43’ü oyların doğru ve gerçekçi sayılacağına inanmıyor. Bu ABD tarihi için çok yüksek bir orandır. Seçmenlerin yüzde 56’sı da geçim seçim olduğu gibi bu seçim de manipüle işlerinin olacağını düşünüyor. Çok kutuplaşmış olan cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında gerilimin olma olasılığının oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.
"MAĞAZALAR YAĞMAYA KARŞI KEPENK İNDİRDİ"
Sokakların karışma ihtimaline karşı birçok eyalette devlet dairelerinde ve seçim merkezlerinde ciddi güvenlik tedbirleri alındı. Herhangi bir yapma, saldırı ve sokak olayından etkilenmesin diye birçok ünlü firma mağazasını kapattı. Bu nedenler ABD tarihinin en ilginç seçimine gidiyor.
TOPLUM KUTUPLAŞTI
Kim seçilirse seçilsin 5 Kasım’dan koltuğa oturacağı ocak ayına kadar kolay bir süreç olmayacak. Mektup yoluyla kullanılan oy meselesi var. Bu noktada ciddi tartışmalar var. Herkes başkan adayına odaklandı burada farklı 2 görüşte 2 isim var ama son 20 yılda ABD toplumunda ciddi kutuplaşma var. Bu seçim bunun en somut örneğidir. Bundan sonra seçilecek başkanlar için seçim sonrası 1 yıldan fazla sürecek bir iç gündem olacak.
"MANİPÜLASYON OLMAZSA TRUMP"
Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Tahminimiz Trump gelecek gibi ama bir manipülasyon olmazsa diye düşünüyoruz. Çünkü Trump’ın son açıklamaları çok değişik çok farklı. Keşke görevi bırakmasaydım hile yapabilirler şeklindeki açıklamaları Trump’a yapılan suikast girişimleri sanki ABD’deki Harris’i destekleyen belirli bir gücün Trump’ı istemediğini gösteriyor ki buna da küresel sermaye diyebiliriz.
GENÇLER KİLİT ROLDE
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: Eğer objektif bir bakış açısı ile bakarsak ipi Trump göğüsleyecek gibi duruyor. Seçime katılım oranın fazla olması durumu değiştirebilir. Özellikle genç nesil eğer sandığa giderse demokratlara lehine yani Kamala Harris lehine bir durum ortaya çıkabilir.
SEÇİM SİSTEMİ FARKLI
Şu anda yapılan anketler başa baş gösteriyor. Her 2 tarafında oy oranı yüzde 48,5 civarında gözüküyor. Aslında ABD’de seçim 7 eyalette yapılıyor. Geri kalan 43 eyaletin kime oy vereceği belli bir durumda. Orada eyalette en fazla oyu alan tüm delegeleri alıyor orada sistem bizimkinden farklı çalışıyor. Sahil kesimde demokratlar orta ve Meksika’ya yakın yerlerde cumhuriyetçiler güçlü. Orada öngörülemeyen 7 eyalet var.
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