CANLI | Donald Trump mı? Kamala Harris mi? ABD seçimini kim kazanır? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

12:39 05 Kasım 2024

Başkanı sürekli konuşuyoruz elinde birçok düğme var. Başkan önemli bir aktör politikalarıyla ABD siyasetini belirlerken. ABD de her ne kadar gücü küresel anlamda ya da Orta Doğu’da artık bir azalma ivmesine girmiş olsa da nihayetinde hala büyük bir devlet. ABD başkanlarını konuşurken ABD sisteminde şu noktayı vurgulamak gerekiyor.



Denge – fren mekanizması dediğimiz bir mekanizma var. Bir liderin diyelim ki Trump olsun. Trump’ın dört senesini gördük biz ve diplomasiden ne kadar uzak bir aktördü. Denge – fren mekanizmaları ABD sisteminde böyle sıra dışı bir lider geldiği zaman bak burada bir devlet var devletin kurumları var diyor.