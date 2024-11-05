CANLI | Donald Trump mı? Kamala Harris mi? ABD seçimini kim kazanır? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi
Dünyada nefesler tutuldu. ABD’nin 60. başkanı Donald Trump mı, Kamala Harris mi olacak? Son anketler ne diyor? Trump kaybederse sokak çağırısı yapar mı? Uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Donald Trump mı? Kamala Harris mi? Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil dünya bu seçimin galibini merak ediyor.
A Haber de özel canlı yayınlarla seçimin nabzını tutuyor. Trump ya da Harris'in gelmesi küresel dengeleri nasıl etkiler? Salıncak eyaletlerde son durum ne? Trump kaybederse sokak çağrısı yapar mı?
İşte uzman isimlerden çarpıcı değerlendirmeler;
SALINCAK EYALETLER KRİTİK
Orta Doğu Uzmanı Dr. Hazar Vural Jane: Söz konusu 7 salıncak eyalet. Aslında 50 eyalet var ABD’de fakat 43 eyalet zaten az çok ne olacakları belli. Texas Cumhuriyetçiler’in kalesi, California Demokratlar’ın kalesi gibi. Söz konusu eyaletlerin büyüklüğü de sistem üzerindeki etkilerine de yansıyor.
ABD'DE DENGE-FREN MEKANİZMASI
Başkanı sürekli konuşuyoruz elinde birçok düğme var. Başkan önemli bir aktör politikalarıyla ABD siyasetini belirlerken. ABD de her ne kadar gücü küresel anlamda ya da Orta Doğu’da artık bir azalma ivmesine girmiş olsa da nihayetinde hala büyük bir devlet. ABD başkanlarını konuşurken ABD sisteminde şu noktayı vurgulamak gerekiyor.
Denge – fren mekanizması dediğimiz bir mekanizma var. Bir liderin diyelim ki Trump olsun. Trump’ın dört senesini gördük biz ve diplomasiden ne kadar uzak bir aktördü. Denge – fren mekanizmaları ABD sisteminde böyle sıra dışı bir lider geldiği zaman bak burada bir devlet var devletin kurumları var diyor.
"NASIL BİR YAPIYLA ÇALIŞACAĞINA ETKİ EDECEK"
Seçmenler bugün bir pusulada başkanı oylarken diğer pusulada da söz konusu temsilcilerin seçimini oylayacaklar. Dolayısıyla başkanın nasıl bir yapıyla çalışacağına da etki edecek bu.
Seçimlerin sonuçlarının ne zaman ve nasıl belli olacağı noktası var. Geçmiş örneklere bakıyoruz geçmiş dörtlü yıllarda baktığımızda itiraz noktasında hukuki sürecin başlaması, boru patlamasıyla farklı bir noktaya girilmesini görüyoruz.
“TRUMP’I ALAŞAĞI ETTİLER”
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: Bir önceki seçimde birlikteydik. Trump demiştim. Kazanır ama bir şekilde bunu müesses nizam elinden alır. Dolayısıyla yine bu yarışı bırakmak istemezler. Eğer Trump ikinci turu yapsaydı şu an ABD, dünya başka şeyleri konuşuyordu. Trump uzak ara öndeydi. Dijital oylara geçildiğinde kapanmaz denilen farklar balya balya kapanmaya başladı. Burada bir hile olduğu Trump tarafından dillendirildi ben o iddiaya inanıyorum. Trump’ı benim tahmin ettiğim gibi alaşağı ettiler.
Kazanırsa ne olur dendiğinde bir Kennedy vakasına hazır olsun ABD demiştim. Daha sonra bunu yaşadı. Bu badireyi atlattı.
"HİLE OLMA İHTİMALİ ÇOK KUVVETLİ"
Daha dün ABD’de yakılan oy sandıkları görüntüleri var. Ben inanamadım. Doğruymuş.
Ben bu seçimde de aynı şeyi söylüyorum. Hile olma ihtimali çok kuvvetli. Kazandığı taktirde Trump’ın çok devrim niteliğinde yapacakları var. Trump şunu söyledi kaybedersem hile ile alırlar dedi. Bu seçimde de ben yine benzer hilenin döneceği kanaatindeyim. Trump’ın tespitine katılıyorum. Sahnelerin tekrar yaşanma ihtimali var. Zaten o korkuyu aldığı için küresel çete Beyaz Saray’ın etrafında, Washington’da aldığı güvenlik tedbirleri tarihte ilk. İlk defa seçim öncesi bu tür şeyler yaşanıyor. Beyaz Saray’ın etrafı çelik bariyerlerle kapatıldı.
"ABD’DE SOKAKLAR KARIŞACAK"
Uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın: Hangi aday kazanırsa kazansın ABD’de sokaklar karışacak. Amerika seçmenleri yüzde 43’ü oyların doğru ve gerçekçi sayılacağına inanmıyor. Bu ABD tarihi için çok yüksek bir orandır. Seçmenlerin yüzde 56’sı da geçim seçim olduğu gibi bu seçim de manipüle işlerinin olacağını düşünüyor. Çok kutuplaşmış olan cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında gerilimin olma olasılığının oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.
"MAĞAZALAR YAĞMAYA KARŞI KEPENK İNDİRDİ"
Sokakların karışma ihtimaline karşı birçok eyalette devlet dairelerinde ve seçim merkezlerinde ciddi güvenlik tedbirleri alındı. Herhangi bir yapma, saldırı ve sokak olayından etkilenmesin diye birçok ünlü firma mağazasını kapattı. Bu nedenler ABD tarihinin en ilginç seçimine gidiyor.
TOPLUM KUTUPLAŞTI
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