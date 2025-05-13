CANLI | Donald Trump Doha'da 200 milyar dolarlık anlaşmayı duyurdu! Yeni Türkiye açıklaması: İstanbul'a gidebilirim

10:17 15 Mayıs 2025

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin başarılı olmasını ümit ettiğini belirterek, "Eğer bir şeyler (gelişme) olursa, uygun olursa cuma günü gidebilirim." dedi.

Trump, Katar'ın başkenti Doha'da beraberindeki iş dünyası heyetiyle düzenlenen programda yaptığı konuşmasında, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna barış müzakereleri hakkında, "Gitmeyi düşünüyordum ancak bugün ve yarın programım var. Umarım ki Rusya ve Ukrayna bir şeyler yapabilir, bu durmalı." diye konuştu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak "İstanbul barış müzakerelerine katılma ihtimalini açık bırakan Trump, "Eğer bir şeyler (Görüşmelerde gelişme) olursa, uygun olursa cuma günü gidebilirim." ifadesini kullandı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılmayacağı bilgisine ilişkin, "Ben gitmeseydim o (Putin) niye gitsin ki? Ben gitmeyecektim. Gitmeyi planlamıyordum, gidebilirim ama planlamıyordum. 'Ben gitmezsem o (Putin) da gitmez' diyordum, öyle de oldu." şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu görüşmelere katıldığını anımsatan Trump, savaşı sonlandırmak istediklerini vurguladı.

İran ile nükleer müzakerelere ilişkin olumlu mesaj veren Trump, "İran'da nükleer toz kaldırmayacağız. Bunu yapmak zorunda kalmadan belki bir anlaşma yapmaya yaklaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, İran ile uzun süreli bir barış için ciddi müzakereler yürüttüklerini söyledi.