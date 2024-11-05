🔴CANLI | Beyaz Saray'ın kapıları Donald Trump'a açıldı! Yeni dönemin şifreleri A Haber'de

10:40 06 Kasım 2024

Trump bir zafer konuşması yaptı ve iç siyasete yönelik mesajlar verdi. Keyifli şekilde kendisine yardımcı olanlara teşekkür etti. Böyle bir konuşmada dış politikaya dair mesajlar vermesini beklemiyordum öyle de oldu. Trump’ın ifadeleri arasında en önemsediğim yer ‘savaşları durduracağım’ sözüdür. Bu önemlidir.





2025 YILINI İŞARET ETTİ



Türkiye’nin güneyinde ve kuzeyinde 2 önemli gerginlik noktası var. Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail’in güney sınırlarımıza yakın şekilde soykırım boyutlarında yaptığı saldırganlıklar var. Önce Filistin’de sonra Lübnan’da bunları gördük. Her 2 gerginlik noktasında kısa vadede olumlu bir sonuç beklemiyorum. Rusya-Ukrayna savaşı için 2025 yılında bir müzakere durumu görebiliriz. Trump, Ukrayna’ya yönelik yapılan yardımlara çok sıcak bakmıyor. Ukrayna savaşı bugüne kadar getirebildiyse bu ABD ve Batı sayesindedir. Ben Rusya-Ukrayna savaşında bir donma hali bekliyorum.

İSRAİL MESELESİ VE İRAN HEDEFİ

İsrail durumuna bakarsak daha karmaşık bir durum söz konusu. İsrail’e yardımlar azalsa bile devam edeceğini düşünüyorum. Bu çok ciddi bir iç politika konusudur. Hizbullah’ın Hamas’ın bitirilinceye kadar devam edeceğini ama Trump’ın asıl hedeflerinden bir tanesinin muhtemelen İran olacağını düşünüyorum. Kuzeyde donma güneyde ise ısınma bekliyorum.

PYD/YPG konusunda desteğini hemen sıfırlayacağını beklemek mümkün değil. Hatta bunu sıfırlayacağını beklemek bile bence makul değil. Orada ABD’nin düşkünlüğü Kürtleri çok sevdiklerinden değil oradaki bir takım uluslararası dengelerden yani Suriye’yi Rusya’ya ve İran’a bırakmama çabasından kaynaklanıyor. İsrail’e yönelik bir takım planlar var. Dolayısıyla Trump’ın değil kim gelirse gelsin desteğin hemen duracağını beklemiyorum. Belki detaylarda bir şeyler olabilir.

Türkiye Amerikan ilişkilerinde çok daha sık temasların olmasını bekliyorum. Kısa vadede Türk – Amerikan ilişkilerinde bir bahar havası beklemek de bana göre doğru değildir.