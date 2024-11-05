🔴CANLI | Beyaz Saray'ın kapıları Donald Trump'a açıldı! A Haber tarihi seçimi takip ediyor

02:50 06 Kasım 2024

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu: Kısa sürece önce kongre binasının çevresine çok sayıda polis ekinin geldiğini söyleyelim, bu bir önlem amaçlı mı buraya bir polis ekibi gönderildi yoksa herhangi bir duyum alındı bir gerginlik bir karmaşadan bahsediliyor. Kısa süre önce çok sayıda polise ekibi hemen kongre binasının bulunduğu noktaya doğru geldiler ve şuanda orada bir yoğunluk var. Polis araçları gelmeye de devam ediyor.

2. KANLI OCAK BASKINI ÖNLEMİ Mİ?

Kanlı 6 Ocak baskının yaşandığı kongre binasının hemen önündeyim ben, ve az önce de bu noktaya çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre bir hareketliliğin başladığını söyleyelim. Ardı ardına açıklamalar yapılmaya devam ediyor, seçim sonuçlarının açıklamsının ardından gerginlik yaşanacağının dair çok sayıda duyum olduğu söyleniyor, yine FBI tarafından ardı ardına açıklamalar yapılmıştı.

Özellikle Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği yönünde açıklamalar vardı. Yine Ulusal Muhafızlar hazır olarak bekliyorlardı, özellikle kritik noktalarda İHA'lar birlikte bir gözlem yapıldığı bilgisi vardı elimizde. Yine kabinlerde 911'le bağlantılı panik butonları yerleştirilmişti.

ANKET SONUÇLARINA GÖRE HARRİS ÖNDE

Olası bir saldırı veya gerilime karşı bu uyarıların hepsi ardı ardına yapılmıştı. An itibarıyla kongre binasının yanı başına çok sayıda ekibin geldiğini söyleyelim. Bir yandan ilk sandık anket sonuçları da açıklandı. Bu sonuçlara göre Kamala Harris'in önde olduğu bilgisini paylaşabiliriz ama bu anket sonuçları çok da kesin sonuçları göstermiyor.

PENSİLVANYA VE NORTH CAROLİNA'DA OY KULLANMA İŞLEMİ UZADI

Pensilvanya'da 22.00'ya uzatıldı teknik bir sebep nedeniyle, yine North Carolina'da yine teknik arıza sebebiyle yarım saat oy kullanma süresi uzatıldı. Bazı noktalarda sandıklar kapandı, sayımlar da başladı. Yüzde 1'i bile tamamlanmış değil bu sonuçların ama salıncak eyaletlerin kazanan seçimin galibi olacak gibi duruyor bu kıyasıya yarışta.

FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK Mİ?

Amerikalıların hepsinin söylediği şu: Fırtına öncesi sessizlik de olabilir. Arkamda yaşananlarda fırtına öncesi sessizlik olabilirin sanki bir göstergesi gibi. Çünkü bu saate kadar bir hareketlilik yoktu.