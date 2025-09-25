CANLI | Beyaz Saray'daki kritik zirve: Trump Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı
Dünyanın merakla beklediği görüşme Beyaz Saray'da gerçekleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te yapacakları toplantı öncesi Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İkilinin Oval Ofis'teki görüşmesi başladı.
New York'taki programı sona eren Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüşmek için Washington'a hareket etmişti. Beyaz Saray, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlıyor.
İşte dakika dakika yaşananlar...
GÖRÜŞME BAŞLADI
ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi başladı.
TRUMP KAPIDA KARŞILIYOR
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Oval Ofis'teki görüşme öncesi kapıda karşılıyor.
TOPLANTIYA KİMLER KATILACAK?
Başkan Erdoğan'ın Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmeye katılması beklenen yetkililerin bir kısmının listesi şöyle:
- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
- Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
- ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Ayrıca Türkiye'nin Ticaret, Sağlık ve Enerji Bakanları ile Başdanışman Akif Çağaptay Kılıç'ın da katılması bekleniyor.
Beyaz Saray'dan görüşmeye katılacaklara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi ancak dünya liderlerinin daha önceki ziyaretleri şöyleydi:
- Başkan Yardımcısı JD Vance
- Dışişleri Bakanı Marco Rubio
- Savaş Bakanı Pete Hegseth
- ve Hazine Bakanı Scott Bessent
Bugün de benzer bir kadronun olması muhtemel.
BEYAZ SARAY BAŞKAN ERDOĞAN'I BEKLİYOR: HAZIRLIKLAR TAMAM
Beyaz Saray'da ABD'li mevkidaşı Donald Trump tarafından karşılanacak Başkan Erdoğan için hazırlıklarda sona gelindi.
Beyaz Saray'ın çevresinde gerçekleştirilecek karşılama töreni için çizgiler oluşturuldu. Askeri kortej hazırlığını tamamlandı.
A HABER BEYAZ SARAY'DA: 10 DAKİKASI BASINA AÇIK OLACAK
A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Washington’dan son gelişmeleri aktardı.
Sapmaz, “Beyaz Saray’ın etrafında çok geniş güvenlik önlemleri var. İlk 10 dakika basına açık olacak. Daha sonrasında basına kapalı gerçekleşecek toplantı. Bugünkü toplantı son derece önemli.” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:
"NETANYAHU'YU ÇILDIRTMIŞ VAZİYETTE"
"Netanyahu ile Trump arasında bir gerginlik var şu anda. New York’ta yapılan Gazze toplantısında verilen fotoğraf Netanyahu’yu adeta çıldırmış vaziyette. ABD’deki Yahudi çevrelerini çıldırtmış vaziyette. Tüm bunlara rağmen Trump bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beyaz Saray’da karşılayacak."
TRUMP BLAIR HOUSE'U TAHSİS ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Bu kritik görüşme için Beyaz Saray, resmi misafirhanesi Blair House’u Erdoğan’a özel olarak tahsis etti.
Blair House, Beyaz Saray’ın güvenlik çemberi içinde yer alıyor ve güvenliği, Amerikan Başkanı’nı da koruyan gizli servis tarafından sağlanıyor. Beyaz Saray’ın hemen karşısında ve yürüme mesafesinde bulunmasına rağmen, burada kalan yabancı devlet temsilcileri, araç konvoyu eşliğinde Beyaz Saray’a getiriliyor ve ABD Başkanı Trump tarafından kapıda karşılanıyor.
DAHA ÖNCE OTELDE KONAKLAMAYI TERCİH ETMİŞTİ
Başkan Erdoğan, en son 2019 yılında Beyaz Saray’ı ziyaret etmişti. O dönemde Erdoğan ve heyeti, Beyaz Saray’a yakın bir otelde konaklamayı tercih etmişti. Ancak bu ziyaret için Trump, misafirhaneyi özel olarak tahsis ederek görüşmeye verdiği önemi göstermiş oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN WASHİNGTON'DA
Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için New York'tan Washington'a geldi.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan "TRK" uçağı, başkent Washington'a yakın bir mesafedeki Joint Base Andrews Havalimanı'na indi.
Joint Base Andrews Havalimanı'nda Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer yetkililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Washington'a geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da New York'taki temaslarının ardından Washington'a gelecek.
Havalimanından, geceyi geçireceği Beyaz Saray'a ait Blair House'a giden Başkan Erdoğan ile Emine Erdoğan, burada vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.
Öte yandan ABD Gizli Servisinin, Erdoğan'ın kalacağı Blair House çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
BAŞKAN ERDOĞAN WASHINGTON'A HAREKET ETTİ
Başkan Erdoğan'ın New York’taki programı sona erdiği için Türkevi’nden ayrıldı. Washington'a hareket eden Başkan Erdoğan, bugünTrump ile görüşecek.
BEYAZ SARAY'DAKİ KRİTİK ZİRVENİN SAATİ BELLİ OLDU
Başkan Erdoğan, Türkiye saatiyle 18.00’de Beyaz Saray’a gelecek. 18.15’te Oval Ofiste bir görüşme planlanıyor. Ardından 18.45’te çalışma yemeği yapılacak ve tüm konular detaylı şekilde ele alınacak. Görüşme sonrası Erdoğan Beyaz Saray’dan ayrılacak.
HANGİ KONULAR MASADA?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Başkanla, Boeing uçaklarının büyük ölçekli alımı, büyük bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı da dahil olmak üzere birçok Ticaret ve Askeri Anlaşma üzerinde çalışıyoruz."
"TRUMP İLE TEFERRUATLI BİR GÖRÜŞMEMİZ OLACAK"
Erdoğan, BM Genel Merkezi'ndeki İklim Zirvesi'nin ardından Türkevi'ne geçişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
New York temaslarında sona geldiği hatırlatılarak görüşmelerinin nasıl geçtiği sorulan Erdoğan, "Güzel oldu, güzel geçti. Vietnam lideri ile yapacağım görüşmeden sonra Washington'a geçeceğiz. Yarın Sayın Trump ile inşallah detay teferruatlı bir görüşmemiz olacak." dedi.
Bir gazetecinin, "Trump ile görüşmeden umutlu musunuz?" sorusuna Erdoğan, "Olmayan şey konuşulur mu? Görüşelim, görüştükten sonra zaten sizlere, ne görüştüysek, ne netice aldıysak ya yolda ya Türkiye'ye döndükten sonra söyleriz." dedi.
HANGİ KONULAR MASADA?
Gözler, ikili ilişkilerden bölgesel ve küresel sorunlara kadar pek çok kritik başlığın konuşulacağı bu önemli görüşmeye çevrildi.
Enerji ve savunma sanayiinde yeni iş birlikleri konuşulacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşme sonrası açıklama yapılacağını söyledi.
Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.
Geçen yıl 35 milyar dolar olan ikili ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefinin yakalanması ve bu yönde karşılıklı yatırımların artırılması için atılacak adımlar ön plana çıkacak.
Enerji ve savunma sanayiinde yeni iş birlikleri konuşulacak. Bu kapsamda F-16 ve F-35 savaş uçaklarının tedarikinin gündem başlıkları arasında olması bekleniyor.
GÜNDEM İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI
Başkan Erdoğan ile ABD'li mevkidaşı Trump, bölgesel gelişmelere dair sürekli istişare içinde. Bu yüzden iki liderin buluşması krizlerin çözümü noktasında da yakından takip edilecek. O konulardan ilki Filistin...
Başkan Erdoğan, işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için yapılması gerekenleri Trump'a anlatacak.
Washington'daki zirvede bir diğer gündem başlığı Rusya-Ukrayna Savaşı olacak. Başkan Erdoğan ile Trump, İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereler de dahil, iki ülke arasındaki barış çabalarında gelinen son durumu görüşecek.
Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de değerlendirilecek görüşmede. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması için Ankara-Washington hattında yürütülen çalışmalar ele alınacak. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı SDG'nin durumu da masaya yatırılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN A HABER'E KONUŞTU
Geçtiğimiz gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temasları kapsamında ikamet edeceği Türkevi'nin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kendisini bekleyen kalabalık ile bir süre konuşan Başkan Erdoğan daha sonra Türkevi binasına giriş yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN A HABER'E KONUŞTU
Burada Başkan Erdoğan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkevi'ne giriş yaparken A Haber Muhabiri Kübra Bal'ın "Trump'la Suriye'de SDG'ye operasyon masaya gelecek mi? sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir" dedi.
"ORTA DOĞU'DA ATILACAK HER ADIM HAYATİDİR
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de görüşeceğini aktaran Başkan Erdoğan A Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Trump ile bununla ilgili yapacağımız görüşmelerimiz var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Bizim için Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir. Bunları da Trump ile görüşmemiz gerekiyor. "
