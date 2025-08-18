CANLI | Beyaz Saray'da kritik zirvede ateşkes vurgusu! Trump: Her şey iyi giderse 3'lü toplantı olur
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği Alaska'daki zirvenin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupa'nın önde gelen liderleri Washington'da bir araya geldi. Kritik zirvenin başlaması ile Oval Ofis'te açıklamalarda bulunan Trump "Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak." dedi. Trump, Putin'le de görüşme gerçekleştirirken Zelenskiy ve Rus liderin 2 hafta içinde bir araya gelebileceği iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Washington'da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle toplantı gerçekleştirmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştüğünü belirtti. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada ise Putin ve Zelenskiy ile birlikte 3'lü görüşme gerçekleştireceğini belirtti.
İşte tarihi günden dakika dakika yaşananlar...
RUBIO'DAN GÜVENLİK GARANTİSİ AÇIKLAMASI: EN İYİ GARANTİ...
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna barış süreci kapsamında Başkan Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da yaptığı toplantının ardından Kiev yönetimi için güvenlik garantisi oluşturulması adına Avrupa ile çalıştıklarını belirtti.
Fox News'ün "Jesse Watters Primetime" programına konuk olan Rubio, Zelenskiy'nin ABD'deki üst düzey temaslarına ve Rusya-Ukrayna arasındaki olası barış sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.
"EN İYİ GÜVENLİK GARANTİSİ GÜÇLÜ BİR ORDU"
Rubio, "Rusya dahil herkes, sanırım çatışma sonrası Ukrayna'nın diğer ülkelerle güvenlik anlaşmaları kurma hakkına sahip olduğunu kabul edecektir. Bu tür bir güvenlik garantisi oluşturmak için Avrupalı müttefiklerimizle ve bu arada Avrupalı olmayan ülkelerle birlikte çalışıyoruz." dedi.
Ukrayna'nın elde edebileceği "en iyi güvenlik garantisinin" güçlü bir orduya sahip olmaktan geçtiğini hatırlatan Rubio, "Artık Ukrayna'ya silah vermiyoruz. Artık Ukrayna'ya para da vermiyoruz. Artık onlara silah satıyoruz ve Avrupa ülkeleri bunun parasını NATO aracılığıyla ödüyor. Silahları satın almak ve Ukrayna'ya transfer etmek için NATO'yu kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.
"PUTİN'İN ZELENSKİY İLE GÖRÜŞMESİ BİLE BÜYÜK OLAY"
Rubio, program sunucusunun kıymetli maden anlaşmasının da "güzel bir güvenlik garantisi" şeklindeki yorumuna "Doğru." yanıtını verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenskiy'nin olası görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Rubio, "Putin'in 'Elbette Zelenskiy ile görüşeceğim.' demesi bile büyük bir olay. Yani o odadan en iyi arkadaşlar olarak ayrılacaklarını söylemiyorum. O odadan bir barış anlaşmasıyla ayrılacaklarını söylemiyorum. Ama insanların artık birbirleriyle konuşuyor olması gerçeğini göz önünde bulundurarak, bunun 3,5 yıldır gerçekleşmediğini düşünüyorum." diye konuştu.
RUTTE: 30 ÜLKE UKRAYNA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYOR
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Japonya ve Avustralya dahil 30 ülkenin Ukrayna için güvenlik garantisi çerçevesi üzerinde çalıştığını ve ABD'nin bu girişime katılmak istediğini açıkladığını belirtti.
Rutte, Rusya-Ukrayna barış süreci kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı toplantının ardından Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu.
Toplantıda Ukrayna için sağlanacak güvenlik garantilerini tartıştıklarını aktaran Rutte, son aylarda İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğinde Japonya ve Avustralya dahil 30 ülkenin bu güvenlik garantileri üzerinde çalıştığını söyledi.
Rutte, ABD'nin de bu güvenlik garantisi çerçevesine dahil olma isteğini açıkladığını belirterek, Washington'un buradaki rolünün ne anlama geldiğinin ilerleyen günlerde tartışılacağını ifade etti.
Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le diyalog başlatarak durumu "çıkmazdan kurtardığını" ancak aynı zamanda Rusya'ya "baskı kurduğunu" vurgulayan Rutte, bugünün "çok başarılı" geçtiğini kaydetti.
TRUMP, ÜÇLÜ TOPLANTI ÖNCESİ PUTİN'İ ZELENSKİY'LE GÖRÜŞMEYE İKNA ETTİ
Rutte, Trump'ın Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı'nı üçlü toplantı öncesi Zelenskiy'le görüşmeye ikna ettiğini aktararak, tarafların bu görüşmenin nerede olacağına karar vereceğini kaydetti.
Ukrayna'nın NATO üyeliğinin mevcut görüşmelerin parçası olmadığını vurgulayan Rutte, "2024 zirvesinden bu yana NATO'nun resmi tutumu, Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin geri dönüşü olmayan bir yol olduğu yönünde ancak burada tartıştığımız konu NATO üyeliği değil. Burada tartıştığımız konu, Ukrayna için (NATO'nun) 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri." dedi.
Rutte, Ukrayna'nın toprak tavizleri konusunun toplantıda ele alınmadığını ifade ederek, ilerleyen günlerde güvenlik garantileri üzerinde çalışmaya devam edeceklerini, daha sonra bugün görüştüğü liderlerle çevrim içi toplantı yapacaklarını ve bunun ardından da ABD-Rusya-Ukrayna üçlü görüşmesi için çalışacaklarını söyledi.
ZELENSKİY: LİDERLİK DÜZEYİNDE HER FORMATA HAZIRIZ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu bildirdi.
Ukrayna merkezli RBC-Ukraine ajansının haberine göre Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmede bulundu.
ABD ve Avrupa liderlerinin katılımıyla yapılması planlanan üçlü formatlı görüşme öncesi Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu bildiren Zelenskiy, "sancılı sorunların" çözümünde liderlik düzeyinin önemini vurguladı.
Zelenskiy, "Dediğim gibi, liderlik düzeyinde her türlü formata hazırız. Çünkü tüm bu karmaşık ve sancılı sorunları ancak liderlik düzeyinde çözebiliriz. Bu nedenle Putin ile ikili bir görüşmeye hazır olduğumuzu teyit ettim ve tüm Avrupa liderleri tarafından da desteklendim ve ardından üçlü bir görüşme bekliyorum." ifadelerini kullandı.
ABD'NİN BASKISI
Muhtemel ikili müzakereye, Putin'in katılmayı kabul edip etmeyeceği ihtimalini de değerlendiren Zelenskiy, bunun için ABD'nin baskısına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.
Putin ile doğrudan görüşmelerde toprak meselelerinin gündemde olacağını kaydeden Zelenskiy, konuyu ilk kez Trump ve ekibiyle haritalar üzerinden görüşme fırsatı bulduğunu da sözlerine ekledi.
"ÜÇLÜ ZİRVE 2 HAFTA İÇİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR"
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geleceği zirvenin 2 hafta içinde yapılacağını bildirdi.
Merz, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Zelenskiy'i desteklemek ve Avrupa'nın ortak çıkarlarını korumak için buraya geldiklerini dile getiren Merz, olası müzakereye Ukrayna'nın da katılması gerektiğini belirttiklerini ve böyle bir zirvenin ancak ateşkes sağlanması durumunda yapılabileceğini ilettiklerini söyledi.
"İKNA ÇALIŞMALARINA İHTİYAÇ VAR"
Merz, "İkincisi, böyle bir zirve için kapsamlı hazırlıklar yapılmalıdır. Rusya Devlet Başkanının böyle bir zirveye katılmaya cesaret edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Bu nedenle ikna çalışmalarına ihtiyaç var." dedi.
Başbakan Merz, "Bir ara verildi ve bu sırada ABD Başkanı, Rus Devlet Başkanı ile telefonda görüştü ve Rusya Devlet Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı arasında önümüzdeki 2 hafta içinde bir görüşme yapılacağına karar verildi." diye konuştu.
Merz, görüşmenin nerede yapılacağının ise henüz kararlaştırılmadığını kaydetti.
KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA: TELEFON GÖRÜŞMESİ SAMİMİ VE YAPICIYDI
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında samimi ve yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini bildirdi.
Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderler ile gerçekleştirdiği görüşmenin hemen ardından Putin ile yaklaşık 40 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.
"GÖRÜŞMELERİN DEVAM ETMESİNİ DESTEKLİYORUZ"
Görüşmenin Trump'ın inisiyatifiyle gerçekleştirildiğine dikkat çeken Uşakov, Putin'in Alaska'da düzenlenen zirvedeki misafirperverliği ve iyi organizasyonu ile Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik kaydedilen ilerlemeden dolayı Trump'a teşekkür ettiğini söyledi.
Trump'ın, Beyaz Saray'da Zelenskiy ve bazı Avrupa liderleriyle tamamlanan görüşmeler hakkında Putin'e bilgi verdiğini söyleyen Uşakov, "Putin ve Trump, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında görüşmelerin devam etmesine desteklerini belirttiler. Her iki lider, doğrudan Rusya ve Ukrayna müzakere heyeti temsilcilerinin seviyesinin yükseltilmesi fikrini müzakere ettiler." diye konuştu.
Rus ve Amerikan liderinin Ukrayna krizi ve diğer uluslararası güncel konularda birbirleriyle temas halinde olma konusunda anlaştığını vurgulayan Uşakov, Putin'in, telefon görüşmesi esnasında Trump'ın Ukrayna çözümüne yönelik çabalarının önemini vurguladığını dile getirdiğini aktardı.
Uşakov, "Görüşme samimi ve oldukça yapıcı bir şekilde gerçekleşti." ifadesini kullandı.
TRUMP'TAN 3'LÜ ZİRVE AÇIKLAMASI: HAZIRLIKLARA BAŞLANDI
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve bu görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı.
"3'LÜ TOPLANTI YAPACAĞIZ"
ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da hem Zelenskiy hem de Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Truth Social hesabından bir açıklama yaptı.
Trump, Avrupalı liderlerin isimlerini tek tek sayarak kendileriyle çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.
ABD Başkanı, Doğu Salonunda başlayan görüşmenin Oval Ofis'te farklı bir formattaki toplantıyla sona erdiğini vurgulayarak, "Toplantı sırasında, ABD ile koordineli olarak çeşitli Avrupa ülkeleri tarafından sağlanacak Ukrayna için güvenlik garantileri konusunu görüştük. Herkes Rusya/Ukrayna için barış olasılığından çok memnun." yorumunu yaptı.
Trump, toplantıların sonunda Putin'i telefonla aradığını kaydederek, "Devlet Başkanı Putin ile Devlet Başkanı Zelenskiy arasında yeri henüz belirlenmemiş bir toplantı için hazırlıklara başladım. Bu görüşme gerçekleştikten sonra iki devlet başkanı ve benim de katılacağım üçlü bir toplantı yapacağız." ifadesini kullandı.
Bu adımın savaşı sona erdirebilmek adına çok önemli olduğuna işaret eden Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un bu görüşmenin ayarlanması konusunda çalışmaya başladığını belirtti.
TRUMP'IN GÖRÜŞME SIRASINDA PUTİN'İ ARADIĞI İDDİA EDİLDİ
Alman Bild gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupalı liderler ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı toplantı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla aradığını öne sürdü.
Bild gazetesinin haberine göre Trump, Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderler ile yaptığı toplantısını bölerek, Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapacağı toplantıdan sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'i arayacağını belirtmişti.
ZELENSKIY: ABD'NİN GÜÇLÜ SİNYAL VERMESİ ÇOK ÖNEMLİ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "ABD'nin bu kadar güçlü bir sinyal vermesi ve güvenlik garantilerine hazır olması çok önemli." dedi. Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla Beyaz Saray'da düzenlenen toplantı öncesi basına açıklama yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "ABD'nin bu kadar güçlü bir sinyal vermesi ve güvenlik garantilerine hazır olması çok önemli." diye konuştu. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katılıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.
LİDERLERİN AÇIKLAMASINDA ATEŞKES VURGUSU
ABD Başkanı Donald Trump, liderlerle toplantıya geçmeden önce basına yaptığı açıklamada, bugün yaptıkları toplantıda birçok konuyu ele aldıklarını, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de doğrudan görüştüğünü ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantının ardından da Putin'i arayacağını bildirdi.
ZELENSKİY: "GÜVENLİK GARANTİLERİ ÇOK ÖNEMLİ"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de açıklamasında güvenlik taleplerini ön plana çıkarttı. Ukraynalı lider, "Ukrayna'nın yanında birçok ülke, halkımız ve hepimiz bu savaşın bitmesini istiyoruz. Rusya'yı durdurun, bu savaşı durdurun, bunu konuştuk ve güvenlik garantileri hakkında daha fazla konuşacağız. ABD’nin bu kadar güçlü bir sinyal vermesi ve güvenlik garantilerine hazır olması çok önemli" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Trump’a savaştaki esirler ve kaçırılan Ukraynalı çocuklar konusundaki hassasiyetini de aktararak, "Esirlerin değiş tokuş edilmesi çok önemli. Kaçırılan çocuklarımızın ailelerine dönmesi için gösterdiğiniz çabalar için teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu, halkımız için tarihi bir olay olabilir. Güvenlik garantileri, çocukların geri getirilmesi, savaşçılarımız ve sivillerimiz için yıllarca geçerli olacak taahhütler istiyoruz" dedi.
RUTTE: "ATEŞKES İMZALANMALI"
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, savaşın geldiği noktada acil adım atılması çağrısı yaparak, "Şu anda bir çıkmazdayız Başkan Putin ile birlikte. Bu savaşı bir an evvel bitirmek için çalışmalıyız. Ukrayna’nın kalıcı bir barışa varması için sizinle birlikte çalışıyoruz" dedi.
MACRON: "NATO DEVREYE GİRMELİ"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Avrupa’nın sorumluluğunu vurgulayarak, "Güvenilir bir Ukrayna ordusu şart. NATO’nun da burada destek vermesi gerek. Avrupalıların bu konuda üzerlerine düşeni yapacağını göstermesi gerek. Burada dürüst ve kalıcı bir barış için atılması gereken adımlar belli. Üçlü görüşmede bu iş sonuca bağlanmalı" ifadelerini kullandı.
STARMER: "BU BEYAZ SARAY İÇİN BİR İLK"
İngiltere Başbakanı Keith Starmer, Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusuna vurgu yaparak, "Sadece Ukrayna'nın güvenliğinden bahsetmiyoruz. Avrupa'nın ve İngiltere'nin güvenliğinden de bahsediyoruz. Bu yüzden bu konu bu kadar önemli. Sayın Başkan, telefonda birkaç kez görüşmüştük, ancak şimdi masada oturup bu konuyu ilerletebiliyoruz. Gerçekten bu öğleden sonra doğru yaklaşımı sergileyerek, özellikle güvenlik garantileri konusunda gerçek bir ilerleme kaydedebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
Starmer ayrıca toplantının önemine değinerek, "Bu Beyaz Saray için bir ilk. Uzun zamandan beri hiç bu kadar lider bir araya gelmemişti" açıklamasını yaptı.
VON DER LEYEN: "ÇOCUKLARIN GERİ DÖNMESİ ÖNCELİĞİMİZ"
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise açıklamasında, "Avrupalılar olarak dost ve müttefikler olarak buradayız. Katliamın durdurulması gerçekten ortak çıkarımızdır. Güvenlik garantileri üzerinde çalıştığımızı duymak çok güzel. Ancak kaçırılan binlerce Ukrayna çocuğundan bahsettiğiniz için de teşekkür etmek istiyorum. Bir anne ve büyükanne olarak her bir çocuğun ailesine geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
MERZ: "ATEŞKES GÖRMEK İSTİYORUZ"
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Trump'ın geçen hafta Alaska'da Putin ile görüşmesinin daha ciddi müzakerelerin önünü açtığını belirtti. Merz, Avrupalı liderlerin daha fazla görüşme yapılmadan önce ateşkes görmek istediğini yineleyerek, "Rusya'ya baskı yapmaya çalışalım. Çünkü bugün yürüttüğümüz bu çabaların güvenilirliği, ciddi müzakerelerin başlangıcından itibaren, bir sonraki adımdan itibaren en azından ateşkesin sağlanmasına bağlı. Bu yönü vurgulamak istiyorum ve bir sonraki toplantıda, nerede olursa olsun, üçlü bir toplantı olması gereken bu toplantıda ateşkesin sağlanmasını istiyorum" dedi.
MELONİ: "BARIŞA ULAŞMAK İSTİYORSAK BUNU BİRLEŞEREK YAPMAMIZ GEREK"
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'ya verdikleri desteği ve barışa yönelik taleplerini dile getirdi. Meloni, "Bence bu önemli bir gün, yeni bir aşama. Çünkü 3 buçuk yıldır Rus tarafında diyaloga istekli olduğuna dair hiçbir işaret görmedik. Yani bir şeyler değişiyor. Bir şeyler değişti. Size teşekkürler. Ukrayna'nın, Ukraynalıların cesareti ve hepimizin Ukrayna'ya sağladığımız birlik sayesinde savaş alanında sağlanan duruşa da teşekkürler. Bunu belirtmemin nedeni, barışa ulaşmak ve adaleti sağlamak istiyorsak bunu birleşerek yapmamız gerektiğini hatırlatmak istememdir. Bu nedenle bugün çok güzel bir gün. İtalya'nın desteğine güvenebilirsiniz. Başından beri Ukrayna'nın yanındayız ve barışa yönelik çabalarınızı kesinlikle destekliyoruz" dedi.
STUBB: "SON İKİ HAFTADA DAHA FAZLA İLERLEME KAYDETTİK"
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, barış sürecindeki ilerlemeyi vurgulayarak, "Son iki hafta içinde bu savaşı sona erdirmek için son 3 buçuk yılda elde ettiğimizden daha fazla ilerleme kaydettik. Bence bu toplantıdan çıkması gereken sonuç, güvenlik garantileri kapsamında bir adım olmalı. Sizinle, Başkan Putin’le, Başkan Zelenskiy’le gerçekleşmesi gereken üçlü görüşmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Stubb ayrıca, "Rusya ile 800 millik sınırımız var, tarihi tecrübelerimiz var. 1944’te çözüm bulduk, 2025’te de kalıcı ve adil bir barış için çözüm bulabileceğimize inanıyorum" dedi.
TRUMP: PUTIN DE BİZE KATILACAK
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin başlıkları tartışmak için Beyaz Saray’da bir araya geldi.
Liderlerin görüşmesi sonrasında ilk sözü alan Trump, "Sizi burada ağırlamak büyük bir onur. Burası özel bir yer. Beyaz Saray, nereden gelirseniz gelin çok şey ifade eden ve gerçekten çok güzel bir yer. Bugün gerçekleşen tüm harika şeyler için teşekkür ederim. Ukrayna’daki katliamları sona erdirmek ve savaşı durdurmak için önemli görüşmeler yaptık. Hepimiz aynı amaç için çalışıyoruz: Çok basit bir amaç, öldürmeyi durdurmak, bu sorunu çözmek istiyoruz. Bir veya iki hafta içinde bir anlaşmaya varabiliriz. Bu korkunç savaşı sonlandırabileceğimize inanıyorum. Ben bu katliama son vermek istiyorum. Çok sayıda insan ölüyor ve onları kurtarmalıyız. Kurtarmalıyız. Hepimiz kalıcı bir barış için çalışırken acil bir ateşkesin olmasını tercih ederim" dedi.
Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de dolaylı görüşme yaptığını aktararak, "Az önce Başkan Zelenskiy ile bir araya gelme şerefine nail oldum ve birçok konuyu ele aldık. Bugün Başkan Putin ile de dolaylı olarak görüştüm. Bu toplantının hemen ardından Putin’i arayacağız. Eminim ki sağlam, iyi, belki de harika bir toplantı olacak. Sonrasında üçlü bir anlaşma üzerinde çalışıp, bunu sonuçlandırmak istiyoruz. Çünkü 2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana böyle bir şey yaşanmadı" diye konuştu.
Trump ayrıca Avrupa liderlerine hitaben, "Bunlar büyük ülkelerin liderleri ve Avrupa’nın her yerinde saygı duyulan kişiler. Bence Avrupa’nın diğer ülkeleri adına da konuşuyorlar. Bugün, güvenlik dahil olmak üzere neredeyse her konuda bir karara varacağız" ifadelerini kullandı.
TRUMP- ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ
RUSYA'DAN AVRUPALI LİDERLERE UYARI: BU BİR KIŞKIRTMADIR
ZELENSKİ: GARANTİ OLARAK HER ŞEYİ İSTİYORUM
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Garanti olarak her şeyi istiyorum."
ZİRVE BAŞLADI! TRUMP: PUTIN İLE TELEFONDA GÖRÜŞECEĞİM
Trump Zelenskiy'i kapıda karşıladı ve ardından zirvenin başladı. Oval Ofis'te konuşan Trump'ın açıklamaları şu şekilde:
"Her şey iyi giderse 3'lü toplantı olur. Barış sağlanırsa uzun vadeli olacak. Herkes savaşın bitmesini istiyoır. En kolayı bu savaşı bitirmek olur sanıyordum ama olmadı. Ukrayna ve Rusya ile birlikte çalışacağız. Putin ile telefonda görüşeceğim"
TRUMP BEYAZ SARAY'DA ZELENSKİY'İ KARŞILAYACAK
AVRUPALI LİDERLER BEYAZ SARAY'DA
Ruysa-ABD'nin Alaska görüşmesi sonrasında gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı Liderler ve Zelenskiy ile yapacağı görüşmeye çevrildi. Bugün Washington'a gelen liderler an itibari ile Beyaz Saray'da olduğu bildirildi.
TRUMP'TAN ELEŞTİRİLERE YANIT
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki savaşla ilgili kenidisini eleştirenlere karşı yaptığı açıklamada “Altı ayda altı savaşı çözüme kavuşturdum; bunlardan biri nükleer felakete dönüşme ihtimali olan bir krizdi. Buna rağmen Wall Street Journal ve aslında hiçbir şeyden haberi olmayan birçok kişi, Rusya/Ukrayna karmaşası hakkında her şeyi yanlış yaptığımı iddia ediyor. Bu, Uykucu Joe Biden’ın savaşı, benim değil. Ben buradayım çünkü bu savaşı daha da uzatmak için değil, bitirmek için. Eğer ben başkan olsaydım, asla başlamazdı. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum ve yıllardır bu çatışmalar üzerinde çalışıp hiçbir sonuç alamayan insanların tavsiyelerine ihtiyacım yok. Onlar sağduyudan, zekâdan ve anlayıştan yoksun ‘aptal’ insanlar ve şu anki Rusya/Ukrayna felaketini çözmeyi daha da zorlaştırıyorlar. Tüm hafif sıklet, kıskanç eleştirmenlerime rağmen ben bunu da çözeceğim — her zaman yaptığım gibi!
Başkan Donald J. Trump" dedi.
STARMER WASHINGTON'DA
UKRAYNA: RUSYA'NIN SALDIRISINDA 7 KİŞİ ÖLDÜ
Ukrayna, Rusya'nın Harkiv ve Zaporijya şehirlerine düzenlediği hava saldırılarında 7 kişinin öldüğünü, 37'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.
Harkiv Valisi Oleh Synyehubov ve Zaporijya Valisi Ivan Fedorov, Telegram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
Synyehubov, Rusya'nın Harkiv'e düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında (İHA) toplam 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını ifade etti.
Fedorov da gece boyunca Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya'nın idari merkezini de hedef alan füze saldırısında 17'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.
MOSKOVA'DAN 4 BALİSTİK FÜZE
Ukrayna Hava Kuvvetleri, ülkenin hava savunma sistemlerinin gece boyunca toplam 140 İHA'nın 88'ini düşürdüğünü ve Moskova'nın 4 balistik füze fırlattığını iddia etti.
Rus yetkililer ise saldırı veya iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
ZELENSKİY'DEN KELLOG'LA KRİTİK GÖRÜŞME
Ukrinform ajansı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Washington’da ABD'nin Ukrayna Özel Temmsilcisi Keith Kellogg ile görüştüğünü bildirdi.
TRUMP: BEYAZ SARAY'DA BÜYÜK GÜN
ABD Başaknı Donald Trump, "Beyaz Saray'da büyük gün! Bakalım sonuçlar ne olacak" dedi.
ZELENSKİY TAKIM ELBİSE Mİ GİYECEK?
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde takım elbise benzeri bir kıyafet giyeceği öne sürüldü.
Axios haber platformuna konuşan ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, marttaki Trump-Zelenskiy görüşmesinde tartışma konusu olan Zelenskiy'nin takım elbise giymemesinin ardından yeni toplantıdaki kıyafetine ilişkin değerlendirmede bulundu.
"TAKIM ELBİSE DEĞİL AMA BENZERİ"
Yetkililer, Beyaz Saray görevlilerinin, Ukraynalılara Zelenskiy'nin Trump ile yapacağı görüşmede takım elbise giyip giymeyeceğini sorduklarını ileri sürdü.
Zelenskiy'nin görüşmede hazirandaki NATO zirvesinde giydiği siyah ceket benzeri bir kıyafet giyeceğini belirten Ukraynalı bir yetkili, "Takım elbise benzeri bir kıyafet olacak ama tam takım elbise olmayacak." dedi.
ABD'li bir yetkili, Trump ile görüşmesinde Zelenskiy'nin takım elbise giymesinin "barış için iyi bir işaret olacağını" belirterek bunu yapmasını beklemediklerini, bir başka ABD'li yetkili ise "Kravat taksa harika olurdu ancak bunu beklemiyoruz." ifadesini kullandı.
AVRUPA'DAN UKRAYNA'YA 50 BİN ASKER İDDİASI
Finlandiya merkezli bir gazete, Avrupa ülkelerinin bir ateşkes sağlanması durumunda Ukrayna’ya 50 bin kara askerini konuşlandırmaya hazır olduğunu bildirdi. Haberde, bilgi kaynakları olarak dış politika ve güvenlik yetkilileri gösterildi.
OPERASYON PLANI HAZIR
Iltalehti gazetesine göre, bir batılı general komutasında tüm birlikleri göndermeye yönelik operasyon planı şimdiden hazırlandı. Bu plan, Kiev için bir güvenlik garantisi sağlamak amacıyla hazırlandı.
KOALİSYON LİDERLERİ İNGİLTERE VE FRANSA
Söz konusu konuşlandırma, İngiltere ve Fransa liderliğinde oluşturulacak “Gönüllüler Koalisyonu” çerçevesinde gerçekleştirilecek.
AMAÇ RUSYA'YA CAYDIRICI ETKİ
50 bin Batılı askerin varlığı, Rusya’nın işgale devam etmesini engelleyici bir caydırıcı olarak hizmet edecek. Haberde, bu güçlerin hava ve deniz birlikleri tarafından destekleneceği ve Ukrayna hava sahasının korunmasının sağlanacağı belirtildi.
KİEV'E GÜVENLİK ŞEMSİYESİ
Ukrayna, toprak kaybetse bile siyasi egemenliğini koruyabilir; ancak plan, bir ateşkes durumunda Kiev’e güvenilir bir güvenlik şemsiyesi sağlamak amacını taşıyor.
ZELENSKİY'DEN RUSYA SALDIRISINA KINAMA: AMACI DİPLOMATİK ÇABALARIMIZI BALTALAMAK
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Pazartesi günü Ukrayna’nın Harkiv, Zaporijya ve Sumi bölgelerine düzenlenen Rus saldırılarını kınayarak, Kremlin’in Avrupa liderlerinin Beyaz Saray ziyareti öncesi “diplomatik çabaları baltalamak” istediğini söyledi.
Zelenskiy yaptığı açıklamada, “Rus savaş makinesi her şeye rağmen hayatları yok etmeye devam ediyor,” dedi. Oval Ofis’te ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, “İşte bu yüzden ölümleri durdurmak için yardım talep ediyoruz. İşte bu yüzden güvenilir güvenlik garantilerine ihtiyaç var. İşte bu yüzden Rusya’nın bu savaşta yer almasının ödüllendirilmemesi gerekiyor,” ifadelerini kullandı.
"RUSLAR SİVİL ALTYAPIMIZI YOK EDİYOR"
Ukrayna lideri ayrıca, “Herkes onurlu bir barış ve gerçek güvenlik istiyor. Ancak şu anda Ruslar, Harkiv, Zaporijya, Sumi ve Odessa’yı hedef alıyor, konutları ve sivil altyapımızı yok ediyor” diye ekledi.
Ukrayna makamlarına göre, Rusya’nın Harkiv’e düzenlediği saldırıda en az yedi kişi hayatını kaybederken, Zaporijya’ya yapılan balistik füze saldırısında üç kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.
Zelenskiy, bu saldırıyı “gösterişli ve alaycı bir Rus saldırısı” olarak nitelendirdi.
"AVRUPALI LİDERLER SERT TUTUM SERGİLEYECEK"
Bugün Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yapılacak görüşmelere yedi Avrupalı lider katılacak.
Dün, Ukrayna’nın ana Avrupa müttefiklerinden oluşan “Gönüllüler Koalisyonu” toplantısında liderler, Ukrayna’daki ölümleri durdurma, Rusya’ya karşı yaptırımlar yoluyla baskıyı sürdürme ve Ukrayna’nın kendi topraklarıyla ilgili kararları yalnızca kendisinin vermesi gerektiği ilkesini savunma gerekliliğini tartıştı.
CNN International'ın aktardığına göre bugünkü görüşmelerde Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump’tan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı sert bir tutum sergilemesini talep edecek.
İŞTE LİDERLERİN AÇIKLAMALARI
-
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa’nın gelecekteki çatışmaları önlemek için Rusya karşısında kararlı kalması gerektiğini vurguladı. Macron, ayrıca Avrupa’nın Ukrayna’daki güvenlik garantileri konusunda sorumluluk almaya hazır olduğunu söyledi.
Macron, “Yeni bir diplomatik aşamaya girmeliyiz… Avrupa çıkarlarını savunmamız gereken bir aşama,” dedi.
-
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’nın “potansiyel işgalcilere sindirilemez bir çelik kirpi” hâline gelmesi gerektiğini belirtti ve hem Ukrayna hem de Avrupa’nın “hayati güvenlik çıkarları” için güvenlik garantileri talep etti.
Leyen, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin başka ülkelerle iş birliği yapmasına veya üçüncü ülkelerden yardım almasına hiçbir sınırlama getirilemez. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için hiçbir sınırlama olamaz,” dedi.
-
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna’ya desteğinin “ne kadar süre gerekirse devam edeceğini” bir kez daha vurguladı.
Starmer ve Macron, Cumartesi günü ABD’nin gelecekteki bir barış anlaşması kapsamında Ukrayna’ya güvenlik garantisi sağlama konusundaki açıklıklarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
RUSYA'DAN UKRAYNA'YA İHA SALDIRISI: 5 ÖLÜ
Ukrayna makamlarının verdiği bilgiye göre, Rusya’nın pazartesi sabahı erken saatlerde Harkiv kentindeki beş katlı bir apartmana düzenlediği drone saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, en az bir düzineden fazla kişi yaralandı.
Bölge valisi Oleg Synegubov, saldırının şafaktan hemen önce gerçekleştiğini, binanın bir bölümünün yıkıldığını ve en az üç katta yangın çıktığını söyledi. Rusya’nın apartmana dört insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini belirtti.
1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ ÖLDÜ
Ukrayna Devlet Acil Servisi, enkaz altında kalan bir kişiye ulaşmaya çalışan kurtarma ekiplerinin görüntülerini yayımladı. Bir başka videoda ise alevler içinde kalan bir katın görüntüleri yer aldı.
Ukrayna Savcılığı, “Beş kişi öldü, bunlar arasında yaklaşık bir buçuk yaşında bir kız çocuğu da var” açıklamasını yaptı.
Açıklamada ayrıca, “En az 18 kişi yaralandı ve aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi ağır şok geçirdi” denildi.
Rusya sınırına yakın şehir, saatler önce düzenlenen bir balistik füze saldırısıyla da hedef alınmış, Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov’un aktardığına göre en az 11 kişi yaralanmıştı.
ODESSA'YA DA İHA SALDIRISI
Ayrıca Rusya, pazartesi sabahının erken saatlerinde güneydeki Odessa bölgesine de İHA saldırıları düzenledi. Bölge valisi Oleg Kiper, saldırıların bir akaryakıt tesisinde yangına yol açtığını söyledi.
"TRUMP BİR KEZ DAHA KANDIRILDI"
ABD'li Senatör Chris Van Hollen, Başkan Donald Trump'ın, 15 Ağustos'ta Alaska'daki görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından "bir kez daha kandırıldığını" ileri sürdü.
ABC News'in "This Week" programına konuk olan Demokrat Senatör Van Hollen, Trump-Putin görüşmesini değerlendirdi.
Van Hollen "Trump, Putin tarafından bir kez daha kandırıldı. Putin, Amerikan topraklarında kırmızı halıda ağırlandı. Ama ne ateşkes, ne de Putin ile (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy arasında yakın bir görüşme oldu." dedi.
Trump'ın görüşme öncesi dile getirdiği yaptırımların "bir kenara bırakıldığını" ifade eden Van Hollen, Trump'ın da Putin tarafından övüldüğünü vurguladı.
"GÖRÜŞME PUTİN İÇİN BİR ZAFERDİ"
Van Hollen, Kongre'nin ve Senato'nun, Rusya'ya ve Putin'e yaptırımlar getirecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışması gerektiğinin altını çizdi.
Görüşme öncesi Putin'in aklında tek bir hedef olduğunu ve görüşme sonrası o hedeften vazgeçmediğini belirten Van Hollen, Trump'ın yapmayı umduğu ateşkesi "dahi yapamadığını" bu yüzden bu görüşmenin Putin için bir "zafer" sayıldığını savundu.
Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.
ZELENSKİY WASHINGTON'DA: AYAĞININ TOZUYLA MESAJ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için Washington'a ulaştı.
Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
Trump'la görüşmek üzere Washington'a ulaştığını belirten Zelenskiy, daha sonra Avrupalı liderlerin de katılımıyla bir görüşme gerçekleştireceklerini aktardı.
"KIRIM'DAN VAZGEÇİLMEMELİYDİ"
Zelenskiy, açıklamasında şunları kaydetti:
"Hepimiz bu savaşı hızlı ve güvenilir bir şekilde sona erdirmek için güçlü bir istek duyuyoruz. Ve barış kalıcı olmalıdır. Yıllar önce Ukrayna'nın, Kırım'dan ve doğumuzun bir parçası, Donbas bölgesinin bir kısmından vazgeçmek zorunda kaldığı ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bunu yeni saldırısı için sıçrama tahtası olarak kullandığı zamanki gibi olmamalıdır."
Ukrayna'ya 1994'te verilen güvenlik garantilerinin işe yaramadığını vurgulayan Zelenskiy, "Elbette o dönemde Kırım'dan vazgeçilmemeliydi, tıpkı 2022'den sonra Ukraynalıların Kiev, Odessa ya da Harkiv'den vazgeçmediği gibi." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, Ukraynalıların toprakları ve bağımsızlıkları için mücadele ettiğine işaret ederek, "Halkımız, Başkan Trump'a, Amerika'daki herkese, tüm partner ve müttefiklerimize destekleri ve paha biçilmez yardımları için her zaman minnettar olacak." açıklaması yaptı.
Rusya'nın başlattığı savaşı "sona erdirmesi" gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Umarım Amerika ve Avrupalı dostlarımızla ortak gücümüz, Rusya'yı gerçek bir barışa zorlar." temennisinde bulundu.
TRUMP'TAN ZELENSKİY'E NATO VE KIRIM VETOSU
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e, Kırım'dan ve NATO'ya girmekten vazgeçmesi çağrısında bulunarak, bu iki konunun gündemde olmadığını belirtti.
Bugün Beyaz Saray'da Zelenskiy'nin yanı sıra Avrupalı liderleri de ağırlayacak olan ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump, bu kadar çok sayıda Avrupalı lideri ağırlamaktan dolayı gurur duyduğunu ve barışa giden süreçle ilgili önemli görüşmeler yapacaklarını vurguladı.
"KIRIM'I GERİ ALAMAZSIN NATO'YA GİREMEZSİN"
Zelenskiy'e, "İsterse Rusya ile savaşı anında sona erdirebilir ya da savaşmaya devam edebilir." şeklinde gönderme yapan ABD Başkanı Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Kırım'ı tek kurşun atılmadan (Rusya'ya) verdiğini ve buranın artık geri alınamayacağını kaydetti.
Trump ayrıca, Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin de artık masada olmadığını ifade etti.
ZİRVE SAAT KAÇTA?
Beyaz Saray'da gerçekleşecek zirvenin zaman çizelgesi şöyle:
TSİ ile 19.00'de Avrupa liderleri Beyaz Saray'a ulaşacak.
TSİ ile 20.00'de Trump, Zelenskiy'i karşılayacak.
TSİ ile 20.15'te Trump-Zelerskiy görüşmesi başlayacak.
TSİ ile 21.15'te Trump, Avrupalı liderleri karşılayacak.
TSİ ile 22.00'de: Trump ve Avrupalı liderleri arasındaki görüşmeler başlayacak.
ZELENSKİY'E BEYAZ SARAY'DA HANGİ AVRUPALI LİDERLER OLACAK?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Zelenskiy ile birlikte Beyaz Saray'da zirveye katılacak.
TRUMP: HİÇ BU KADAR LDERİ AĞIRLAMAMIŞTIM
ABD Başaknı Donald Trump, sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden buügn Avrupa'dan gelecek liderlere atıfta bulunarak "Beyaz Saray’da büyük gün. Aynı anda hiç bu kadar çok Avrupa lideri ağırlamamıştım. Onları ağırlamak benim için büyük bir onur!!!" dedi.
ABD'Lİ YETKİLİLERDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR
Beyaz Saray'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Donald Trump ve Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen kritik zirvede, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta merkezi öneme sahip beş bölge konusunda Rusya'nın "bazı tavizler" verdiğini açıklamıştı.
Bu açıklamanın Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporizhzhia ve Kırım bölgelerine atıfta bulunduğu belirtildi.
Witkoff, "Beş bölgeyle ilgili masada bazı tavizler yapıldı. Donetsk özelinde ne olacağı konusunda önemli bir tartışma var ve bu tartışma Pazartesi günü ayrıntılı şekilde ele alınacak." demişti.
'OYUN DEĞİŞTİRİCİ' GÜVENLİK GARANTİLERİ
Witkoff, " Oyun değiştirici olarak tanımlayabileceğim güçlü güvenlik garantileri üzerinde anlaştık." ifadelerini kullanmıştı.
DIŞİŞLERİ BAKANI RUBIO: HER İKİ TARAFIN DA BAZI TAVİZLER VERMESİ GEREK
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün CBS News'e verdiği röportajda "Bu savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması imzalamak istiyoruz, böylece Ukrayna halkı hayatlarına devam edebilecek, ülkelerini yeniden inşa edebilecek ve bunun bir daha asla tekrarlanmayacağından emin olabilecek. Ancak bunun için her iki tarafın da bazı ödünler vermesi gerekecektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
"HAREKETLİLİK VAR"
Barış anlaşması için hala gidilecek bir yol olduğunu kaydeden Rubio, "Barış anlaşmasının eşiğinde olduğumuzu söylemiyorum ancak bir hareketlilik olduğunu söylüyorum. Zelenskiy ve Avrupalı liderler bir takip toplantısı yapacak kadar ilerleme var." diye konuşmuştu.
