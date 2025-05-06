CANLI | Asya'da 2 nükleer güç çatışıyor! Hindistan’dan Pakistan’a yeni tehdit
Hindistan'ın Pakistan topraklarına karşı gerçekleştirdiği saldırıların ardından bölgedeki gerilim devam ediyor. İslamabad yönetimi, savaşta hayatını kaybedenlerin sayısını 31 olarak güncellerken çatışmalarda yaşamını yitiren Hindistanlı sayısı 14 oldu. Asya'daki kriz devam ederken, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Pakistan'ın askeri eylemlerine "çok sert" yanıt verileceğini bildirdi. İşte bölgeden anbean gelişmeler...
Nükleer silahlara sahip iki komşu ülke Hindistan ve Pakistan arasındaki tansiyon savaşa neden oldu. Hindistan, "Sindoor Operasyonu" adıyla yeni bir askeri harekat başlattığını açıklarken, Pakistan'da altı bölgenin hedef alındığı belirtildi. Pakistan ise Hindistan'ın üç farklı bölgeden füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.
HİNDİSTAN: PAKİSTAN'IN ASKERİ EYLEMLERİNE "ÇOK SERT" YANIT VERİLECEK
The Hindu'nun haberine göre Jaishankar, Yeni Delhi'de düzenlenen "20. Hindistan-İran Ortak Komisyon Toplantısı'nda" İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü.
Burada konuşan Jaishankar, Erakçi'nin ziyaretinin, Hindistan'ın "Pahalgam terör saldırısına yanıt verdiği bir sırada" gerçekleştiğini anımsattı.
Jaishankar, Pahalgam saldırısının "Hindistan'ın sınır ötesi terörist altyapıyı hedef alarak yanıt vermesini zorunlu hale getirdiğini" ileri sürdü.
İslamabad yönetimine hitaben konuşan Jaishankar, Pakistan'ın askeri eylemlerine "çok sert" yanıt verileceğini bildirerek, "Tepkimiz hedef odaklı ve ölçülüydü. Durumu tırmandırmak niyetinde değiliz. Ancak, (Pakistan'dan) bize karşı askeri saldırılar olursa, bunlara çok sert bir yanıt verilecek, bu konuda şüphe olmamalı." ifadesini kullandı.
İRAN İLE HİNDİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI BİR ARAYA GELDİ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ikili ve bölgesel meseleler hakkında istişarede bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hindistanlı üst düzey yetkililerle görüşmek ve İran-Hindistan Ortak Komisyonunun 20'nci toplantısına katılmak üzere Yeni Delhi'de bulunan Arakçi, dün Hintli mevkidaşı Jaishankar ile görüştü. Açıklamada görüşmeyle ilgili olarak, Arakçi'nin bölgedeki istikrar ve güvenliğin İran ve dünya açısından önemini vurguladığı belirtildi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ile ekonomi, ticaret ve ulaştırma alanlarındaki ikili anlaşmaların hayata geçirilmesi konuları ele alındı. İki bakan ayrıca, Güney Asya ve Orta Doğu bölgelerindeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunarak, gerginliğin azaltılması, barış ve istikrarın korunması, gerginlik ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için iş birliği ve yardımlaşmanın gerekliliği üzerinde durdu.
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI PAKİSTANLI MEVKİDAŞI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
İran devlet televizyonunun haberine göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de üst düzey yetkililerle görüşen Erakçi, ziyareti sırasında Pakistan ile Hindistan arasındaki son güvenlik gelişmeleri hakkında Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erakçi, Hint yetkililerle yaptığı görüşmelere ilişkin Pakistanlı mevkidaşına bilgi vererek, her iki tarafın da durumun daha da tırmanmasını önlemek ve gerginliği azaltmak için çaba göstermesinin önemini vurguladı.
Pakistan Dışişleri Bakanı Dar da Erakçi'ye bölgedeki son duruma ilişkin bilgi verdi ve İslamabad'ın gerginliği tırmandırma peşinde olmadığını anlattı.
Kısa süre önce Pakistan'ı ziyaret eden Erakçi, dün Hindistan'a gitmişti.
Erakçi, Yeni Delhi'de önce Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar bir araya gelmişti. İranlı Bakan, Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu ile de Rashtrapati Bhavan Sarayı'nda görüşmüştü.
A HABER’DE UZMAN İSİM AÇIKLADI: HİNDİSTAN'IN ELİNDE HİÇBİR DELİL YOK
Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan çatışmalarda 45 kişi hayatını kaybetti. Terör saldırısıyla ilişkilendirilen olaylara dair Hindistan'ın öne sürdüğü iddialar, somut delil yetersizliği nedeniyle tartışma konusu oldu. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunan Gazeteci Mete Sohtaoğlu, Hindistan’ın terör saldırısında öne sürdüğü argümanları kanıtlayamadığını belirterek, “Saldırıyı yapanların kimliklerine dair ortada hiçbir delil yok. Şimdiye kadar ne bir ceset, ne bir silah, ne de yakalanan bir kişi gösterildi” dedi.
6 Mayıs gecesi Hindistan ve Pakistan arasında başlayan sıcak çatışmalarda toplamda 45 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Çatışmaların arka planında yer alan terör saldırısıyla ilgili Hindistan’ın ortaya attığı iddialar ise kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Mete Sohtaoğlu, Hindistan’ın saldırgan tutumunun ardındaki gerekçeleri değerlendirdi. Sohtaoğlu, Hindistan’ın saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü kişilere dair hiçbir somut delil sunmadığını belirterek, “Ne bir ceset var, ne bir silah, ne de yakalanan bir kişi. Ortada yalnızca iddialar dolaşıyor” ifadelerini kullandı.
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ORTADA NE DELİL VAR NE DE BİR BİLGİ
Hindistan’ın saldırıya uğradığını iddia ettiği olayla ilgili olarak kamuoyuna açıklanan 10 kişilik bir listeden bahsedildiğini belirten Sohtaoğlu, Hindistan’ın bu kişilerin saldırı yapılan bölgede turist olarak bulundukları iddia edilse de bunun doğru olmadığını belirtti. Sohtaoğlu, “Çünkü saldırının gerçekleştiği bölge, Pakistan sınırına yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta, aynı zamanda Hindistan ordusu ve istihbarat mensuplarının aileleriyle birlikte hafta sonları dinlenmek için kullandığı bir sayfiye alanı. Yani buraya gelenlerin çoğu asker ya da güvenlik birimlerine mensup kişiler ya da onların yakınları.
Açıklanan 10 ya da 16 kişilik listede sivil kişiler de olabilir. Ancak önemli olan şu: Bu listeyi Hindistan hâlâ resmî olarak açıklamadı. Ölenlerin kimlikleri, hangi statüde oldukları gibi bilgiler kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılmış değil” diye konuştu.
O İSİM TEYİT DOĞRULANMADI
Hindistan’ın günlerdir Pakistan’ı saldırıdan sorumlu tuttuğunu bunun akabinde ise 6 Mayıs gecesi çatışmaları başlattığını belirten Sohtaoğlu, “Şimdiye kadar Pakistan vatandaşlarına dair yalnızca bir isim verildi. Pakistan ise bu ismi doğrulamadı; bu kişinin varlığı teyit edilemedi. Hindistan'ın iddiasına göre saldırıyı gerçekleştiren grup dört kişiden oluşuyor: İki Pakistanlı, bir Keşmirli ve kimliği gizli tutulan bir başka kişi. Fakat bu dört kişilik sözde saldırgan gruba dair ortada hiçbir delil bulunmuyor.
“SALDIRGANLARA DAİR HİÇBİR FİZİKİ DELİL YOK”
Hindistan’ın geçmişte benimsediği bir sergileme geleneği vardır: Eğer bir saldırgan yakalanır ya da etkisiz hale getirilirse, silahlarıyla, cesetleriyle, pasaportlarıyla birlikte kamuoyuna gösterilir. Ancak bu olayda şimdiye kadar ne bir ceset, ne bir silah, ne de yakalanan bir kişi gösterildi. Yani ortada saldırganlara dair hiçbir fiziki delil yok. Hindistan tarafı bu konuda herhangi bir şey sunmuş değil” diyerek durumun karışık olduğunu resmi açıklamaların ise şeffaf olmaktan uzak olduğunu bildirdi.
SALDIRI İÇİN BAHANE ARACI…
Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Hindistan’ın saldırılarını meşru göstermek için terör grupları bahanesinin arkasına saklandığını belirten Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, şöyle konuştu:
Hindistan, fırlattığı füzelerle "terör örgütü gruplarını hedef aldığını" iddia ediyor. Ancak bu saldırılarda toplamda 31 kişi hayatını kaybetti. Bu noktada Hindistan’ın, saldırılarını meşru göstermek için kullandığı yöntemin aynısını daha önce İsrail’de de gördük. İsrail de benzer şekilde, Gazze’de ve Beyrut’ta sivil yerleşim alanlarını hedef alarak "teröristleri temizlediğini" ileri sürmüştü. Sivilleri hedef alarak terörle mücadele gerekçesi sunmak, bu ülkeler tarafından sıkça kullanılan bir taktik hâline geldi.
İSRAİL’DEN HİNDİSTAN’A SALDIRI DESTEĞİ!
İsrail’in Hindistan’a verdiği desteğin oldukça dikkat çekici olduğunu belirten Gökçe, “İsrail’in büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ‘İsrail, Hindistan’ın kendini savunma hakkını desteklemektedir. Teröristler, masumlara karşı işledikleri iğrenç suçlardan saklanabilecek bir yer olmadığını bilmelidir’ denilerek Hindistan’ın askeri eylemleri açıkça savunuldu.
Ancak dikkat edilmesi gereken bir diğer husus var. Hindistan, 22 Nisan’daki saldırılar öncesinde bir direniş grubunun kendilerine saldırdığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürüyor. Fakat bu tür saldırıların sürekli bir tehdit oluşturmadığını ve uzun süredir böyle bir olay yaşanmadığını biliyoruz. Buna rağmen Hindistan’ın cevabı, doğrudan füze saldırılarıyla oldu. Bu da saldırının boyutuyla verilen tepki arasında ciddi bir orantısızlık olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.
HİNDİSTAN’IN TEMEL AMACI NE?
Hindistan’ın gerginliği tırmandırmasındaki temel amacına yönelik soru soran Gökçe, “Eğer gerçekten ortada bir terör tehdidi varsa, Hindistan neden bu kadar gerginliği tırmandıracak, hatta su kaynaklarını kesecek kadar ileri giden adımlar atıyor? Bu tepkiler yalnızca bir karşılık değil, daha geniş bir jeopolitik ajandanın sinyalleri olabilir mi? İşte bu noktada kafamızda ciddi soru işaretleri oluşuyor” diye konuştu.
HİNDİSTAN 24 HAVALİMANINDA SİVİL UÇUŞLARI KAPATIYOR
Hindistan, Pakistan ile devam eden karşılıklı saldırılar nedeniyle 24 havalimanın sivil uçuşlara kapatılacağını açıkladı.
Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, devam eden saldırılar nedeniyle 24 havalimanın sivil uçuşlara kapatılacağını açıkladı. Kapatılan havalimanlarının bulunduğu yerler arasında Cemmu Keşmir, Pencap, Himachal Pradesh, Rajasthan ve Gujarat bulunurken, havalimanların sivil uçuşlara ne kadar süreyle kapalı kalacağı belirtilmedi.
ŞERİF ÜLKESİNİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKINI SAKLI TUTTUĞUNU DUYURDU
Pakistan devlet televizyonu PTV News'un X hesabındaki paylaşıma göre, Başbakan Şerif ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio telefonda görüştü.
Görüşmede, Hindistan'ın saldırılarının Pakistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğine dikkati çeken Şerif, ülkesinin Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.
Şerif, Hindistan'ın düzenlediği saldırıların 31 sivilin hayatını kaybetmesine, 57 kişinin yaralanmasına ve sivil altyapının zarar görmesine neden olduğunu belirterek saldırıları kınadı.
Bu saldırıların bölgedeki barış ve istikrarı da tehlikeye attığına işaret eden Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgenin güvenliğine yönelik duyduğu endişeyi takdirle karşıladıklarını dile getirdi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesi konusunda karşılıklı mutabakat sağlandı.
PAKİSTAN CAMMU KEŞMİR'DEKİ MÜHİMMAT DEPOLARINI HEDEF ALDI
Hindistan basını, Pakistan tarafından Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesindeki mühimmat depolarına saldırı düzenlendiğini bildirirken Hint yetkililer henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.
Asian News International'ın (ANI) haberinde, Cammu Keşmir bölgesinde çok sayıda yüksek şiddetli patlama sesi duyulduğu ifade edildi.
Pakistan ordusunun, Yeni Delhi yönetimine ait mühimmat depolarını hedef aldığını ileri süren ANI, Hindistan hava savunmasının buna karşılık verdiğini; Akhnoor, Samba, Baramulla ve Kupwara bölgelerinde de siren seslerinin duyulduğunu belirtti.
Patlamalara ilişkin Hindistan ve Pakistan tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı.
ÇİN'DEN HİNDİSTAN VE PAKİSTAN'A ÇAĞRI
Çin, Hindistan'ın 22 Nisan'daki terör saldırısını gerekçe göstererek misilleme olarak Pakistan topraklarına ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir'e düzenlediği hava saldırı sonrası taraflara durumu daha karmaşıklaştıracak eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Başbakan Şahbaz Şerif'in Pakistan'ın saldırılarda hayatını kaybedenlerin intikamını alacağına dair açıklamasıyla ilgili sorulan soruya yanıt verdi.
"DURUMU KARMAŞIKLAŞTIRACAK EYLEMLERDEN KAÇININ"
Çin'in terörizmin tüm biçimlerine karşı olduğunu vurgulayan Sözcü Lin, "Her iki tarafı, barışın ve istikrarın genel yararına hareket ederek sakin ve itidalli olmaya, durumu daha karmaşıklaştıracak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.
Lin, Çin'in gerilimin düşürülmesi için uluslararası toplumla birlikte yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu yineledi.
AB'DEN HİNDİSTAN VE PAKİSTAN'A İTİDAL ÇAĞRISI
Avrupa Birliği (AB), Keşmir'de 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısını kınayarak, taraflara itidal çağrısında bulundu.
AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan yazılı açıklamada, AB ve ülkelerinin 22 Nisan'da Keşmir'de gerçekleşen terör saldırısını ve masum sivillerin öldürülmesini kınadığı bildirildi.
Saldırıdan sorumlu olanların adalete teslim edilmesi çağrısı yapılan açıklamada "AB, bölgede artan gerginliği ve artması muhtemel can kayıplarını yakından ve büyük bir endişeyle izliyor. AB, her iki tarafı da itidal göstermeye, gerginliği azaltmaya ve her iki taraftaki sivillerin hayatlarını korumak için çatışmadan vazgeçmeye çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.
Taraflara diyaloğa girme çağrısı yapılan açıklamada, "Hindistan ve Pakistan'ın da uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve sivil hayatlarını korumak için mümkün olan tüm önlemleri almaları hayati önem taşıyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca AB'nin durumu yatıştırmak için tüm taraflarla birlikte çalışacağı kaydedildi.
HİNDİSTAN'DAN SINDOOR OPERASYONU AÇIKLAMASI: DEVAM EDİYOR
Hint televizyonu NDTV'nin haberine göre, Bakan Singh, tüm partilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda Pakistan'a karşı düzenlenen saldırılar hakkında milletvekillerine bilgi verdi.
"Sindoor Operasyonu"nun devam ettiğini kaydeden Singh, "askeri operasyon kapsamında 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği" ifadesini kullandı.
Singh, Hindistan ordusunun, Pakistan'ın "gerilimi tırmandıran" herhangi bir eylemine karşılık vermeye hazır olduğunu belirtti.
HİNDİSTAN: PAKİSTAN'IN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ VURDUK
Hindistan hükümetinden yapılan açıklamada, ordunun, Pakistan'ın Lahor kenti başta olmak üzere birçok noktasındaki hava savunma radarlarını ve sistemlerini vurduğu ifade edildi.
Açıklamada, Pakistan'a ait savunma sistemlerinin vurulmasının, Hindistan'ın kuzey ve batısında yer alan askeri tesislerin hedef alınmasına karşılık yapıldığı belirtildi.
PAKİSTAN'DAN GÜNCELLEME: 25 HİNDİSTAN SİHA'SINI DÜŞÜRDÜK
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Hindistan'ın Pakistan'a karşı SİHA saldırısında bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, Pakistan ordusunun şimdiye kadar Hindistan'a ait 25 "Harop" SİHA'sını düşürdüğü, enkazlarının ülkenin çeşitli bölgelerinden toplanması sürecinin devam ettiği belirtildi.
Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
"BARİZ ASKERİ SALDIRGANLIK EYLEMİ"
Chaudhry, geceden bu yana Hindistan'ın Pakistan'daki birçok noktaya "Harop" SİHA'ları gönderdiğini ve bunun başka bir "bariz askeri saldırganlık eylemi" olduğunu kaydetti.
Pakistan ordusunun yüksek alarm ve teyakkuz halinde olduğunu belirten Chaudhry, 4 Pakistanlı askerin Lahor kentine düzenlenen SİHA saldırısında yaralandığı, Sind eyaletine bağlı Miano bölgesinde de bir sivilin yaralandığı ve bir sivilin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
50'DEN FALZA HİNT ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Pakistan ordusu, SİHA'ların Pencap eyaletine bağlı Lahor, Attock, Gujranwala, Bahawalpur kentleri ile Chakwal bölgesi, Sind eyaletine bağlı Karaçi şehri ve Miano ile Chor bölgelerinde düşürüldüğünü bildirdi.
Ordu, SİHA'ların düşürüldüğü noktaların arasında başkent İslamabad'a 15 kilometre mesafedeki Rawalpindi kentinin de bulunduğunu açıkladı.
Pakistan güvenlik kaynakları, fiili sınır Kontrol Hattı (LoC) boyunca 50'den fazla Hint askerinin öldürüldüğünü, Hindistan ordusuna ait iki karargahın imha edildiğini kaydetti.
Pakistan'ın Hindistan'ı istediği yer ve zamanda hedef alacağını belirten kaynaklar, "Bu alçakça eylemler cevapsız kalmayacaktır." ifadesini kullandı.
HİNDİSTAN: PAKİSTAN'A GECE BOYU ORANTILI KARŞILIK VERDİK
Indian Express gazetesinin haberine göre, Hindistan ordusu, Pakistan ordusunun Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesindeki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.
Pakistan ordusunun Kupwara, Baramulla, Uri ve Akhnoor bölgelerinin karşısındaki LoC hattında 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece, hafif silah ve topçu ateşini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Hindistan ordusu orantılı bir şekilde karşılık verdi." ifadesi kullanıldı.
Ulusal basındaki habere göre, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de yerel hükümet, eyaletin sınır bölgelerinde eğitim kurumlarının kapatılması talimatı verdi.
PAKİSTAN HİNDİSTAN'A AİT 12 İHA'YI DÜŞÜRDÜĞÜNÜ DUYURDU
Pakistan ordusu, geceden bu yana Hindistan'a ait 12 Harop silahlı insansız hava aracının (SİHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan-Pakistan gerilimine dair yeni açıklamalarda bulundu.
Chaudhry, geceden bu yana Hindistan'ın Pakistan'daki "birçok noktaya" Harop SİHA'ları gönderdiğini ve bunun "bir başka bariz askeri saldırganlık eylemi" olduğunu kaydetti.
Pakistan ordusunun "yüksek alarm ve teyakkuz halinde" olduğunu belirten Chaudhry, şimdiye kadar Hindistan'a ait 12 Harop SİHA'sının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
HİNDİSTAN CAMİLERİ BÖYLE HEDEF ALDI
Hindistan'ın Pakistan'ı hedef aldığı saldırılarda camileri hedef alması dikkat çekiyor.
Hindistan tarafından dün akşam roketle hedef alınan Keşmir'in Kotli bölgesindeki Abbas Camii, ve yanındaki ev saldırının ardından ağır hasar aldı. Açıklamalara göre olayda 2 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı. Cami çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, halk büyük endişe içinde.
LAHOR'DA PATLAMA SESİ DUYULDU
HİNDİSTAN'DA CAN KAYBI 14 OLDU
Hindistan hükümeti, Çarşamba gününden bu yana Pakistan tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 59 kişinin de yaralandığını açıkladı. Artan şiddet olaylarının ardından sınır hattında topçu atışlarıyla karşılıklı çatışmalar yaşandı.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı, yaşamını yitiren sivillerin tamamının Poonch kasabasında olduğunu, yaralanan 59 kişiden çoğunun da aynı bölgede bulunduğunu belirtti.
HİNDİSTAN'DA 14, PAKİSTAN'DA 31 CAN KAYBI
Hindistan ordusu ayrıca, Çarşamba günü Pakistan ordusunun topçu atışları sırasında bir askerin de hayatını kaybettiğini bildirdi. Böylece Hindistan tarafında teyit edilen toplam can kaybı 14'e yükselmiş oldu.
Pakistan'da ise Hindistan'ın saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 31' yükselmişti.
HİNDİSTAN'A AİT CASUS DRONE DÜŞÜRÜLDÜ
Pakistan'ın doğusunda, Pencap eyaletinin Lahor şehrinde Hindistan'a ait olduğu ileri sürülen "casus dronun" düşürüldüğü bildirildi.
Pakistan televizyonu Samaa TV'nin yerel polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Gopal Nagar ile Nasırabad bölgeleri arasından geçen Walton Bulvarı'nda eski havaalanı ve askeri tesislerin yakınında bir dron düşürüldü.
Emniyet kaynakları, 1,5-2 metre uzunluğundaki dronun Hindistan sınırının ötesinden kontrol edildiğini belirtti.
Dronun sinyal bozucularla düşürüldüğü, çevrede çok sayıda patlama ve siren sesinin duyulduğu kaydedildi.
Bölge sakinlerinin panik halinde evlerinden çıktıkları, polis ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.
PAKİSTAN'DA O HAVALİMANLARINA UÇUŞLAR DURDURULDU
Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği hava saldırılarının ardından Karaçi, Lahor ve Sialkot havalimanlarındaki uçuşların durdurulduğu bildirildi.
Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi, üç havaalanındaki uçuş operasyonlarına öğle saatlerine dek ara verildiğini duyurdu.
Uçuşların durdurulması nedeniyle birçok hava yolu şirketi Pakistan seferlerini askıya aldı.
Pakistan, saldırıların ardından hava sahasını 48 saatliğine kapattığını duyurmuş, bir süre sonra uçuşların yönlendirilmesine yeniden başlanmıştı. Başkent İslamabad ile Lahor varışlı uçuşlar, Karaçi ve diğer şehirlere aktarılıyordu.
PENCAP'TA HİNDİSTAN'A AİT İHA PARAÇALARI BULUNDU
Pakistan'ın Pencap eyaletinde, Hindistan'a ait bir insansız hava aracının (İHA) parçalarının bulunduğu bildirildi.
Geo TV'nin, polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, eyaletin Chakwal bölgesinde Hindistan'a ait bir İHA'nın parçaları bulundu.
Samaa TV'nin haberine göre ise söz konusu İHA parçaları incelenmek üzere bir laboratuvara götürüldü.
Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da bir havaalanının yakınında 3 patlama sesi duyulduğu aktarıldı.
ARAP ÜLKELERİNDEN DİYALOG ÇAĞRISI
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasında devam eden gerginliğin büyük bir endişeyle takip edildiği belirtildi.
Açıklamada, her iki ülkeye de "iyi komşuluk ilkelerine saygı göstermeleri ve krizi sağduyu ve diplomatik kanallar aracılığıyla çözmeleri" çağrısı yapıldı.
Sorunların yapıcı diyalog yoluyla ele alınması için iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "kapsamlı, uzlaşıya dayalı ve sürdürülebilir çözümlere ulaşılmasının önemi" ifade edildi.
Öte yandan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
Katar Başbakanı Al Sani, Pakistan ve Hindistanlı yetkililerle ülkeleri arasında yaşanan krizdeki son gelişmeleri ve diplomasi yoluyla çözüm yollarını ele aldı.
Al Sani, görüşmede iki ülke arasındaki sorunların diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesini amaçlayan tüm bölgesel ve uluslararası çabaları tam desteklediklerini vurguladı.
BAE
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Hindistan ve Pakistan'ı "soğukkanlı davranmaya, gerilimi azaltmaya ve bölgesel ve uluslararası barışı tehdit edebilecek daha fazla tırmanmadan kaçınmaya" çağırdı.
Bin Zayid, tarafları diyalog ve anlayış çağrılarına kulak vererek askeri tırmanışı önlemeye, Asya'nın güneyinde istikrarı sağlamaya ve bölgeyi gerilimden uzak tutmaya davet etti.
Diplomasi ve diyaloğun, tüm krizlere barışçıl çözümler bulmanın en iyi yolu olduğunu ifade eden Bin Zayid, bunun halkların barış, istikrar ve refah özlemlerinin gerçekleşmesine katkıda bulunacağını belirtti.
KUVEYT
Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin tırmanmasının büyük endişeyle takip edildiği kaydedildi.
Her iki ülkenin itidalli olmaya ve anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeye davet edildiği açıklamada, bölgede barış, güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine katkıda bulunacak kapsamlı ve sürdürülebilir çözümlere ulaşmaları çağrısı yapıldı.
UMMAN
Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasındaki mevcut askeri tırmanışın büyük endişeyle takip edildiği ifade edildi.
Açıklamada, iki komşu ülkeye bu tehlikeli tırmanışı sınırlamaları, aralarında uzlaşıyı sağlamak için diplomatik çabaların önünü açmaları ve siyasi çözümlere öncelik vermeleri çağrısında bulunuldu.
CEZAYİR
Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasındaki trajik çatışmalardan dolayı derin üzüntü ve endişe duyulduğu ifade edildi.
Açıklamada, iki ülkeye güç kullanımı yerine siyasi ve diplomatik yolu ön plana çıkarmaları ve itidal çağrısı yapıldı.
"HİNDİSTAN BARIŞ VE İSTİKRARI TEHLİKEYE ATTI"
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Hindistan yönetiminin, Güney Asya'da barış ve istikrarı tehlikeye attığını söyledi.
Pakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve beraberindeki heyeti başkent İslamabad'da kabul ettiği bildirildi.
"DÜŞMANCA EYLEMLER"
Görüşmede, Hindistan'ın Pakistan'da sivilleri hedef alan askeri saldırısının ele alındığı kaydedildi. Zerdari, Yeni Delhi hükümetinin Güney Asya'daki barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirterek, bu tür 'düşmanca eylemlerin' bölge için tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.
Pakistan'ın İtalya ile ilişkilere büyük önem atfettiğini vurgulayan Zerdari, farklı alanlarda karşılıklı fayda sağlayacak iş birliklerini geliştirmekte kararlı olduğunu ifade etti. Zerdari ayrıca Bakan Piantedosi'nin, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik askeri saldırılarının ardından ülkesini ziyaret etmesinden memnuniyet duyduğunu da belirtti.
Piantedosi de Hindistan'ın 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine düzenlediği füze saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Bakan Piantedosi, mevcut durumun sona erdirilmesi için Pakistan'ın endişelerini hem İtalyan hükümetine hem de uluslararası topluma ileteceğini bildirdi.
PAKİSTAN'DAN ACİL TAHLİYE EMRİ
PAKİSTAN DUYURDU: ÖLÜ SAYISI 31'E YÜKSELDİ
Hindistan’ın, 22 Nisan'da Cemmu Keşmir'deki turistik Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldüğü terör saldırısından sorumlu tuttuğu Pakistan'a dün başlattığı saldırılarda can kaybı arttı. Pakistan ordusu, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 31’e, yaralı sayısının da 57’ye yükseldiğini açıklayarak, saldırılara daha fazla misilleme sözü verdi.
TRUMP'TAN HİNDİSTAN İLE PAKİSTAN'A ÇAĞRI
Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerginlik sıcak çatışmaya dönerken olaya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan da açıklama geldi. Trump, Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmanın sona ermesi çağrısında bulunarak çözüm için desteğe hazır olduğunu belirtti.
Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir törende Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Her iki ülke ile de çok iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Trump, bu sorunun bir an önce çözülmesini umduğunu ifade etti.
"ÇATIŞMANIN DURDUĞUNU GÖRMEK İSTİYORUM"
Trump, "Bu korkunç bir durum. Benim pozisyonum her iki ülkeyle de iyi geçinmek. İki ülkeyi de çok iyi tanıyorum ve bu işi çözdüklerini görmek istiyorum. Çatışmanın durduğunu görmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.
İki tarafın da karşılıklı olarak birbirine saldırı yaptığını belirten Trump, "Her iki ülkeyle de çok iyi geçiniyoruz. Bunun bittiğini görmek istiyorum. Yardım edebileceğim bir şey olursa elbette orada olacağım." ifadesini kullandı.
ŞAHBAZ ŞERİF'TEN NET MESAJ: DÖKÜLEN HER DAMLA KANIN İNTİKAMI ALINACAK
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın ülkesine düzenlediği saldırıların sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını söyledi.
Hindistan'ın Pakistan toprakları ve yine Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine düzenlediği füze saldırılarının ardından iki ülke arasındaki gerilim devam ederken Pakistan Başbakanı Şerif ulusa seslendi.
"PAKİSTAN'IN CESUR ULUS OLDUĞUNU UNUTTULAR"
Şerif, Hindistan'ın 6 Mayıs'ta düzenlediği hava saldırılarının sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını belirtti. Saldırılara tepki gösteren Şerif, "Belki geri adım atacağımızı düşünüyorlardı ama Pakistan'ın cesur bir ulus olduğunu unuttular." dedi.
"GURURLARI OLAN SAVAŞ JETLERİ ARTIK KÜL"
Hindistan'ın hava saldırılarına karşılık Pakistan'ın "düşmanı dize getirmesinin" sadece birkaç saat sürdüğünü söyleyen Şerif, "Hindistan'ın gururu olan beş savaş jeti artık sadece kül ve moloz yığınından ibaret." ifadesini kullandı.
Pakistan'ın konvansiyonel savaşta "düşmana karşı" üstünlüğünü bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Şerif, söz konusu saldırılarda dökülen her damla kanın intikamının alınacağına söz verdi.
"PAKİSTAN HİNDİSTAN'A AİT RAFALE SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ" İDDİASI
Pakistan'ın, Hindistan'ın düzenlediği füze saldırılarında, Hindistan ordusuna ait Rafale tipi savaş uçağını düşürdüğü ileri sürüldü.
CNN'e konuşan, ismi açıklanmayan üst düzey bir Fransız istihbarat yetkilisi, Hindistan Hava Kuvvetleri filosuna ait Rafale savaş uçağının dün Pakistan tarafından düşürüldüğünü öne sürdü.
HİNTLİ YETKİLİLERDEN YANIT YOK
Yetkili, Fransız makamlarının, düşürülen başka Rafale uçağının olup olmadığını araştırdığını iddia etti.
Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan'ın füze saldırılarına karşı yapılan misillemede Hindistan'a ait 5 savaş uçağının düşürüldüğünü belirtmişti. Öte yandan Hint yetkililer henüz bu iddiaya yanıt vermedi.
"TOPYEKÜN SAVAŞTAN KAÇINMYA ÇALIŞIYORUZ"
Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Hindistan'ın dün düzenlediği füze saldırılarının, "açık bir ihlal" ve iki ülke arasındaki gerilimi "tırmandırmaya yönelik davet" olduğunu vurguladı.
Pakistan ordusunun "tam kapsamlı savaşa" hazırlıklı olduğunu ancak bu tür bir savaştan kaçınmaya çalıştıklarını kaydeden Asıf, "Biz topyekün savaşa hazırız. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Hindistan bu çatışmanın şiddetini ve risklerini artırıyor, buna hazırlıksız yakalanamayız." dedi.
Asıf, Pakistan ordusunca düşürüldüğü belirtilen Hint jetlerine de değinerek, "(Hindistan) Üç uçağın düşürüldüğünü zaten kabul etti. Bu uçaklar yakın hava muharebesinde düşürüldü. Uçaklarımız tarafından füzeler ateşlendi ve onlar vuruldu. Çok basit." ifadesini kullandı.
Öte yandan, Asıf'ın düşürülen jetlere ilişkin açıklamasının aksine, Hint yetkililer herhangi bir uçağın düşürüldüğüne yönelik açıklama yapmadı.
"EĞER ONLAR (HİNDİSTAN) DAHA İLERİ ADIM ATARLARSA, O ZAMAN DAHA DA UYGUN KARŞILIK VERECEĞİZ"
Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Siyasi İşler Danışmanı Rana Sanaullah da Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantısının ardından bölgede artan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sanaullah, Hindistan'ın iki ülke arasındaki gerilimi artırmadığı sürece Pakistan'ın "sorumsuzca hareket etmeyeceği" konusunda uluslararası topluma taahhütte bulundu.
Hindistan'ın saldırılarına "uygun" karşılık verdiklerini savunan Sanaullah, "Eğer onlar (Hindistan) daha ileri adım atarlarsa, o zaman daha da uygun bir karşılık vereceğiz." dedi.
PAKİSTAN'DA HİNDİSTAN MERKEZLİ 16 YOUTUBE KANALINA ERİŞİM ENGELLENDİ
Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi (PTA), yanlış bilgi yaydığı ve Pakistan karşıtı propaganda yaptığı gerekçesiyle, Hindistan merkezli 16 YouTube kanalına erişimi engelledi.
PTA tarafından yayımlanan açıklamada, Pakistan’ın dijital ekosistemini güvence altına almak ve ulusal güvenliği korumak amacıyla 31 YouTube videosunun ve 32 internet sitesinin erişiminin engellendiği belirtildi.
Engellenen içeriklerin, kamu algısını yönlendirmeyi ve ulusal birliği zayıflatmayı amaçlayan yanıltıcı ve zararlı söylemler yaydığı savunulan açıklamada, "Ulusal çıkarları tehdit eden her türlü içeriğe karşı sıkı önlemler almaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.
PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI ZERDARİ'DEN NET MESAJ! "HİNDİSTAN BÖLGEDEKİ BARIŞI TEHLİKEYE ATIYOR"
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Hindistan yönetiminin, Güney Asya'da barış ve istikrarı tehlikeye attığını ve eylemlerinin bölge için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.
Pakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zerdari, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve beraberindeki heyeti başkent İslamabad'da kabul etti.
Görüşmede, Hindistan'ın Pakistan'da sivilleri hedef alan askeri saldırısı ele alındı.
Yeni Delhi hükümetinin Güney Asya'daki barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirten Zerdari, bu tür "düşmanca eylemlerin" bölge için tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.
İki ülke arasındaki işbirliğinin artırılmasının da ele alındığı görüşmede Zerdari, Pakistan'ın İtalya ile ilişkilere büyük önem atfettiğini ve farklı alanlarda karşılıklı fayda sağlayacak işbirliklerini geliştirmekte kararlı olduğunu ifade etti.
Zerdari, Bakan Piantedosi'nin, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik askeri saldırılarının ardından "kritik bir dönemde" ülkesini ziyaret etmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.
Piantedosi de Hindistan'ın 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine düzenlediği füze saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Bakan Piantedosi, mevcut durumun sona erdirilmesi için Pakistan'ın endişelerini hem İtalyan hükümetine hem de uluslararası topluma ileteceğini bildirdi.
Pakistan ve İtalya'nın insan kaçakçılığı ve terörle mücadele alanlarında işbirliği yürüttüğünü belirten Piantedosi, iki ülke arasında ekonomik işbirliği için de büyük potansiyel bulunduğunu, İtalya'da yaşayan 160 bin kişilik Pakistan diasporasının topluma iyi entegre olduğunu ve ülkenin gelişimine katkı sunduğunu kaydetti.
HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI
Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.
Hint ordusu "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.
BAŞKAN ŞAHBAZ ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ: TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPMAYA HAZIR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Pakistan ile dayanışmasını ifade ederken, saldırıda şehit olan Pakistanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.
"TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPMAYA HAZIR"
Başkan, Türkiye’nin, Pakistan’ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini, Cammu-Keşmir’deki terör saldırısına ilişkin tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu belirtti.
Erdoğan, Türkiye’nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etti.
A HABER HİNDİSTAN’IN VURDUĞU BİNANIN ÖNÜNDE
Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gerilim dün gece itibarı ile sıcak çatışmaya dönerken bölgede bulunan A Haber Muhabiri Fakhur Rahman, Muzafferabad’da bir camii ve okula isabet eden füzelerin yarattığı tahribatı yerinde inceleyerek bölgeden son gelişmeleri aktardı.
MUZAFFERABAD’A 12 FÜZE İSABET ETTİ
Rahman, bölgede yaşananlara ilişkin şöyle konuştu:
“Pakistan’ın kontrolü altındaki Keşmir bölgesinin başkenti Muzafferabad’a dün gece Hindistan tarafından 12 füze atıldı. Bu füzelerden bazıları Bilal Camii'ni hedef aldı. Caminin hemen yanında bir okul bulunuyor. Yerel yetkililerden aldığımız bilgilere göre saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
HİNDİSTAN’DAN TERÖR KAMPI İDDİASI
Füzeler cami ve okul çevresine isabet etti ancak büyük çapta bir can kaybı yaşanmadı. Hindistan, saldırıyı reddetti ve burasının teröristlerin eğitim kampı olduğunu iddia etti.
Verilen bilgilere göre cami saldırı anında fazla kalabalık değildi. Yaralı sayısına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak cami büyük ölçüde yıkılmış durumda. Görgü tanıkları, Bilal Camii’ne 4 füzenin isabet ettiğini ve saldırının gece yarısı saat 12 civarında gerçekleştiğini belirtti.
SALDIRIYA TANIK OLAN BİR BABA KONUŞTU
Şu anda içeride yaralı bir kız çocuğu olduğu bilgisi tarafımıza ulaştı. Babasıyla konuştuk; bize olay anını şöyle anlattı: “Toplamda 3 füze camiye isabet etti. Füzelerin parçaları pencereleri kırarak evimizin içine kadar girdi. 16 yaşındaki kızım yaralandı, şu an hastanede tedavi altında.”
NE TERÖR KAMPI NE MİLİTAN YUVASI!
Bölgedeki durumu yerinde gözlemledik. Burada ne bir terör kampı ne de militanlara ait herhangi bir eğitim faaliyeti görülmedi. Burası tamamen sivillerin yaşadığı bir bölge.”
PAKİSTAN NET UYARI: NÜKLEER SAVAŞ PATLAK VEREBİLİR
Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin artmasının nükleer savaşa yol açabileceğini belirtti.
Geo News televizyonuna konuşan Asıf, 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Hindistan ile artan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.
İki ülke arasında nükleer savaş ihtimalinin kesinlikle mevcut olduğuna işaret eden Asıf, "Eğer onlar (Hindistan), bölgeye topyekün bir savaş dayatırlarsa ve bu tür tehlikeler ortaya çıkarsa, o zaman her an bir nükleer savaş patlak verebilir." dedi.
Asıf, Yeni Delhi hükümetinin Pakistan'ı nükleer savaşa doğru itmesi halinde, Hindistan'ın "tüm sonuçlarına katlanacağını" ifade etti.
THY'DEN LAHOR VE İSLAMABAD SEFERLERİNDE PTAL KARAR
Türk Hava Yolları (THY), Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı nedeniyle bugün İstanbul'dan yapılması planlanan İslamabad ve Lahor seferlerini karşılıklı iptal etti.
THY'nin sosyal medya hesabından Pakistan seferleriyle ilgili olarak yolculara duyuruda bulunuldu. Duyuruda, iptal olan seferler ve yolculara tanınan yeni haklara ilişkin bilgilere yer verildi. Pakistan Karaçi, İslamabad ve Lahor uçuşu olan yolculara yeni haklar tanındığı belirtilen duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:
"7 Mayıs 2025 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 7 Mayıs 2025-9 Mayıs 2025 (dahil) arasındaki Karaçi, İslamabad, Lahor seferlerine kayıtlı tüm yolcularımızın, 21 Mayıs 2025 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Temmuz 2025 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir."
THY'nin bugün İstanbul'dan yapılması planlanan İslamabad ve Lahor seferleri karşılıklı iptal edildi.
BİLANÇO AĞIR! ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Hindistan basınındaki haberlere göre, Hindistan'ın "Sindoor operasyonu"na karşılık Pakistan ordusu, fiili sınır Kontrol Hattı (LoC) boyunca topçu saldırıları düzenledi.
Bu saldırılarda Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de 12 kişi öldü, 57 kişi de yaralandı.
Topçu saldırılarının yoğunlaştığı Poonch, Rajouri ve Mehandar bölgelerindeki mesken ve işletmelerin ciddi hasar gördüğü bildirildi.
Hindistan ordusu, daha önce Pakistan güçlerinin LoC boyunca uluslararası sınırda düzenlediği saldırılarda 3 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.
DURUM "SON DERECE GERGİN"
Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde iktidardaki Cammu Keşmir Ulusal Konferansı (JKNC) partisi açıklama yaptı.
Çatışma nedeniyle en az 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 33 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, "durum son derece gergin" ifadesi kullanıldı.
JKNC milletvekili Ajaz Jan, durumu incelemek üzere Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Poonch bölgesindeki bir hastaneyi ziyaret etti.
PAKİSTAN: HİNDİSTAN ÜLKEDEKİ SİVİL BÖLGELERİ VE CAMİLERİ HEDEF ALDI
Geo News'ün haberine göre Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Parlamento'da basına yaptığı açıklamada, Hindistan'ın 75 ila 80 savaş uçağıyla, ülkedeki sivil bölgeleri ve camileri hedef aldığını belirtti.
Dar ayrıca, Pakistan'ın uluslararası topluma "savaş başlatmama sözü verdiğini" vurguladı.
Ülkesinin saldırılar karşısında itidalli davrandığını söyleyen Dar, "Talimatlar yalnızca füze ateşleyen Hint jetlerinin hedef alınması şeklindeydi, bundan ötürü yalnızca 5 jet düşürüldü. Talimatlar farklı olsaydı 10 ila 12 jet vurulmuş olurdu." dedi.
Pakistan Sivil Havacılık Otoritesinden (CAA) yapılan açıklamada, ana güzergahlarda hava sahasının uçuşlara yeniden açıldığı, ancak bazı güzergahların 24 saat daha kapalı kalacağı duyuruldu.
Pakistan, Hindistan'ın misilleme saldırısının ardından hava sahasını kapattığını, tüm iç ve dış hat uçuşlarını da askıya aldığını açıklamıştı.
HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI
Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.
Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.
BAKAN FİDAN'DAN HİNDİSTAN-PAKİSTAN SAVAŞIYLA İLGİLİ TELEFON GÖRÜŞMESİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gelişmeleri gündeme aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
PAKİSTAN'DA HAYATLARINI KAYBEDENLER İÇİN CENAZE TÖRENİ
Pakistan yönetimindeki Keşmir’in başkenti Muzaffarabad’da, Hindistan’ın gerçekleştirdiği hava saldırılarında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi.
Saldırının hedeflerinden biri bir cami olurken, içeride bulunan bir imam, bir cami görevlisi ve bir mahalle sakini yaşamını yitirdi. Olay yerinden konuşan yerel halktan Mohammad Danish, “Dün gece bir camiye saldırdılar. O sırada içeride üç kişi vardı ve şehit oldular. Allah şehitliklerini kabul etsin. İnşallah intikamımızı alacağız ve onlara Şrinagar’da cevap vereceğiz.” dedi.
Bir diğer yerel sakin Mumtaz Han ise, halkın orduyla birlik içinde olduğunu vurgulayarak, “Pakistan silahlı kuvvetlerine şunu temin etmek istiyorum ki, Azad Keşmir’deki tüm halk ve tüm Pakistan, ordumuzun yanındadır. Pakistan ordusu uzun yaşasın.” ifadelerini kullandı.
Törene katılanlar sloganlarla tepkilerini dile getirirken, bölgede gerginlik devam ediyor.
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: PAKİSTAN'A YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilime ilişkin konuştu.
Çelik, "Hindistan'ın Pakistan'a yaptığı saldırıyı kınıyoruz. Sivil hedeflere saldırı kabul edilemez." dedi.
ALMANYA'DAN İKİ ÜLKEYE DE ÇAĞRI: SORUMLU HAREKET EDİN
Almanya, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlikle ilgili, iki ülkeye sorumlu hareket etme çağrısında bulundu.
Almanya Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe ilişkin açıklama yaptı.
"Keşmir'deki" korkunç terör saldırısından ve Hindistan'ın buna askeri tepkisinin ardından her iki ülkenin acil bir şekilde sorumlu hareket etmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Gerilimin tırmandırılmasının engellenmesi ve sivillerin korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, Almanya'nın Hindistan ve Pakistan ile temasta olduğu aktarıldı.
Açıklamada, durumun yakından takip edildiği ve Alman hükümetinin kriz masasının bugün Dışişleri Bakanlığında toplanacağı ifade edilerek bölgede bulunan Almanlardan, Bakanlığın seyahat ve güvenlik tavsiyelerine uymaları ve "krisenvorsorgeliste.diplo.de" adresindeki bilgilerini güncel tutmaları istendi.
FAŞİST HİNDULARDAN "SAVAŞ" KUTLAMASI!
Hindistan'ın batısındaki Ahmedabad kentinde toplanan faşist kalabalıklar, Pakistan karşıtı sloganlar atarak ve pankartlar taşıyarak Hindistan ordusunun Pakistan’a yönelik düzenlediği hava saldırılarını kutladı.
PAKİSTAN'DAN ORDUYA TAM YETKİ: KARŞILIK VERİN
Pakistan hükümeti, orduya Hindistan saldırılarına karşı harekete geçme yetkisi verdi.
Pakistan Milli Güvenlik Komitesi'nden yapılan açıklamada "Ordumuza Hindistan’a gerekli karşılıkları vermesi için tam yetki verilmiştir." denildi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Pakistan arasında en üst seviyeye yükselen gerilime ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan sağduyu açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Pakistan ile Hindistan arasında yaşanmakta olan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.
Dün akşam (6 Mayıs) Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Bu tür kışkırtıcı adımları ve siviller ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz.
Taraflara sağduyulu davranmalarını ve tek taraflı eylemlerden kaçınmalarını telkin ediyoruz.
Bölgedeki tansiyonun bir an önce düşürülmesini teminen gerekli tedbirlerin alınmasını ve benzer olayların tekrarını önlemek için, terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyoruz. Pakistan’ın, 22 Nisan’da gerçekleştirilen terör saldırısının araştırılması yönündeki çağrısını destekliyoruz."
PAKİSTAN'IN ARDINDAN HİNDİSTAN'DA ÜST DÜZEY TOPLANTI
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan’a yönelik hava saldırılarının ardından kabinesindeki üst düzey bakanlarla bir araya geldi.
Başbakanlık ofisi tarafından paylaşılan görüntülerde Modi, İçişleri Bakanı Amit Shah, Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval gibi hükümetin kilit isimleriyle birlikte otururken görülüyor.
Modi, Çarşamba günü erken saatlerde Pakistan’a düzenlenen saldırılardan bu yana henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı.
ÇİN'DEN HİNDİSTAN VE PAKİSTAN'A İTİDAL ÇAĞRISI
Çin Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Pakistan'a itidal çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Hindistan'ın Pakistan'da düzenlediği operasyondan endişe duyulduğu bildirildi.
Hindistan ile Pakistan'ın daima birbirlerine ve Çin'e komşu olacağı kaydedilen açıklamada, taraflara barış ile istikrarın genel yararına hareket ederek, sakin ve itidalli davranma, durumu daha karmaşık hale getirecek adımlardan kaçınma çağrısı yapıldı.
RUSYA: HİNDİSTAN VE PAKİSTAN'I İTİDALLİ DAVRANMAYA ÇAĞIRIYORUZ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hindistan ve Pakistan'a durumun daha da kötüleşmesini önlemek için itidalli olma çağrısı yaparak, anlaşmazlıkların barışçıl, siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini beklediklerini bildirdi.
Zaharova, sosyal medya hesabından Hindistan-Pakistan çatışmasına ilişkin açıklama yaptı.
Pahalgam yakınlarındaki terör saldırısının ardından Hindistan ve Pakistan arasında artan askeri çatışmadan derin endişe duyduklarını belirten Zaharova, Rusya'nın terör eylemlerini şiddetle kınadığını, her türlü terör eylemine karşı çıktığını ifade etti.
Zaharova, terörle etkili bir şekilde mücadele etmek için tüm uluslararası toplumun çabalarını birleştirmesi gerektiğini vurguladı.
Sözcü Zaharova, "Bölgedeki durumun daha da kötüleşmesini önlemek için ilgili tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Yeni Delhi ile İslamabad arasındaki anlaşmazlıkların, 1972 Simla Anlaşması ve 1999 Lahor Deklarasyonu hükümlerine uygun olarak ikili düzeyde barışçıl, siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.
PAKİSTAN'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, ofisinin bugün başkent İslamabad'da Ulusal Güvenlik Komitesi'nin acil toplantısına başladığını duyurdu. Ofisi, toplantının ardından ulusa hitap edileceğini de sözlerine ekledi.
Acil duruma geçen Pakistan'dan yapılacak olan açıklama dört gözle bekleniyor.
A Haber muhabiri Fakhur Rahman, son durumu İslamabad’dan aktardı.
Rahman, “Keşmir bölgesinde aralıklı ateşlemelerin devam ettiği güvenlik yetkilileri tarafından bize aktarıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ulusal güvenlik konsey toplantısına başkanlık ediyor. Bu toplantıda bütün gece yaşanan gelişmeler konuşuluyor. Önemli kararların alınması bekleniyor. Alınacak kararların ulusa sesleniş hitabında ortaya çıkması bekleniyor.” ifadelerini kullandı.
HİNDU YETKİLİLLERDEN SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA: ADALETİ SAĞLADIK
Hindistan, Keşmir’in Pahalgam bölgesinde turistleri hedef alan saldırıya yanıt olarak başlattığı Pakistan savaşının ardından ilk resmi açıklamayı yaptı. Hint yetkililer, “Operasyon Sindoor” adını verdikleri harekâtın adalet arayışıyla başlatıldığını belirtirken, açıklamalar sırasında gazetecilerden soru alınmadı.
HİNT ORDUSU: TERÖR ALTYAPISI HEDEF ALINDI
Hint Ordusu adına konuşan Albay Sophia Qureshi, operasyon kapsamında toplam dokuz terör kampının imha edildiğini belirtti. Hedef alınan noktalar arasında sözde militan toplama merkezleri, teröristlerin sınır ötesine geçiş noktaları, ideolojik etki alanları ve eğitim kampları bulunduğu ifade edildi. Qureshi, “Operasyonda sivil kayıpları önlemek için özel teknolojiye sahip hassas silahlar kullandık.” dedi.
‘PAKİSTAN’IN ROLÜNE DAİR KANITLARIMIZ VAR’
Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vikram Misri ise yaptığı açıklamada, Pahalgam’daki saldırının Hindistan kontrolündeki Keşmir’deki huzur ortamını hedef aldığını söyledi. Misri, “Pahalgam’daki turistlere yönelik saldırının arkasında Pakistan’ın olduğu yönünde elimizde net istihbarat verileri mevcut. Pakistan, teröristler için güvenli bir sığınak haline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.
Misri ayrıca Hindistan’ın bu sabah, sınır ötesinden gelen tehdide doğrudan karşılık verdiğini belirterek, “Hedefimiz, sınırın ötesindeki terör altyapısını etkisiz hale getirmekti.” dedi.
Yetkililer, operasyonla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, basın mensuplarının sorularını ilerleyen günlerde yanıtlayabileceklerini bildirdi.
DÜNYANIN 'YOK OLMASI' İHTİMALİNE KARŞI UYARI
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, ülkesinin varoluşsal bir tehdit altında kalması durumunda nükleer seçeneği değerlendireceklerini dile getirdi. Pakistan'ın Hindistan'a karşılık vereceğinin altını çizen Asif, bütün askeri seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.
Pakistan merkezli Samaa TV'ye açıklamalar yapan Asif, Pakistan'ın yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalması halinde "hiç kimsenin hayatta kalamayacağını" belirtti. Asif, böyle bir durumda "başka hiçbir ulusun da" varlığını sürdüremeyeceğini sözlerine ekledi.
POONCH KASABASINDA EN AZ 8 HİNTLİ ÖLDÜ
AFP, Hindistan'ın sınır bölgesindeki Keşmir'in Poonch kasabasında en az sekiz Hintlinin öldüğü, 29 kişinin de yaralandığını bildirdi. Hintli maliye görevlisi Azhar Majid, ölümleri doğruladı.
Majid, kasabadaki hastaneden yaptığı açıklamada, Hindistan ve Pakistan güçlerinin karşılıklı topçu ateşi açması sonucu köyde kayıplar yaşandığını kaydetti. Majid, yetkililerin hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
PAKİSTAN'DA 26 ÖLÜ, 46 YARALI
Pakistan ordusu, Hindistan'ın füze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, yaralı sayısının da 46'ya yükseldiğini açıkladı.
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, yaptığı basın açıklamasında Hindistan'ın füzeyle saldırdığı bölgelerde ölü sayısının 26'ya, yaralı sayısının da 46'ya yükseldiğini aktardı.
Hindistan'dan ateşlenerek ülkedeki pek çok noktaya isabet eden füzelerin cami ve sağlık kliniklerine zarar verdiğini belirten Chaudhry, Bahawalpur Camisi'ne düzenlenen füze saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin de yaralandığını kaydetti.
HİNDİSTAN'IN HEDEF ALDIĞI CAMİ!
Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını bildirdi.
Muzafferabad kentinde bulunan Bilal Cami, Hindistan'ın saldırısında yıkıma uğradı.
HAVA SAHASI KAPATILDI
RUBİO'DAN BARIŞÇIL ÇÖZÜM ÇAĞRISI
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısında bulundu. Rubio, X platformundan yaptığı açıklamada "Hindistan ve Pakistan arasındaki durumu yakından takip ettiğini belirten Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin değerlendirmeleriyle hemfikir olduğunu" belirtti.
Rubio, durumun hızlıca sonlanmasını umduğunu ifade ederek, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısı yaptı.
Trump, Hindistan ve Pakistan arasında başlayan çatışmayı "utanç verici" olarak değerlendirerek, çok çabuk sona ermesini umduğunu söylemişti.
8 ÖLÜ 35 YARALI
Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın gerçekleştirdiği saldırılarda 8 Pakistanlının hayatını kaybettiği, 35 yaralı ve 2 kayıp bilgisinin bulunduğunu belirtti.
Servisler Arası Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Pakistan’a 6 ayrı noktadan toplam 24 saldırı düzenlediğini ve hedef alınan tüm noktaların sivil yerleşim alanları olduğunu ifade etti. Chaudhry, saldırılarda en çok camilerin hedef alındığını ve çevredeki yerleşim yerlerinin de ciddi hasar gördüğünü aktardı.
Hindistan CNN News kanalı Pakistan'a yönelik saldırıda terörist olarak adlandırdığı 12 kişinin öldüğünü 55 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
5 HİNDİSTAN SAVAŞ UÇAĞI VE 1 İHA DÜŞÜRÜLDÜ
Pakistan basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ise, Pakistan Hava Kuvvetleri’nin (PAF), Hindistan Hava Kuvvetleri’ne (IAF) ait 5 jet ile 1 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü iddia edildi. Ayrıca Pakistan tarafından gerçekleştirilen bir füze saldırısının iki ülke arasında fiili sınır görevi gören Kontrol Hattı’ndaki (LoC) bir Hint mevzisini yok ettiği aktarıldı.
HİNDİSTAN'A AİT 2 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ
Pakistan devlet televizyonu PTV News'a konuşan kaynaklar, Hindistan'ın füze saldırılarına karşı yapılan misillemeye ilişkin konuştu.
Hindistan'a ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü belirten kaynaklar, "Pakistan Hava Kuvvetlerine ait tüm uçaklar güvende. Pakistan Silahlı Kuvvetleri düşmanın saldırganlığına gereken cevabı vermektedir." ifadesini kullandı.
Güvenlik kaynaklarına göre, Pakistan ordusu, misilleme saldırısı kapsamında bir Hindistan birliğinin karargahını vurdu. Karargahın konumuna ilişkin detay verilmedi.
Pakistan ve Hindistan arasındaki Kontrol Hattı (LoC) yakınlarındaki Dudhnial bölgesinde Hindistan'a ait bir kontrol noktasının da füze saldırısında yok edildiği belirtildi.
Pakistan'da yayın yapan Samaa TV'nin haberine göre, Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapattı, tüm iç ve dış hat uçuşlarını da askıya aldı.
PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF: SALDIRILARA KARŞILIK VERME HAKKINA SAHİBİZ
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, X hesabından, Hindistan'ın Pakistan'ın 5 bölgesine düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
Pakistan ordusunun "düşmanla nasıl başa çıkılacağını iyi bildiğini" belirten Şerif, "Pakistan, Hindistan tarafından dayatılan bu savaş eylemine uygun bir cevap verme hakkına sahiptir ve uygun bir cevap verilmektedir." ifadesini kullandı.
Şerif, "Hindistan'ın amaçlarına ulaşmasına izin verilmeyeceğini" kaydetti.
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirmişti.
Chaudhry, saldırıların Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlendiğini belirtmişti.
İlk belirlemelere göre Pakistan'da biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.
UÇAKLAR İSTANBUL'A DÖNÜŞ YAPIYOR
A HABER PAKİSTAN'DAN CANLI YAYINDA
Gazeteci Fakhar Ur Rahman, A Haber canlı yayınına bağlanarak detayları aktardı. Fakhar Ur Rahman, “Pakistan Askeri Sözcü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan Pakistan’a üç füze ile üç hedefi vurdu. Bu füzeler Pakistan kontrol altındaki Keşmir bölgesi ve bir camiye Hindistan tarafından füze ile hedef alındı. Füze saldırısı sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği bir kadın ve erkeğin yaralı olduğu konusunda askeri yetkililer tarafından bilgiler geldi. Pakistan’da şu anda saat gece 02.00. Bu saldırılar yaklaşık 20 dakika önce meydana geldi. Tam o sırada bu uyku zamanı oluyor. Bir çok insan yatağında olmuş oluyor. Dolayısıyla bilgiler şu anda karmakarışık. Pakistan Ordu Sözcüsü bilgilerin toplandığını ne kadar can kaybı olduğunu konusunda net bilgileri daha sonradan paylaşacak. Pakistan’ın Hindistan’da hangi hedeflere bulunduğuna dair şu an elimizde bir bilgi yok ancak dediğimiz gibi Pakistan halkı şu anda uyanmış durumda. Herkes televizyon ve sokaklarda savaş başladı mı? sorusu herkesin ağzında büyük bir panik havası yaşanıyor şu anda." dedi.
BM'DEN İTİDAL ÇAĞRISI
BM Genel Sekreteri Guterres, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu belirterek, azami itidal çağrısında bulundu.
TÜRKİYE'DEN PAKİSTAN'A TELEFON
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Pakistanlı Mevkidaşı Dar ile telefonda konuştu.
Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.
PAKİSTAN'DA CAMİ BOMBALANDI
Hindistan ile Pakistan arasında tansiyon yeniden zirveye çıktı. Pakistan ordusu, Hindistan’ın üç bölgeden füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırılardan biri Mescid-i Tayyib Camisi’ni hedef aldı; cami ağır hasar alırken imam şehit oldu. Pakistan, saldırılara kendi belirleyeceği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı.
TRUMP: UTANÇ VERİCİ
ABD Başkanı Donald Trump, "Hindistan’ın Pakistan’a gerçekleştirdiği saldırıları yeni öğrendik, bu gerçekten utanç verici bir durum. Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum." ifadelerine yer verdi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR MI?
Pakistan Ordu Sözcüsü, "Hindistan’ın saldırısında en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Bir camiye siviller içindeyken saldırı düzenlendi, bu alçakça ve utanç verici bir eylemdir." ifadelerine yer verdi.
"KARŞILIK VERECEĞİZ"
Dawn'ın haberine göre, ISPR Genel Müdürü Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.
Hindistan'ın bu saldırıları bir süre önce Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli ve Muzafferabad ile Pencap eyaletinin Bahavalpur şehirlerine düzenlediğini belirten Chaudhry, saldırıda bir caminin de hedef alındığını aktardı.
Chaudhry, saldırıda herhangi bir askeri tesisin hedef alınmadığını kaydederek, "Pakistan, buna kendi seçtiği yer ve zamanda cevap verecektir. Bu provokasyon cevapsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.
ISPR Genel Müdürü Chaudhry, "Hindistan'ın bu korkak saldırıyla elde ettiği geçici mutluluğun yerini kalıcı bir üzüntü alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Geo News'un haberine göre, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan'ın saldırılarını "korkakça ve gizli" şeklinde niteleyerek kınadı.
Asif, Hindistan'ın saldırılarına "daha büyük güçle" karşılık vereceklerini belirtti.
İsimlerinin açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilileri ise saldırıda bir çocuğun yaşamını yitirdiğini ve 2 kişinin de ağır yaralandığını söyledi.
Güvenlik yetkilileri, Hindistan'ın söz konusu saldırıda sivilleri "kasten hedef aldığını" savundu.
HİNDİSTAN ORDUSU KEŞMİR'DEKİ "HEDEFLERE" ASKERİ OPERASYON BAŞLATTI
Hindistan Basın Bilgi Bürosundan (PIB) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ordunun, Pakistan ve ülkenin kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığı ifade edildi.
9 bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Pakistan askeri tesislerinin hedef alınmadığı" savunuldu.
Açıklamada, Pahalgam'daki saldırı sonrasında bu adımların atıldığı ve "sorumlulardan hesap sorulacağı" ifade edildi.
HİNDİSTAN'DAN AÇIKLAMA
Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre, Pakistan'da bulunan terör altyapısı hedef alınırken, Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik bir saldırı düzenlenmedi.
Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre, 9 nokta hedef alındı.
HİNDİSTAN'DAN PAKİSTAN'A SALDIRI!
Hindistan-Pakistan geriliminde yeni gelişme yaşandı. Pakistan ordusu, Hindistan’ın 3 bölgeden füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu. Pakistan'dan yapılan açıklamada 'Pakistan ise yaptığı açıklamada, "Hindistan şu an bize saldırıyor. Saldırımız her an gerçekleşebilir. Misillemeye hazırlanıyoruz." ifadelerine yer verildi.
PAHALGAM'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.
Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.
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