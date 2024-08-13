CANLI | ABD'den İsrail'e "İran" uyarısı! "Misillemeye hazırlıklı olun" İran resmi ajansından flaş açıklama: Saat verdiler
Hamas lideri Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da alçak bir suikast sonucu şehit edilmesi sonrası Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor. Her geçen gün gerilimin daha da arttığı bölgede İsrail Lübnan Hizbullah'ına yönelik saldırılar düzenlerken İran ise Haniye'nin intikamı için misilleme saldırılarının düzenleneceğini duyurarak işgalci İsrail'e tehditlerde bulunuyor. İran'ın misillemesinin ne zaman olacağı tartışılırken ABD ve İran'ın resmi ajansından yapılan açıklama dikkat çekti. İşgalci İsrail ordusunun bu ay ilk kez yüksek alarm durumuna geçtiği ileri sürülürken İran resmi ajansı ise "02.00" şeklinde bir paylaşım yaptı. İşte haberin canlı anlatımı ve detaylar...
Orta Doğu'da gerilim artık her geçen saat daha tırmanıyor. Hamas lideri Haniye'nin şehit edilmesi sonrası bölgede sular durulmadı.
İran'ın Haniye'nin intikamı için işgalci İsrail'e tehditlerde bulunurken İsrail ise Lübnan'a saldırılar düzenliyor. İran-İsrail-Lübnan arasında yaşananların ardından hem İran hem de ABD'den flaş açıklamalar geldi.
22.50 İRAN SAAT VERDİ
İran bu gece saat 02.00'a işaret eden bilgiler paylaştı. İran resmi ajansı tarafından tapılan paylaşımda kum saatinin yer aldığı ve saat 02.00'ın işaret edildiği görüldü.
22.20 ABD UYARDI: 'HAZIRLIKLI OLUN'
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İran ve desteklediği grupların bu hafta İsrail'e saldırabileceğini öne sürdü. Kirby, bu bilginin İsrail ile paylaşıldığını belirterek İran'ın saldırısının ne ölçekte olabileceğini tahmin etmenin zor olduğunu söyledi ve "önemli bir dizi saldırıya hazırlıklı olunması" gerektiğini vurguladı.
21.05 "İSRAİL YÜKSEK ALARMA GEÇTİ"
İran'ın misilleme saldırılarına ilişkin tartışmalar sürerken Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İran ve Lübnan’daki Hizbullah Hareketi’nin misilleme hazırlıklarının gözlemlenmesinin ardından İsrail ordusunun bu ay ilk kez yüksek alarm durumuna geçtiğini ileri sürdü.
WSJ’nin konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, İran ve Hizbullah’ın karşı saldırı hazırlıklarının gözlemlenmesinin ardından ağustos ayı içinde ilk kez yüksek alarm seviyesine geçtiği belirtildi.
15.42-İŞGALCİ BAKANDAN 'HAZIRLIKLI OLMALIYIZ' UYARISI
Savunma Bakanı Gallant, X sosyal medya platformundan, İran ile Lübnan’ın "İsrail’i vurma" tehditlerine ilişkin açıklama yaptı.
Gallant, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesine bilgi verdiğini belirterek, “Tahran ve Beyrut'tan gelebilecek tehditlerin gerçekleşebileceği bir dönemde, uyanık ve hazırlıklı olmamız gereken günlerdeyiz.” ifadelerini kullandı.
İRAN'DAN DİKKAT ÇEKEN HAZIRLIK
İran ordusunun füze ve silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) sorumlu birimlerinde, bu ülkenin İsrail'e karşı nisanda düzenlediği saldırı öncesi attığı adımlara benzer şekilde, "kayda değer hazırlıklar" yapıldığı bildirildi.
Axios’un Orta Doğu muhabiri Barak Ravid, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli ve ABDli yetkililerin kendisine İran’ın nisan ayında İsrail’i yüzlerce füze ve SİHA ile hedef alan saldırı öncesine benzerlik taşıyan önemli hazırlıkların ordunun ilgili birimlerinde gözlemlendiğini söylediğini yazdı.
ALMANYA CUMHURBAŞKANI VE PEZEŞKİYAN GÖRÜŞTÜ
Almanya Başbakanı Scholz, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Başbakan Scholz, görüşmede Orta Doğu'da bölgesel bir çatışma tehlikesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a askeri gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için mümkün olan her şeyi yapması çağrısında bulunan Scholz, Orta Doğu'daki şiddet sarmalının derhal kırılması gerektiğini, aksi takdirde bölge ülkeleri ve halkları için hesaplanamaz tehlikeler doğacağını belirtti.
Çatışmaların sona ermesi için ateşkes ve Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmanın bir an önce sonuçlandırılıp uygulanması gerektiğini vurgulayan Scholz, bunun bölgesel gerilimin azaltılmasına önemli katkı sağlayacağını savundu.
İŞGALCİ PERSONELLERE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI
İsrail basınında yer alan haberlere göre, yapılan durum değerlendirmesinin ardından söz konusu karar alındı. Hava Kuvvetleri personeline yurt dışına çıkış yasağı kararının, İran'ın muhtemel misillemesi nedeniyle alındığı ifade edildi.
ÇİN'DEN İRAN'A DESTEK
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bölgesel konuları ele aldı. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve İsrail'in gerilimi tırmandırması konularının ele alındığını aktaran Bakıri, "Çin Dışişleri Bakanı Vang ile Gazze'nin dışında Lübnan ve Yemen'deki tehlikeli gidişatı ve İsmail Heniyye'nin Tahran'da şehit edilmesini konuştuk." ifadelerini kullandı.
İran'ın yasal olarak uygun şekilde karşılık verme hakkını vurgulayan Bakıri, her iki tarafın İsrail saldırganlığının durdurulması ve Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiği konusunda mutabık kaldığını kaydetti.
Çin Dışişleri Bakanı Vang da ülkesinin, İran'ın egemenliğini, güvenliğini savunmaya yönelik hukuki çabalarını desteklediğini, bölgede barış ve istikrarın korunması için İran ile yakın ilişkiler kurma arzusunu ifade etti.
LÜBNAN VE İSRAİL'E UÇUŞLARA ENGEL
Alman havayolu şirketi Lufthansa ile İsviçre havayolları, bir savaşın patlak vermesinin beklendiği bölgede İsrail ve Lübnan uçuşlarını 21 Ağustos tarihine kadar gerçekleştirmeyecek.
Lufthansa, Tel Aviv ve Beyrut'un yanı sıra Ürdün'ün başkenti Amman, Irak'ın kuzeyindeki Erbil ve İran'ın başkenti Tahran'a söz konusu tarihe kadar uçmayacağını duyurdu.Lufthansa, daha önce de uçuş iptallerini uzatmıştı.
İŞGALCİLER BÜYÜK SALDIRIYA HAZIRLANIYOR
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İran'ın nisan ayında yüzlerce insansız hava aracı ve füzeyle düzenlediği saldırıya işaret edilerek, "İsrail, geçen nisan ayında insansız hava araçlarının olduğu geceden daha geniş çaplı bir İran saldırısına hazırlanıyor." ifadelerine yer verildi.
İsrail'in yeni değerlendirmelerine göre İran'ın son günlerde siyasi baskı karşısında geri çekildiği izlenimine rağmen Tahran'ın saldırı başlatmaya kararlı olduğunu gösterdiğine dikkati çekilen haberde, şunlar kaydedildi:
"İranlılar, geçen nisan ayında Necef Çölü'ndeki (Negev) Nevatim Hava Üssü dahil olmak üzere İsrail üslerini hedef alan insansız hava araçlarıyla düzenlediği gece saldırısından daha geniş ölçekte misilleme yapmayı ve saldırmayı planlıyor."
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