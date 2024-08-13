CANLI | ABD'den İsrail'e "İran" uyarısı! "Misillemeye hazırlıklı olun" İran resmi ajansından flaş açıklama: Saat verdiler

18:08 12 Ağustos 2024

ALMANYA CUMHURBAŞKANI VE PEZEŞKİYAN GÖRÜŞTÜ

Almanya Başbakanı Scholz, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Başbakan Scholz, görüşmede Orta Doğu'da bölgesel bir çatışma tehlikesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a askeri gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için mümkün olan her şeyi yapması çağrısında bulunan Scholz, Orta Doğu'daki şiddet sarmalının derhal kırılması gerektiğini, aksi takdirde bölge ülkeleri ve halkları için hesaplanamaz tehlikeler doğacağını belirtti.

Çatışmaların sona ermesi için ateşkes ve Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmanın bir an önce sonuçlandırılıp uygulanması gerektiğini vurgulayan Scholz, bunun bölgesel gerilimin azaltılmasına önemli katkı sağlayacağını savundu.