CANLI | ABD'den çarpıcı iddia! Tarih verip duyurdular: İran İsrail'e sert yanıt verebilir
ABD’nin desteğini arkasına alarak Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren katil İsrail katliamlarına devam ediyor. Gazze ve Lübnan'da soykırım gerçekleştiren terör ordusu geçtiğimiz günlerde İran’a da saldırı düzenledi. İran tarafından yapılan açıklamada İsrail'in düzenlediği saldırıyı ABD'nin oluşturduğu hat üzerinden yaptığı iddia edilirken "ABD güçlerinin onlar için oluşturduğu kanalı kullanma yoluyla bu saldırıyı gerçekleştirebildiler." denildi. Öte yandan İşgal ordusu Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi ve Baalbek'e saldırılar düzenledi.
Terör ordusu İsrail, Gazze ve Lübnan'ın ardından İran'a da saldırdı. İsrail ordusu İran'daki askeri bölgelere nokta atışı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.
Katil İsrail, gece Lübnan'ın doğusundaki Beka ve Baalbek'in ardından sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'ya saldırı düzenledi. Alçakların saldırısında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.
İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR
İDDİA: İRAN, İSRAİL'E 5 KASIM'DAN ÖNCE SERT YANIT VEREBİLİR
ABD'li haber kanalı CNN, İran'ın İsrail'in 26 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırısına sert bir yanıt vereceğini, bunun ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi öncesinde gerçekleştirilebileceğini belirtti.
ABD'li haber kanalı CNN üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran'ın İsrail'in son saldırısına "sert" bir yanıt vereceğini ve bunun muhtemelen ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminden önce geleceğini aktardı.
Kaynak, "İran'ın Siyonist rejimin (İsrail'in) saldırganlığına cevabı sert olacaktır" ifadelerini kullandı.
İSRAİL ORDUSU FİLİSTİNLİ ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda Filistinli çocuk hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde İsrail ordusunun, Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'nın meydanına İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.
Haberde, saldırı sonucu Filistinli çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail'in, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Filistinlileri hedef aldığı saldırıda bir gencin ağır yaralandığı bildirildi.
İRAN VE MISIR'DAN ÇAĞRI
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati, İsrail'in saldırganlığından kaynaklanan bölgedeki durumu "tehlikeli" olarak nitelendirerek, Gazze ve Lübnan'daki saldırıların acilen durdurulması çağrısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Erakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkileri telefonda görüştü.
Görüşmede bölgedeki durumu "tehlikeli" olarak nitelendiren iki bakan, İslam ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplumun Lübnan ve Gazze'de ateşkes sağlanması için "acil ve etkili" çaba göstermesinin gerektiğini vurguladı.
Ayrıca iki bakan, İranlı ve Mısırlı liderlerin geçen hafta Rusya'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde yaptıkları görüşme başta olmak üzere iki ülke arasında son aylarda yürütülen olumlu müzakerelerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu görüşmelerin iki ülkenin çıkarları doğrultusunda sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.
İSRAİL GÜÇLERİ BATI ŞERİA'DA BİR FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülen" kişinin cenazesinin Tulkerim Devlet Hastanesi'ne ulaştığı belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
Bu arada bazı aktivistler, sosyal medya paylaşımlarında İsrail kuvvetlerinin "Filistinlilere ait olduğu izlenimini verdikleri" sivil araçla Tulkerim Mülteci Kampı'na sızdıklarını ve Filistinli gence ateş açtıklarını bildirdi.
Öte yandan, Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde Kalkilya'nın güneyinde yer alan Hable kasabasındaki ayrım duvarının yakınında, 1948 toprakları içindeki iş yerine ulaşmaya çalışan Filistinli işçinin, İsrail askerleri tarafından gerçek kurşunla ateş açılarak yaralandığı kaydedildi.
UMMAN VE CEZAYİR'DEN İSRAİL'E ÇAĞRI
Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, İsrail'in Filistin topraklarına, Lübnan'a, Suriye'ye ve İran'a yönelik saldırılarının derhal durdurulması çağrısında bulundu.
Umman Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Tebbun'un ziyareti sonrası iki ülke tarafından ortak açıklama yapıldı.
Ortak açıklamaya göre iki lider, iki ülke arasındaki ilişkileri daha geniş ufuklara, daha geniş ve kapsamlı alanlara ilerletme yolunda atılan adımlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi, ayrıca yenilenebilir enerji, petrokimya, çöl tarımı, teknoloji, turizm ve diğer alanlarda ortaklıkların ve ortak projelerin yürütüleceği Umman-Cezayir Ortak Yatırım Fonu kurma girişiminden memnuniyet duyduklarını ifade etti.
İsrail'in Filistin topraklarına, Lübnan'a, Suriye'ye ve İran'a yönelik saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan iki lider, Filistinlilerin işgale son verme ve iki devletli çözüm temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurma hakkına sahip olduğuna dikkati çekti.
ARAP BİRLİĞİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK
Arap Birliği, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme kararına yanıt vermek amacıyla bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de daimi delegeler düzeyinde olağanüstü toplantı yapılacağını duyurdu.
Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Ürdün'ün talebiyle "İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamasına tepkiyi tartışmak üzere" bugün Yemen'in başkanlığında Kahire'deki Arap Birliği Genel Merkezi'nde daimi delegeler düzeyinde olağanüstü toplantı yapılmasına karar verildiği belirtildi.
Ürdün, 29 Ekim'de, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasının ardından Arap Birliğini acil toplantıya davet etmişti.
İsrail Meclisi, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.
HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E PEŞ PEŞE SALDIRILAR
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, gün boyu İsrail'e 28 saldırı yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, saldırılarda Hayfa'nın güneyinde ve Tel Aviv'in doğusunda bulunan İsrail askeri üsleri ve eğitim kamplarının yanı sıra, askeri birlikler ve gasbedilen Filistin topraklarının füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı belirtildi.
İSRAİL LÜBNAN'I VURDU! 31 ÖLÜ
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ve Lübnan resmi haber ajansında yer alan haberlerde, İsrail'in saldırıları sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmalarla ilgili bilgi verildi.
İŞGAL UÇAKLARI BOMBA YAĞDIRDI
İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde art arda düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine yaptığı saldırıda ise 20 kişi yaşamını yitirdi.
Ölenler arasında kadın ve çocuklar da bulunurken çok sayıda kişi de yaralandı.
"İSRAİL İLE ATEŞKES OLABİLİR"
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanabileceğini belirtti.
Lübnan Başbakanı Mikati, Lübnan'da yayın yapan El-Cedid televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra ateşkes için umutlu olduğunu kaydetti.
"Telefon görüşmesinden önce 5 Kasım tarihi öncesinde bir ateşkesin olabileceğini beklemiyordum." diyen Mikati, Hochstein'in kendisine söylediklerinden sonra önümüzdeki günler ya da saatlerde ateşkesin olabileceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.
Hochstein'in Beyrut'a yaptığı son ziyarette kendisiyle Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri arasında "gizli" kalan bir öneri getirdiğini kaydeden Mikati, "Litani'nin güneyinde Lübnan'ın meşruiyeti dışında hiçbir silah bulunmamalı." ifadesini kullanarak buradan Hizbullah’ın silahlı unsurlarının çekilmesi gerektiği imasında bulundu. Mikati, bu çerçevede Lübnan ordusunun görevini yerine getirebilmesi için teçhizata ihtiyacı olduğunu kaydetti.
İSRAİL BASININDAN DİKKAT ÇEKEN BELGE
Öte yandan İsrail basını, ateşkes anlaşmasının taslağı olduğu öne sürülen bir belge paylaştı. Belgenin, Hochstein tarafından yazılan anlaşmanın taslağı olduğu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve yardımcıları tarafından incelendiği ve son görüşmelerin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği belirtildi.
İŞGALCİLER ÜRDÜN SINIRINA YENİ TÜMEN KURACAK
Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Ürdün sınırına konuşlandırılacak yeni bir tümen kurulacağını duyurdu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, İsrail'in Ürdün sınırına konuşlandırılacak "Doğu Bölge Tümeni" kurulmasını onayladığını belirtti.
Avichay, kararın, "İsrail ordusunun kuvvet yığınağı planlamasına uygun olarak bölgedeki operasyonel ihtiyaçlarının ve savunma kabiliyetlerinin" incelenmesinin ardından geldiğini kaydetti.
Sözcü Avichay, ayrıca, İsrail merkez komutanlığına bağlı olacak tümenin görevinin "sınır bölgesinde, 90. yol (güzergahında) ve yerleşim birimlerinde savunmayı güçlendirmek, terör olaylarına ve silah kaçakçılığına müdahale etmek, aynı zamanda barışçıl bir sınır sağlamak ve Ürdün ordusuyla işbirliğini güçlendirmek" olduğunu öne sürdü.
ABD'DEN İRAN'A UYARI: İSRAİL'E KARŞILIK VERME
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İran'ın, İsrail'e karşılık vermemesi gerektiğini, karşılık vermesi durumunda İsrail'i savunacaklarını söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, İran'ın yakın zamanda İsrail'e karşılık verip vermeyeceğine ilişkin gündemi değerlendirdi.
İran'ın başkanlık seçimlerinden önce saldırı olasılığına ilişkin Jean-Pierre, "İran, İsrail'in misillemesine karşılık vermemeli, bunu yapmamalılar. Eğer karşılık vermeyi seçerlerse biz İsrail'in kendini savunmasına destek vereceğiz ancak İran, İsrail'in misillemesine yanıt vermemeli." değerlendirmesini yaptı.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında da yorum yapan Jean-Pierre, Mavi Hat boyunca diplomatik bir çözüm bulunması gerektiğine inandıklarını ve bunun için çalıştıklarını söyledi.
"İSRAİL'LE ÇARPIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım seçilmesinin ardından ilk kez konuştu. Kasım fedakarlıktan vazgeçmemeleri gerektiğini söylerken "Nihai zafer bizim olacak" dedi.
Kasım diğer yandan Hizbullah'ın direniş ruhunun bitmeyeceğini vurgularken "İsrail'le çarpışmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.
İRAN: İSRAİL, ABD'NİN OLUŞTURDUĞU HAT ÜZERİNDEN SALDIRDI
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in, İran'a, ABD'nin oluşturduğu hat üzerinden saldırdığını belirtti.
İran merkezli Öğrenci Haber Ajansına (SNN) göre Erakçi, kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.
İsrail'in İran'a saldırısı öncesinde Irak'ta resmi temaslarda bulunduğunu ve en üst düzeyde iki makamla yaptığı görüşmede bu ülkenin toprak ve hava sahasını İran'ın aleyhine kullanmaya izin vermeyeceklerine dair teminat aldıklarını dile getiren Erakçi, buna karşın saldırıya ilişkin raporların Irak'ın hava sahasının kullanıldığı yönünde olduğunu belirtti.
Iraklı makamların olaya dair şikayetlerini uluslararası mercilere yapmaları konusunda kendileriyle görüşmeler yaptıklarını ifade eden Erakçi, "ABD'nin bölgedeki hava gücü bir gerçek. İsrail savaş uçakları, ABD güçlerinin onlar için oluşturduğu kanalı kullanma yoluyla bu saldırıyı gerçekleştirebildiler." değerlendirmesinde bulundu.
İranlı Bakan, İsrail'in saldırısına ilişkin şikayetlerini Birleşmiş Milletler ve ilgili uluslararası kuruluşlara ilettiklerini kaydetti.
GAZZE'DEKİ SOYKIRIM BOYUT ATLADI
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 102 Filistinli öldü, 287 kişi yaralandı.
KATİL NETANYAHU'YU İHA KORKUSU SARDI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun devam eden çatışmalar ve insansız hava aracı (İHA) tehdidi nedeniyle oğlunun gelecek ay yapılması planlanan düğününün ertelenmesini istediği belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun küçük oğlu Avner'in 26 Kasım'da düğününün yapılmasının planlandığını kaydetti.
Tel Aviv yakınlarındaki bir bölgede düzenlenmesi planlanan düğün töreninin ertelenmesinin gündemde olduğu ifade edildi.
Planlanan bir etkinliğin katılımcılara risk oluşturabileceği öne sürüldü. Netanyahu'nun devam eden çatışmalar ve İHA tehdidi nedeniyle oğlunun düğününü ertelemeyi istediği aktarıldı.
Lübnan'dan 19 Ekim'de fırlatılan İHA, İsrail'in kuzeyindeki Kayserya kentinde Netanyahu'nun konutuna isabet etmişti.
Saldırı sırasında Netanyahu ve eşi Sara'nın konutta olmadığı açıklanırken, evin yatak odasının camında ufak hasar oluşmuştu.
BM: SON YILLARIN EN TEHLİKE KAVŞAĞINDAYIZ
BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, “Orta Doğu'da son yılların en tehlikeli kavşağındayız" dedi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki duruma ilişkin açık oturum düzenlendi. Toplantıda üye ülkeleri bilgilendiren BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, işgal altındaki Filistin toprakları ve genel bölgede şiddetin arttığını söyledi.
Geçen hafta Gazze'yi ziyaret ettiğini belirten Wennesland, "Gördüklerim, tahmin edilenin çok ötesinde" diye konuştu. Gazze'de insani yardım operasyonlarını geliştirmek için temel bir değişimin gerekli olduğunu kaydeden Wennesland, "Orta Doğu'da son yılların en tehlikeli kavşağındayız" ifadesini kullandı.
BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, bölgede ateşkes sağlanmasının önemine vurgu yaparak, "Hepimizin tüm çabaları gerginliği azaltma ve bölgede barış ve istikrarı sağlamaya odaklanmalı" dedi.
İSRAİL ORDUSU DUYURDU: EKİM AYINDA BÜYÜK KAYIP!
İsrail ordu radyosunun haberinde, "Kara Ekim'in başından bu yana savaş kapsamında ve çatışmalarda 80 İsrailli sivil ve asker öldü." ifadesi kullanıldı.
Haberde, bu ay ölenlerden 64'ünün asker ya da polis, 16'sının da sivil olduğu ifade edilerek, 33 asker ve subayın Lübnan'ın güneyinde, 19'unun Gazze'de yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Habere göre, 13 Ekim'de Hayfa kentinin güneyindeki Golani askeri üssüne insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, yaklaşık 60 kişi yaralandı.
Hizbullah'ın Lübnan sınırında İsrail askerlerinin toplandığı noktalara düzenlediği füze saldırılarında 3 asker yaşamını yitirdi.
Irak'tan 4 Ekim'de İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse düzenlenen İHA saldırısında 2 asker öldü, 20'si yaralandı.
Bu saldırıdan 2 gün sonra İsrail'in güneyinde bulunan Beerşeba'da (Bi'rus-Seba) açılan ateş sonucu İsrail sınır muhafızlarından bir polis yaşamını yitirdi.
Ekim ayı ortalarında ise Aşdod kenti yakınlarında açılan ateş sonucu bir polis öldü, 4 polis yaralandı. İsrail ordusu, 22 Ekim'de Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "operasyonel trafik kazasında" bir askerinin öldüğünü duyurdu.
Hizbullah'ın ekim ayı içinde İsrail'in kuzeyinde Filistinlilerden gasbedilen toprakların üzerinde kurulan yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılarda 7 sivil öldü. İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde açılan ateş sonucu 7 sivil öldü, 16 sivil yaralandı.
İsrail'in kuzeyindeki Hadera kentinin dört noktasında düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Tel Aviv yakınlarında 27 Ekim'de kamyonun otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu bir kişi öldü, 39 kişi yaralandı.
LÜBNAN'DAN İSRAİL'E 30 FÜZE ATILDI
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Yukarı Celil bölgesinde sirenlerin çaldığı, Lübnan'dan fırlatılan yaklaşık 30 füzenin açık alanlara düştüğü bildirildi.
Yediot Ahronot gazetesinin İsrail Polis Teşkilatına dayandırdığı habere göre de İsrail sınırındaki Yukarı Celil bölgesinin en kuzey noktasında yer alan Isba el-Celil'e doğru fırlatılan füzelerden bazıları hasara yol açtı.
Haberde hasarın boyutu ve niteliğiyle ilgili detay verilmedi.
LÜBNAN'DA BOMBALAR BİNALARI HEDEF ALDI! ENKAZ ÇALIŞMALARI A HABER EKRANLARINDA
A Haber muhabiri Mehmet Karataş: Saldırılar bugün de aralıksız devam etti. İsrail bulunduğumuz noktaya 3 ayrı saldırı gerçekleştirdi. İlk saldırı saat 22.00 sıralarında saldırı gerçekleşti. Bulunduğum noktaya gelirken 2. saldırı daha gerçekleşti. Burada yayına başladıktan sonra yaklaşık 1,5- 2 kilometrelik mesafede 3. bir saldırı daha gerçekleştirildi.
9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Şuan da bulunduğumuz noktada hayati bir çalışma söz konusu. Burada 9 kişi hayatını kaybederken 33 kişi de yaralandı. Burada bir bina enkaza dönüştü ve enkazın altında bir ailenin olduğu belirlendi.
ENKAZ ÇALIŞMALARI SAATLERDİR DEVAM EDİYOR
Saatlerdir enkazın kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Lübnan askeri bölgede yoğun bir şekilde tedbir almış durumda. Enkazın üst tarafında çalışmalar yoğunlaştı. Orada bir aile ve çocuklar var. Ailenin evin en alt katında olduğu öğrenildi. İsrail'in saldırıyı gerçekleştirdiğinde o odada oldukları öğrenildi. Onların olduğu kısmının çökmemesi bir mucize.
İSRAİL YERLEŞİM YERLERİNİ VURMAYA DEVAM EDİYOR
İsrail yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Bizler de A Haber ekipleri olarak bombalanan Sayda şehrinden canlı yayındayız. Bombalandığı an itibariyla bu noktaya ulaştık. Ardından da buradaki o arama kurtarma çalışmasının canlı bir şekilde ekranlara taşımaya devam ediyoruz.
KIZ ÇOCUĞU ENKAZDAN ÇIKARTILDI
Çok sayıda asker ve ambulans burada. Burada 9 kişi hayatını kaybedip, 33 kişi yaralandı. 3. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti ve 21 kişi de yaralandı. Lübnan vatandaşları bu saldırılara yabancı değil. Kız çocukları Şuan itibariyle enkaz altından çıkartıldığı bilgisini aldım.
Burası sivillerin yaşadığı bölge. Hemen arkamızda restoran yanında iş yerleri var. Saldırı yapılırken burayı bombardımana tuttular. Bu bulunduğumuz yerde çok sayıda konut hedef alındı. Şuan da enkaz altında kalan kişiler siviller. Geçtiğimiz dakikalarda kız çocuğu çıkartıldı. Şuan da medya olarak bulunduğum bölgede sadece A Haber ekibi var.
Orada olan ailenin yaşadığı tespit edildi. Kız çocuğu çıkartıldı ve diğer kişilerin de çıkartılması için çalışmalar devam ediyor. Burası en çok göç veren yerlerden birisi. En eski yerleşim yerlerinden biri olan Sur kenti. Bulunduğumuz nokta sahil yolu.
10 MİLYONLUK VURGUN
Bugün Hizbullah tarafından birçok nokta vuruldu. 13 noktadan karadan giriş yapmaya çalışılıyor. Bugün İsrail'e ait 10 milyon dolar değerindeki SİHA Hizbullah tarafından vuruldu. Ayrıca İsrail'e ait olan bir tank da etkisiz hale getirildi. 25 ayrı yerleşim noktasını vuracığını belirten Hizbullah 9 noktayı hedef aldı.
Dün sizinle yaptığımız telefon görüşmesinde Hizbullah'ın yeni liderlerinin birkaç ay içerisinde belli olmama olasılığının yüksek olduğunu dile getirdik. Bu sabahın erken saatleri itibariyle Naim Kasım göreve getirildi. Hizbullah'ın karadaki baskısı herkes tarafından hissediliyor.
Hizbullah'ın 27 Eylül'de Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinden sonra baskısını giderek arttırıyor. Hizbullah'ın saldırılardaki üstünlüğü İsrail'i hırçınlaştırıyor.
İsrail daha önceki saldırılarında vuracağı bölgeleri söylüyordu ama bugünkü yaptığı saldırıların yerini açıklamadı. Naim Kasım daha önceden yatığı bir açıklamasında, İsrail'in yaptığı saldırıların başında ABD'nin olduğunu söylüyor. Güçlerinin asla küçümsenmemesini ve asla mevzilerin boş kalmayacağını ifade etmişti.
Hizbullah gibi bir yapıda aslında kişilerden ziyade davadaki bağlılık onlar için önemli.
HİZBULLAH VURULAN NOKTAYI PAYLAŞTI
Hizbullah, İsrail'e düzenledikleri saldırı, vurulan noktaların görüntülerini paylaştı.
1 İSRAİL ASKERİ DAHA ÖLDÜ
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda yaralanan 1 askerinin öldüğünü bildirdi.
Ordudan yapılan açıklamada, Yedidia Bloch isimli yedek askerin 24 Ekim'de Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda ağır yaralandığı belirtildi.
Bloch'un tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Karadan işgalin başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 34'e yükseldi.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
İSRAİL LÜBNAN'IN GÜNEYİNİ VURDU
İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu. Sıcak görüntüler sadece A Haber ekranlarına saniye saniye yansıdı.
Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Karataş açıklamasında, “1-2 saat öncesinde saldırı bu noktada gerçekleştirdi. İki ayrı yerde İşgalci İsrail’in saldırılarının gerçekleştirdiğini sizlerle paylaşalım. Bulunduğumuz bu noktada 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çok sayıda yaralının olduğu hatta enkazın altında da çok sayıda yaralının olduğu bilgisi şu an da mevcut. Burada da çok yoğun ve hummalı bir çalışma söz konusu. İşte ekiplerin o noktada enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı anlar. İsrail Lübnan’ı vurmaya devam ediyor. Özellikle de Güney kısımlarında saldırılarını artırmaya devam etti. Bulunduğumuz bu noktada geçtiğimiz saatlerde saldırı gerçekleşti. Çok sayıda binanın etkilediğini söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım Özden Kul o noktaları sizlere gösteriyor. Burada askerlerin, polislerin ve sağlık ekiplerinin olduğunu söyleyebiliriz. İşgalci İsrail’in son olarak vurduğu yerdeyiz. Ekipler, enkazın altındakiler ulaşmaya çalışıyor. İsrail hiç kimseye haber verilmeden saldırı gerçekleştirdiler. Biz buraya ulaştığımızda İsrail buradan 1.5 km uzağımıza da saldırı gerçekleştirdi. Canlı canlı insanları kurtarmaya çalıştıklarını şuan A Haber ekranlarına taşıyoruz.” dedi.
HİZBULLAH İŞGAL ORDUSUNU BOMBALADI!
Hizbullah, İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini, bir tankı imha ettiklerini ve Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyindeki 10 İsrail askeri topluluğunu bombaladığını duyurdu.
İSRAİL İHA'SI FÜZE İLE DÜŞÜRÜLDÜ
Hizbullah'ın Telegram hesabından yaptığı açıklamada, sabahtan bu yana İsrail güçlerine düzenledikleri saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamaya göre, Lübnan'ın güneyindeki Marcayun bölgesindeki bir İHA, karadan havaya atılan füzeyle vuruldu ve yanarken görüldü.
Hiyam kasabasının güneyindeki El-Hamamis bölgesinde İsrail ordusuna ait Merkava tipi bir tankın güdümlü füzeyle vurulması sonucu tank yanarken mürettebatının bazıları öldü bazıları da yaralandı.
İSRAİL ÜSLERİ KAMİKAZE DRONE VURULDU
İsrail'in kuzeyindeki Zarit kışlası füzelerle vurulurken, Sharaga ve Beyt Helel üsleri birer kamikaze drone ile hedef alındı. Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyindeki farklı bölge ve beldelerde de 10 İsrail askeri topluluğu güdümlü füzeler ve topçu atışlarıyla vuruldu. Saldırılarda ayrıca İsrail ordusuna ait bir İHA düşürüldü.
İSRAİL: UZUN SÜRMEYECEK
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım ile ilgili, "Geçici görev. Uzun sürmeyecek" açıklamasını yaptı.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtildi. Naim Kasım daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Açıklama sonrası İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Kasım'ın fotoğrafını paylaşarak, "Geçici görev. Uzun sürmeyecek" dedi.
İSRAİL ORDUSU LÜBNAN KIZILHAÇ EKİBİNİ HEDEF ALDI
Lübnan Kızılhaçı, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Sur kentinde düzenlenen saldırıda yaralananları kurtarmaya giden ilk yardım ekibini hedef aldığını duyurdu.
Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan Kızılhaç açıklamasına göre, İsrail ordusunun Sur kentine düzenlediği saldırının ardından güvenli yolun sağlanması amacıyla UNIFIL ile koordinasyon için gerekli temasları yapan Kızılhaç ilk yardım ekipleri yaralıları kurtarmak için bölgeye hareket etti.
İsrail ordusunun saldırı bölgesine ulaşan Kızılhaç ekiplerini ve ambulansları füzelerle hedef aldığına yer verilen açıklamada, bir füzenin isabet etmesi sonucu iki ambulansın zarar gördüğü, sağlık görevlilerinin yara almadan saldırıdan kurtulduğu ve merkezlerine geri döndüğü belirtildi.
NNA'da yer alan başka bir habere göre ise İsrail ordusu Nebatiye kentinde bir saatten kısa bir süre içinde 9 saldırı düzenlendi.
Saldırılara hedef olan 12 bina yerle bir oldu. Can kaybına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
İSVİÇRE İSRAİL'İN UNRWA KARARINDAN ENDİŞE DUYUYOR
İsviçre, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasından endişe duyduğunu belirtti.
İsviçre Dışişleri Bakanlığının, X'ten yaptığı paylaşımda, "İsrail (Knesset) UNRWA ile işbirliğini yasaklayan iki yasa geçirdi. Bu, UNRWA'nın, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığını sınırlamayı öngörüyor." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, İsviçre'nin, bu kararların insani, siyasi ve hukuki sonuçlarından endişe duyduğu kaydedildi.
İsrail Meclisi, dün UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamıştı.
GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 93'E YÜKSELDİ
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da 5 katlı bir binaya düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 93'e yükseldiği ve 40 kişinin de kaybolduğu açkılandı.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da Ebu Nasır ailesine ait yerinden edilmiş 200 Filistinlinin sığındığı beş katlı bir binayı bombaladığı belirtildi.
Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, Ebu Nasır ailesine ait bir binayı bombalayarak korkunç bir katliam gerçekleştirdi. 93 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi kayboldu ve onlarca kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.
İsrail ordusunun bombaladığı binada çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı kaydedildi.
İsrail'in Gazze'nin kuzeyine insani ve tıbbi yardım ulaştırılmasına engel olduğuna işaret edilen açıklamada, bu son saldırının da bölgede sağlık sistemini çökertme, 4 hastaneyi hizmet dışı bırakma planı kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.
Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler kurumlarına Gazze Şeridi'nin kuzeyine "çok geç olmadan" doktor, sağlık ekibi ile ambulans ve sivil savunma araçları gönderilmesi çağrısında bulunuldu.
İsrail saldırısının kınandığı açıklamada, tüm dünya ülkelerine kadınları, çocukları ve yerinden edilmiş sivilleri hedef alan bu saldırıyı kınama çağrısı yapıldı.
Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde süren soykırım ve etnik temizlikten, sivillere karşı yapılan bu saldırıdan işgalci İsrail'i, ABD yönetimini, İngiltere'yi, Almanya'yı, Fransa'yı ve soykırıma katılan diğer ülkeleri sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, sivil savunma ve ambulansların bölgeye ulaşamaması nedeniyle İsrail'in hedef aldığı binada enkaz altında kalanlar oldu.
Saldırıda yaralanan ve durumu ağır olan en az 20 kişi, İsrail saldırıları altındaki Kemal Advan Hastanesi'ne getirildi.
İsrail'in 25 gündür kuşatmasını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler hayatta kalma mücadelesi veriyor
HAMAS, İSRAİL SALDIRISINI KINADI
Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırı kınandı.
Açıklamada, "Bu sabah Beyt Lahiya'da yaşanan korkunç katliam, Siyonistlerin halkımıza yönelik soykırım ve göçe zorlama planlarını teyit etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Arap ülkeleri ile uluslararası toplumun sessizliğine değinilen açıklamada, İsrail'in bu sessizlikten faydalanarak katliamlarını yapabildiği vurgulandı.
Birleşmiş Milletler ve uluslararası yapıların, masum sivillerin korunmasına yönelik hukuki ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmede başarısız olduğuna dikkati çekildi.
İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın durdurulması için derhal harekete geçilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, İsrail saldırılarının durdurulamaması durumunda tüm bölgeye yayılacağı uyarısında bulunuldu.
BATI ŞERİA'DA 15 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.
İsrail askerlerinin çeşitli bölgelerde düzenlediği baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin tehdit edildiği aktarıldı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 500'ü aştığı kaydedildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166'sı çocuk 763 Filistinli hayatını kaybetmişti.
HİZBULLAH İSRAİL ASKERLERİNİ VE ASKERİ ARAÇLARINI HEDEF ALDI
Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerlerini ve askeri araçlarını hedef aldığını açıkladı.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna karşı bir dizi saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi bir tankın güdümlü füzelerle vurulduğu kaydedildi.
İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona ve Roş Pina ile Lübnan'ın güneyindeki Hiyam'da toplanan İsrail askerlerinin füzelerle hedef alındığı kaydedildi.
Açıklamada, "hedeflerin isabetli bir şekilde vurulduğu" ve İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.
"890 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ 11 BİN ASKER YARALANDI"
İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, ülkesinin 7 Ekim 2023'te Gazze'ye ve ardından Lübnan'a başlattığı saldırılarda 890 askerin öldüğünü, 12 bininin de yaralandığını duyurdu.
İsrail'in Kanal12 televizyonuna konuşan Lapid, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana verdiği kayıplardan hükümeti sorumlu tuttu.
Lapid, İsrail'in saldırı düzenlediği bölgelerde "890 İsrail askeri öldürüldü, 11 bin asker yaralandı." dedi.
İsrail ana muhalefet lideri, "Eğer Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı yönetimi hiçbir şey yapmazsa daha fazla İsrail askeri öldürülecek." sözleriyle hükümeti eleştirdi.
Lapid, "Bunun olmadığını söyleyemeyiz. 11 bin askerin yaralanması ve 890 askerin ölmesi göz ardı edilemez." ifadesini kullandı.
ABD SAVUNMA BAKANI AUSTİN, İSRAİLLİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşmesinde ABD'nin İsrail'e desteğini yineledi.
ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Austin ve mevkidaşı Gallant'ın İsrail'in "operasyonlarına" ilişkin görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, "Bakan Austin, ABD'nin Lübnan'da, hem Lübnanlı hem de İsrailli sivillerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlayacak diplomatik bir düzenlemeye olan bağlılığını yineledi." ifadesi kullanıldı.
Görüşmede ayrıca İsrail'e desteğini yineleyen Austin'in "Gazze'de ateşkesi" de gündeme getirdiği kaydedildi.
İŞTE HİZBULLAH'IN YENİ LİDERİ
Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri'nin Naim Kasım olduğu duyuruldu. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtildi.
Naim Kasım daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.
ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR!
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da hedef aldığı 5 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi
"SONUÇLARINA KATLANACAKLAR"
İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, BM Güvenlik Konseyi’nde gerçekleştirilen acil toplantıda ABD’yi İsrail’in İran’a yönelik saldırısına ortak olmakla suçladı. İrevani, “Amerikan hükümeti, İsrail’in saldırısının suç ortağıdır ve bunun sonuçlarına katlanacaktır” dedi.
KATİL KANA DOYMUYOR!
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da beş katlı bir binaya düzenlediği saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.
SİYONİST İSRAİL UNRWA'NIN FAALİYETİNİ YASAKLADI
İşgalci İsrail Parlamentosu, BM'nin Filistin Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini yasakladı.
İsrail Parlamentosu, UNWRA'nın İsrail 'egemenliğindeki topraklarda' faaliyet göstermesinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini karar ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu, UNRWA'yı itibarsızlaştırmaya ve Filistinli Mültecilere insani kalkınma yardımı ve hizmetleri sağlama rolünü gayrimeşrulaştırmaya yönelik devam eden kampanyanın sonuncusudur. Bu tasarılar Filistinlilerin, özellikle de insanların bir yılı aşkın süredir tam bir cehennem yaşadığı Gazze 'deki acılarını daha da derinleştirecektir. Orada 650 binden fazla kız ve erkek çocuğunu eğitimden mahrum bırakacak ve bütün bir nesli riske atacaktır. UNRWA ve hizmetlerine son verilmesi Filistinlileri mülteci statüsünden çıkarmayacaktır. Bu statü, Filistinlilerin içinde bulunduğu kötü duruma adil ve kalıcı bir çözüm bulunana kadar başka bir BM Genel Kurul kararı ile korunmaktadır" dedi.
CIA BAŞKANI'NDAN YENİ ATEŞKES ÖNERİSİ
Axios'un İsrailli 3 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, CIA Direktörü Bill Burns, Gazze'de 28 günlük ateşkes için yeni bir öneri ortaya attı. Burns'ün teklifine göre ateşkes anlaşması kapsamında Hamas'ın elindeki 8 rehineye karşılık onlarca Filistinli tutuklunun serbest bırakılması planlanıyor. Hamas'ın serbest bırakacağı rehinelerin kadınlar ve 50 yaş üstü erkekler olması isteniyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrail geçici bir araya sıcak bakıyor.
ÜRDÜN'DEN İSRAİL'E TEPKİ!
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisinin yasa tasarısını onaylamasının ardından yazılı açıklama yaptı.
Tasarının onaylanmasının en güçlü ifadelerle kınandığı açıklamada, bunun, uluslararası hukukun ve işgalci güç olarak İsrail'in yükümlülüklerinin açık ihlali olduğu kaydedildi.
Açıklamada, tasarının, Ajansı sistematik hedef alma kampanyasının parçası ve İsrail'in Ajansa siyasi suikast düzenlemeye yönelik çılgınca çabaları ile Filistin halkına karşı saldırgan savaşının uzantısı olduğu vurgulandı.
1 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 10 gün önce ağır yaralanan bir askerinin öldüğünü bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 19 Ekim'de yaralanan 52'nci Tabur, 401'inci Tugay Bölük Komutanı Guy Yaacov Nezri'nin hayatını kaybettiği belirtildi.
Böylelikle İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen asker sayısı 368'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 772'ye yükseldi.
GUTERRES: KABUL EDİLEN YASADAN DERİN ENDİŞE DUYUYORUM
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail Meclisinin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) ülkedeki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasını derin endişeyle karşıladığını bildirdi.
Guterres, yazılı açıklamasında yasaların uygulanması halinde BM Genel Kurulu tarafından yetkilendirilen UNRWA'nın Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında görevini yerine getiremeyeceğine işaret etti.
Guterres, "UNRWA, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Filistinli mültecilere yardım sağlamanın en temel yolu, UNRWA'nın alternatifi yok. İsrail Meclisinde bugün UNRWA'yla ilgili kabul edilen iki yasadan derin endişe duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Yasaların uygulanmasının Filistinli mülteciler için korkunç sonuçlarının olacağı ve bunun kabul edilemeyeceği uyarısında bulunan Guterres, "İsrail'e BM Şartı ve uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuyorum." mesajını verdi.
Guterres, ulusal yasaların söz konusu yükümlülüklerde değişikliğe yol açamayacağını belirterek, UNRWA'ya ilişkin yasaların uygulanmasının aynı zamanda İsrail-Filistin meselesi ve bölgedeki barış ve güvenlik için de yıkıcı sonuçları olacağının altını çizdi.
Konuyu BM Genel Kurulunun gündemine taşıyacağına dikkati çeken Guterres, aynı zamanda Genel Kurulu da yakından bilgilendirmeye devam edeceğini vurguladı.
LÜBNAN'DA ÖLÜ SAYISI 60'A YÜKSELDİ
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in ülkenin doğusundaki Baalbek ve Beka'ya düzenlediği saldırılar sonucu 60 kişi yaşamını yitirdi, 58 kişi yaralandı.
İsrail, Baalbek ve Beka'daki 12 bölgeye art arda saldırılar düzenledi.
Bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Baalbek'e düzenlenen saldırılarda daha önce 22 kişinin hayatını kaybettiği, en az 16 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER'DEN İSRAİL'E TEPKİ
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail'deki faaliyetlerine yasal olarak son verilmesine tepki göstererek, yasanın Gazze'ye tüm uluslararası insani müdahaleyi ve Batı Şeria'daki temel sağlık ve eğitim hizmetlerini tehlikeye atma riski taşıdığını bildirdi.
İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Starmer, İsrail Meclisinin (Knesset), UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasına tepki gösterdi.
Starmer, yasanın Knesset'te kabul edilmesinden dolayı endişe duyduklarını belirterek, "Bu yasa, UNRWA'nın Filistinliler için temel çalışmalarını imkansız hale getirme, Gazze'ye tüm uluslararası insani müdahaleyi ve Batı Şeria'daki temel sağlık ve eğitim hizmetlerinin sağlanmasını tehlikeye atma riski taşıyor." ifadesini kullandı.
AB VE BELÇİKA'DAN İSRAİL'E
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden AB adına yapılan açıklamada, yasayla ilgili ciddi endişe duyulduğu bildirildi.
Açıklamada "Bu yasalar, UNRWA'nın Gazze'deki hayati operasyonlarını fiilen imkansız hale getirecek, UNRWA'nın işgal altındaki Batı Şeria'da sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler sağlamasını ciddi şekilde engelleyecek ve UNRWA'nın İsrail'deki diplomatik dokunulmazlıklarını iptal edecek geniş kapsamlı sonuçlara sahip olacaktır." denildi.
Açıklamada ayrıca "Bu mevzuat, uluslararası hukuka ve temel insani ilke olan insanlığa açıkça aykırıdır. Halihazırda ciddi olan insani krizi daha da kötüleştirecek, bu bölgelerdeki milyonlarca Filistinli mülteci için gıda, barınma, eğitim ve sağlık hizmeti gibi temel hizmetleri potansiyel olarak durduracaktır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada İsrail'e UNRWA'nın çalışmalarını sürdürebilmesini sağlama çağrısı yapıldı.
BELÇİKA'DAN İŞGALCİ GÜÇ OLAN İSRAİL'E ÇAĞRI
Belçika Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Uluslararası toplumun güçlü çağrılarının bir kez daha görmezden gelinmesinden dolayı üzüntü duyuyoruz." denildi.
Bu yasaların İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini doğrudan ihlal ettiğinin vurgulandığı açıklamada şunlar kaydedildi:
"İşgalci bir güç olarak İsrail hükümetine uluslararası yükümlülüklerine uyması, UNRWA'nın dokunulmazlıklarını muhafaza etmesi ve sivil nüfusa acilen ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin yanı sıra tam, hızlı, güvenli ve engelsiz insani yardım ulaştırılması sorumluluğunu yerine getirmesi çağrımızı yineliyoruz. Dahası, Gazze'de ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da küresel insani müdahalenin ve tüm bölgenin istikrarının etkilenmesinden derinden endişe duyuyoruz. "
BMGK İRAN İÇİN ACİL OTURUMLA TOPLANDI
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), acil oturumda toplanarak İsrail'in 26 Ekim'de İran'a düzenlediği saldırıları görüştü.
Acil oturum, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani'nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK üyelerine gönderdiği mektubun ardından Rusya, Cezayir ve Çin'in talebiyle yapıldı.
Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Orta Doğu, Asya ve Pasifikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "her türlü gerginlik artışını kınadığını" anımsatarak, bu faaliyetlere son verilmesi gerektiğini belirtti.
Khiari, "İki taraf da birbirinin sınırını test etmeyi bırakmalı." diyerek, bunun bölgenin barış ve istikrarı için gerekli olduğunu söyledi.
Guterres'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin durumu hakkında da dün açıklama yaptığını ve korkunç düzeydeki ölüm ile yıkıma dikkati çektiğini hatırlatan Khiari, buradaki yaşam koşularının dayanılmaz olduğunun altını çizdi.
"BMGK SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELİDİR"
Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama ise birçok BMGK üyesinin İsrail'in Gazze'deki saldırganlığının Orta Doğu'da yayılma riskine karşı uyardığını anımsatarak, "Bugün bu risk maalesef gerçeğe dönüşmüştür. Bugün sonuçları öngörülemez bir bölgesel çatışmayla karşı karşıyayız." dedi.
Buna rağmen bazı BMGK üyelerinin bu durumu uluslararası barışa karşı tehdit olarak görmediğini belirten Bendjama, "İsrail'in saldırıları inkar edilemez bir şekilde uluslararası barışın ihlalidir ve bu Konsey tekrar uluslararası barış ve güvenliği muhafaza etmek için harekete geçmelidir." ifadesini kullandı.
Bendajama, BMGK'nın sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altını çizerek, Gazze ve Lübnan'da acilen ateşkes sağlaması, bağımsız Filistin devletinin kurulması ve İsrail'in Arap topraklarındaki işgalinin sonlandırılması için çaba sarf etmesi gerektiğini vurguladı.
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI
İşgalci İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek el-Hirmil iline düzenlediği hava saldırıları sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği, en az 16 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Baalbek iline bağlı 5 bölgeye saldırılar düzenlediği belirtildi.
İsrail güçlerinin Baalbek'in Brital beldesinde bir binayı bombaladığı kaydedilirken, 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin yaralandığı aktarıldı. Saldırıda yaralanan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.
BAZI ARAÇ VE BİNALAR HASAR GÖRDÜ
Saldırı sonucu yakın binalarda ve bazı araçlarda hasar oluştuğu bilgisinin paylaşıldığı haberde, İsrail'in silahlı insansız hava aracıyla Baalbek'in Tareyya beldesinde bir motosikleti hedef aldığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
İsrail'in Tareyya beldesine yönelik diğer bir saldırısında da 3 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verilirken, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
Baalbek'in Er-Ram beldesine İsrail savaş uçaklarının saldırısında 7 can kaybı olduğu ve enkazdan çıkanlara ulaşmaya çalışıldığı duyuruldu. Baalbek'in Buday beldesine düzenlenen saldırıda ise Asaf ailesinden 6 kişinin öldüğü, Yunin beldesine yapılan saldırıda da 2 kişinin öldüğü ve 6'sının yaralandığı ifade edildi.
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