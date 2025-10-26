CANLI | ABD Başkanı Donald Trump'tan Asya çıkarması!

06:14 28 Ekim 2025

Tayvan Dışişleri Bakanı Lin Chia-lung, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta Güney Kore’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede Tayvan’ı “yüzüstü bırakacağından” endişe duymadığını söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre Trump, yılın başında göreve geldiğinden bu yana, Pekin’in kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan’a yönelik tutumunda dalgalı bir politika izliyor. ABD Başkanı, Şi’nin kendisine görevde olduğu sürece Tayvan’a saldırmayacağı sözünü verdiğini iddia ediyor, ancak aynı zamanda Taipei’ye yönelik yeni bir silah satışını da henüz onaylamış değil.

TAYVAN PAZARLIK KONUSU MU OLACAK?

Washington ile uzun süredir gayriresmî ancak güçlü ilişkiler sürdüren Taipei’deki en büyük endişe, Trump’ın bu hafta APEC zirvesi kapsamında Güney Kore’de Şi ile yapacağı görüşmede, Tayvan’ın çıkarlarını Şi’ye “pazarlık unsuru” olarak sunabileceği ihtimali.

Lin Chia-lung, Trump’ın Tayvan’ı “yüzüstü bırakıp bırakmayacağı” sorulduğunda gazetecilere şu yanıtı verdi:

“Hayır, çünkü Tayvan-ABD ilişkileri son derece istikrarlı.”

Lin, “Güvenlik, ticaret ve diğer tüm alanlarda yakın iş birliği sürüyor.” ifadelerini kullandı.

ABD, Tayvan ile resmi diplomatik ilişkilere sahip olmasa da, yasalar gereği adanın kendisini savunabilmesi için gereken desteği sağlamakla yükümlü. Tayvan meselesi, ABD ile Çin arasındaki ilişkilerde sık sık gerilim konusu oluyor.

SİYASİ GERİLİM YARATMAMAK İÇİN...

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) forumu, Tayvan’ın katılabildiği az sayıdaki uluslararası platformdan biri. Ancak Tayvan, siyasi gerilim yaratmamak için zirvelere devlet başkanını göndermiyor.

Güney Kore’ye hareket etmeden önce havalimanında konuşan Tayvan’ın APEC temsilcisi ve eski ekonomi bakanı Lin Hsin-i, zirveyi diğer üye ülkelerle “eşit düzeyde iletişim kurmak için iyi bir fırsat” olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Pekin, son beş yılda Tayvan üzerindeki askeri ve diplomatik baskısını artırdı; adanın yakınlarındaki hava ve deniz sahasına düzenli olarak savaş uçakları ve savaş gemileri gönderiyor.

"TAYVAN'IN GELECEĞİNE TAYVAN HALKI KARAR VERECEK"

Salı günü Çin’in Chongqing kentindeki polis yetkilileri, Tayvan’daki iktidar partisi Demokratik İlerici Parti’den milletvekili Puma Shen hakkında “ayrılıkçı faaliyetlere katıldığı” iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Puma Shen, Threads hesabından yaptığı paylaşımda, “Hiç fark etmez, Tayvan halkı hiçbir şekilde korkmuyor.” ifadelerini kullandı.

Bu adımın büyük ölçüde sembolik olduğu belirtiliyor, zira Çin yasalarının Tayvan üzerinde herhangi bir yargı yetkisi bulunmuyor.

Tayvan hükümeti ise Pekin’in ada üzerinde söz hakkı olmadığını ve Tayvan’ın geleceğine yalnızca Tayvan halkının karar verebileceğini vurguluyor.