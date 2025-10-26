26 Ekim 2025, Pazar
CANLI | ABD Başkanı Donald Trump Malezya'da: ASEAN Zirvesi'ne Filistinli başlangıç! | Tayland- Kamboçya arasında ateşkes

CANLI ANLATIM DÜNYA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.10.2025 05:32 Güncelleme: 26.10.2025 09:50
Trump ASEAN Zirvesi kapsamında Malezya’da

ABD Başkanı Donald Trump, ASEAN Zirvesi'ne (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) katılmak üzere Malezya'ya gitti. Tayland ile Kamboçya arasındaki ateşkes imza törenine katılan ABD Başkanı'nın çıktığı Asya turu kapsamında yatırım anlaşmaları, Güney Çin denizindeki gerginlikler ve Tayvan'ın geleceğini ele alması bekleniyor. Zirve'nin en kritik ayağında ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi olacak.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...

09:15 26 Ekim 2025

TRUMP-Şİ GÖRÜŞMESİ... TİCARET SAVAŞI SON BULACAK MI?

 ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump-Şi ticaret görüşmeleri için 'olumlu bir çerçeve' oluşturuldu.
07:41 26 Ekim 2025

TAYLAND VE KAMBOÇYA ARASINDA ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun ilk durağı olan Malezya’da, Tayland ile Kamboçya arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ortak imzacı olarak katıldı.

Anlaşma, bu yıl yaşanan kanlı sınır çatışmalarının ardından, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet tarafından, Trump ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in huzurunda imzalandı.

18 KAMBOÇYALI ESİR SERBEST BIRAKILACAK

Kamboçya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre anlaşma kapsamında, insani gerekçelerle 18 Kamboçyalı savaş esiri serbest bırakılacak.

İki komşu ülke, Trump'ın da arabuluculuk yaptığı ilk ateşkesi Temmuz ayı sonunda kabul etmişti. Ancak o tarihten bu yana taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçlamaya devam ediyordu.

Malezya’ya giderken açıklama yapan Trump, “Kamboçya ve Tayland arasında gururla arabuluculuk yaptığım büyük bir barış anlaşması…” ifadelerini kullandı.

İmza töreninde konuşan Trump, süreci “tarihi bir adım” sözleriyle nitelendirdi ve hem Anutin’i hem de Hun Manet’i anlaşmaya vardıkları için tebrik etti.

"ARTIK İHLALLER SON BULMALI"

Ancak analistlere göre, iki Güneydoğu Asya ülkesi arasında nihai ve kapsamlı bir barış anlaşmasına henüz varılmış değil.

ASEAN adına müzakerelerde aktif rol alan Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, yeni anlaşmanın sınır bölgelerine bölgesel gözlemciler yerleştirilmesini içerdiğini belirtti.

Hasan, “28 Temmuz’dan sonra ateşkes yürürlükte olmasına rağmen bazı küçük ihlaller yaşandı. Artık bu ihlaller tamamen son bulmalı” dedi.

Bakan ayrıca, “Her iki ülke ilgili bölgelerden ağır silahlarını çekmeli. İkinci olarak, her iki taraf da sınır hatlarına yerleştirilen mayınları temizlemek, çıkarmak ve imha etmek için adım atmalı” ifadelerini kullandı.

07:00 26 Ekim 2025

ZİRVE FİLİSTİN PROTESTOSUYLA BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a iniş yaptığı sıralarda çok sayıda vicdan sahipleri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımı kınadı. 

"Özgür Filsitin" solganları atan grup, Trump'tan Gazze Şeridi'nde ateşkesi sağlamasını, insani yardımın bölgeye ulaştırılmasını ve Filistin Devleti'nin tanınmasını talep etti.

ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını durdurması gerektiğini haykırdı.

05:32 26 Ekim 2025

KÜRESEL VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINACAK

Trump'ın Asean Zirvesi kapsamında ana gündem maddelerinin yatırım anlaşmaları, Güney Çin denizindeki gerginlikler ve Tayvan'ın geleceği ele alınması bekleniyor. 

05:24 26 Ekim 2025

TRUMP Şİ CİNPİNG İLE GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Asean Zirvesi'nin ilk durağı Malezya'da temaslarını sürdürmesi ve zirve kapsamında konuşma yapması bekleniyor. Trump'ın Asya turunda Çin Devlet Başkanı Şi Çinging ile görüşecek. 
 

05:10 26 Ekim 2025

ABD BAŞKANI TRUMP ASEAN ZİRVESİ İÇİN MALEZYA'DA

ABD Başkanı Donald Trump, Asean Zirvesi'ne (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) katılmak üzere uçağı Malezya'ya iniş yaptı. Trump'ı Malezya Başbakanı Enver İbrahim karşıladı. 

 

