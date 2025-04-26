CANLI | 6 kilometrelik kortej, milyonlar yolda: Roma Papa’yı Uğurluyor: Liderler arasında sandalye krizi! Kim kimin yanında oturacak?

10:15 26 Nisan 2025

Cumartesi günü Vatikan'da düzenlenecek Papa Francis'in cenaze töreninde, dünya liderlerinin oturma düzeni adeta diplomatik bir satranç tahtasına dönüştü. Vatikan protokolüne göre liderler, ülkelerinin Fransızca isimlerine göre alfabetik sırayla oturtulacak.

Bu da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania'nın, Afrika ülkeleri arasında üçüncü sırada yer alacağı anlamına geliyor. Böylece Trump, törene katılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile karşı karşıya gelmekten şimdilik kurtulmuş görünüyor.

STARMER'IN BAŞI DERTTE: RUSYA'NIN HEMEN YANI BAŞINA OTURACAK

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer içinse işler o kadar da rahat değil. Fransızca'da "Royaume-Uni" olarak geçen Birleşik Krallık, alfabetik olarak Rusya'nın hemen yanına düşüyor. Rusya lideri Putin törende yer almayacak olsa da, Starmer'ın oturacağı konum Ukrayna-Rusya savaşı bağlamında diplomatik açıdan oldukça hassas bir mesaj taşıyabilir.