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CANLI | 6 kilometrelik kortej, milyonlar yolda: Roma Papa’yı Uğurluyor: Liderler arasında sandalye krizi! Kim kimin yanında oturacak?

CANLI ANLATIM DÜNYA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.04.2025 09:16 Güncelleme: 26.04.2025 11:06
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Roma Papa Francis’i uğurluyor

Katolik Kilisesi'nin 266. lideri Papa Francis için Vatikan'da cenaze töreni düzenleniyor. 21 Nisan 2025’te 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis için tören, Türkiye saatiyle 11.00'de Aziz Petrus Meydanı'nda başlayacak. Törene dünya genelinden çok sayıda liderin katılması beklenirken kimin hangi liderin yanında oturacağı kriz yarattı. Dış basında yer alan haberlere göre en büyük zorluğu ise Rusya'yla yan yana gelecek olan İngiltere Başbakanı Keir Starmer yaşayacak.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis için Roma'da bugüne dek eşi benzeri görülmemiş bir cenaze töreni düzenleniyor.

Törende Türkiye'yi temsilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra çok sayıda liderin katılması bekleniyor. Peki törendeki diğer ayrıntılar neler? İşte Papa Francis'in cenaze töreninden anbean gelişmeler...

CANLI ANLATIM
11:04 26 Nisan 2025

BIDEN DA TÖRENE KATILDI

ABD eski Başkanı Joe Biden, Papa Francis'in cenaze törenine katıldı. Biden'ın bir koluna eşinin girdiği görülürken diğer kolunda da başka bir kardinalin girdiği görüldü. 

BIDEN DA TÖRENE KATILDI
10:55 26 Nisan 2025

TRUMP FRNCIS'İN TABUTUNUN BAŞINDA

Trump, Papa Francis'e tabutu başında saygılarını sundu.
TRUMP FRNCIS’İN TABUTUNUN BAŞINDA
10:15 26 Nisan 2025

HANGİ LİDER NEREYE OTURACAK? KRİZ ÇIKTI

Cumartesi günü Vatikan'da düzenlenecek Papa Francis'in cenaze töreninde, dünya liderlerinin oturma düzeni adeta diplomatik bir satranç tahtasına dönüştü. Vatikan protokolüne göre liderler, ülkelerinin Fransızca isimlerine göre alfabetik sırayla oturtulacak.

Bu da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania'nın, Afrika ülkeleri arasında üçüncü sırada yer alacağı anlamına geliyor. Böylece Trump, törene katılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile karşı karşıya gelmekten şimdilik kurtulmuş görünüyor.

STARMER'IN BAŞI DERTTE: RUSYA'NIN HEMEN YANI BAŞINA OTURACAK

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer içinse işler o kadar da rahat değil. Fransızca'da "Royaume-Uni" olarak geçen Birleşik Krallık, alfabetik olarak Rusya'nın hemen yanına düşüyor. Rusya lideri Putin törende yer almayacak olsa da, Starmer'ın oturacağı konum Ukrayna-Rusya savaşı bağlamında diplomatik açıdan oldukça hassas bir mesaj taşıyabilir.

HANGİ LİDER NEREYE OTURACAK? KRİZ ÇIKTI
09:42 26 Nisan 2025

DÜNYA LİDERLERİ ROMA'DA

Törene çok sayıda ülkenin liderleri ve temsilcileri katılıyor. Türkiye'yi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş temsil ediyor. Katılan liderler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Kralı 6. Felipe, Galler Prensi William, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bulunuyor.

DÜNYA LİDERLERİ ROMA’DA
09:28 26 Nisan 2025

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAD SAFHADA

Tören dolayısıyla Roma'da kapsamlı güvenlik önlemleri alındı. Roma hava sahası geçici olarak uçuşa kapatıldı. Donanmaya ait bir destroyer limanda hazır bekletilirken, savaş uçakları da teyakkuzda. Roma genelinde 4 bin güvenlik görevlisi görev yapıyor. Meydan çevresinde güvenlik ve acil çıkış koridorları oluşturuldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAD SAFHADA
09:10 26 Nisan 2025

2 SAAT SÜRECEK: YOKSUL VE İHTİYAÇ SAHİPLERİ KARŞILAYACAK

Cenaze töreni yaklaşık iki saat sürecek. Törende 224 kardinal, 750 piskopos ve din görevlisinin yer alacağı açıklandı. Törenin ardından cenaze aracıyla yapılan kortej, Roma'nın tarihi merkezinden geçerek Santa Maria Maggiore Bazilikası'na ulaşacak. Naaşın bazilika girişinde yoksul ve ihtiyaç sahibi bir grup tarafından karşılanması planlanıyor.

2 SAAT SÜRECEK: YOKSUL VE İHTİYAÇ SAHİPLERİ KARŞILAYACAK
09:05 26 Nisan 2025

MEZARI LİGURİA TAŞINDAN YAPILDI

Papa Francis'in mezarı, Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda Aziz Francis Altarı yakınında, Pauline ve Sforza şapelleri arasındaki bir nişte yer alacak. Mezar, İtalya'nın Liguria bölgesinden getirilen taşlarla yapıldı. Üzerinde yalnızca "Franciscus" yazısı ve Papa'nın göğüs haçının bir kopyası bulunuyor.

MEZARI LİGURİA TAŞINDAN YAPILDI
08:56 26 Nisan 2025

ÖRTÜ SERİLDİ TABUTUN KAPAĞI KAPATILDI

Tabutu Vatikan dışına taşınacak ilk Papa olan Francis'in naaşı, milyonların takip edeceği bir kortejle Santa Maria Maggiore Bazilikası'na götürülecek.

Papa'nın naaşı üç gün boyunca halkın ziyaretine açık tutuldu. Vatikan'ın açıklamasına göre, 250 binden fazla kişi Papa Francis'e son kez saygılarını sundu. Tören öncesinde naaşının üzerine beyaz bir örtü serildi ve tabutun kapağı kapatıldı.

ÖRTÜ SERİLDİ TABUTUN KAPAĞI KAPATILDI
08:45 26 Nisan 2025

VATİKAN DIŞINA GÖMÜLEN İLK PAPA OLACAK

Papa Francis'in naaşı, dini törenin ardından Roma'daki Santa Maria Maggiore (Azize Büyük Meryem) Bazilikası'na taşınacak. Yaklaşık 6 kilometrelik güzergâhta kortej oluşturulacak. Papa'nın isteği üzerine, Vatikan dışında toprağa verilecek ilk papa olacak.

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