CANLI | Beyaz Saray'daki kritik zirveye saatler kaldı! Gözler Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde... Hangi konular masada?
ABD Başkanı Tump, Beyaz Saray'da bugün Başkan Erdoğan ile yüz yüze görüşecek. Türkevi'nde geçtiğimiz gün A Haber'in sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan "Trump ile Suriye'yi görüşeceğiz. Orta Doğu'da atılacak adımlar hayati" demişti. İki liderin yüz yüze yapacağı görüşmede ikili ilişkilerden bölgesel ve küresel sorunlara kadar pek çok kritik başlık masaya yatırılacak. Peki zirve saat kaçta olacak? İşte detaylar...
New York'taki programı sona eren Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüşmek için Washington'a hareket etti. Beyaz Saray, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacak.
İşte dakika dakika yaşananlar...
BAŞKAN ERDOĞAN WASHINGTON'A HAREKET ETTİ
Başkan Erdoğan'ın New York’taki programı sona erdiği için Türkevi’nden ayrıldı. Washington'a hareket eden Başkan Erdoğan, bugünTrump ile görüşecek.
BEYAZ SARAY'DAKİ KRİTİK ZİRVENİN SAATİ BELLİ OLDU
Başkan Erdoğan, Türkiye saatiyle 18.00’de Beyaz Saray’a gelecek. 18.15’te Oval Ofiste bir görüşme planlanıyor. Ardından 18.45’te çalışma yemeği yapılacak ve tüm konular detaylı şekilde ele alınacak. Görüşme sonrası Erdoğan Beyaz Saray’dan ayrılacak.
HANGİ KONULAR MASADA?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Başkanla, Boeing uçaklarının büyük ölçekli alımı, büyük bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı da dahil olmak üzere birçok Ticaret ve Askeri Anlaşma üzerinde çalışıyoruz."
"TRUMP İLE TEFERRUATLI BİR GÖRÜŞMEMİZ OLACAK"
Erdoğan, BM Genel Merkezi'ndeki İklim Zirvesi'nin ardından Türkevi'ne geçişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
New York temaslarında sona geldiği hatırlatılarak görüşmelerinin nasıl geçtiği sorulan Erdoğan, "Güzel oldu, güzel geçti. Vietnam lideri ile yapacağım görüşmeden sonra Washington'a geçeceğiz. Yarın Sayın Trump ile inşallah detay teferruatlı bir görüşmemiz olacak." dedi.
Bir gazetecinin, "Trump ile görüşmeden umutlu musunuz?" sorusuna Erdoğan, "Olmayan şey konuşulur mu? Görüşelim, görüştükten sonra zaten sizlere, ne görüştüysek, ne netice aldıysak ya yolda ya Türkiye'ye döndükten sonra söyleriz." dedi.
HANGİ KONULAR MASADA?
Gözler, ikili ilişkilerden bölgesel ve küresel sorunlara kadar pek çok kritik başlığın konuşulacağı bu önemli görüşmeye çevrildi.
Enerji ve savunma sanayiinde yeni iş birlikleri konuşulacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşme sonrası açıklama yapılacağını söyledi.
Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.
Geçen yıl 35 milyar dolar olan ikili ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefinin yakalanması ve bu yönde karşılıklı yatırımların artırılması için atılacak adımlar ön plana çıkacak.
Enerji ve savunma sanayiinde yeni iş birlikleri konuşulacak. Bu kapsamda F-16 ve F-35 savaş uçaklarının tedarikinin gündem başlıkları arasında olması bekleniyor.
GÜNDEM İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI
Başkan Erdoğan ile ABD'li mevkidaşı Trump, bölgesel gelişmelere dair sürekli istişare içinde.
Bu yüzden iki liderin buluşması krizlerin çözümü noktasında da yakından takip edilecek. O konulardan ilki Filistin...
Başkan Erdoğan, işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için yapılması gerekenleri Trump'a anlatacak.
Washington'daki zirvede bir diğer gündem başlığı Rusya-Ukrayna Savaşı olacak. Başkan Erdoğan ile Trump, İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereler de dahil, iki ülke arasındaki barış çabalarında gelinen son durumu görüşecek.
Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de değerlendirilecek görüşmede. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması için Ankara-Washington hattında yürütülen çalışmalar ele alınacak. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı SDG'nin durumu da masaya yatırılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN A HABER'E KONUŞTU
Geçtiğimiz gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temasları kapsamında ikamet edeceği Türkevi'nin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kendisini bekleyen kalabalık ile bir süre konuşan Başkan Erdoğan daha sonra Türkevi binasına giriş yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN A HABER'E KONUŞTU
Burada Başkan Erdoğan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkevi'ne giriş yaparken A Haber Muhabiri Kübra Bal'ın "Trump'la Suriye'de SDG'ye operasyon masaya gelecek mi? sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir" dedi.
"ORTA DOĞU'DA ATILACAK HER ADIM HAYATİDİR
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de görüşeceğini aktaran Başkan Erdoğan A Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Trump ile bununla ilgili yapacağımız görüşmelerimiz var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Bizim için Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir. Bunları da Trump ile görüşmemiz gerekiyor. "
