CANLI | Beyaz Saray'da büyük gün! Avrupa'nın liderleri Zelenskiy'le Washington'a gidiyor | Ukrayna düğümü çözülecek mi?
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği Alaska'daki zirvenin ardından bugün, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen liderleri Washington'a gidiyor. Zirvenin öncesinde gelen peş peşe mesajlar ise dikkat çekti. Trump, Ukrayna'nın Kırım ve NATO sevdasından vazgeçmesi gerektiğini söylerken Washington'a giden Zelenskiy, ayağının tozuyla Kırım mesajı verdi. İşte Beyaz Saray'dan anbean gelişmeler...
Rusya-Ukrayna savaşı sona erecek mi? Bugün Beyaz Saray'da neler konuşulacak?
İşte Kiev'in kaderini belirleyecek tarihi günden dakika dakika yaşananlar...
ZELENSKİY WASHINGTON'DA: AYAĞININ TOZUYLA MESAJ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için Washington'a ulaştı.
Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
Trump'la görüşmek üzere Washington'a ulaştığını belirten Zelenskiy, daha sonra Avrupalı liderlerin de katılımıyla bir görüşme gerçekleştireceklerini aktardı.
"KIRIM'DAN VAZGEÇİLMEMELİYDİ"
Zelenskiy, açıklamasında şunları kaydetti:
"Hepimiz bu savaşı hızlı ve güvenilir bir şekilde sona erdirmek için güçlü bir istek duyuyoruz. Ve barış kalıcı olmalıdır. Yıllar önce Ukrayna'nın, Kırım'dan ve doğumuzun bir parçası, Donbas bölgesinin bir kısmından vazgeçmek zorunda kaldığı ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bunu yeni saldırısı için sıçrama tahtası olarak kullandığı zamanki gibi olmamalıdır."
Ukrayna'ya 1994'te verilen güvenlik garantilerinin işe yaramadığını vurgulayan Zelenskiy, "Elbette o dönemde Kırım'dan vazgeçilmemeliydi, tıpkı 2022'den sonra Ukraynalıların Kiev, Odessa ya da Harkiv'den vazgeçmediği gibi." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, Ukraynalıların toprakları ve bağımsızlıkları için mücadele ettiğine işaret ederek, "Halkımız, Başkan Trump'a, Amerika'daki herkese, tüm partner ve müttefiklerimize destekleri ve paha biçilmez yardımları için her zaman minnettar olacak." açıklaması yaptı.
Rusya'nın başlattığı savaşı "sona erdirmesi" gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Umarım Amerika ve Avrupalı dostlarımızla ortak gücümüz, Rusya'yı gerçek bir barışa zorlar." temennisinde bulundu.
TRUMP'TAN ZELENSKİY'E NATO VE KIRIM VETOSU
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e, Kırım'dan ve NATO'ya girmekten vazgeçmesi çağrısında bulunarak, bu iki konunun gündemde olmadığını belirtti.
Bugün Beyaz Saray'da Zelenskiy'nin yanı sıra Avrupalı liderleri de ağırlayacak olan ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump, bu kadar çok sayıda Avrupalı lideri ağırlamaktan dolayı gurur duyduğunu ve barışa giden süreçle ilgili önemli görüşmeler yapacaklarını vurguladı.
"KIRIM'I GERİ ALAMAZSIN NATO'YA GİREMEZSİN"
Zelenskiy'e, "İsterse Rusya ile savaşı anında sona erdirebilir ya da savaşmaya devam edebilir." şeklinde gönderme yapan ABD Başkanı Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Kırım'ı tek kurşun atılmadan (Rusya'ya) verdiğini ve buranın artık geri alınamayacağını kaydetti.
Trump ayrıca, Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin de artık masada olmadığını ifade etti.
ZELENSKİY'E BEYAZ SARAY'DA HANGİ AVRUPALI LİDERLER OLACAK?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Zelenskiy ile birlikte Beyaz Saray'da zirveye katılacak.
TRUMP: HİÇ BU KADAR LDERİ AĞIRLAMAMIŞTIM
ABD Başaknı Donald Trump, sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden buügn Avrupa'dan gelecek liderlere atıfta bulunarak "Beyaz Saray’da büyük gün. Aynı anda hiç bu kadar çok Avrupa lideri ağırlamamıştım. Onları ağırlamak benim için büyük bir onur!!!" dedi.
ABD'Lİ YETKİLİLERDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR
Beyaz Saray'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Donald Trump ve Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen kritik zirvede, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta merkezi öneme sahip beş bölge konusunda Rusya'nın "bazı tavizler" verdiğini açıklamıştı.
Bu açıklamanın Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporizhzhia ve Kırım bölgelerine atıfta bulunduğu belirtildi.
Witkoff, "Beş bölgeyle ilgili masada bazı tavizler yapıldı. Donetsk özelinde ne olacağı konusunda önemli bir tartışma var ve bu tartışma Pazartesi günü ayrıntılı şekilde ele alınacak." demişti.
'OYUN DEĞİŞTİRİCİ' GÜVENLİK GARANTİLERİ
Witkoff, " Oyun değiştirici olarak tanımlayabileceğim güçlü güvenlik garantileri üzerinde anlaştık." ifadelerini kullanmıştı.
DIŞİŞLERİ BAKANI RUBIO: HER İKİ TARAFIN DA BAZI TAVİZLER VERMESİ GEREK
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün CBS News'e verdiği röportajda "Bu savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması imzalamak istiyoruz, böylece Ukrayna halkı hayatlarına devam edebilecek, ülkelerini yeniden inşa edebilecek ve bunun bir daha asla tekrarlanmayacağından emin olabilecek. Ancak bunun için her iki tarafın da bazı ödünler vermesi gerekecektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
"HAREKETLİLİK VAR"
Barış anlaşması için hala gidilecek bir yol olduğunu kaydeden Rubio, "Barış anlaşmasının eşiğinde olduğumuzu söylemiyorum ancak bir hareketlilik olduğunu söylüyorum. Zelenskiy ve Avrupalı liderler bir takip toplantısı yapacak kadar ilerleme var." diye konuşmuştu.
