11 Kasım 2024, Pazartesi
Başkan Erdoğan'dan Riyad'da diplomasi trafiği!
İsrail'in Filistin topraklarına ve Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları ve ateşkesin ele alındığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) -Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlendi. Başkan Erdoğan ziyaret kapsamında bulunduğu Riyad'da kritik temaslar gerçekleştiriyor.
BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da diplomasi trafiğini sürdürüyor.
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16:16 11 Kasım 2024
BAŞKAN ERDOĞAN SUUDİ VELİAHT PRENS SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
Zirvenin yapıldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
15:15 11 Kasım 2024
AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da aile fotoğrafı çekimine katıldı.
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