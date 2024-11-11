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Başkan Erdoğan'dan Riyad'da diplomasi trafiği!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 16:17 Güncelleme: 11.11.2024 16:24
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İsrail'in Filistin topraklarına ve Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları ve ateşkesin ele alındığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) -Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlendi. Başkan Erdoğan ziyaret kapsamında bulunduğu Riyad'da kritik temaslar gerçekleştiriyor.

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da diplomasi trafiğini sürdürüyor.

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16:16 11 Kasım 2024

BAŞKAN ERDOĞAN SUUDİ VELİAHT PRENS SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. 

Zirvenin yapıldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

 

15:15 11 Kasım 2024

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da aile fotoğrafı çekimine katıldı.

 

14:15 11 Kasım 2024

BAŞKAN ERDOĞAN RİYAD'DA

Başkan Erdoğan'ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abualnasr ile Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler karşıladı.

 

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