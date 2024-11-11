Başkan Erdoğan'dan Riyad'da diplomasi trafiği!

16:16 11 Kasım 2024

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.