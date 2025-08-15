CANLI | ABD'de Trump ile Putin arasında satranç! Dünya bu zirveye kilitlendi: Rusya-Ukrayna savaşı bitecek mi?
Tüm dünyanın gözü bugün Alaska'da yapılacak görüşmeye çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin, 2019'da Japonya'da yaptıkları görüşme sonrası ilk kez bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesini Rusya-Ukrayna savaşı oluşturacak. Putin ilk kez 10 yıl aranın ardından ABD'ye gidecek. Kritik temas öncesi ilk heyetler de Alaska'ya ulaştı. ABD Başkanı Trump, Putin ile zirvesi için Alaska'ya gitti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anchorage kentine görüşmeden saatler önce ulaştı, ABD Başkanı Donald Trump'ın da Alaska saatiyle 11.30, TSİ ile 22.30'da başlayacak görüşmeye saatler kala görüşmenin yapılacağı Amerikan üssüne varması bekleniyor.
ZİRVE KAÇ SAAT SÜRECEK?
Kremlin, "Putin ile Trump'ın Alaska'da gerçekleştirecekleri görüşme, 6-7 saat sürebilir." ifadelerini kullandı.
TRUMP: "LUKAŞENKO İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEYİ UMUYORUM"
ABD Başkanı Donald Trump, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Belarus’ta tutuklu bulunan siyasi mahkumlara değinerek, "Değerli Lukaşenko ile fevkalade bir görüşme gerçekleştirdik. Özgürlüğüne kavuşturulan 16 mahkum için kendisine teşekkür ettim. Ayrıca ileri tarihlerde bin 300 kadar mahkumun da özgürlüğüne kavuşturulmasına ilişkin konuştuk. Görüşmemizde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska ziyareti de dahil birçok konuya değindik. Gelecekte Lukaşenko ile yüz yüze görüşmeyi de umuyorum" dedi.
"UKRAYNA ADINA MÜZAKERE ETMEK İÇİN BURADA DEĞİLİM"
Alaska yolunda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, savaş bitmeden Rusya ile ticaret olmayacağını bildirdi. Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış sürecinin hayata geçirilebilmesi için Ukrayna'ya bazı güvenlik garantilerinin verilebileceğini belirtti.
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği zirve için Alaska'ya giderken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Trump, savaşı durdurma yönünde irade göstermemesi halinde Rusya'ya yaptırım tehdidini yineleyerek, "Evet, (Rusya için) ekonomik olarak çok ağır sonuçları olacak." dedi.
Başkan Trump, ABD olarak Ukrayna'ya güvenlik garantileri verip vermeyecekleri konusunda ise "Evet bu olabilir. Avrupa Birliği ve diğer bazı ülkelerle birlikte verebiliriz. Ancak bu tabi ki NATO formatında olmaz." değerlendirmesini yaptı.
Trump, Alaska'daki görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında "toprak değişimi" konusunun da masada olacağını ancak bu konudaki kararı Ukraynalıların vermesi gerektiğini söyledi.
Toprak değişimi konusunda, "Bu kararı Ukrayna'nın vermesi gerekiyor, bence doğru kararı vereceklerdir. Ben Ukrayna adına müzakere etmek için burada değilim. Onları masaya oturtmak için buradayım." ifadelerini kullanan Trump, iki tarafın bu konuda görüşmeler yapacağını belirtti.
Rusya'nın dün Ukrayna'ya yönelik düzenlediği belirtilen dron saldırılarına ilişkin yorumu da sorulan Trump, "Ruslar bu şekilde pazarlık yapmaya çalışıyor. O (Putin) bir zemin hazırlamaya çalışıyor. Bunun, daha iyi bir anlaşma yapmasına yardımcı olacağını düşünüyor ama aslında bu ona zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.
TRUMP ALASKA YOLUNDA
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le zirvenin yapılacağı Alaska'ya gitmek üzere uçağına bindi
"BARIŞA YÖNELİK İLK ADIM OLABİLİR"
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yapacağı görüşmenin Ukrayna'da barışa yönelik "ilk adım" olabileceğini söyledi.
Bakan Healey, Sky News kanalında yaptığı açıklamada, Trump ve Putin arasında bugün yapılacak görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Healey, savaşların nihayetinde ancak diplomasi yoluyla sona erebileceğine işaret ederek, Trump-Putin görüşmesinden umutlu olduğunu dile getirdi.
İngiliz Bakan Healey, ayrıca bugünkü görüşmenin, muhtemel bir dizi görüşmeden sadece biri olacağına da işaret etti.
"ÖNEMLİ OLAN, BUNUN HERHANGİ BİR MÜZAKEREDE ATILAN İLK ADIM OLMASI”
Bakan Healey, "Zirveden umutlu olduğunuzu söylüyorsunuz fakat beklentileriniz neler? Bugün barış yolunda gerçek ilerleme kaydedilebileceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:
"Görüşmelerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz, ancak önemli olan, bunun herhangi bir müzakerede atılan ilk adım olmasıdır. Ukrayna'yla ilgili kararlar Ukrayna ile birlikte alınmalı. Ukrayna olmadan bu kararlar alınamaz ve müzakerelerin gerçekten gerçekleşmesi için önemli koşullardan biri, diplomasiye alan açan tam ateşkesin sağlanmasıdır. Bu, müzakerelere alan açar. Herkese çatışmanın sona ermesi ve ardından uzun vadeli güvenli barış için daha iyi bir şans verir."
TRUMP VE PUTİN ASKERİ ÜSTE GÖRÜŞECEK
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Alaska’da gerçekleştireceği zirve için hazırlıklar sürüyor. Beyaz Saray ve Kremlin, uzun süren görüşmelerin ardından Alaska’da buluşma kararı aldı. Zirvenin yeri, yüksek güvenlik önlemleri alınmasının gerekliliği nedeniyle krize davetiye çıkarttı.
PUTİN ASKERİ ÜSTE AĞIRLANACAK
Tarihi toplantının güvenlik gereklilikleri nedeniyle şehrin kuzeyindeki Joint Base Elmendorf-Richardson askeri üssünde olacağı belirtildi. Askeri üs Alaska'nın en büyük askeri üssü olup, Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği'nden gelen tehditlere karşı kritik bir hava savunma üssü ve merkezi komuta noktasıydı.
LAVROV'DAN "SSCB" MESAJI MI?
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alaska'da ABD ile olan görüşmelere üzerinde "SSCB" yazısı olan bir sweatshirt ile geldi. lavrov görüşme öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
Lavrov, “Biz hiçbir zaman önceden bir şey tahmin etmiyoruz. Biz, argümanlarımızın olduğunu, net ve açık bir duruşumuzun olduğunu biliyoruz. Biz bunu açıklamaya devam edeceğiz. Bu konuda, Steve Witkoff’un ziyaretleri sırasında çok şey yapıldı. Başkan bunu söyledi. Witkoff, Trump adına konuştu. Umarım bugün de bu çok faydalı sohbeti sürdürürüz” dedi.
RUS HEYETİ ALASKA'DA
Rus heyeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bir araya geleceği Alaska’ya ulaştı.
Rus basınında yer alan haberlere göre, Putin ile Trump görüşmesine katılacak Rus heyeti, ABD’nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentine vardı.
Heyette Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev yer alıyor.
Heyetle yaklaşık 50 Rus gazetecinin de görüşme yerine ulaştığı ve Alaska Airlines Center arenasına yerleştirildiği belirtildi.
PUTİN, TRUMP İLE GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ MAGADAN'DA
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Alaska yolculuğu sırasında Rusya'nın kuzeydoğusunda bulunan Magadan kentine uğradı.
Putin, Magadan Bölge Valisi Sergey Nosov ile bir araya gelecek, fabrika ile spor ve kültür merkezlerini ziyaret edecek.
Putin-Trump görüşmesinin yerel saatle 11.00 (Moskova saatiyle 22.00) civarında başlaması bekleniyor.
Görüşmede başta Ukrayna krizinin çözümü olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması planlanıyor.
İki liderin, görüşmenin ardından ortak basın düzenlemesi de programda yer alıyor.
İLK OLARAK BAŞ BAŞA GÖRÜŞME
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov tarafından verilen ilgiye göre görüşmeler iki liderin baş başa görüşmesiyle başlayacak ve ardından her iki taraftan da beşer temsilcinin katılımıyla heyetler arası toplantılar yapılacak.
Rus heyetinde, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov ile Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev bulunuyor. ABD heyeti ise net olarak açıklanmadı.
KRİTİK GÖRÜŞMEYE "SATRANÇ" BENZETMESİ
Zirve öncesinde açıklamalarda bulunan Trump, toplantının başarısız olma olasılığını yüzde 25 olarak değerlendirdi. Zirvenin temel hedefinin, Zelenskiy'nin de yer alacağı ikinci bir görüşme düzenleyerek bir uzlaşmaya varmak olduğunu belirten Trump, süreci "bir satranç hamlesine" benzetti ve 'sınırlar ile topraklar üzerine bir takasın' söz konusu olabileceğini savundu..
TRUMP'TAN GÖZDAĞI: "PUTİN'İN KARŞILAŞTIĞI EN ZORLU KİŞİYİM"
Görüşmenin olumlu geçmesi durumunda, Putin ile Zelenskiy arasında gerçekleşebilecek bir toplantıya Avrupalı liderleri davet edebileceğini ifade eden Trump, Putin'in anlaşmaya istekli olduğunu iddia etti. Ayrıca Trump, Putin'in görüşmeye katılma kararında "yaptırım baskısının" etkili olduğunu öne sürdü ve "Putin, benim karşılaştığı en zorlu kişi olduğumu biliyor" dedi. Öte yandan, ABD'ye gitmeden önce Rus yetkililerle bir araya gelen Putin, "ABD yönetiminin Ukrayna krizini çözme ve Avrupa ile dünyada kalıcı barış koşullarını oluşturma konusunda enerjik bir çaba gösterdiğini" vurguladı. Putin, ayrıca bu çabaların bir sonraki aşamada stratejik saldırı silahlarının kontrolüne yönelik anlaşmalarla sonuçlanabileceğine dikkat çekti.
RUSYA ALASKA'YI ABD'YE NE KADARA SATTI?
Alaska, 1732'de Rusya tarafından keşfedilmiş, 1867'de Çarlık Rusya'sı tarafından ABD'ye satılmıştı. Bu da Alaska'nın konumuna tarihi zirve için başka bir anlam katıyor.
Tarihi kayıtlara göre Amerika Rusya'dan Alaska'yı 7.2 milyon dolara aldı. Alınan toplam alan 1 milyon 518 bin 800 kilometrekare. Yani ABD Alaska'da dönüm başına yaklaşık 1.92 sent ödemiş. 1867'de 1 ABD Doları, 2025'te yaklaşık 21.72 ABD Doları'na eşdeğer. 1867'de 7.2 milyon doların bugün yaklaşık 154 milyon dolar ediyor ve 1867'de dönüm başına ödenen 1.92 sent, 2025'in parasıyla yaklaşık 41.7 sent ediyor.
TRUMP VE PUTIN AÇIKLAMA YAPACAK MI?
Bu görüşmelerin de ardından Putin ve Trump'ın ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Ancak Trump, dün FOX News'e verdiği röportajda kendisinin Putin ile görüşmesini eleştirenlere de bir anlamda yanıt vererek, görüşme iyi geçerse Avrupa liderleri ve Zelenskiy'yi arayıp ateşkesi başka bir boyuta geçireceğini söylemiş "Kötü geçerse kimseyi aramam ve eve dönerim" demişti.
İKİ LİDERİN YEDİNCİ GÖRÜŞMESİ
Alaska zirvesi, iki liderin yedinci, Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki ilk yüz yüze görüşmesi olacak. İki liderin şimdiye kadarki buluşma çizelgesi şöyle...
- 2017'de G20 Hamburg zirvesi
- 2017 Vietnam APEC zirvesi
- 2018 Helsinki zirvesi
- 2018'de Paris'te Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100'üncü yıl dönümü kutlamaları
- 2018 Buenos Aries Zirvesi'ndeki gala yemeği
- 2019'da Japonya'nın Osaka kentindeki G20 zirvesi
* Telefon görüşmeleri: 2025'in başından bu yana altı telefon görüşmesi.
NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ İDDİASI
İngiliz basını dikkat çekici bir iddia ortaya attı. The Telegraph'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'daki savaşı bitirmeye ikna etmek için nadir toprak elementlerine erişim teklifinde bulunmayı planlıyor.
Haberde, Trump'ın görüşmelerde sunacağı öneriler arasında Alaska'daki doğal kaynaklara erişim izni verilmesi ve Rusya'nın havacılık sektörüne uygulanan bazı ABD yaptırımlarının kaldırılması gibi unsurların yer aldığı öne sürülüyor.
Söz konusu habere göre, Rusya'ya, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde bulunan nadir toprak elementlerine erişim olanağı tanınması masada. Ukrayna, dünya lityum rezervlerinin yaklaşık yüzde 10'una sahip olup, batarya üretiminde kritik öneme sahip bu rezervlerin en büyük iki yatağı şu anda Rusya kontrolündeki bölgelerde yer alıyor. Trump, daha önce Ukrayna ve Rusya arasında "bölge takası" olasılığından bahsetmiş, ancak bu takasın hangi alanları kapsayacağına dair detay vermemişti.
