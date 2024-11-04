ABD'de seçim günü! Trump mı Harris mi kazanacak? Trump'tan sandık başında ilk açıklama
ABD'de tarihi seçim günü geldi. Kıyasıya mücadelede Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump son kozlarını oynadı. Tüm dünyanın kilitlendiği seçimin kafa kafaya geçmesi beklenirken, seçime ilişkin kesin sonuçların birkaç gün içerisinde açıklanacağı öğrenildi. Sonucu belirleyecek kritik eyaletler ise Pensilvanya, North Carolina, Michigan, Arizona, Nevada, Wisconsin ve Georgia olarak ön plana çıktı. Ülkede oy verme işlemleri başladı. Trump sandık başında net mesaj verdi. İşte ABD'de dakika dakika yaşananlar...
ABD'de Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasında geçecek seçim günü geldi çattı. Ülkede oy verme işlemi bugün sona erecek. Peki kritik seçimi Kamala Harris mi Donald Trump mı kazanacak?
İşte ABD seçimlerinde dakika dakika yaşananlar...
FBI YALANLADI: TERÖR TEHDİDİ UYARISI DOĞRU DEĞİL
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ismi ve amblemi kullanılarak oy verme merkezlerinde yüksek terör tehdidi nedeniyle uzaktan oy kullanılması yönünde çağrı yapılan videonun sahte olduğunu bildirdi.
FBI'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. FBI adına sahte bir videonun dolaşıma sokulduğu aktarılan açıklamada, videoda FBI'ın ABD vatandaşlarına oy verme merkezlerindeki yüksek terör tehdidi nedeniyle oylarını uzaktan kullanmalarını önerdiğinin ileri sürüldüğü aktarıldı.
Açıklamada, "Bu video gerçek değildir ve mevcut tehdit durumu veya oy kullanma yerlerindeki güvenliği doğru şekilde yansıtmamaktadır." denildi.
"VİDEO İÇERİĞİ GERÇEKLERİ YANSITMIYOR"
Diğer bir videoda ise bazı eyaletlerde hapishane yönetimlerinin mahkum oylarını manipüle ettiği ve bir siyasi parti ile işbirliği yaptığının iddia edildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, "Bu video da sahtedir ve içeriği gerçekleri yansıtmamaktadır." uyarısı yapıldı. Açıklamada, FBI'ın seçime yönelik tehditlere yanıt vermek için eyalet ve yerel kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde çalıştığı aktarıldı.
"FBI tehdit değerlendirmeleri ve faaliyetleri hakkında yanlış içerik yayarak halkı yanıltma girişimlerinin, demokratik sürecimizi baltalamayı ve seçim sistemine olan güveni zayıflatmayı amaçladığı değerlendirilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, tüm vatandaşlara güvenilir kaynaklardan bilgi edinmeleri çağrısı yapıldı.
"SEÇİM GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYECEK OLAY YOK"
Öte yandan, ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) Kıdemli Danışmanı Cait Conley de gazetecilere, hava durumu ve başka nedenlerle "geçici altyapı aksamaları" olduğunu bildirdi. Conley, "Ulusal düzeyde seçim altyapısının güvenliğini etkileyecek bir olay gerçekleşmedi." bilgisini verdi.
GEORGİA EYALETİNDEKİ OY VERME MERKEZLERİNE 5 BOMBA İHBARI
Fulton bölgesinin seçim direktörü Nadine Williams, düzenlediği basın toplantısında, Georgia eyaletinde yapılan 5 bomba ihbarı nedeniyle iki farklı oy verme merkezinin geçici süreyle tahliye edildiğini kaydetti. Williams, bu ihbarların sahte olduğunun tespit edildiğini belirtti. Oy verme merkezlerinin tekrar faaliyete geçtiğini söyleyen Williams, bu merkezlerin biraz daha uzun açık kalması için başvuru yapıldığını aktardı.
TRUMP SANDIK BAŞINDA KONUŞTU
Cumhuriyetçi aday Donald Trump, oy vermek için sandık başında. Açıklamalarda bulunan Trump, "Özgüvenim yerinde kazanacağız. Bazı eyaletlerde çok öndeyim." dedi.
TRUMP'TAN AÇIKLAMA! "MUAZZAM BİR ZAFER KAZANACAĞIZ"
ABD'de halk, bugün 60'ıncı başkanlık seçimi için sandık başında. Oy verme işleminin doğu eyaletlerinde TSİ 14.00'te başladığı ülkede, seçmenler Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında karar verecek.
Trump, oy verme işlemi devam ederken yayınladığı mesajında, " Artık resmi olarak Seçim günü! Bu, Amerikan Tarihinin en önemli günü olacak. Seçmenlerin coşkusu tavan yapmış durumda çünkü insanlar Amerika'yı Yeniden Büyük Yapmak istiyor. Bu da kuyrukların uzun olacağı anlamına geliyor! Ne kadar uzun sürerse sürsün oyunuzu vermenizi istiyorum. Radikal Komünist Demokratlar toparlanıp evinize gitmenizi istiyor. Birlikte muazzam bir zafer kazanacağız ve ABD'yi yeniden en büyük yapacağız" ifadelerini kullandı.
51 BAŞSAVCIDAN "BARIŞÇIL GÖREV" ÇAĞRISI
ABD'de, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri için vatandaşlar sandığa giderken, Amerikan Ulusal Başsavcılar Birliğine (NAAG) bağlı 51 başsavcı, şiddete karşı uyararak "barışçıl görev devri" çağrısında bulundu.
NAAG'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Salı günü yapılacak seçimlerin sonucundan bağımsız olarak, Amerikalıların barışçıl şekilde tepki vereceğini umuyor ve sonuçlarla bağlantılı her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Barışçıl bir görev devri, hukuk devletinin en temel göstergesidir ve ulusumuzun istikrarının kalbinde yer alan bir gelenektir." ifadelerine yer verildi.
"YASA DIŞI EYLEMLERE KARŞI YETKİMİZİ KULLANACAĞIZ"
Söz konusu 51 başsavcının demokratik ilkelere bağlı kalma taahhüdünü yinelediği açıklamada, "Her Amerikalıyı oy kullanmaya, medeni bir tartışmaya katılmaya ve her şeyden önce demokratik sürecin bütünlüğüne saygı göstermeye davet ediyoruz." çağrısı yapıldı.
Açıklamada, şiddetin demokratik süreçte yeri olmadığının altı çizilerek, "Bu süreci tehdit eden her türlü yasa dışı eyleme karşı yasaları uygulama yetkimizi kullanacağız." vurgusu yapıldı.
BIDEN SEÇİMLERİ NASIL TAKİP EDECEK?
CNN International'ın haberine göre Başkan Biden, seçim sonuçlarını Beyaz Saray'da eşi Jill Biden ile takif edecek. Biden'ın yanında kıdemli Beyaz Saray ekibi de olacak.
O KASABADA SONUÇLAR BELLİ OLDU
ABD’denin, New Hampshire’daki altı nüfuslu küçük kasabasında seçim sonuçları belli oldu. Salı sabahı saat 00.10'da Dixville Notch'taki yetkililer, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokratların gözdesi Kamala Harris arasında oyların eşit olarak bölündüğünü duyurdu.
Sadece altı seçmenin bulunduğu kasabada Trump ve Harris üçer oy alarak eşitlik elde etti.
ABD'DE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI
ABD'de Donald Trump ile Kamala Harris arasında geçecek seçimlerde oy verme işlemleri başladı.
SEÇİM KAMPANYASI SONLANDI: TRUMP MICHIGAN'DA HARRIS İSE PHILADELPHIA'DA
ABD'de Cumhuriyetçi aday Donald Trump seçim kampanyasını Michigan eyaletinde, Demokrat aday Kamala Harris ise Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde noktaladı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, ABD'de başkan adayları Trump ve Harris seçim kampanyalarının son gününü yoğun geçirdi.
Trump, 2016 ve 2020'de yaptığı gibi son mitingi için Michigan'a gitti.
Mitingde, seçim vaatlerini bir kere daha dile getiren Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme ve Orta Doğu'ya barış getirme sözü verdi. Seçimden "hile yapılamayacak kadar büyük bir zaferle" ayrılacağını söyleyen Trump, "5 Kasım, Amerikan tarihinin en büyük günü olacak." dedi.
HARRIS, SANDIK BAŞINA ÇAĞIRDI
Öte yandan Pensilvanya'daki Harris, seçmeni sandık başına gitmeye davet etti.
Harris, "Pensilvanya'da herkesin oy kullanmasına ihtiyacımız var, bu seçimin sonucunu siz belirleyeceksiniz, Pensilvanya." ifadelerini kullandı. Demokrat aday, Philadelphia'dan kendisine oy vermeyi planlayan ve ilk kez oy kullanacak bazı seçmenlerle de sohbet etti.
ABD medyasına yansıyan haberlere göre Harris, seçim gecesi sonuçları Washington DC'de bulunan Howard Üniversitesi kampüsünde takip edecek; Trump ise Florida'da West Palm Beach'te seçim gecesini geçirecek.
İLK BELİRLEMERE GÖRE TABLO TRUMP'TAN YANA
ABD'de seçimler tüm heyecanıyla devam ederken Barack Obama'nın eski kampanya yöneticisi Jim Messina'dan Trump'ın yüzünü güldürecek bir açıklama geldi. Messina, erken kullanılan oylara göre seçimde Cumhuriyetçilerin avantajlı olduğunu belirterek "Erken kullanılan oylar, Harris için korkutucu." dedi.
2024 Başkanlık seçimlerinde geçmişte olduğundan daha yüksek oranda erken oy kullanılıyor. Erken kullanılan oy sayısı 78 milyonu geçti.
TRUMP'TAN MEKSİKA'YA EK VERGİ TEHDİDİ
ABD'de başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Meksika'nın düzensiz göçmenlerin ABD'ye girmesini engelleyememesi halinde komşu ülkeye yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını bildirdi.
Bugün yapılacak seçimlerin arifesinde North Carolina eyaletinde yaptığı kampanya mitinginde konuşan Trump, ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından Meksika'ya tehditler yağdırdı.
Trump, Meksika'dan ABD'ye düzensiz göçün önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, "Yapacağım ilk çağrılardan biri Meksika'ya olacak; sınırlarımızdan insanların girmesine izin vermeyi bırakın." dedi.
Komşu ülkeye dair sert ithamlarda bulunan Trump, "Meksika tarafından işgal ediliyoruz. Ülkemize gelen bu suçlu ve uyuşturucu saldırısını durdurmazlarsa, ABD'ye gönderdikleri her şeye derhal yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağım." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyetçi aday, başkan seçilmesi halinde gümrük vergisi planının "yüzde yüz işe yarama şansı" olduğunu söyleyerek, "Bu işe yaramazsa, 50 yapacağım ve o da olmazsa 75 yapacağım. Sert çocuklar için ise 100 yapacağım." şeklinde konuştu.
Pek çok ekonomist, Trump'ın tehditlerle açıkladığı tarifelerin ters etki yaratacağını düşünüyor. Trump, 2016'daki başkanlık yarışında, ABD-Meksika sınırına duvar inşa edeceğini ve bunun bedelini Meksika'ya ödeteceğini taahhüt etmişti ancak sözlerini yerine getirmemişti.
TRUMP MICHIGAN'DA REKOR SAYIDA MÜSLÜMAN'IN DESTEĞİNİ ALDIĞINI İDDİA ETTİ
ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Michigan eyaletinde rekor sayıda Müslüman ve Arap seçmenin desteğini aldığını ileri sürdü.
Trump, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in kabinesini "savaş çığırtkanı" şeklinde niteledi.
ABD siyasi tarihindeki "en büyük ve geniş koalisyonu" oluşturduklarını öne süren Trump, "Buna Michigan'da barış isteyen rekor sayıdaki Arap ve Müslüman seçmen de dahil." ifadesini kullandı.
Donald Trump, Michigan'daki Arap ve Müslüman seçmenin "Harris ve kabinesinin Orta Doğu'yu işgal edeceğinden, milyonlarca Müslümanın ölümüne neden olacağından ve 3. Dünya Savaşı'nı başlatacağından haberdar olduğunu" ileri sürerek, kendisine destek istedi.
Ülkede en çok oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu seçim sistemi nedeniyle "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar daha fazla önem taşıyor. ABD'deki salıncak eyaletlerden biri olan Michigan'da açık kaynaklara göre 250 bine yakın Arap Amerikalı ve Müslüman yaşıyor.
SEÇİM İÇİN ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ
ABD'de seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla oy kullanma ve sayım noktalarında üst düzey güvenlik tedbirleri devreye alındı. Washington Post Gazetesi'nin haberine göre, ülke çapında yerel yetkililer, başkanlık seçimi öncesinde sıkı önemler aldı. Bu kapsamda, oy kullanma noktaları ve oy sayım merkezlerinin çevresine güvenlik kameraları yerleştirildi, bu merkezlerin çatılarına ise keskin nişancılar konuşlandırıldı.
Ülkede, caddelere ilave polis ekipleri sevk edilirken insansız hava araçlarıyla da denetimler sıkılaştırıldı. Washington ve Nevada eyaletlerinde ise herhangi bir karışıklık olasılığına karşı ulusal muhafızların hazır bekletildiği açıklandı. Oy kullanma kabinlerine "panik butonları" yerleştirilerek sandık güvenliği üst seviyeye taşındı.
SEÇİM KAMPANYALARININ SON GÜNÜ
ABD'de başkanlık yarışının son gününü seçimlerin kaderini belirleyecek salıncak eyaletlerde geçiren Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Kamala Harris, kararsız seçmenleri ikna etmek için son kozlarını oynadı.
ABD'de 5 Kasım Salı günü yapılacak 60. başkanlık seçimleri için nefesler tutulurken, Trump ile Harris seçim kampanyalarının son gününü yoğun geçirdi.
Demokrat Harris, seçimin en kritik eyaletlerinden Pennsylvania'da 5 ayrı seçim mitingi düzenlerken, Trump ise aynı gün içinde hem Pennsylvania'da, hem North Carolina'da hem de Michigan'daki seçim etkinliklerine katıldı.
Her iki aday için de olmazsa olmaz eyaletlerin başında gelen Pennsylvania'da son günlerde art arda çeşitli bölgelerde mitingler düzenleyen iki rakip, bu eyaletin 19 delegesini mutlak olarak kazanmak istiyor.
538 delegenin bulunduğu seçim sisteminde 270 delegeye ulaşan adayın yarışı kazanacağı ABD başkanlık seçimlerinde 7 çekişmeli eyalet, yarışın kaderini belirleyecek.
Bu seçimlerde salıncak eyaletler durumunda olan Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada, North Carolina, Michigan ve Wisconsin, ülkenin bir sonraki başkanının kim olacağının belirlenmesinde en büyük rolü oynayacak.
Öte yandan ABD medyasına yansıyan haberlere göre Harris, seçim gecesi sonuçları Washington DC'de bulunan Howard Üniversitesi kampüsünde takip edecek; Trump ise Florida'da West Palm Beach'te seçim gecesini geçirecek.
ULUSAL MUHAFIZ BİRLİKLERİ DEVREDE
ABD’de seçim öncesinde Ulusal Muhafız Birlikleri harekete geçirildi. Washington eyaletinde, Oregon ve Nevada'da önlem amaçlı birlikler 7 Kasım'a kadar hazırolda bekleyecek.
Ulusal Muhafız Birliklerinin Oregon ve Washington eyaletlerindeki oy sandıklarının imha edilmesinin ardından harekete geçirildiği bildirildi.
Yetkililer geçtiğimiz hafta yangını çıkarmakla suçlanan şahsın deneyimli bir metal işçisi olduğunu ve yeni saldırılar planlanıyor olabileceğini söyledi.
ABD'DE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN NETLEŞECEK?
Pensilvanya Eyalet Sekreteri Al Schmidt, pazartesi günü yaptığı açıklamada, kritik öneme sahip eyalette tüm geçerli oyların sayılmasının biraz zaman alabileceğini belirtti.
Schmidt, Dışişleri Bakanlığı'nın "diğer projeksiyonlar ne zaman açıklanırsa açıklansın, seçim gecesinde hiçbir zaman kesin, resmi sonuçlara sahip olmadığını" söyledi ve kesin sonuçların birkaç gün içinde açıklanacağını vurguladı.
DEZENFORMASYON KRİZİ
ABD siber yetkilisi Başkanı Jen Easterly, 2024 ABD seçim döneminde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir dezenformasyona maruz kaldıklarını söyledi.
Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı Başkanı Jen Easterly, seçim gününden bir gün önce tehdit ortamına ilişkin yaptığı açıklamada, "Amerikan halkının maruz kaldığı ve kalmaya devam ettiği bir dezenformasyon hortumu var" dedi.
BM'DEN ABD SEÇİMLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'de yarın yapılacak başkanlık seçimiyle ilgili "ABD başkanını belirleyecek seçimlerin önemli olduğu çok açık, bu seçimlerin küresel etkileri var." dedi.
BM Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD'de yarın düzenlenecek seçimlerin ne kadar önemli olduğunun sorulması üzerinde Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin daha önce de belirtmiş olduğu üzere, bu yıl dünya nüfusunun yarısının seçimlere gittiğini ve bunun tüm dünyayı etkilediğini kaydetti.
Dujarric, "ABD başkanını belirleyecek seçimlerin önemli olduğu çok açık, bu seçimlerin küresel etkileri var." değerlendirmesinde bulundu.
Son dönemin en kritik ABD başkanlık seçimi olarak nitelendirilen 60. başkanlık seçimlerini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak.
IOWA'DA BÜYÜK SÜRPRİZ
Wall Street Journal, sürpriz eyaletin ise Iowa olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan Harris için zaferin Wisconsin, Michigan ve Pensilvanya’dan geçtiği belirtiliyor.
Trump ise Harris'in yolunu daraltmak için Sunbelt eyaletlerini elinde tutmak istiyor. Anketler dalgalansa da Kuzey Karolina son haftalarda Georgia'dan daha rekabetçi görünüyor. Trump 2020'de ilkini kazanmış olsa da ikincisini kazanamadı. Ve Helene Kasırgası'nın ardından eyaletin hâlâ sarsılan batı kesiminde seçime katılımı tahmin etmek zorlaştı.
İKİ BÖLGE ADETA SAVAŞ ALANI
ABD’nin kaderini 7 salıncak eyaletin belirleyeceği biliniyor. 7 salıncak eyalet, geçtiğimiz sene düzenlenen ön seçimlerden bu yana adeta "savaş alanı" haline geldi. Öte yandan iki eyalet ise çok daha büyük ilgi görüyor. ABD gazetesi Wall Street Journal ise bunun sebebinin "Kamala Harris için Pensilvanya ve Donald Trump için ise Kuzey Karolina’nın diğer eyaletlerden daha kritik olması" olduğunu belirtiyor.
Wall Street Journal’a göre Trump'ın cumartesi, pazar ve pazartesi günleri Kuzey Karolina’da olmasının sebebi de bu eyaletin önemini gözler önüne seriyor. Öte yandan Harris’in Pittsburgh'daki bir mitingden sonra Philadelphia'da geç saatlerde bir etkinlikle seçim arifesini tamamlamasının nedeni de aynı.
Her aday da rakibini mutlaka kazanması gereken eyaletten uzak tutmak istiyor. Bu yüzden Trump bugün Pensilvanya'da da kampanya yürüttü ve Harris hafta sonu Kuzey Karolina'ya gitti.
SALINCAK EYALETLERDE AVANTAJ TRUMP'TA
Öte yandan adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor.
Buna göre, Trump Pensilvanya'da 0,3, Georgia'da 1,7, North Carolina'da 1,5, Arizona'da 2,7 ve Nevada'da 1 puan farkla yarışı önde götürüyor. Harris ise Michigan'da 1,2 ve Wisconsin'de 0,4 puanla Trump'ın önünde gözüküyor.
Son dönemin en kritik ABD başkanlık seçimi olarak nitelendirilen 60. başkanlık seçimlerini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeki ve meraklı çocuklar bu burçların birlikteliğinden geliyor! Cevabı astrolojide gizli
- Enerjinizi yükseltecek magnezyum zengini besinler: Kas sağlığı iyileştiriyor, uyku kalitesini artırıyor
- İtalyan bilim insanları ezberi bozuyor: Zayıflamak için günde 10 bin adım şart değil!
- 2024 Hakimlik ve Savcılık sınavı: Hakimlik sınav başvuru şartları neler, sınav ücreti ne kadar?
- ABD Başkan adayı Kamala Harris kimdir? Kamala Harris kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu, kökeni neresi?
- Ne tükettiğinize dikkat edin! Bu ürünler kronik rahatsızlıkların kapısını aralıyor
- Sosyopatları nasıl tanırız? Gözlerindeki ipuçlarına dikkat!
- 5 Kasım kamu personel alım ilanları: KPSS'siz ve KPSS'li personel alımı yapılacak
- Akbank, İş Bankası, KuveytTürk, Garanti BBVA 900 bin TL konut kredisi için ne kadar aylık taksit istiyorlar?
- Green Card başvuruları için son tarih! Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı
- 2025 yılı YKS, LGS, DGS, AÖL, Yökdil sınav tarihleri! ÖSYM sınav takvimi
- Huzurevlerine KPSS'siz işçi ve 60 KPSS puanıyla memur alımı başladı: SYDV başvuru şartları