ABD'de seçim günü! Trump mı Harris mi kazanacak? Adaylardan ilk açıklama

20:24 05 Kasım 2024

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ismi ve amblemi kullanılarak oy verme merkezlerinde yüksek terör tehdidi nedeniyle uzaktan oy kullanılması yönünde çağrı yapılan videonun sahte olduğunu bildirdi.

FBI'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. FBI adına sahte bir videonun dolaşıma sokulduğu aktarılan açıklamada, videoda FBI'ın ABD vatandaşlarına oy verme merkezlerindeki yüksek terör tehdidi nedeniyle oylarını uzaktan kullanmalarını önerdiğinin ileri sürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Bu video gerçek değildir ve mevcut tehdit durumu veya oy kullanma yerlerindeki güvenliği doğru şekilde yansıtmamaktadır." denildi.

"VİDEO İÇERİĞİ GERÇEKLERİ YANSITMIYOR"

Diğer bir videoda ise bazı eyaletlerde hapishane yönetimlerinin mahkum oylarını manipüle ettiği ve bir siyasi parti ile işbirliği yaptığının iddia edildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, "Bu video da sahtedir ve içeriği gerçekleri yansıtmamaktadır." uyarısı yapıldı. Açıklamada, FBI'ın seçime yönelik tehditlere yanıt vermek için eyalet ve yerel kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde çalıştığı aktarıldı.

"FBI tehdit değerlendirmeleri ve faaliyetleri hakkında yanlış içerik yayarak halkı yanıltma girişimlerinin, demokratik sürecimizi baltalamayı ve seçim sistemine olan güveni zayıflatmayı amaçladığı değerlendirilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, tüm vatandaşlara güvenilir kaynaklardan bilgi edinmeleri çağrısı yapıldı.

"SEÇİM GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYECEK OLAY YOK"

Öte yandan, ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) Kıdemli Danışmanı Cait Conley de gazetecilere, hava durumu ve başka nedenlerle "geçici altyapı aksamaları" olduğunu bildirdi. Conley, "Ulusal düzeyde seçim altyapısının güvenliğini etkileyecek bir olay gerçekleşmedi." bilgisini verdi.

GEORGİA EYALETİNDEKİ OY VERME MERKEZLERİNE 5 BOMBA İHBARI

Fulton bölgesinin seçim direktörü Nadine Williams, düzenlediği basın toplantısında, Georgia eyaletinde yapılan 5 bomba ihbarı nedeniyle iki farklı oy verme merkezinin geçici süreyle tahliye edildiğini kaydetti. Williams, bu ihbarların sahte olduğunun tespit edildiğini belirtti. Oy verme merkezlerinin tekrar faaliyete geçtiğini söyleyen Williams, bu merkezlerin biraz daha uzun açık kalması için başvuru yapıldığını aktardı.