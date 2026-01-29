İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Türkiye’ye ziyaret: Bakan Fidan ile görüşecek
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün Türkiye’yi ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler, İran ve Suriye'deki gelişmeler ele alınacak.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Erakçi'nin, 30 Ocak'ta (bugün) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor.
Ziyaretin, bölgesel güvenlik ve artan gerilimler bağlamında kritik mesajlar içermesi öngörülüyor.
OLASI ARABULUCULUK GÜNDEMDE
Artan bölgesel gerilimlerin gölgesinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Türkiye ziyareti, Ankara'nın yeniden diplomasinin merkez üssü olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Türkiye'nin askeri seçeneklere karşı net tutumu ve diyalog vurgusu, olası bir kriz ortamında arabulucu ve dengeleyici aktör rolünü güçlendiriyor. Gözler, Ankara'da verilecek mesajların bölgesel tansiyonu düşürüp düşürmeyeceğine çevrildi.
MASADA BÖLGESEL GÜVENLİK VE İSTİKRAR VAR
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Hakan Fidan görüşmelerde Türkiye–İran ilişkilerinin bölgesel güvenlik, istikrar ve refah açısından kilit bir role sahip olduğunu vurgulayacak.
ANKARA'DAN NET MESAJ: ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ
Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin İran'a yönelik olası askeri müdahalelere karşı olduğunu açık şekilde dile getirmesi bekleniyor. Bu tür bir adımın yalnızca bölgeyi değil, küresel ölçekte ciddi riskler doğuracağı mesajının verilmesi öngörülüyor.
TÜRKİYE DİYALOĞA HAZIR
Ankara'nın, bölgede tırmanan gerginliğin diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi için katkı sunmaya hazır olduğu da görüşmelerde altı çizilecek başlıklar arasında yer alıyor.
İRAN'DAKİ GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR
Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin İran'da son dönemde yaşanan gelişmeleri yakın takibe aldığını ve süreci dikkatle izlediğini belirtiyor.
İRAN'IN İSTİKRARI TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK ÖNEMDE
Görüşmelerde, İran'ın güvenliği, huzuru ve istikrarının Türkiye açısından büyük önem taşıdığı vurgulanacak. Bölgesel istikrarsızlığın, doğrudan Türkiye'yi de etkileyeceği değerlendirmesi yapılacak.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/PJAK VURGUSU: ACİL GÜVENLİK MESELESİ
Bakan Fidan'ın, terör örgütü PKK/PJAK'ın tamamen etkisiz hale getirilmesinin İran'ın güvenliği açısından da acil bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekmesi bekleniyor. Terörle mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi mesajının öne çıkacağı ifade ediliyor.