İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Türkiye’ye ziyaret: Bakan Fidan ile görüşecek

Artan bölgesel gerilimlerin gölgesinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Türkiye ziyareti, Ankara'nın yeniden diplomasinin merkez üssü olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Türkiye'nin askeri seçeneklere karşı net tutumu ve diyalog vurgusu, olası bir kriz ortamında arabulucu ve dengeleyici aktör rolünü güçlendiriyor. Gözler, Ankara'da verilecek mesajların bölgesel tansiyonu düşürüp düşürmeyeceğine çevrildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi , Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Erakçi'nin, 30 Ocak'ta (bugün) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi (Arşiv)

MASADA BÖLGESEL GÜVENLİK VE İSTİKRAR VAR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Hakan Fidan görüşmelerde Türkiye–İran ilişkilerinin bölgesel güvenlik, istikrar ve refah açısından kilit bir role sahip olduğunu vurgulayacak.

ANKARA'DAN NET MESAJ: ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ

Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin İran'a yönelik olası askeri müdahalelere karşı olduğunu açık şekilde dile getirmesi bekleniyor. Bu tür bir adımın yalnızca bölgeyi değil, küresel ölçekte ciddi riskler doğuracağı mesajının verilmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE DİYALOĞA HAZIR

Ankara'nın, bölgede tırmanan gerginliğin diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi için katkı sunmaya hazır olduğu da görüşmelerde altı çizilecek başlıklar arasında yer alıyor.

İRAN'DAKİ GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin İran'da son dönemde yaşanan gelişmeleri yakın takibe aldığını ve süreci dikkatle izlediğini belirtiyor.