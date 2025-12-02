Putin’den Ukrayna tehdit: Gemilere yönelik saldırılar genişletilecek

Rusya Devlet Başkanı Putin "Rusya, (Karadeniz'de) tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek." dedi.

Putin, Ukrayna'nın güncel ekonomik durum veya cephedeki gelişmelerle ilgilenmediğini sadece "para dilenmekle" meşgul olduğunu ifade etti.

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye yakınındaki tankerlere yönelik saldırılar korsanlık faaliyetidir. Ukrayna'ya yardım eden ülkelere ait tankerlere yönelik adımlar atacağız. Kiev, Rusya gemilerine yönelik korsanlık faaliyetine devam ederse Rusya Ukrayna'ya unutulmayacak bir ders verecek. Avrupalıların bir barış gündemi yok ve şu anda ABD'nin çözüm çabalarını engelliyorlar.

BUGÜN KARADENİZ'DE BİR SALDIRI DAHA

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı taşıyan MIDVOLGA-2 adlı tankerin, Türkiye kıyılarından yaklaşık 80 mil açıkta saldırıya uğradığını açıkladı.

Yapılan bilgilendirmede, saldırı sonrasında gemide panik veya yaralanma olmadığı, 13 kişilik mürettebatın durumunun iyi olduğu bildirildi. Tankerin herhangi bir yardım talebinde bulunmadığı belirtilirken, geminin kendi makineleriyle Sinop'a doğru seyrine devam ettiği ifade edildi.Yetkililer, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu.

VIRAT'A SALDIRI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce 28 Kasım'da yapılan açıklamada, VIRAT isimli tankerin, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığı belirtilerek, "Olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da VIRAT isimli gemideki 20 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının dünkü açıklamasında ise VIRAT isimli gemiyle ilgili çeki operasyonunun devam ettiği, geminin Türkeli Limanı'na yanaştırılmasının planlandığı belirtilmişti.

İLK SALDIRI KAIROS'A

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan "KAIROS" isimli gemideki yangının tamamen söndürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'de saldırıya uğrayan "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerinin son durumuna ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan "KAIROS" isimli gemideki yangının tamamen söndürüldüğünü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Geminin karaya çekilmesi konusunda gemi şirketi ile görüşmeler devam etmektedir. VIRAT isimli gemi ile ilgili çeki operasyonu devam etmekte olup, geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli Limanı'na yanaştırılması planlanmaktadır."