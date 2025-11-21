ABD Başkanı Trump’tan Ukrayna’ya süre! Putin’den yeşil ışık

Trump, Ukrayna'nın ABD destekli barış teklifini kabul etmesi için Perşembe gününün 'uygun bir son tarih' olduğunu söyledi.

Washington yönetimi, Ukrayna'yı ABD aracılığıyla hazırlanan bir barış anlaşmasının çerçevesini imzalamaya zorlamak amacıyla silah ve istihbarat desteğini kesme tehdidinde bulundu. Reuters'ın ulaştığı konuya yakın iki kaynak, baskının önceki barış girişimlerine kıyasla çok daha sert olduğunu ve Kiev'in anlaşma taslağını gelecek perşembe gününe kadar imzalamasının istendiğini söyledi.

Kaynaklara göre ABD, Kiev'e 28 maddelik bir barış planı sundu. Bu plan Ukrayna'nın ek topraklardan vazgeçmesini, ordusunun küçültülmesini ve NATO'ya katılmasının yasaklanmasını öngörüyor. Kaynak, "ABD savaşı bitirmek istiyor ve bunun bedelini Ukrayna'nın ödemesini bekliyor" açıklamasında bulundu.

ZELENSKİY İLE WASHİNGTON HEYETİ GÖRÜŞTÜ

Perşembe günü yüksek rütbeli ABD askeri yetkililerinin yer aldığı bir heyet Kiev'e giderek Başkan Volodimir Zelenskiy ile olası barış sürecini görüştü. Görüşmenin ardından ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği yetkilileri, toplantıyı "başarılı" olarak nitelendirerek, belgenin imzalanması için 'agresif bir takvim' talep ettiklerini açıkladı.

ZELENSKİY: "UKRAYNA ÇOK ZOR BİR TERCİHLE KARŞI KARŞIYA"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile yapılacak olası yeni barış anlaşması çerçevesi konusunda ABD ile yürütülen görüşmeler sürerken, Ukraynalılara birlik çağrısı yaparak ülkenin "ya en büyük müttefikini kaybetme ya da onurundan vazgeçme" riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında şunları söyledi: "Tarihimizin en zor anlarından birindeyiz. Önümüzdeki hafta Ukrayna için çok zor olacak, çok fazla siyasi baskı öngörüyorum ama Ukrayna'ya ihanet etmeyeceğim. Şu anda Ukrayna üzerindeki baskı, bugüne kadarki en ağır baskılardan biri. Ukrayna çok zor bir tercih ile karşı karşıya kalabilir: Ya onurunu kaybetmek ya da en büyük ortağını riske atmak. Ya bu çerçevenin zor 28 maddesi, ya da olağanüstü sert bir kış ve daha büyük riskler. Özgürlüksüz, onursuz, adaletsiz bir hayat. Amerika ile ve tüm ortaklarımızla sakin biçimde çalışacağız. Ana partnerimizle yapıcı çözümler arayacağız. Argümanlar sunacağım, ikna etmeye çalışacağım, alternatifler önereceğim. Ancak kesinlikle düşmana; Ukrayna'nın barış istemediğini, süreci baltaladığını ya da diplomasiye hazır olmadığını söyleme fırsatı vermeyeceğiz. Şimdi tüm Ukraynalılara sesleniyorum. Halkımıza, vatandaşlarımıza, siyasetçilere, herkese. Birleşmeliyiz. Kendimize çeki düzen vermeliyiz. Kavgayı bırakmalıyız. Siyasi oyunları durdurmalıyız. Savaş halindeki bir ülkenin parlamentosu birlik içinde çalışmalıdır. Savaş halindeki bir ülkenin hükümeti etkili şekilde çalışmalıdır. Ukrayna'yı o zaman (24 Şubat 2022'de) terk etmedik, şimdi de etmeyeceğiz. Ve çok iyi biliyorum ki tarihimizin bu en zor anlarından birinde yalnız değilim. Ukraynalılar devletlerine inanıyor ve hepimiz biriz. Hatırlıyoruz: Avrupa bizimle oldu. İnanıyoruz: Avrupa bizimle olmaya devam edecek. Elbette çelikten yapılmış gibiyiz. Ama en güçlü metalin bile bir noktada yorulabileceğini unutmamalıyız."

PUTİN'DEN YEŞİL IŞIK

Putin, "Ukrayna'da barış planına dair ABD teklifi bize ulaştı, nihai çözüm için temel dayanak olabilir. Barışçıl çözüme hazırız" dedi.