Zelenskiy yarın Türkiye’ye geliyor! Ana gündem: Kalıcı barış ve çözüm

X

ZELENSKIY TÜRKİYE'YE GELİYOR

Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün, uzun süredir hazırlığını yaptığımız İspanya'daki toplantılarımızı gerçekleştiriyorum. Bir başka güçlü ülkenin desteğini artırmasını bekliyoruz. Bu, hem hayatları korumamıza yardımcı olacak hem de savaşın sonunu yaklaştıracak" ifadelerini kullandı.

Başkan, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile yapılacak görüşmelerin, Ukrayna'ya daha fazla güç kazandıracak anlaşmalarla sonuçlanmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Zelenskiy, her gün Ukrayna'nın partnerleriyle ilişkilerinde somut sonuçlar alması gerektiğinin altını çizdi.

TÜRKİYE ZİYARETİ: MÜZAKERELERİ YENİDEN CANLANDIRMAK İSTİYORUM

Zelenskiy, yarın Türkiye'de üst düzey görüşmeler yapacağını belirterek, "Müzakereleri canlandırmak için hazırlıklar yaptık ve partnerlerimize sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşın sonunu yaklaştırmak Ukrayna için en büyük önceliktir." dedi.

Ayrıca, esir değişimleri konusundaki çalışmalara da dikkat çeken Zelenskiy, "Esir takaslarını yeniden başlatmak ve savaş esirlerimizi evlerine getirmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

MECLİS VE HÜKÜMET ÇALIŞMALARI

Zelenskiy, hafta boyunca personel toplantılarına ve hükümet yetkilileriyle yapılacak görüşmelere de odaklanacağını belirtti. Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada liderliği ve Halkın Hizmetkarı partisinin üyeleri ile yapılacak toplantılarda, gerekli yasama girişimleri ve hızlı kararlar üzerinde çalışacağını söyledi.

Başkan paylaşımını, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu birkaç temel yasama girişimini ve prensipli hızlı kararları hazırlıyorum. Ukrayna'ya zafer!" sözleriyle tamamladı.