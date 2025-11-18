Zelenskiy bugün Türkiye’ye geliyor! Ana gündem: Kalıcı barış ve çözüm

19 Kasım 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2025 10:30 Güncelleme: 19.11.2025 01:15
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy İspanya ziyaretinin ardından Türkiye’de üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyaretin 19 Kasım'da (bugün) gerçekleşeceğini belirterek "Ankara’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, stratejik ortağımız Ukrayna’yla ikili gündemimizdeki konuların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir." dedi.

Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün, uzun süredir hazırlığını yaptığımız İspanya'daki toplantılarımızı gerçekleştiriyorum. Bir başka güçlü ülkenin desteğini artırmasını bekliyoruz. Bu, hem hayatları korumamıza yardımcı olacak hem de savaşın sonunu yaklaştıracak" ifadelerini kullandı.

Başkan, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile yapılacak görüşmelerin, Ukrayna'ya daha fazla güç kazandıracak anlaşmalarla sonuçlanmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Zelenskiy, her gün Ukrayna'nın partnerleriyle ilişkilerinde somut sonuçlar alması gerektiğinin altını çizdi.

TÜRKİYE ZİYARETİ: MÜZAKERELERİ YENİDEN CANLANDIRMAK İSTİYORUM

Zelenskiy, 19 Kasım (bugün) Türkiye'de üst düzey görüşmeler yapacağını belirterek, "Müzakereleri canlandırmak için hazırlıklar yaptık ve partnerlerimize sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşın sonunu yaklaştırmak Ukrayna için en büyük önceliktir." dedi.

Ayrıca, esir değişimleri konusundaki çalışmalara da dikkat çeken Zelenskiy, "Esir takaslarını yeniden başlatmak ve savaş esirlerimizi evlerine getirmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

MECLİS VE HÜKÜMET ÇALIŞMALARI

Zelenskiy, hafta boyunca personel toplantılarına ve hükümet yetkilileriyle yapılacak görüşmelere de odaklanacağını belirtti. Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada liderliği ve Halkın Hizmetkarı partisinin üyeleri ile yapılacak toplantılarda, gerekli yasama girişimleri ve hızlı kararlar üzerinde çalışacağını söyledi.

Başkan paylaşımını, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu birkaç temel yasama girişimini ve prensipli hızlı kararları hazırlıyorum. Ukrayna'ya zafer!" sözleriyle tamamladı.

