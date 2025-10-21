21 Ekim 2025, Salı
NATO Genel Sekreteri Rutte yarın Trump ile görüşecek!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 22:19
ABD Başkanı Trump yarın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da görüşecek.

Ayrıntılar geliyor...

