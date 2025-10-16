İşgalci İsrail'den Lübnan'a bombardıman! "Hizbullah'ın altyapısını hedef aldık"

"HİZBULLAH'A SALDIRI DOĞRUDAN İRAN'A YÖNELİK VURULMUŞ DARBE"



Hizbullah'a saldırı doğrudan İran'a yönelik vurulmuş darbedir. Aslında Hizbullah'ın büyük oranda tasfiye edilmesi olmasaydı, İsrail'in doğrudan İran'a saldırısına giden yol açılmazdı. Benim şahsi kanaatim, tarafların bu yeni bir İran saldırısına hazırlandığı yönünde. Benim öngörüm o. Umarım yanılırım hani bölgede büyük bir savaş çıkmaz. Ama böyle bir ihtimal olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hizbullah'ın da zaten bu kadar zayıflatılmış olması, Irak'ta da Şii gruplara yönelik tasfiye politikası, yani İran'ı iyice köşeye sıkıştırmış durumda. Şimdi İran sahneden çekilince, İsrail bunun yerine tehdit olarak tırnak içerisinde kendi açısından diğer grupları koymaya başlıyordu. İşte Yeni Suriye yönetimi, Ahmeti Şara yönetimi ve hatta İsrail basını Türkiye ile birlikte bu yeni aksın İran'dan daha büyük bir tehlike olduğunu yazıp çizmeye başlamıştı. Yani İsrail bir yandan İran ve İran'a yakın grupları tasfiye etmek istiyor. Ama bir yandan da onun yerini dolduracak grupları daha tehlikeli görüyor. Bence dün Ahmeti Şara'nın, Suriye Cumhurbaşkanı'nın Moskova'ya yaptığı ziyaret de bu açıdan çok önemliydi.

"İSRAİL HİZBULLAH YENİDEN CANLANSIN İSTEMİYOR"

İzleyicilere hatırlatalım, hani Türkiye her ne kadar NATO müttefiki olsa, Batı'nın içerisinde olsa bile Rusya'yla son birkaç yıldır rekabetçi bir işbirliği politikası geliştirerek bir denge politikası yürütüyor. Sanki bu adımları Türkiye'nin de yönlendirmesiyle öyle zannediyorum ki Şam yönetimi de takip ediyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in karşısına Rusya'yla kurduğu bir dengeyi de çıkarmaya çalışıyor. Hani bu genel bir resimde baktığımızda İsrail ise her iki kanadı da tehlikeli olarak görüyor. Yani Hizbullah'ın da yeniden canlanmasını istemiyor. İç savaş çıkarsa, "Çıksın" modunda Lübnan'da yani İsrail için iyi bir şey bu. Ama Lübnan'da, ben hani dört yıl kadar yaşadım, hiçbir kesim bunu istemiyor. Ne Dürziler istiyor, ne Maruni Hristiyanlar istiyor ki Maruni Hristiyanlar İsrail'e son derece sıcak bakarlar, ne Sünniler istiyor, ne de Şii Hizbullah istiyor, ne de Şii Emel istiyor. Çünkü çok kanlı bir iç savaş yaşanmış. Tarihten bu yana hizibler ülkesidir Lübnan. Bir kere o şiddet sarmalı açıldığı zaman bütün ülke bunun cezasını çekiyor. Dolayısıyla ülkede hiçbir kesimin iç savaş istememesi aslında bir avantaj.