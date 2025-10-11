ABD-Çin ticaret savaşı yeniden başladı! Trump, 1 Kasım’dan itibaren yüzde yüz artırılacağını açıkladı

(Fotoğraf: AA)

Trump, diğer ülkelerin de bu durumdan rahatsız olduğunu ve Washington'la temasa geçtiğini aktararak, Çin'in ekonomik alanda 'sinsi ve düşmanca' bir tutum sergilediğini öne sürdü. ABD'nin ise Çin'den çok daha güçlü tekel pozisyonlarına sahip olduğunu vurgulayan Trump, "Sadece onları kullanmayı seçmedim, çünkü buna şimdiye kadar gerek yoktu" ifadelerini kullandı.

Çin'in gönderdiği mektupların sayfalarca uzunlukta olduğunu ve ülkelerin erişimini kısıtlamak istediği ürünleri ayrıntılı biçimde sıraladığını belirten Trump, bu adımı 'rutin olmayan ve düşmanca"'olarak nitelendirdi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyi planladığı APEC Zirvesi'nin de bu gelişmeler sonrası belirsiz hale geldiğini ifade ederek, "Başkan Şi ile konuşmadım çünkü buna gerek yoktu. Bu durum, özgür dünyanın tüm liderleri için bir sürpriz oldu" dedi.

Çin'in bu adımı, Orta Doğu'da barışın sağlandığının açıklandığı gün atmasına da dikkati çeken Trump, bunun zamanlamasının tesadüf olmayabileceğini savundu. ABD'nin bu hamleye karşı finansal önlemler alabileceğini dile getiren Trump, "Onların tekeline aldıkları her element için bizim iki elementimiz var" ifadesini kullandı.

Trump, olası adımlar arasında Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin büyük ölçüde artırılmasının da bulunduğunu belirterek, "Belki de her şeyde olduğu gibi bunun da zamanı gelmiştir. Potansiyel olarak acı verici olsa da sonuçta ABD için iyi bir şey olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'TAN ÇİN'E YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik uygulanan yeni tarifeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Çin'in Ticaret konusunda son derece agresif bir tutum sergilediği, Dünya'ya son derece düşmanca bir mektup gönderdiği, bu mektupta 1 Kasım 2025'ten itibaren ürettikleri neredeyse TÜM ürünlere ve hatta bazı üretmedikleri ürünlere bile büyük ölçekli İhracat Kontrolleri uygulayacaklarını belirttiği yeni öğrenildi. Bu, istisnasız TÜM Ülkeleri etkilemektedir ve açıkça yıllar önce onlar tarafından tasarlanmış bir plandır. Bu, Uluslararası Ticaret'te kesinlikle duyulmamış bir şeydir ve diğer Uluslarla ilişkilerde ahlaki bir rezalettir.

1 KASIM'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Çin'in bu benzeri görülmemiş tutumu aldığı gerçeğine dayanarak ve yalnızca A.B.D. ve benzer şekilde tehdit edilen diğer Uluslar adına konuşarak, 1 Kasım 2025'ten itibaren (veya Çin'in sonraki eylem veya değişikliklerine bağlı olarak daha erken), Amerika Birleşik Devletleri Çin'e, şu anda ödedikleri herhangi bir Tarifenin üzerinde ve ötesinde, %100'lük bir Tarife uygulayacaktır. Ayrıca 1 Kasım'da, herhangi bir ve tüm kritik yazılımlara İhracat Kontrolleri uygulayacağız.

Çin'in böyle bir eylemde bulunacağına inanmak imkansız, ancak bulundular ve gerisi Tarih. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!