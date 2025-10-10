ABD Başkanı Trump'tan Çin açıklaması! "Gümrük vergilerini artırabiliriz"
ABD Başkanı Trump, nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Çin ürünlerine yönelik tarifelerde büyük bir artışı değerlendirdiklerini belirtti Trump, açıklamasında, "Şu anda hesapladığımız politikalardan biri, Amerika Birleşik Devletleri’ne giren Çin ürünlerine yönelik gümrük vergilerinde büyük bir artış. Aynı şekilde ciddi biçimde değerlendirdiğimiz birçok başka karşı önlem de var." ifadelerine yer verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in nadir toprak elementleri ve diğer üretim girdilerine yönelik ihracat kontrolleri planladığını öne sürerek, bu gelişmeye karşılık olarak Çin ürünlerine uygulanacak gümrük vergilerini artıracabileceklerini değerlendirdiklerini duyurdu.
Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında, "Çin'de çok garip şeyler oluyor! Son derece saldırgan bir tutum sergiliyorlar ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelere, nadir toprak elementleriyle ilgili her üretim unsuruna ihracat kısıtlaması getirmek istediklerini belirten mektuplar gönderiyorlar. Bu, piyasaları tıkayacak ve dünya genelindeki ülkeler için yaşamı zorlaştıracak" ifadelerini kullandı.
Trump, son altı ayda Çin ile ilişkilerin "çok iyi" ilerlediğini ancak bu ani ticari hamlenin hem kendisi hem de "özgür dünya liderleri" için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi. Ayrıca Çin'in uzun süredir "manyetik ve diğer elementlerde tekel pozisyonu oluşturduğunu" belirterek, bu durumun "kasıtlı ve düşmanca bir strateji" olduğunu dile getirdi.
"ABD'nin de Çin'den çok daha güçlü tekel pozisyonları var, ancak şimdiye kadar bunları kullanmak için bir nedenim olmamıştı, şimdiye kadar!" diyen Trump, Çin'in gönderdiği mektubun "birçok sayfadan oluştuğunu" ve hangi elementleri diğer ülkelere vermeyi durdurmak istediklerinin ayrıntılı biçimde listelendiğini ifade etti.
Trump ayrıca, bu gelişmenin Orta Doğu'da "üç bin yıl sonra sağlanan barışın" ilan edildiği günle çakışmasının "tesadüf olup olmadığını" sorguladı.
ABD Başkanı, Çin'in tutumuna yanıt olarak ekonomik önlemler alacaklarını belirterek, "Çin'in tekel oluşturduğu her elemente karşılık bizde iki tane var. Bu noktaya geleceğimizi hiç düşünmemiştim, ama belki de zamanıdır. Şu anda hesapladığımız politikalardan biri, ABD'ye ithal edilen Çin ürünlerine yönelik gümrük vergilerinde büyük bir artış" dedi.
Trump'ın açıklamaları şöyle: "Çin'de çok garip şeyler oluyor! Çok düşmanca davranmaya başladılar ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelere mektuplar göndererek, nadir toprak elementleriyle ve aslında akıllarına gelen hemen her şeyle ilgili üretim unsurlarının tamamına ihracat kontrolleri getirmek istediklerini söylüyorlar
-Hatta Çin'de üretilmeyen şeyler için bile. Kimse böyle bir şey görmedi ama bu, özünde, piyasaları "tıkar" ve dünyanın neredeyse tüm ülkeleri için hayatı zorlaştırır, özellikle de Çin için.
-Diğer ülkelerden, bir anda ortaya çıkan bu büyük ticari düşmanlığa son derece öfkeli olduklarını belirten mesajlar aldık. Son altı aydır Çin'le ilişkilerimiz gayet iyiydi; bu nedenle bu ticari hamle daha da şaşırtıcı oldu.
-Her zaman pusuda beklediklerini hissetmiştim ve her zamanki gibi yine haklı çıktım!
-Çin'in dünyayı "esir tutmasına" asla izin verilmemeli, ama anlaşılan o ki uzun zamandır planları buydu. Bu, "mıknatıslarla" ve sessizce tekelleştirdikleri diğer elementlerle başladı — en hafif tabirle karanlık ve düşmanca bir hamle.
-Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin de tekel konumları var, Çin'inkinden çok daha güçlü ve kapsamlı. Ben sadece onları kullanmamayı seçtim, şimdiye kadar böyle bir sebep yoktu. ŞİMDİYE KADAR!
-Gönderdikleri mektup sayfalarca uzunlukta ve diğer ülkelere vermek istemedikleri her bir elementi büyük bir ayrıntıyla listeliyor. Daha önce sıradan olan şeyler artık hiç de sıradan değil. Başkan Xi ile konuşmadım çünkü böyle bir sebep yoktu. Bu durum yalnızca benim için değil, Özgür Dünya liderlerinin tamamı için büyük bir sürpriz oldu.
-İki hafta sonra Güney Kore'deki APEC Zirvesi'nde Başkan Xi ile görüşecektim ama artık bunun için bir neden kalmadı gibi görünüyor.
-Çin'in mektupları özellikle uygunsuz bir zamanda geldi; çünkü bu, üç bin yıllık kargaşa ve savaşın ardından ORTADOĞU'DA BARIŞ'ın sağlandığı gündü. Bu zamanlamanın tesadüf olup olmadığını merak ediyorum. Çin'in yeni yayımladığı bu düşmanca "emir" hakkında ne söyleyeceğine bağlı olarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak onların hamlesine mali karşılık vermek zorunda kalacağım.
-Tekelleştirdikleri her elemente karşı bizde iki tane var. Bunun bu noktaya geleceğini hiç düşünmemiştim ama belki de, her şeyde olduğu gibi, zamanı geldi. Nihayetinde — acı verici olsa da — bu, sonunda Amerika Birleşik Devletleri için çok iyi bir şey olacak.
-Şu anda hesapladığımız politikalardan biri, Amerika Birleşik Devletleri'ne giren Çin ürünlerine yönelik gümrük vergilerinde büyük bir artış. Aynı şekilde ciddi biçimde değerlendirdiğimiz birçok başka karşı önlem de var.
Bu meseleye gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."
